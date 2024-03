Ukrajina, solární baroni, neziskovky. Na to peníze najdou. Český občan je pro ně až úplně poslední, protestuje Okamura

V týdnu se řešilo případné vyslání vojáků některých zemí na Ukrajinu, které po jednání v Paříži naznačoval i prezident Macron. Náš premiér Fiala se přímé odpovědi při interpelaci vašeho poslance Kettnera vyhnul. Hrozí tedy podle vás přímé zapojení ČR do války?

To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné a de facto by to znamenalo zatažení zemí NATO včetně naší země do třetí světové války proti Rusku! To by velmi pravděpodobně znamenalo jaderný konflikt a zánik světa. Chceme mír, ne válku! Už jen to, že tato možnost byla vůbec zmíněna, ukazuje, že o ní předáci NATO vážně uvažují a že je skutečnou hrozbou! Také to nasvědčuje tomu, že ukrajinská armáda má vážně potíže a Rusové v tuto chvíli převzali iniciativu. Ono ani není divu, když v EU je 650 tisíc bojeschopných ukrajinských dezertérů v odvodovém věku, kteří se za úplatky vyhnuli mobilizaci. To řekl známý polský generál Roman Polko. Myslím, že je zcela na místě zastavit podporu Ukrajiny a Ukrajinců. Dělají z nás užitečné idioty. A Fialova vláda by měla okamžitě skončit!

V této souvislosti taky připomenu, že podle agentury STEM téměř tři čtvrtiny Čechů (konkrétně 69 procent) by podpořily rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko by získalo část ukrajinských území. Podíl lidí podporujících rychlé ukončení války oproti loňsku vzrostl.

Přesto Fialova vládní pětikoalice za souhlasu hnutí ANO pumpuje na dluh na Ukrajinu další miliardy z našich peněz. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která hlasuje proti posílání zbraní a našich peněz na Ukrajinu. Hnutí SPD je jako jediné proti vstupu Ukrajiny do EU i NATO. Jako jediní v Parlamentu také hlasujeme proti posílání zbraní na Ukrajinu. Nechceme také, aby evropské země byly zataženy do konfliktu proti Rusku.

Hlavním tématem v Poslanecké sněmovně byl nakonec odhlasovaný zákon, který přiznává homosexuálům v rámci partnerství (nikoliv manželství) všechna práva jako manželům, ale ne možnost adopce dětí. Zákon rovněž umožňuje osvojit si dítě homosexuálního partnera. Návrh poslanců Válkové a Navrátila, který byl nakonec přijat, je vnímán jako kompromisní. Jak jste spokojen s výsledkem vy?

Hnutí SPD jako jediná strana v Parlamentu pro tento zákon nehlasovalo, protože zákon umožňuje osvojení dětí homosexuálními páry. V případě stejnopohlavních svazků jsme navrhovali název partnerství, nikoliv manželství, a stejná práva stejnopohlavním párům jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Náš návrh ale neprošel. Opět se potvrdilo, že SPD je jedinou konzervativní stranou na české politické scéně. Jelikož poslanci hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL a další hlasovali pro možnost osvojování dětí homosexuálními partnery, což s jejich podporou prošlo.

Hnutí SPD podporuje manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě a to budeme nadále prosazovat. Například Slovensko definuje manželství jako jedinečný svazek mezi mužem a ženou v ústavě od roku 2014. Manželství je právní a společenskou institucí, která je základem pro vznik rodiny a výchovu dětí a zaslouží si všestrannou podporu ze strany státu. Prosazování takzvaného manželství pro všechny je aktivistickým projevem ideologie progresivismu. Myslím si, že nátlakové a agresivní jednání různých tzv. neziskových organizací homosexuálům v konečném důsledku naopak škodí.

Tuto středu také proběhla ve Sněmovně mimořádná schůze svolaná opozicí k Migračnímu paktu EU. Proč jste to považovali za tak důležité, když český vládní zástupce pro to v EU nakonec nehlasoval a zdržel se?

Ano, Fialova vláda se alibisticky zdržela a nechala Migrační pakt projít. Nový Migrační pakt EU přitom obsahuje povinné kvóty na přijímání migrantů. Vláda opět zradila zájmy naší republiky, jelikož většina občanů tady u nás žádné africké či islámské migranty nechce. Polsko, Maďarsko a Slovensko hlasovaly proti. A je potřeba zdůraznit, že Fialova vláda hlasovala dosud při jednáních vždy pro Migrační pakt a dokonce je jeho spoluautorem. Navíc ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN se k Migračnímu paktu EU ve sněmovně fakticky znovu přihlásil, když řekl, že nynější podoba migračního paktu Evropské unie sice není ideální, ale jde o posun dobrým směrem.

Takže vidíme, že někteří zástupci pětikoalice pouze v předvečer evropských voleb dělají divadlo směrem do České republiky. Migrační pakt svým parťákům v Bruselu nijak nezablokovali. Ale tady budou svůj souhlas s migračním paktem, zamaskovaný do zdržení se, prodávat jako nepodporu migračního paktu. Na to jim skutečně samozřejmě nikdo nemůže skočit, jelikož pokud někdo skutečně nepodporuje, tak na to máme jednoslabičné slovíčko „ne“. A to „ne“ ovšem Fialova vláda nikdy nikde neřekla.

Dobře, pojďme si tedy vyjasnit, co vám vlastně na Migračním paktu ve schválené podobě vadí.

Migrační pakt EU mimo jiné znamená tzv. povinnou solidaritu a relokace nelegálních imigrantů mezi státy EU anebo povinné platby ve výši půl milionu korun za každého odmítnutého imigranta. V případě, že se ale budou chtít státy EU nad míru vyplatit a nebudou přijímat migranty, tak bude následovat povinné přerozdělení, přičemž minimální kvóta je stanovena na 30 tisíc migrantů ročně. Je to šílené, jak Fialova pětikoalice ničí naši budoucnost v naší republice.

Od schválení Lisabonské smlouvy nám jsou na základě většinového hlasování v orgánech EU pod hrozbou drakonických sankcí vnucována nařízení, jejichž realizace směřuje přímo proti národním zájmům České republiky a jejích občanů. To se týká právě oblasti migrační a azylové politiky, kdy nám státy jako Německo, Francie a Belgie, jež nezvládají projevy masové ilegální imigrace, kterou samy vyvolaly, tyto kvóty na přerozdělování migrantů de facto nařizují.

Navíc Evropská unie oficiálně podporuje imigraci arabských a afrických přistěhovalců do Evropy. Několikrát to oficiálně řekla komisařka Evropské unie pro vnitřní věci Ylva Johansson. „Tvým úkolem je migranty v Evropě vítat, protože přichází za láskou,“ řekla bývalému šéfovi Frontexu (agentura EU, která koordinuje ochranu hranic EU.) Fabrici Leggerimu eurokomisařka Ylva Johanssonová. „Ať se ti to líbí, nebo ne jsme stárnoucí kontinent, tak migranty pouštěj,“ nařídila mu podle jeho slov v minulosti eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Protože chtěl chránit hranice, ve své funkci skončil. Leggeri nyní bude kandidovat za Národní sdružení Marine Le Pen.

Hnutí SPD Migrační pakt EU jednoznačně odmítá a požadujeme, aby se k Migračnímu paktu EU i k samotnému členství České republiky v EU vyjádřili čeští občané v celostátním závazném referendu, a pakliže bude SPD po příštích volbách ve vládě, tak Migrační pakt na evropské půdě znovu otevřeme a budeme ho odmítat. Šance na odmítnutí Migračního paktu je ale i dříve.

Teď nevím, kdy a jakou šanci myslíte. Můžete to upřesnit?

Již letos v červnu jsou volby do Evropského parlamentu, které budou u nás referendem o Fialově vládě. Pakliže v Evropě uspějí vlastenecké a euroskeptické strany, jako je SPD a naši spojenci a partneři v čele s Marine Le Pen, Geertem Wildersem, Matteem Salvinim, AfD, rakouskými Svobodnými a dalšími našimi přáteli, tak se zásadně změní složení Evropského parlamentu i Evropské komise a zastavíme migraci a také šílený Green Deal EU, který lidem prudce zdražuje potraviny, energie a dopravu. A právě migraci a Green Deal podporuje Fialova vládní pětikoalice.

Green Deal odsouhlasil v minulé vládě Andrej Babiš. A teď vidíme všichni ty negativní důsledky na cenách potravin a energií...

O těch už jste mluvil mnohokrát, pane předsedo. Mě zaujaly jiné výsledky z ekonomiky. Český státní dluh se loni zvýšil o 216,1 miliardy korun na rekordních 3,111 bilionu korun. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 285 870 korun. Výdaje na obsluhu státního dluhu loni dosáhly 68,3 miliardy korun, meziročně se zvýšily o 18,8 miliardy korun. Zaujalo mě to proto, že Fialova vláda má jako své hlavní ekonomické téma rozpočtovou zodpovědnost. A nepřijde mi, že by se jí v tom dařilo. Co na to říkáte vy z pohledu opozice?

Fialova vláda šíleným způsobem zadlužuje naši zemi. Vláda utrácí peníze na podporu Ukrajiny a Ukrajinců, na dávky nepřizpůsobivým, na solární barony, na šílený Green Deal, nesmyslné direktivy Evropské unie, politické neziskovky a podobné škodlivé věci. Čeští občané jsou pro Fialovu vládu bohužel až na posledním místě… Víte, kolik věcí by šlo zajistit, kdybychom každý rok nemuseli na umořování státního dluhu dávat desítky miliard?

Taky připomenu, že téměř tři pětiny veřejnosti podle zjištění Centra pro výzkum veřejného mínění považují ekonomickou situaci Česka za špatnou.

Občané hodnotí situaci správně, protože naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí sdružených v OECD (vyspělejší země světa), máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl a vládě skoro nikdo nevěří. Taky připomenu, že dva miliony občanů nemají svého zubního lékaře.

Nekompetentní rozpočtová a hospodářská politika této vlády pětikoalice vede pouze k úpadku české ekonomiky a ke ztrátě důvěry občanů v budoucnost. Fialova vládní pětikoalice, která toto zavinila, musí skončit!

Kromě „tvrdých dat“ nevycházejí moc dobře ani průzkumy nálad v ekonomice. Takovým symbolem této skepse je ostravská huť Liberty. Vy jste s SPD chtěli řešení její situace zařadit na jednání sněmovny, koalice to odmítla. Máte pocit, že se vláda snaží tyto problémy alespoň řešit, když už o nich nechce diskutovat s opozicí?

Vidíme, že Fialova vládní pětikoalice odmítá řešit situaci hutě Liberty Ostrava. Liberty Ostrava zaměstnává zhruba 6 tisíc lidí. Včetně navázaných firem v areálu a dalších je to přes 40 tisíc zaměstnanců, jejichž pracovní místa a sociální jistoty jsou ohroženy. Včetně rodinných příslušníků se jedná o více než 100 tisíc lidí. Fialova vládní pětikoalice situaci dostatečně neřeší a je laxní, přestože je stát jedním z největších věřitelů firmy.

Huť společnosti Liberty Ostrava byla zřejmě podle všech dostupných informací systematicky vytunelovaná a podle dostupných informací je možné, že jak současným majitelem, tak i předchozím. O tom, jak a v jakém rozsahu, by měly šetřit a informovat příslušné trestně právní orgány.

Prostřednictvím interpelace jsem na to vládu již loni upozornil a žádal jsem o řešení a také o součinnost. Ale Fialova vládní pětikoalice situaci dostatečně neřeší a je laxní.

Dobře. A vy jako někdejší podnikatel vidíte nějaké řešení, co se s tímto energeticky supernáročným provozem dá ještě dělat?

Stát musel vyplatit německému insolvenčnímu správci 1,5 miliardy korun, protože se státní pojišťovna EGAP zaručila v roce 2020 za úvěr hutě Liberty a ta úvěr nesplácela. To dává možnost, aby vláda respektive stát výměnou za dluh do firmy majetkově vstoupil a měl tak přímý vliv na řešení. Nebo stát může pomoci s hledáním nového majitele a tuto záležitost koordinovat.

Vláda by měla podle mého názoru představit strategii dalšího přístupu k Liberty Ostrava, protože, jak jsem uvedl, stát je jedním z největších věřitelů firmy, v řádu miliard. A měl by tedy podle mého názoru usilovat o to, aby se státu peníze vrátily nazpět, a hledat řešení. My jsme vládu žádali, aby stát jako jeden z poškozených inicioval trestněprávní řízení ve všech podezřeních ohledně možného tunelování firmy Liberty. Nic z toho se ale nestalo a vláda to odmítla.

Premiér Fiala raději minulý víkend odletěl o víkendu do Paříže, aby sháněl peníze pro Ukrajinu, opět na dluh. Samozřejmě bude zase platit Česká republika miliardy, takže on má čas na to cestovat po Evropě. Vládní představitelé neustále cestují po Evropě, aby sháněli peníze pro Ukrajinu a pro Ukrajince, ale na řešení problémů českých občanů česká vláda vůbec čas nemá. Ani nechce. Prostě na české občany kašle. Je to ukrajinská vláda.

V Praze sledujeme stále větší tlak na omezení počtu aut ve městě, podporovaný hlavně náměstkem primátora pro dopravu Zdeňkem Hřibem. Ten také verbálně neustále podporuje hromadnou dopravu, fotografuje se jak úřaduje v metru, atd. Teď v tamní koalici padl návrh na zdražení některých jízdenek v MHD na dvojnásobek. Přijde vám to ze strany Pirátů i celé koalice jako komplexní a promyšlený přístup?

To snad spadli z višně? Takové enormní zdražení by mohlo způsobit, že by více lidí jezdilo vlastním autem, čímž by se dopravní situace zhoršila. I sociální dopad na některé skupiny lidí, kteří sotva vychází se svými příjmy, může být velmi negativní. Holt, Dozimetr a další kšefty městskou pokladnu něco stojí, tak je podle vládní koalice potřeba peníze vzít občanům.