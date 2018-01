Zdena Mašínová pro PL o Zemanovi: Jestli tady ten ožrala bude strašit ještě 5 let, začnu pochybovat o psychickém zdraví Čechů

POTOMCI LEGIONÁŘŮ Nedávno jsem se doslechla, že by mi chtěl dát Mirek Topolánek vyznamenání. No, to si navařil. To může na Hrad zapomenout. Směje se Zdena Mašínová a prozrazuje, komu dá v přímé volbě prazidenta svůj hlas. Její otec Josef Mašín byl jedním z nejchrabřejších legionářů bojujících za prvné světové a pak i za občanské války v Rusku.

"Já toho ožralu už nemůžu ani vidět. Jestli zde bude strašit dalších pět let, začnu pochybovat o psychickém zdraví Čechů a Moravanů," říká Zdena Mašínová a apeluje tím na voliče, aby znovu Miloše Zemana do funkce prezidenta nezvolili. Dle ní by měla Česká republika ostudný post prezidenta úplně zrušit. Přesto ParlamentnímListům.cz své favority v současné přímé volbě hlavy země prozradila.

Ostudná funkce

Čtyřiaosmdesátiletá dáma, která chodí i ve svém olomouckém bytě o berlích, je, co se týče prezidenta, pevná v kramflecích a svůj názor nemění. O prezidentovi Zemanovi se opakovaně vyjadřuje jako o opilci a individuu, které na Pražském hradě nemá co dělat. "Osobně budu volit Jana Fischera nebo Jiřího Drahoše. V prvním kole asi Fischera. Podle mě nicméně do toho druhého postoupí Drahoš, asi má přeci jen větší šanci, takže tam dostane můj hlas," podotýká.

Při minulé přímé volbě prý vystartovala k urnám na poslední chvíli a hlasovala pro Karla Schwarzenberga, přestože dlouho nebyla přesvědčena o jeho prospěšnosti. "Ostatně nedávno jsem se doslechla, že by mi chtěl dát Mirek Topolánek vyznamenání. No, to si navařil. To může na Hrad zapomenout. Vždyť víte, jak ve společnosti jméno Mašín rezonuje," směje se a dodává: "V Česku by žádný prezident být neměl, vždyť nám dělají jen samou hanbu. Od roku 1948 je to prostě jen samá ostuda."

Mašínová na Hrad

Na druhou stranu i o Zdeně Mašínové někteří lidé hovoří jako o nejvhodnější kandidátce na prezidenta. Například angažovaný písničkář Ziggy Horváth prohlásil: "To je pro mě jméno, kterému bych opravdu zatleskal a naplnilo by mě pýchou." Když jí to ParlamentníListy.cz připomněly, zasmála se ještě víc: „To myslíte z legrace, to jste mě rozesmál, to se vám podařilo, to teda opravdu nechci!“

Role jejího tatínka Josefa Mašína v protifašistickém odboji je dostatečně známá. Ostatně ji připomíná i několik aktuálních uměleckých počinů. Například film Cédrica Jimeneze Smrtihlav natočený podle knihy Laurenta Bineta HHhH či komiks Zdeňka Ležáka Tři králové. Osudy jeho synů Josefa a Ctirada také a vzbuzují ve společnosti stále velké vášně. Zdena Mašínová k tomu jen dodá: "Víte, kdybych nebyla zdravotně postižená, tak do toho jdu s nimi. Zcela s jejich činy souhlasím," říká odhodlaně, aby ji někdo nevnímal jen jako dceru svého otce a nekladl mezi ní a bratry pomyslnou hranici.

Legionář Mašín

Otce hluboce milovala a na otázku, kdo je její největší vzor, bez rozmýšlení odpovídá: "Odkaz našeho otce byl hlavně ve velkém vlastenectví. Vždyť bojoval v československých legiích v Rusku, pak byl v armádě a hned v roce 1939 přešel do odboje." Po maturitě v roce 1915 narukoval Josef Mašín do rakousko - uherské armády, ale proti Rusům bojovat nechtěl, takže při nejbližší příležitosti k nim přeběhl do zajetí. Už v roce 1916 se přihlásil k československé jednotce v ruské armádě, kde ho často posílali na rozvědky. Přátelé mu říkali "Pepek". Byl oblíben a obdivován kvůli své udatnosti, vždyť získal všechny čtyři stupně vyznamenání svatého Jiří. Bojoval u Zborova, Bachmače i na sibiřské magistrále. Do vlasti se vrátil na počátku roku 1920 jako štábní kapitán pěchoty. Bylo mu teprve čtyřiadvacet let.

Fotogalerie: - Odhalení Mašína

Při jednom z výročí bitvy u Zborova na něho spolubojovníci vzpomínali takto: "Byl to on, kdo ve slavné zborovské bitvě s hrstkou nejchrabřejších jako jestřáb vnikl až do třetích linií rakouských zákopů. A když se musel vrátit, protože za ním nikdo nepostupoval, ustoupil s těžce zraněným druhem na zádech. Je-li Zborov symbolem vzniku naší armády, je Mašín personifikací všeho toho, co nazýváme Zborovem. Statečný, průbojný a věrný až do smrti.“



autor: Jan Rychetský