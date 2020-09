Těžké sousto pro Němce od Ivana Davida: Jde o Turecko. Připomenut Mnichov

Dlouhodobě sledujete napětí mezi Řeckem a Tureckem. Došlo to tak daleko, že 24. a 25. 9. bude Rada ministrů zahraničí EU jednat o řeckém návrhu na uvalení sankcí na Turecko jako odvetu za (jak uvedl řecký premiér Kyriakos Mitsotakis) neustálé hrozby válkou a napadání Řecka a Kypru. Turecko však, jak píšete na Facebooku, pohrozilo, že v případě schválení sankcí zaplaví EU migranty ze dvou směrů. Takže asi žádné sankce nebudou. Nebo jak vy okomentujete tuto situaci?

Nejenom já a naše frakce v EP jsme navrhovali sankce. Najednou nevadí tisíce politických vězňů a vraždy politických oponentů v Turecku. Válka ve východním Středomoří je na spadnutí, ale vyjednavač EU Josep Borrell ze Španělska má pro Turecko a jeho územní požadavky pochopení. Proto mu francouzský poslanec z naší frakce Thierri Mariani řekl s narážkou na Mnichov, že mu stále více připomíná Daladiera a Chamberlaina. Uprchlíky Erdogan EU vnutí tak jako tak. Sankce zatím nebudou, snad až se neúnosnost jednání Turecka dále vyostří.

Před pár hodinami hořelo v uprchlickém táboře na ostrově Lesbos, který byl kvůli covidu v karanténě. Jeden z místních hasičů pro státní televizi tvrdil, že oheň vypukl na třech místech a že někteří migranti bránili hasičům v hašení ohně. K tomu německý ministr zahraničí Maas podle BBC vyzývá zejména státy, kandidující do EU, aby si postižené uprchlíky rozdělily...

Pamatuji se na pacienta, který si do očí nasypal nastrouhanou „tuhu“ z inkoustové tužky, aby oslepl. Při příjmu na kliniku to vysvětlil: „Aby se ta svině musela o mě až do smrti starat!“ Měl na mysli manželku. Pokud vyhověla jeho očekávání, pak se evropské země chovají jako ona. Představitelé Francie a Německa už oznámili, že převezmou část imigrantů, kteří se ocitli bez přístřeší. Myslím, že je to hezký příklad pro imigranty v jiných zařízeních, jak se domoci svých zájmů. Vedou Evropu idioti nebo zločinci? Možná obojí v součinnosti.

Zajímavě jste se také rozepsal o „návrhu nařízení, které by v případě schválení dalo Evropské komisi diktátorské pravomoci k prosazení Zeleného údělu.“ Zaujala mě – svoji tragikomičností – pasáž o tom, že europoslanci za Zelené chtěli Zelený úděl ještě zpřísnit a zvláště jim vadí dobytek a hospodářská zvířata, protože při prdění vypouští metan, který škodí klimatu. Takže by měla být daň z prdu a hospodářská zvířata v EU zakázána. Nemyslím si, že by tohle mohlo projít, ale co by to znamenalo?

Evropská komise se právem obává, že přece jen s tímto návrhem narazí. Proto se jistě i v plénu pokusí získat pravomoc vládnout bez Evropského parlamentu a Evropské rady. Doufám, že to neprojde, připomínalo by to velmi německé poslance, kteří demokraticky odhlasovali Hitlerovi, že může vládnout bez nich.

Jaroslav Bašta vymyslel krásné označení pro „Zelené“ – Zelení Khmerové. Ten jejich nebetyčný fanatismus by byl k smíchu, kdyby se jednalo o bezvýznamnou extremistickou skupinku. Stále používají svoje oblíbené slovo „ambicióznější“. A nejen oni, ale také „socialisté“ a „sjednocená levice“. V těchto frakcích jsou za ČR Piráti a KSČM. Někdy se k nim přidá část „lidovců“ nebo „liberálů“ a pak mají většinu. Fanatismus se nesmíří s přiměřeností. Jak kdysi vtipně řekl Miroslav Plzák: „Když někdo řekl, že Stalinova socha bude měřit 60 metrů, nikdo by si nedovolil poznamenat, že by stačilo 58“, jiný návrh mohl být jedině ambicióznější.

To, co prosazuje EU v rámci „Zeleného údělu“, je dlouhá řada blbostí. Zelení jsou ještě ambicióznější, chtějí zdražovat maso a zpřísňovat chov hospodářských zvířat, až do úplného znemožnění. Vážně chtějí doporučit jako jediný model pro všechny vegetariánství a bílkoviny hmyzího původu. Jeden z těchto géniů minulý týden navrhl zákaz orby v EU. Zatím to neprošlo. Stačí „Zelený úděl“, ten covidem poškozené hospodářství konečně rozvrátí. V Evropské komisi říkají, že je to „příležitost“.

U nás se hodně probírala cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kde mimo jiné prohlásil, že je Tchajwanec. Co si o této cestě myslíte?

O Miloši Vystrčilovi se říkalo, že je nevýrazný. Teď si tedy vylepšil „imič“. Jak napsal Jerzy Lec, když trpaslík spolyká nějaké vědomosti, stává se tajtrlíkem. Ještě zábavnější je, jak se mu pečlivě po celou dobu věnovala média hlavního proudu. Asi z něho chtějí mít prezidenta. Před 70 lety jsme měli politiky, kteří se snažili o zhoršení vztahů s některými zeměmi, aby se Československo o to silněji přimklo k Sovětskému svazu, od kterého za to očekávali osobní podporu a vděk. Teď je to stejný model. Ne moc chytrý. I nepříliš bystrá manželka ví, že více dosáhne nevstřícností. Jen to nesmí přehnat.

Řešila se nějak tato návštěva na půdě Evropského parlamentu?

Velice bych se divil. Z hlediska Evropy se jedná o naši čistě domácí „událost“. Z pohledu jiných zemí je to jen kuriozita. Číňané ale dobře vědí, že si nemohou dovolit být neškodní.

Po prezidentských volbách je napjatá i situace v Bělorusku. Tam část prozápadní opozice zveřejnila svůj program. Nemyslím si, že by s ním mohli mít úspěch, ale co by chtěli v případě úspěchu ve volbách prosadit?

Bělorusko přece jen není Ukrajina, nehledě na to, že Bělorusové viděli přes plot, jak dopadl Majdan. Jaký program vymysleli loutkovodiči nebude až tak důležité. Je zřejmé, že Rusové nechtějí mít Moskvu na dostřel.

Na Facebooku také srovnáváte rozdílný přístup k Alexeji Navalnému a Juliu Assangeovi. Co k tomu říci?

Mezi padouchem a hrdinou je rozdíl dvojího metru. Jeden je užitečný jako oběť, druhého chtějí obětovat. Navrhnul jsem v Evropském parlamentu Assange na Sacharovovu cenu. Zasloužil by si ji jako nikdo. Uděluje se za zásluhy o lidská práva a svobody. Assange na rozdíl od Sacharova nesestrojil vodíkovou bombu, ale utajované skutečnosti, které zveřejnil, způsobily také obrovský výbuch. Je dost možné, že Sacharovovu cenu obdrží Navalnyj. Bylo by to v linii EU.

Když už jsme u Británie, rozvodová jednání s EU nějak váznou, možná zkrachují. Nebo jak to vidíte?

Jednání z pohledu EU zkrachují, to znamená, že Spojené království se nepodvolí. Potíže budou na obou stranách. Spojené království neodešlo proto, aby se i nadále muselo řídit pravidly EU. Zjistil jsem, že pro mnohé činitele Evropského parlamentu je to překvapení. Jestliže budete nejdříve varovat a vyhrožovat a pak prosit o ústupky, budete vypadat směšně. Jestliže si stanovíte nepřijatelné podmínky, nemůžete si stěžovat, že nebyly přijaty.