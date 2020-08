Zažije Bělorusko Majdan? Odborník o vztahu s Ruskem. Lukašenko udělal chybu. A silná role Německa s Itálií

reklama

Než se dostaneme k ekonomickým otázkám, jak vůbec současný vývoj v Bělorusku vnímáte? Dalo se něco takového předvídat?

Nerad komentuji politické záležitosti, natož vnitřní politiku jiného státu. Do Běloruska jezdíme každý rok, setkáváme se tam s řadou podnikatelů, stejně tak i na úrovních regionálních představitelů či na úrovni náměstků ministrů a ministrů.

Obecně se vědělo, že existovala opozice a byli jsme s jejími představiteli i seznamováni. Ale nakolik se dalo předpokládat, že se věc rozhoupe tímto způsobem, těžko říct. Za sebe mohu říct, že jsem nečekal, že tyto prezidentské volby, ať už proběhly jakkoli, vyvolají takovou zásadní kampaň a sled událostí.

Co by se dělo, kdyby ustal obchod mezi Ruskem a Běloruskem? Do jaké míry se Bělorusko může vůbec od Ruské federace ekonomicky oddělit?

Odpovím otázkou. Vy si myslíte, že se Ukrajina zcela obchodně odstřihla od Ruska? Vůbec ne. Tato varianta a pravděpodobnost není na stole a nejsem přesvědčen o tom, že by byla reálná. Vzájemná provázanost Ruska a Běloruska je velká. Zásadnější, než bylo v dobách Československa propojení mezi Českem a Slovenskem. Dnes je to umocněné tím, že jak Bělorusko, tak Rusko jsou součásti Eurasijské unie a vytvářejí s Kazachstánem, Arménií a Kyrgyzstánem společný ekonomický blok, který má obrovský rozsah.

Bělorusko jako takové je jinak velice malé, necelých deset milionů obyvatel, takže to není žádný velký trh. České firmy tam jsou zainteresované, mají tam své aktivity v řadě oblastí, ale není o tom, že bychom zůstávali jen v Bělorusku. Využívá se toho, že existuje v podstatě otevřená hranice mezi státy Eurasijské unie pro zboží, které je zahraniční provenience, ale je finálně vyráběno na území jednoho z těchto členských států.

Registrujete na základě vlastních zkušeností či kontaktů od běloruských partnerů a běžných občanů vstoupit do Evropské unie ze strany Běloruska?

Mohu říci, že za dobu 17 let, kdy jezdíme do Běloruska jako Komora pro hospodářské styky se SNS s mou účastí, jsem se nikdy nesetkal s myšlenkou, že by Bělorusko mělo vstoupit do Evropské unie. Bělorusko vždy mělo velký zájem spolupracovat se státy EU a řada států EU pochopitelně z druhé strany má zájem spolupracovat s Běloruskem, ale toto je maximum toho, s čím jsem se setkal a co mohu potvrdit.

Jak se v případě Bělorusů liší nebo může lišit přístup k Rusku oproti přístupu Ukrajiny k Rusku v letech 2013, 2014, v době tzv. Majdanu a poté? Tehdy hlavně na západní Ukrajině byl přístup k Rusům značně nepřátelský…

Zásadně se liší. Velmi zásadně. Bělorusové samozřejmě mají svoji identitu, svoji zemi a svůj jazyk mají rádi, ale v žádném případě to není o tom, že to bylo jakkoli směrováno proti Rusku nebo k nějakému odtržení či odpoutání od Ruska.

Jakkoli nerad zacházím do politických otázek, ale upřímně, ty tanečky, které předváděl pan prezident Lukašenko v posledních pěti letech, kdy se otočil k Západu čelem a k Rusku zády a potom zase obráceně, to byly tanečky člověka, který se snažil získat maximum možného bez toho, aby existoval nějaký zájem se s Ruskem rozejít a integrovat do naší části Evropy.

Nicméně v obecné rovině mezi obyvatelstvem nehrozí nějaké změny nálad vůči Rusku?

Bojí se Bělorusové a zvláště podnikatelé výrazné destabilizace ekonomiky, jaká přišla před lety na Ukrajině?

Každý takový razantní vývoj pochopitelně má odraz ve všech oblastech života společnosti. Jednodenní nebo třídenní stávka neovlivní hrubý domácí produkt, ale v případě, že by šlo o nějakou dlouhodobější komplikovanou situaci, která by omezila možnost výroby, pak by se to samozřejmě negativně podepsalo. Zatím ale nevidím důvod nebo nějaký spouštěč, který by k tomu mohl být.

Jak vůbec Lukašenkův systém popsat? Jak významné restrikce na podnikání tam jsou? Je to kapitalismus, socialismus? Jak to popsat?

Velká část běloruské ekonomiky je privatizována, ale řada velkých podniků je pod státní kontrolou. Bělorusko se snaží udržovat systém státní inherence do vývoje a stavu ekonomiky. Z pohledu zvenčí to má své výhody v tom, že byla stabilita, protože to je základ pro každý obchod a investici. Nikdo nebude investovat do země, která není stabilní.

Pokud to vezmu z našeho pohledu, jsme pro Bělorusko významný partner, ale nikoli ten nejdůležitější z Evropské unie. Investice a aktivity, které tam mají německé a italské firmy, jsou daleko významnější a rozsáhlejší, a jsem proto přesvědčen, že speciálně Německo a Itálie budou dělat maximum pro to, aby stabilita v Bělorusku byla zachována a nedošlo k ohrožení jejich vkladů, investic a podniků.

