Prezident, bývalý lampasák a komunista, ale buďme za něj rádi. Běsi Johna Boka

Nestaly se oslavy Sametové revoluce za ta léta spíše něčím podobným Matějské pouti?
Paradoxem je, že k pamětní desce 17. listopadu dnes chodí lidé, kteří na bývalém režimu často parazitovali. Například možný ministerský předseda slovenského původu, který by nebyl miliardářem, kdyby nebylo 17. listopadu. Roku 1989 předcházela léta útlaku lidí jako byl Vašek Havel. Ostatně tehdy jsme byli snad až na Albánii poslední zemí, kde to nakonec prasklo.
Osobně mě na nějakou debatu ohledně 17. listopadu zvali, ale já už na takové „ejchuchů“ nechodím. Pro mě už to je historie. Nicméně chvála Bohu, že se tak odehrála. Ostatně na Národní třídu dovedli lidi esenbáci, protože je nepustili přes most na Hrad.
Také si myslíte, že byla Sametová revoluce režírována StB?
Vůbec ne. Předcházelo tomu přece blábolení Jakeše o brojlerech a milý holce Zagorový co má velký prachy. Tu nahrávku pořídili estébáci a dostala se mezi lidi. I oni věděli, že je režim v pr**li, protože kolem nás to padalo. Ten pohyb byl jasný a na Prognostickém ústavu, který vznikl díky Andropovovi, o něm věděli. A kolem toho postupem času vzniklo mnoho legend, například, že Michael Kocáb donutil sovětskou armádu k návratu domů. Ten odsun byl dohodnutý mezi USA a SSSR.
Absurdní je pro mě i to, že prezident je bývalý lampasák a komunista, ale buďme rádi, že ho máme. Ta dnešní situace se podobá hře od Havla.
Ostatně součástí oslav bylo i setkání organizované spolkem Milion chvilek pro demokracii, kterému opět šéfuje Mikuláš Minář. Co pro vás ten spolek znamená?
To, co se jim podařilo před lety na Letenské pláni, už asi nezopakují. Kolem 250 000 lidí demonstrujících proti Babišovi. To bylo neuvěřitelné a myslím si, že to mírně ovlivnilo volbu prezidenta. Jinak nic. Myslím si ale, že ten kapitál promrhali. Kdyby z těch lidí dokázali vytvořit politickou sílu, tak by tady všechny přeorali. Nepodařilo se. Jsem z toho zklamaný. Hlavně kolik se do nich nastrkalo peněz a ty skončily v černé díře.
A Babiš pokračuje dál. Nepovažuji ho za moc inteligentního, ale nesporně je schopný stratég. A navíc mu pomáhali od začátku estébáci. Ostatně z toho se stal fenomén. Vezměte si, kolik v téhle malé zemičce vzniklo za tak krátkou dobu miliardářů. Nikdo to není schopen vysvětlit.
Jak vnímáte třenice mezi Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem ohledně střetu zájmů?
Je to problém, protože ani znalci naší Ústavy nejsou názorově jednotní. Pravdou ale zůstává, že Ústava poskytuje prezidentovi určitá práva, ale i ho limituje. No, ale v podstatě ta hrůza, že fašoun Okamura je předsedou Poslanecké sněmovny, bude nejspíš Babišem a Turkem pokračovat. Ostatně prezident by měl tyhle žraloky brzdit. My jsme si v přímé volbě zvolili prezidenta a měli bychom ho v tom podporovat. Nad vším by totiž měla zvítězit ochrana zájmů našeho státu, což není hodit Ukrajinu přes palubu, vystoupit z NATO a czexit. Možná to skončí tak, že Babiš přepíše majetek na dceru a bude vládnout čistý jako lilie. Nicméně tím střet zájmů neskončí. Prostě Babiš podle mě neměl vůbec ve volbách kandidovat.
Podle vás je možné, že k moci nastupující politická garnitura uvrhne zemi ještě do většího svrabu?
Ano. Když jednal prezident s Babišem, tak ten byl překvapen, že tam kolem stolu seděli ještě poradci. Nicméně to je logické. Prezident ví, co dělá.
Z možnosti, že bude Filip Turek ovládat resort zahraničí, máte tedy hrůzu?
Určitě. Je to psychopat a macho, který si za peníze musel dodělat vysokou školu, protože je na to třeba titul. Já mu nevěřím ani úsměv. Cynický, nebezpečný parchant, který by byl schopen zavést věci, co by nás přiblížily nacistickému státu. Vždyť on má i esesáckou vizáž. Ostatně za tím vším je bohužel Václav Klaus. Ten se Zemanem jsou zatíženi komplexem méněcennosti, a proto se nadřazujou.
Rozumím tomu dobře, že až začnou vládnout ANO, Motoristé sobě a SPD, tak budete pomýšlet na emigraci?
Ve svých osmdesáti letech to tady už i s těmi blbci dotluču. Ostatně vydržel jsem i čtyřicet let s komunisty. Ale mám obavy o své děti a vnoučata. Nicméně ti lidé přicházejí a odcházejí.
Váš spolek na podporu nezávislé justice v Česku Šalamoun nemá na růžích moc ustláno, protože kritizuje soudní moc. Čím to, že tato moc má tak málo kritiků?
Kolem soudců je totiž nezasloužená aureola neomylnosti. Šalamoun žije z ruky do huby a paradoxně jsme dostali největší finance od majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Dal nám dvakrát dvě stě tisíc korun, ale nechtěl, abychom mu jmenovitě poděkovali na našich stránkách.
Ostatně mnohem více věcí se utrhlo z otěží. Bradáčová chce zrušit vrchní státní zastupitelství a tak dále. Jak říkal opakovaně Magor, svět se řítí do ďáblovy řitě.
autor: Jan Rychetský