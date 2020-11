Špatně předaná administrativa, rozdělená společnost, demonstrace... Poslanec Bžoch předvídá, co čeká na Bidena

ROZHOVOR Joe Biden bude mít těžký start v prezidentském křesle kvůli rozdělené americké společnosti, koronaviru i problémům s předáním moci. Tak hodnotí poslední události ve Spojených státech amerických poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch. „Nejsme zvyklí, že by se hlava státu chovala až takto. Můžeme to vidět v nějakých autoritářských režimech, ale určitě ne ve Spojených státech,“ komentuje chování dosavadního amerického prezidenta. Na druhou stranu upozorňuje, že nevíme, co máme čekat od Bidena.

Jak vnímáte události kolem prezidentských voleb ve Spojených státech? Joe Biden podle dosavadních informací vyhrál a získal nejvíce volitelů. Dosavadní prezident Donald Trump nechává přepočítávat hlasy a po celou dobu mluví o podvodech při hlasování. Mluví se také o tom, že chování Trumpa je precedens, protože otálí s uznáním porážky, zatímco předchozí kandidáti podávali vítězovi ruku. Co vy na to?

Je pravda, že se na to můžeme podívat z pohledu úplně jiné doby, než byla před čtyřmi lety, a to kvůli koronaviru, kvůli posledním událostem a neklidné situaci, která ve Spojených státech panuje. Na druhou stranu to budí velmi negativní dojem, protože pokud budeme na Spojené státy nahlížet opravdu jako na kolébku demokracie, tak všechna obvinění vznesená Donaldem Trumpem kolem průběhu voleb i po nich opravdu neposkytují hezký pohled na Spojené státy a vzbuzují řadu otázek.

Ať už ke korespondenční volbě nebo jestli si Donald Trump vůbec uvědomuje svoji pozici nejmocnějšího muže světa jako prezidenta Spojených států. Nedělá to dobrý dojem a já pevně věřím, že bude tato situace rychle za námi, a že se vrátíme zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí. Včetně komunikace se Spojenými státy, protože tohle opravdu není dobré nejenom pro Ameriku, ale samozřejmě pro celý okolní svět, který samozřejmě situaci vnímá a bedlivě sleduje.

Domníváte se, že to, co se kolem volby děje, znamená pro Joea Bidena těžší start?

Pro Joea Bidena to určitě bude těžký start. S největší pravděpodobností se dá říci, že bude příštím prezidentem Spojených států. Nemyslím, že by soudy nebo přepočítání hlasů nějakým způsobem výsledky změnily. Těžší pro něj bude začínat s administrativou, která nebude řádně předána, navíc začíná s tím, že občanská společnost je rozdělená, což samozřejmě budí demonstrace ať už na podporu Donalda Trumpa nebo na podporu Joea Bidena, takže situaci nebude mít lehkou. Sjednotit takto rozdělenou společnost bude opravdu těžké.

Co ještě ztěžuje jeho start ve funkci? Jak jste zmínil, hovoří se o tom, že americká společnost nebyla nikdy tak rozdělena, jako nyní. Souhlasíte s tím a čím to podle vás je?

Já s tím souhlasím. Je to hodně dáno i tím, jaký Donald Trump byl a je prezident, protože jeho rétorika není tak diplomatická, jako jsme byli zvyklí u předchozích prezidentů. Koresponduje to i s tím, co jsem říkal v úvodní odpovědi. Opravdu mi přijde, že si neuvědomuje pozici, jakou zastává, a ne že by to bral na lehkou váhu, ale občas se chová jako slon v porcelánu. Nejde o to, zda s ním souhlasím nebo nesouhlasím, nejsme zvyklí, že by se hlava státu chovala až takto. Můžeme to vidět v nějakých autoritářských režimech, ale určitě ne ve Spojených státech.

Pro Joea Bidena bude situace těžká i kvůli dnešním velkým konfliktům právě mezi zastánci Trumpa a zastánci Joea Bidena nebo hnutí Black Lives Matter. Viděli jsme v posledních dnech, jak se napadají a útočí na sebe a navíc dnes čelíme koronavirové krizi, do toho rozdělená společnost… Biden má jeden z velmi nelehkých úkolů. Stejný by ale měl i Donald Trump. Společnost zůstane rozdělená po nějakou dobu, ale osobně si bohužel myslím, že Joe Biden nemá třeba tak velké charisma a drive, jako měl Barack Obama, který dokázal davy strhnout na svoji stranu.

Donald Trump stahoval americké vojenské jednotky z různých míst na světě a po 46 letech byl prvním americkým prezidentem, který nezačal žádnou válku. Můžeme ho za to pochválit a změní se to s Bidenem?

Začnu od konce. Nemyslím, že by se to s prezidentem Bidenem nějak měnilo, protože šlo o jednu z mála věcí, na které se shodovali – tedy, že by mělo probíhat stahování vojáků ze zahraničních misí. Druhá věc je, jak se Donald Trump snaží využít situace a narychlo stáhnout například vojáky z Afghánistánu, a mluví i o Iráku, což by situaci mohlo narušit a mohlo by to vrátit velký chaos a velký neklid na Blízký východ. Donald Trump s největší pravděpodobností situace využívá, protože ve stahování vojáků měl velkou podporu, spousta Američanů vidí, že tam umírají američtí vojáci a nemají řádně zdůvodněno proč. A na to Donald Trump samozřejmě hraje. Myslím, že se z toho snaží v posledních týdnech něco vytěžit. Dle mého názoru je to ukvapené a stahování by mělo probíhat, ale určitě ne rychle a zbrkle.

Jak se podle vás celkově změní přístup k Evropské unii jako takové po té, co Biden vystřídá Trumpa? Očekáváte nějakou změnu?

Podle mého názoru bude změna velká, protože Donald Trump upřednostňoval spíše bilaterální vztahy a spíše jednal se zeměmi, které mu byly blízké ať už názorově nebo tam měl nějaká strategická místa – jako například Polsko. U Joea Bidena bych spíše očekával, že se vrátí k transatlantické vazbě jako celku a bude komunikovat i s Evropskou unií jako celkem a ekonomickou mocností, než aby vyhledával bilaterální kontakty, což dělal Donald Trump. Tam si myslím, že by se to mohlo změnit. Na druhou stranu nepředpokládám, že by změna byla nějak razantní a že by se diametrálně změnily vztahy například mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Spojené státy se budou v prvé řadě zajímat o to, co se děje u nich a budou mít svých starostí až až.

Stále se jedná o boji s globálním oteplováním a celkově ekologii, ke které má Biden blízko. To se řešilo v Evropské unii. Změní se tady něco, nastane po zvolení Bidena zelený trend i v Evropě?

Nemyslím, že by to změnilo směřování Evropy, když se podíváme na to, co se děje v Evropském parlamentu a Evropské komisi, která, když to řeknu, utahuje šrouby a přidává zelené energii. My schválíme proces do roku 2050 a už jsou tu další, kteří to schvalují do roku 2030 a chtějí být zelenější a zelenější… Biden to zásadně neovlivní. Co je dobře, pokud Biden splní, co slíbil, že se vrátí ke klimatické dohodě. Evropská unie se k tomu zavázala, ale sama Evropská unie nic nedokáže, co se zelené politiky týče. Pokud se Biden vrátí za jednací stůl a bude se chtít vrátit ke klimatické dohodě z Paříže, tak to bude správný obrat, ale nemyslím, že by tím ještě více nastartoval naše zelené politiky v Evropě. Nebo spíše, je to moje přání a doufám, že se to nestane.

Pojďme zhodnotit čtyři roky Donalda Trumpa v úřadu prezidenta Spojených států amerických...

Já jsem byl během volebního období k Donaldu Trumpovi kritický, ale především proto, jak řídil politiku a jak dělal rozhodnutí. Opravdu bylo nové se dozvídat velké kroky administrativy Spojených států přes twitter, což Donald Trump dělal s oblibou. Ráno jsme se probudili a dozvěděli jsme se na twitteru, že se děje velký zvrat. A nebyl příliš diplomatický, to se mu rozhodně vyčítalo.

Co bych mu ještě vyčetl, bylo, že se snažil se všemi zeměmi včetně Evropské unie dodržovat nějakou obchodní bilanci, stále se zaklínal pouze ekonomickými tématy jako výměna obchodu, a to je špatně, protože jedna věc je obchod se zbožím a druhá věc je obchod se službami, v němž Spojené státy vévodí všude.

Na druhou stranu nelze říci, že by se mu nedařilo například v zahraniční politice, kde se mu dá přisoudit dost základních kroků. V poslední době se mu povedlo dostat k jednacímu stolu Izrael a arabské státy, což se nepovedlo jen tak někomu, což jsou dobré kroky a ne všechno bylo špatně. V zahraniční politice určitě žádné velké škody nenapáchal a má za sebou i úspěšná rozhodnutí. Kdyby Donald Trump zůstal další čtyři roky, tak můžeme říci s jistotou, že už jsme si na jeho chování navykli, stejně jako na práci s jeho administrativou a měli bychom větší jistotu, co bude následovat, i když je Donald Trump nepředvídatelný. U Joea Bidena jsme na začátku a netuším, kam se posuneme.

Jste z hnutí ANO, co se nyní stane s červenou kšiltovkou Silné Česko premiéra Andreje Babiše, která byla inspirována právě čepicí Donalda Trumpa?

Já si myslím, že se s ní nestane nic. Jak znám pana premiéra, budeme v tom pokračovat, motto Silné Česko zůstane a nemyslím, že by se červená kšiltovka měnila kvůli tomu, že odchází americký prezident. Motto je dobré a bude nás určitě provázet ještě dál.



