Ukrajinská válka má svůj předobraz právě v Srbsku, myslí si Štěpánek

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek se nestačí divit, kam až je vláda Petra Fialy (ODS) schopna zajít v omezování svobody slova a nastolování totalitních praktik. „To, co vláda aktuálně dělá, je samozřejmě nezákonné, ba dokonce protiústavní. A tak je potřeba tu cenzorskou prasárnu legitimizovat. Tak si na to bruselská pětka odmává zákon,“ myslí si Štěpánek, který se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také k válce na Ukrajině. „Je vrcholným pokrytectvím tvářit se o pár let později, že když někdo jiný dělá něco podobného, že je to válečný zločin, zatímco v roce 1999 to 78 dní trvající bombardování zřejmě bylo humanitární akcí a těch dva a půl tisíce zavražděných civilistů je jen takovým maličkým stínem na jinak skvělé operaci,“ domnívá se Petr Štěpánek.

V minulých dnech se po delší době opět zaplnilo Staroměstské náměstí demonstranty, kteří protestovali proti omezování svobody v České republice. Jste stejného názory i vy?

Určitě. Právě proto jsme spolu s předsedkyní Trikolory Zuzanou Majerovou hned první den připojili své podpisy pod text Charty 2022. Ostatně, proč také ne, když její text zcela koresponduje s programem Trikolory. Osobní spory a nevraživosti musí jít stranou, když nám jde o stejnou, respektive společnou věc.

Nicméně média o této demonstraci takřka mlčela. Čím si to vysvětlujete?

Jak se projevuje totalita? Třeba tak, že o protirežimní demonstraci, jež zcela zaplní Staroměstské náměstí, se v médiích hlavního proudu neobjeví ani slovo. Co z toho plyne? Zase už jsme v totalitě až po uši. A jestli ne po uši, tak do pasu určitě.

V čem se podle vás toto omezování svobody projevuje nejvíce? Je to omezování svobody projevu?

Svoboda obvykle nemizí ze dne na den. Je to plíživý proces. První ránu dostanete spolu s prvním banem, tedy blokací, kterou vám na sociálních sítích nějaký pohůnek Velkého bratra uštědří za to, že jste si dovolili něco „nedovoleného“ napsat nebo postovat nějaký „závadný“ obrázek. Z veřejnoprávní obrazovky postupně začnou mizet lidé, kteří říkali něco jiného, než papouškují protagonisté hlavního politicko-mediálního proudu. Přijdou pokusy o vyhladovění nepohodlných serverů. Pak dojde – samozřejmě s vládním požehnáním – na pokoutní vypnutí webů, které nedrží tu jedinou správnou linii.

Likvidace alternativních názorů se bude vydávat za boj s dezinformacemi. Přijdou výhrůžky z úst nejvyšších funkcionářů státního zastupitelství. Všehoschopní šmejdi z řad konformních politiků se začnou předhánět v obhajování neobhajitelného. Novináři si znovu osvojí autocenzuru. Znovu rozkvete udavačství. Lidé opět budou říkat něco jiného doma, a něco jiného na veřejnosti.

Mluví se o tom, že na Ministerstvu spravedlnosti vzniká dokonce nový zákon, který by měl dát vládě do ruky nástroj, jak bojovat s dezinformacemi. Jak to na vás působí?

To je další level. To, co vláda aktuálně dělá, je samozřejmě nezákonné, ba dokonce protiústavní. A tak je potřeba tu cenzorskou prasárnu legitimizovat. Tak si na to bruselská pětka odmává zákon. Jak prosté, milý Watsone! Vůbec se nedivím, že za tuhle zradu ideálů svobody se na hlavu ministra spravedlnosti Pavla Blažka snáší kritika i zevnitř ODS. Obávám se ale, že ani to bolševizaci ODS už nezastaví.

Trikolora vyzvala v minulých dnech vládu k dodržování Ústavy právě s ohledem na svobodu slova. Opravdu máte dojem, že dochází k porušování Ústavy? Neuvažujete třeba o iniciování ústavní stížnosti nebo o jiných krocích?

Když to vypadá jako kachna, kváká to jako kachna a kolíbá se to jako kachna, můžete vzít jed na to, že to je kachna. Když je v Ústavě napsáno, že „svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny“ a že „cenzura je nepřípustná“, a ve skutečnosti nic zaručeno není a cenzura se tu naopak praktikuje, můžete vzít jed na to, že je to protiústavní. Což na druhou stranu vůbec neznamená, že se i mezi právníky i politiky nenajde dostatek – s prominutím – opovrženíhodných sráčů a všehoschopných gaunerů, kteří budou tvrdit opak.

Vedení Opery Národního divadla se rozhodlo, že vyřadí z letošního dramaturgického plánu operu P. I. Čajkovského, aby její uvedení nezavdalo příčinu zneužití proruskou propagandou. Je to podle vás správné rozhodnutí?

Na facebooku jsem to okomentoval těmito slovy: Tohle už se nedá nazvat jinak, než jako idiocie povýšená na státní ideologii. Je naprosto neuvěřitelné, kam nás eurobolševická vláda Petra Fialy za pár měsíců své vlády dovedla.

Na sociálních sítích jste sdílel fotku z března 1999, kdy vojska NATO bombardovala srbský Bělehrad, a zároveň jste mluvil o válečných zločincích. Vidíte snad nějakou paralelu s dnešní válkou na Ukrajině?

Ukrajinská válka má svůj předobraz právě v Srbsku a v Kosovu. V roce 1999 tam totiž západní země v čele s USA předvedly, že se to může. Že si svoji vůli můžete vynutit bombardováním cizí země, že si svoji vůli můžete vynutit zničením civilní infrastruktury a že si svoji vůli můžete vynutit zabíjením civilistů. Že si můžete vynutit odtržení části země a že ji můžete prohlásit za samostatný stát, v tomto případě Kosovo, abyste si tam mohli zřídit svoji největší vojenskou základnu v Evropě a nádavkem si tam zrealizovat ještě pár soukromých kšeftíků, třeba si tam pořídit a pak výhodně střelit místní Telecom.

Je vrcholným pokrytectvím tvářit se o pár let později, že když někdo jiný dělá něco podobného, že je to válečný zločin, zatímco v roce 1999 to 78 dní trvající bombardování zřejmě bylo humanitární akcí a těch dva a půl tisíce zavražděných civilistů že je jen takovým maličkým stínem na jinak skvělé operaci.

Válka na Ukrajině dřív nebo později skončí, ale zdá se, že s jejími následky se bude celý svět potýkat ještě hodně dlouho. Co by se podle vás mělo v tomto ohledu stát prioritou české vlády?

Na to vám neumím odpovědět, protože prioritou Fialovy bruselsko-ukrajinské vlády nepochybně bude pravý opak toho, co bych preferoval já. Prioritou občanů, kteří se s Fialovou eurohujeskou kamarilou neztotožňují, by každopádně mělo být její odeslání do historického propadliště. Čím dřív, tím lépe.

Za tři měsíce se Česká republika chopí unijního předsednictví. Naše role v mezinárodním kontextu se tak ještě alespoň symbolicky zvýrazní. Jak by měla vláda toto předsednictví podle vás pojmout?

Skromně, zdrženlivě, přiměřeně. Tedy přesně tak, jak to Fialova vláda určitě neudělá.

