„Národ si to konečně uvědomil.“ Vážné zjištění. Jde o volby v ČR

VIDLÁKŮV TÝDEN Že v preferencích stoupají ti, kteří objeli s protivládními akcemi republiku? „Konečně si náš národ uvědomil, že neexistuje žádná zkratka, která by to nějak zařídila, aby se vše v dobré obrátilo a my tomu jen drželi palce z gauče. Je potřeba jezdit, mluvit, organizovat, burcovat, křičet, zakládat politické strany a jít do politického boje. Našli se lídři, kteří se do toho pustili a našel se i národ, který je ochoten to zaplatit,“ soudí moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik zvaný Vidlák. Ten se vyjádřil i ke spojování opozičních sil.

Taky jste zíral na průzkum agentury Median, kde má PRO Jindřicha Rajchla 4 procenta? A to šlo o průzkum do sněmovny. Rajchl posílil na úkor SPD. Je to nějaká hra výzkumníků, kteří mají tajnou agendu, nebo tomu věříte?

Já se trochu obávám, že všichni posilují na úkor SPD, protože právě hlasy protestní SPD se přerozdělují vždycky jako první. Stačí, aby se našel větší sekáč, který bude proti stávajícím poměrům protestovat lépe a radostněji. Všechna nová uskupení (včetně PRO) se etablovaly právě na protestu proti současné vládní koalici a bohužel SPD z jejich srovnání vychází vlastně hrozně krotce.

Já osobně výzkumy nepřeceňuji a podle mě obzvlášť u menších stran spíš ukazují trend než rozumně přesný výsledek, a tak bych vidlácky řekl, že se v průzkumech začíná objevovat politická a protestní práce uplynulých dvou let. A také se bohužel ukazuje, že vládní pětikoalice sice ztrácí, ale zdaleka ne tolik, jak by si zasloužila.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11003 lidí

Moji přátelé, kteří tak porůznu kandidují do Evropského parlamentu, volby do EP berou jako „kvalifikační kolo“, kde se ukáže, kdo má jaké karty. A pak se na základě toho začnou jednotlivé clustery bavit o spojování a společných listinách do PSP ČR. Jaké dvojičky, trojičky či větší subjekty už teď vidíte? Zahrajte si na politologa.

Já to vidím podobně. Jen upozorňuji, že spojit se dá dobře i špatně. Koaliční matematika je zrádná a snadno se může stát, že pět a šest procent není dohromady jedenáct, ale jen tři. Osobně si myslím, že budeme svědky jednoho pravicového a jednoho levicového projektu. Eurovolby určí, kdo bude hrát napravo i nalevo první housle a stane se lídrem sjednocování.

Napravo jsou relevantní čtyři strany. Motoristé, PRO, Svobodní a také SPD v osobě svého eurolídra Macha. Všechny vedou podobnou kampaň o stejného voliče a všechny mají určitou šanci uspět. Nalevo je STAČILO! Kateřiny Konečné, vše ostatní jsou jen chiméry. V této chvíli bych nerad spekuloval, kam se situace bude vyvíjet dál, protože kampaň se teprve rozebíhá a bude hodně záležet na tom, která strana bude schopna naplnit svůj voličský potenciál.

Že by ty Václaváky a ty desítky besed po venkově k něčemu opravdu byly? Jinak, není ona taková občanská aktivizace sen Václava Havla? Občan jede na Václavák, případně se jde podívat do místního kulturáku na „ksicht“ z pódia? Vy jezdíte taky. Vymknula se „občanská společnost“ potomkům Havla z ruky?

Pšt! Teď to není občanská aktivizace, ale to zlí dezinformátoři jezdí po sokolovnách a obchodují se strachem. Je třeba jim v tom všemi způsoby bránit, například udáváním a tlakem na pronajímatele společenských prostor. To by nešlo, aby se tu formovala nějaká občanská společnost, která není pod kontrolou České televize a politických neziskovek. Pro to Havlovi pohrobci klíči necinkali.

Já jsem rád, že po mnoha a mnoha letech nadávání na poměry a stýskání si, se konečně našel ten správný recept. Tedy... on se hledat nemusel, takhle to funguje už po staletí, ale je to náročné a těžké. Konečně si náš národ uvědomil, že neexistuje žádná zkratka, která by to nějak zařídila, aby se vše v dobré obrátilo a my tomu jen drželi palce z gauče. Je potřeba jezdit, mluvit, organizovat, burcovat, křičet, zakládat politické strany a jít do politického boje. Našli se lídři, kteří se do toho pustili a našel se i národ, který je ochoten to zaplatit.

Bude to ještě dlouhá cesta, ale konečně jsme na ni alespoň vykročili.

Představte si, že moji přátelé, kteří sepsali knihu Spiknutí – Pravda o pokusu odstranit prezidenta republiky, čelí tomu, že velké obchody umístění knihy do regálů zdržují. Miroslava Němcová to však kvituje. Co o tom soudíte vy?



Já se Miroslavě Němcové nedivím. Ještě by si po přečtení mohl někdo myslet, že tu už nemáme žádnou demokracii, ale naopak diktaturu a mohl by začít přemýšlet v intencích, že vražda na tyranu není zločinem. Obzvlášť poté, co Mašíni dostali medaile za zásluhy...

Ale nebál bych se, že by se kniha neprodávala. Sami liberálové jí udělali svým prskáním velmi solidní reklamu.

Kongres USA opravdu schválil balík pomoci Ukrajině. Po velkých „ofucích“. Je to „transfuze za pět minut dvanáct“, jak pravil hradní expert plk. Foltýn?



Foltýnův příměr je dobrý, takže v něm budu pokračovat. Ano, Ukrajina dostala transfuzi, ale nic se neudělalo pro to, aby přestala krvácet. Naopak. Každý den jí přibývá otevřených ran. Transfuze ji možná na chvíli povzbudí, ale pokud její tělo nebude staženo z bojiště a nedostane klid na lůžku, tak za chvíli bude ve stejné situaci jako doteď, jen pytlíky s rezervní krví definitivně dojdou.

Ukrajina umírá. Většina lékařů už to ví, ale příbuzní se stále nehodlají smířit s jejím odchodem a snaží se získat čas, aby se mohl stát nějaký zázrak. Já osobně nevidím žádné znamení, že by to mohlo dobře dopadnout.

Začíná cyklus oslav 20 let našeho vstupu do EU. Budete taky oslavovat?



To už je dvacet let? To není možné. Jasně si pamatuju, že největší pesimisté tvrdili, že nejpozději do sedmi let se srovnají naše platy s Německem. Platy se zatím nesrovnaly, takže tam nemůžeme být dvacet let.

Také si pamatuju, že EU měla hrát v geopolitice první ligu, měla se stát majákem míru, prosperity a sociálního zabezpečení. Mír nemáme, prosperitu také ne a sociální zabezpečení si pro sebe vzali ti kulturně obohacující migranti z Afriky.

Když jsme do EU vstoupili, ještě se nemluvilo o tom, že budeme bojovat nejen proti Rusku, ale také proti oxidu uhličitému a proti vlastnímu průmyslu. A také jsem nečekal, že se tu najde bezmála padesát procent voličů, kteří tomu ještě budou tleskat.

Víte co, pojďme dvacet let v EU oslavit sázkou, jak dlouho nám ten společný superstát ještě vydrží...

Jak to bylo s těmi vstupními podmínkami do EU pro české zemědělce? Je pověra, že to Telička „zadrbal“? Jak na to zemědělci vzpomínají?



Oni se teď všichni navzájem obviňují, kdo za to může, ale reálně za to může naše české nemístné očekávání a lokajská povaha, že co pán dělá, dobře dělá. Jéžiš, tak Telička něco blbě vyjednal... mě by spíš zajímalo, proč to za dvacet let nikdo nezrevidoval a neupravil. Lidi běžně dělají chyby, ale není úplně normální, že se s tím smíříme jako se slovem Božím.

Telička to blbě vyjednal? Dobře, tak kdo tam pojede, aby to napravil?



Představte si, že necelých 14 dní od výročí konce 2. světové války proběhne v Plzni festival česko-německého přátelství. Budou semináře o přeshraniční spolupráci, shánění grantů, bude německé pivo a klobásy. Nic proti. Ale není to trochu pitomé načasování?



Když mohli Američané schválit granáty pro Ukrajinu na den Hitlerových narozenin, když Petr Pavel mohl jet do Německa 15. března, kdy tam naposled byl Emil Hácha, když můžeme ve stejnou dobu vyvézt do Saska korunovační kříž, proč bychom nemohli spolu s Němci konzumovat klobásky v době, kdy si připomínáme, jak zlí a hnusní Němci umějí být.

Ještě bychom mohli pozvat americké jednotky na výročí Mnichovského diktátu, dny NATO bychom mohli udělat na Bitvu u Lipan a soud s dezinformátory bychom měli pravidelně dělat na Jana Husa. Časopis Reflex už zobrazuje holubici míru s granátem v zobáčku, takže na Křišťálovou noc bychom mohli zase vypnout nějaká dezinformační média.

Já už se nedivím ničemu. Jen bezděky přemýšlím, jak to bylo se zkázou Sodomy.



Jaký vy vlastně máte vztah k Německu? A hlavně, jaký dle vás mají k Německu vztah Češi obecně a jaký Němci k Čechům?

Já myslím, že normální Češi mají úplně normální vztah k normálním Němcům a naopak. Koneckonců, Německo nikam neodpluje a naše kotlinka také ne. Ale víte, jak se to říká, miluj bližního svého, ale plot mezi vámi ponech. Málokdo si dneska uvědomí, že za neexistenci hranic draze platíme. Třeba tím, že teď Rakušan „musel“ podepsat migrační kvóty. Nebo tím, že naši zemědělci nejsou schopni konkurovat více dotované německé produkci. To všechno je vedlejší produkt volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

Jo, když se rozořou všechny meze, nastanou problémy, které si předtím nikdo nedovedl představit.

