Zelené mozky, zaslepené leskem plíšků. Přírodovědec Ziegler o katastrofě, jakou planetě způsobují

Vážený pane redaktore, jednak vám děkuji, že jste si vzpomněl na mé životní jubileum, které jsem si ani příliš neuvědomil a nepřipustil k tělu, sleduje své vrstevníky, kteří leckdy propadají malomyslnosti, a jednak, že jste mě poctil otázkami, o kterých někdy moc a moc uvažuji, abych měl už ve svých letech možnost je změnit.

Dříve se na mne a na mé vrstevníky, ať muže či ženy, pohlíželo jako na moudré, či spíše zkušené roky žití, dnes jsme, když poslouchám prohlášení mnohých politiků a mladé generace, spíše přítěží. A zatím bychom měli být, my věkovití, svědomím společnosti, jako tomu kdysi bývalo. Možná i z toho vyplývají vaše otázky a já se budu snažit, ať také podle toho vypadají mé odpovědi.

Čím dál častěji se hovoří o použití jaderných zbraní, byť třeba „jen“ s lokálním dopadem. Jako by se zapomínalo, jaký mimořádně ničivý účinek na lidi i samozřejmě na přírodu mají...

Kdysi, ale ono to není tak daleko, jsme měli heslo, že válka je vůl. Nedoceňovali jsme tehdy užitečnost toho zvířete, které pro člověka dělalo mnohé, a přesto bylo opovrhováno. Dnes se tomu zvířeti v duchu omlouvám, neb již jich není už tolik a myslím, že mladému člověku vysvětlovat jeho užitečnost by bylo zcela zbytečné, i když velmi moudré. Válka není vůl, válka byla, je a bude vždycky hrozná, neboť je výmyslem lidí. A musíme si říci, kterých lidí.

Rozhodně ne těch, co se plahočili prachem cest za chlebem svým vezdejším a jako pomocník s nimi leckdy táhl i ten vůl. Válka byla, je a bude vždy výmyslem lidí, kterým se zdálo, že mají málo a chtěli a chtějí stále víc a víc. A přitom oni se cítí v bezpečí, žijíce daleko od bojišť války a ani zdaleka netáhnou v čele svých vojsk, jako tomu bývalo zhruba do středověku. Oni se cítí být mozky těch armád, ale jak jsme říkali na vojně, mozky zelenými.

A neuvědomují si, že zbraňové systémy a zbraně samotné už zdaleka nejsou kontaktní, jako byly meč, okovaný cep či kopí a luk. Dnes létají zbraně rychlostí Mach 10 a možná i více a nesou hlavice způsobující zkázu nejen nad povrchem zemským, ale také pod ním. Mělo by jim to být varováním, ale zdá se, že není. Jsou nepoučitelní a zaslepení mocí i leskem zlatých plíšků, kterým my ostatní říkáme peníze a vidíme v nich užitečný nástroj směny své práce za zboží, kterým se nasytíme a odějeme. Je zbytečné znovu a znovu poukazovat na účinky jaderných zbraní, které v krátkém čase obrátí v místech dopadu vše v popel a prach a v dlouhém čase dokážou jimi vyprodukované izotopy některých prvků změnit biologické a biochemické základy života tak, že místo tvorů, kteří se nám zdají být normální, jsou tu zrůdy v tom nejhorším slova smyslu.

Dokládají to nejen dvě použité jaderné bomby v Japonsku, ale i ty, co byly zkoušeny na různých střelnicích světa. O tom bylo napsáno nemálo studií a mnohé z nich jsou velmi přísně tajné. A navíc, dnes už nejsou jen dvě jaderné mocnosti, jsou další země, které tyto zbraně vlastní, a jsou ještě další, které o to usilují, jsouce pod tlakem těch, co je už mají. Říkají na odstrašení, ale nikdo nikdy neví, co se může vylíhnout v mozku člověku, který je ovládá. Zdali není ten mozek nějak narušen, ať už biologicky, nebo psychicky, tlakem politiky, ideologií všeho druhu či vlastním sebestředím.

Ano, jaderné zbraně jsou hrozné a mělo by se to stále opakovat, učit se to. Neboť jejich použitím nebudou zničeni ti, kteří o použití rozhodli, ale celé ekosystémy, co na světě jsou, ať už jsou vytvořeny člověkem (jak my hrdě říkáme civilizací, aniž bych vlastně věděli, co civilizace a pokrok je!), nebo jsou přírodní, přirozené. I když i ty jsou dnes maximálně ovlivněny člověkem.

... a Ukrajině jistě také nesvědčí hory železného šrotu, pozapomínané tisíce min, tisíce litrů nafty, spousty jedovatých plynů z „pouhých výstřelů“, či po přesunech techniky na zemi, ve vzduchu a na vodě, atd. To tedy Green Deal dostává na frak, není-liž pravda?

Pominu to, že takzvaný Green Deal je pouhá politicko-ideologická a zcela nepromyšlená vize, asi něco podobného jako nedávný multikulturalismus, a konstatuji, že válka, která se vede na Ukrajině, je zcela nesmyslná, vyprovokovaná úplně za jinými účely, než o jakých se hovoří v našem světě, a že jí trpí lidé z Ukrajiny a z Ruska a samozřejmě i lidé ze zemí, které ty bojující strany podporují. Strašení národů jinými národy mají na svědomí především jejich vůdci, kteří si tak svým způsobem zdůvodňují svou existenci. To bylo, je a, bohužel, i bude, neboť člověk je jenom člověk a svůj stín, pardon, svou genetickou podstatu nepřekročí. Všechno, co jste uvedl, pane redaktore, ve své otázce, je pravda.

Nad tím problémem se nikdo nepozastavuje, ale pozastavujeme se nad tím, že topíme fosilními palivy, a že bychom tedy neměli. A zase, nikdo se nepozastavuje nad tím, že je čilý letecký a kamionový ruch (to je ale výfuků – a zase se řekne, že to elektromobilismus zmenší, a nikdo se nepozastaví nad tím, že ta elektřina se bude muset vyrobit a z čeho a jak, a nikdo se nepozastaví nad tím, proč migrují kamióny sem a tam, proč převážíme zbytné věci, které by šly udělat kdekoliv na světě, jen mít trochu šikovných rukou k dispozici atd. atd.) a s ním i umělé migrace, které říkáme cestovní ruch, a migrace vyvolaná neklidem ve světě, který vzniká z válek a nepokojů, ale také z ekonomických důvodů, „když oni tam mají to, tak proč bychom tam neměli jít, když nám to dají, a když nedají, tak si to vezmeme“, a tak dále, a zapomínáme na to, že někdo z toho také něco má. I ti, co podporují třeba umění ze svých zisků, z toho mají víc, než si myslíme, hlavně neprodělat, on to někdo koupí, když se kolem toho udělá humbuk!

Ne Green Deal, ale zemské ekosystémy, včetně těch lidských, ať již jsou ve velkých městech či v džungli plné stromů, dostávají na frak. Mnozí si to uvědomují! Jsou ti, kteří pak chtějí pomoci, ale nemohou, nemají prostředky; a ti, co je mají a uvědomují si to, tak se z toho snaží vytěžit víc a více. Žel, i v tom spočívá podstata našeho druhu.

Chvíli jsem sledoval televizi a pláč výzkumníků nad tím, jak se zmenšuje naše populace, a nejen u nás, ale v celé Evropě. Že mladí lidé nechtějí mít děti. A proč? Kvůli ekonomickým podmínkám. Ano, jsou zásadní, a dítě něco stojí. Malé málo, a když dorůstá, stojí opravdu hodně. Jen na základních potřebách, a to mít úplnou rodinu, střechu nad hlavou, přiměřené ošacení, přiměřené jídlo a přiměřený duševní rozvoj. A to je problém. V současné společnosti nemůže být o přiměřenosti ani řeči, musíme mít všechno, jinak jsme méněcenní, musíme jezdit tam či onam, bez ohledu na to, že porušujeme naše životní prostředí, což na druhé straně vehementně odsuzujeme.

A to všechno je moc a moc drahé a ne každý na to má! A tak raději děti nemít. Ale co v tom rozhovoru televizním nezaznělo? To mě tedy hodně překvapilo. Naši politici říkají, že jsme ve válce, dnes a denně o tom hovoří ve všech sdělovacích prostředcích, a divíte se, že lidé nechtějí mít děti, aby je posílali někam zemřít pro cizí zájmy? Mám devět vnoučat a také se o ně bojím! A války přibývají. Někde se dohodne příměří a hned v sousedství vypukne další boj! Je to normální?

A všichni říkají, že to nechtěli. Ale chtěli to. Kam jinam posílat zbraně, aby byl kšeft, než do takových oblastí světa. A další věc. Co dělají státy pro populační politiku. Zlevňují botičky, šatičky, učebnice, psací prostředky? Podporují rodinu? Ne, v současné době o tom nemůže být ani řeči. Nebyl by kšeft a tím by bylo méně DPH a z čeho pak ve státě žít, zvláště když průmysl leží v troskách. A rodina, to je přece táta, máma a děti. Táta muž, máma žena, děti podle toho, jak Pán Bůh dá! Neboť bez ženy a muže nemůže být dětí. Příroda či Bůh to tak zařídil. Nejen, aby Adamovi nebylo smutno. Ovšem my podporujeme různé pochybné existence, které jsou neplodné, a ještě tomu učíme ve školách, překrucujeme přírodu i historii podle toho, kdo je u moci. A chudáci děti! A rodiče! A divíte se jim?

Jste náruživým filatelistou, ale jistě vás musí bolet srdce při pohledu na využití České pošty.

Víte, pane redaktore, když něco zdražíte, tak sice lidé to ještě zpočátku kupují, ale později se začínají ohlížet po lacinějším produktu, který plně nahradí ten zdražený. Takový je základ ekonomiky či hospodářství. A když to není po ruce tady, bude třeba o kus dál. Lidé jezdí nakupovat do Polska. A tak je to i s Českou poštou, co je tam těch manažerských míst, a dopisy nemá kdo roznášet.

Ale abychom ušetřili, nepropustíme ty manažery, ti by se už neuživili, ale ty pošťáky, ty pány Kolbaby, co hledali tu adresátku bez adresy, až ji našli, protože ti se svou poctivostí uživí jinde, a navíc pak zdražíme služby a divíme se, že lidé je nepoužívají. Žel, není to jenom v České poště, ale v celém hospodaření státu. Vypíše se konkurz na silnici, vybere se, podle zákona, ten nejlacinější dodavatel a divíme se, že za rok se silnice musí opravovat a ve výsledku je vše mnohem dražší, než kdyby se zaplatil pořádný dodavatel. Inu, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat laciné šunty.

Navíc, dalo by se o mně říci, že mám Českou poštu rád a že ji dotuji penězi za známky i zcela obyčejné, abych mohl těm svým známým, co nevlastní počítač, posílat měsíčně své měsíční povídání, což, jak známo, se v posledních třech čtyřech rocích zabývá českými pověstmi o čertech a pekle. A že ty dopisy něco stojí! A České pošty je mi upřímně líto, že je v takovém stavu, v jakém je!

... totéž bude i u České televize? Má produkovat takové pořady jako StarDance, nebo se raději věnovat bohulibější činnosti, poznání, dokumentům ze zahraničí nebo vlastní tvorbě, ale poznávacího žánru.

Víte, pane redaktore, že bych byl také rád, kdyby byla Česká televize pestřejší? Ale asi bych zcela neodsoudil StarDance, ale přemíru detektivek a zejména takových vymyšlených, a to i těch zahraničních, které neskončí dříve, až když je místo, kde se odehrávají, zcela vyvražděno. Anebo zcela záměrně tendenčních politických či historických pořadů, kterých je také v České televizi hršle, či pro mládež přebíraných zahraničních pořadů, které nic nevypovídají o naší přírodě, historii i současnosti, ale záměrně ovlivňují myšlení budoucích generací. A když se objeví nějaký zdánlivě dobrý pořad, tak dovede zkreslit osobnost našich dějin, umění či průmyslu do příšerné karikatury, snad vycházející i z toho, jak ještě nedávno žili naši velikáni, což je o nich dobře známé, neb je to publikované. Naproti tomu, existuje celá řada dobrých pořadů nejen České televize, ale i zahraničních kanálů, které pravdivě vypovídají o mnohých věcech z přírody i historie.

Je vidět, že zahraniční autoři se za svou historii nestydí a dovedou vyzdvihnout především pozitivní roli svých předků. Na rozdíl od nás! Oceňuji to, že jsou na našich sdělovacích „bedýnkách“ k dispozici. A věřte, že i to StarDance má své příznivce a já jim přeji, že takový pořad Česká televize vysílá. I když té reklamy k tomu nemuselo by být tolik. Vůbec reklamy je v nich opravdu hodně a místo detektivek bychom měli více pracovat na poznání vlasti a přírody. A také se říká, že je zajímavé, co takových pořadů se natočilo v minulosti a dodnes jsou aktuální. Asi opravdu byly drahé a dnes má televize jen na ty detektivky.

Jste čerstvým osmdesátníkem. Naběháte se ale dost a dost i nyní. Jak se podle vás změnil svět a co dělat proto, aby byl člověk duševně a aspoň v mezích možností i fyzicky fit?

To je asi tím, že nemám auto. A auto nemám, že jsem se s ním podíval do kamionu a zjistil jsem, že v něm nic není a že tedy čoudí na silnici úplně zbytečně. Tak používám opět veřejné dopravní prostředky, jako za mlada, což je už skoro sedmdesát let, a své nohy, co je už skoro let osmdesát, neb jsem se na ně prý začal stavět velmi brzo, říkala má maminka. A tak se snažím chodit i teď, i když to někdy bolí. Ale co nebolí, když člověk něco dělá, že ano? Jak se svět změnil během těch osmdesáti let? Z pohledu obyčejného člověka hodně, z pohledu geologa nemnoho. Alespoň z hlediska geologického času.

Nepatrně přibylo antropocenních uloženin, díky produkci kysličníku uhličitého přibylo více zeleně, kterou ale člověk systematicky ničí, ubylo přirozených lokalit života, a dalo by se v tom pokračovat. Z hlediska obyčejného člověka vyrostly mnohé stavby, na které se jezdíme dívat do arabského světa, neboť ti pánové, co vlastní naftovou těžbu, vlastní i velké peníze a budují velké stavby a dokonce i v moři ostrůvky, které voda za pár let opět rozloží, a my se na to jezdíme dívat a hrát v jejich okolí golf – každému to přeji, jen by si měl uvědomit, jak se tím ničí životní prostředí člověka. Přibylo ničivějších zbraní, a my, co jsme se narodili na konci strašné druhé světové války a chtěli jsme žít, pracovat a milovat v míru, což se nám alespoň trošku dařilo, se dnes bojíme o své děti, vnuky a pravnuky, aby nezahynuli v ohni válečném, neboť je nám velmi blízko a každý v něm budeme bojovat za sebe a ne za někoho jiného, jak se s oblibou v politických kruzích říká, a ten duševní stres ničí naše fyzické a duševní zdraví mnohem víc než zbraň, po které by přišla okamžitá smrt, a mnohem více, my věkovití si klademe hamletovskou otázku „být, či nebýt, to je, oč tu běží“.

A každý z nás si musí na ni dát odpověď sám, neb máme svou svobodnou vůli a nikdo tu povinnost od nás odnít nemá, ba ani to právo. Však v naší společnosti se hodně mluví o právech, ale o povinnostech ani slova. A že není práv bez povinností a povinností beze práv, to věděly všechny generace před námi, a oni se hrdě k této myšlence hlásili, bojovali a umítali za ni. Jen naše společnost vidí ta práva, povinnosti raději žádné, a pak se divíme, že duševního zdraví nezbývá. Hlavně u dětí a mládeže. Což je pro tu generaci, ale i pro nás všechny, velká škoda. Nemyslíte?

Přeji všem a také vám, pane redaktore, mír a klid, zdraví a i to štěstí v dalších dnech a letech! Nejen v tom roce, který zanedlouho přijde!