Zločin. Kapitulace. Generál Šedivý k vývoji války

„Kdyby Ukrajina akceptovala podmínky Ruska, byla by to úplná kapitulace. Dosavadní oběti, které ukrajinská armáda i civilní obyvatelstvo v boji proti ruskému agresorovi přinesly, by byly zbytečné,“ tvrdí Jiří Šedivý, generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut. V dalším shrnutí aktuálního dění okomentoval i postup ruských vojsk a ocenil statečnost ukrajinských vojáků.

Předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský řekl, že ruský prezident Vladimir Putin je válečný zločinec a vrah a patří před Mezinárodní soudní tribunál v Haagu. Jiří Šedivý s ním souhlasí. „Samozřejmě, že je válečný zločinec. Už jen proto, že rozpoutal válku proti státu, který ho neohrožoval, a za druhé proto, že ruská vojska vedou útoky včetně palebných přepadů bombardováním proti civilním cílům. A kdyby Putin byl skutečně tím, kdo vládne Ruskem a ruskými ozbrojenými silami, dávno by přijal opatření, aby se tak nedělo. To, že to toleruje, je i jeho odpovědnost,“ sdělil generál.

Řízení v Haagu však začalo bez zástupců Ruska, kteří je odmítli vyslat. „To mě nepřekvapuje, myslím, že se to dalo očekávat. Účastí by uznali autoritu haagského soudu. Dávají najevo, že se jich to netýká,“ řekl Jiří Šedivý a předpokládá, že stejný postoj bude Rusko zaujímat až do konce soudu, který může trvat i roky.

Za stále nereálné označil vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou za pomoci Severoatlantické aliance. „V tom se nic nezměnilo a neustále platí, že státy Severoatlantické aliance budou vybavovat ukrajinské ozbrojené síly kvalitními protiletadlovými a protiraketovými lehkými systémy, se kterými to mohou Ukrajinci zabezpečit poměrně dost účinně, takže ohrožení ze vzduchu nebude tak výrazné, jako kdyby takové prostředky neměli. Samozřejmě úplnou uzávěru vzdušného prostoru to nezabezpečí,“ vysvětlil bývalý náčelník armádního generálního štábu.

Přijetí ruských podmínek by znamenalo kapitulaci

Pomalejší postup ruských vojsk, než Rusko samotné předpokládalo, je podle Šedivého ocenění kvality ukrajinských vojáků. „Troufám si říct, že jde o ocenění kvality ukrajinských vojsk a statečnosti ukrajinských vojáků. Rusové jednoduše postupují tak, jak jim ukrajinské ozbrojené síly dovolí,“ uvedl. Zároveň odsoudil bombardování ukrajinské porodnice a odmítl, že by v budově byli vojáci. Záběry prý jasně ukazují, že uvnitř nebyli žádní vojáci, ale pacienti a děti.

Rusko v sobotu také sdělilo své podmínky, za jakých stáhne svá vojska z území Ukrajiny. Kromě příslibu, že se Ukrajina nestane členem Severoatlantické aliance, žádá zredukování armády a vyhlášení neutrality. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj se má vzdát Donbasu a oficiálně uznat proruské disidenty. Šedivý řekl, že nemůže a ani nechce radit, jak má Zelenskyj postupovat, ale případné akceptování ruských podmínek nazval kapitulací. „Kdyby toto akceptovali, byla by to úplná kapitulace. Samozřejmě by to znamenalo, že dosavadní oběti, které ukrajinská armáda i civilní obyvatelstvo v boji proti ruskému agresorovi přineslo, byly zbytečné. Nemohu říci, co mají dělat. Záleží na vedení Ukrajiny, které rozhodne, jak postupovat,“ sdělil.

Sám přitom nepočítá, že by válka skončila v nejbližší době. Trvat může ještě celé týdny. Je přesvědčen, že ukrajinská armáda se nevzdá a bude bojovat, dokud bude mít zbraně, prostředky a odhodlání. „Nemyslím, že by mělo jít o něco krátkého. Naopak se ukazuje, byť Rusové postupují, že to nemají vůbec jednoduché a ani mít nebudou,“ uvedl Šedivý.

Šedivý: Čeští politici si vedou dobře

Pro ParlamentníListy.cz také okomentoval prohlášení Německa, že zákaz ruského plynu a ruské ropy nepřipadá v úvahu. „Je dlouhodobě známo, že Německo je z tohoto pohledu strategickým partnerem Ruska a bude dělat vše, aby jejich vztahy nebyly narušeny především kvůli tomu, aby nedocházelo k omezení dodávek plynu do Německa. Možná, že Němcům ani nezáleží na zbytku Evropy, ale především na jejich vlastní ekonomice a bude to pokračovat dál,“ odhadl. Německo už také vyslalo signál, že se hodlá navrátit k uhlí a jaderné energii. Znamená válka konec plánům v rámci zelené dohody New Green Deal? „Je potřeba vidět, že i tato válka jednou skončí a mezinárodní prostředí se začne srovnávat. A pochopitelně se budou řešit následky války. Ale já si myslím, že cesta, která byla nastartována, byť je Green Deal veden poněkud surově a z hlediska Evropské komise až poškozuje Evropu, ale v modifikované verzi a s promyšlenějšími kroky se k němu lze vrátit,“ shrnul generál.

Dále uvedl, že čeští politici dělají vše pro to, aby pomohli ukrajinským uprchlíkům. „Děláme vše, co bychom měli. Velmi oceňuji, že existuje tendence, aby všichni, kdo přicházejí a jsou práceschopní, začali pracovat a aby děti začaly ihned chodit do školy. Čím dříve budou matky pracovat a děti chodit do školy, tím dříve se odpoutají od hrůzy, od které unikly,“ upozornil. Česká republika už přijala na 200 tisíc uprchlíků a další sem míří. Například do Polska už přišlo na 1,5 milionu Ukrajinců a i tisková agentura Reuters upozornila, že některá východoevropská města začínají být plná. „Za prvé je přirozené, že to tak dopadne. Existuje predikce, že se pohne ještě více lidí na Západ, jak budou Rusové bezohledně postupovat Ukrajinou. To za prvé a za druhé, vláda řekla, že po vyčerpání ubytovacích kapacit se začnou budovat uprchlická městečka, což je lepší, než bydlet ve stanu nebo někde na nádraží. Uvidíme, do jaké míry to bude Česká republika zvládat, ale záměr vypadá velmi dobře,“ zhodnotil Šedivý.

A sdělil i svůj názor na výrok českého ombudsmana Stanislava Křečka na sociální síti, který zněl: „Pomáháme, jak můžeme, na úkor vlastních občanů a ještě se máme nechat urážet?“ Reagoval tak na slova ukrajinského prezidenta, který prohlásil, že Ukrajinci budou umírat kvůli slabosti NATO, jež odmítá vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou. Podle Šedivého by měl být ombudsman ve svých výrocích umírněnější. „Je v pozici, ve které by taková slova neměl říkat. Chápu rozhořčení, ale tak významný funkcionář by se měl mírnit a volit svá slova, aby byla akceptovatelná,“ řekl.

