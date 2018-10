Ministr Ťok: Aktuálně se staví 177 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, další desítky kilometrů se připravují

Blízko zahájení je pokračování D35 v úseku Časy – Ostrov nebo obchvat Českých Budějovic. Aktuálně se tak staví 177 kilometrů staveb, z toho je 110 kilometrů dálnic a 67 kilometrů silnic I. třídy. Informaci o výstavbě dnes dostala vláda.

„Nejrozestavěnější je jihočeská část dálnice D3, kde se aktuálně pracuje na skoro 19ti kilometrech dálnice, ke které se přidá dalších 20 kilometrů obchvatu Českých Budějovic. Pokračuje také stavba D11 z Hradce Králové směrem k Polsku, kde je ve výstavbě 22,5 kilometrů dálnice,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Konkrétně se staví část dálnice D3 Bošilec – Ševětín, která bude hotová v příštím roce, a úsek Ševětín – Borek, který se otevře v roce 2020. K zahájení v následujících měsících se připravují úseky Úsilné – Hodějovice a Hodějovice - Třebonín, na kterých aktuálně probíhá hodnocení nabídek stavebních firem. U hranic s Rakouskem by dálnice měla stát v roce 2024.

Na karlovarské D6 jsou ve výstavbě celkem tři úseky v souhrnné délce 14,6 kilometrů, konkrétně obchvat Řevničova, obchvat Lubence a úsek Nové Strašecí – Řevničov, všechny tři úseky budou hotovy do tří let a postupně na ně navážou další úseky. Celá dálnice by mohla být dostavěna v letech 2025 až 2026.

Buduje se také pokračování D11 v úsecích Hradec Králové – Smiřice a Smiřice Jaroměř, dohromady bude za tři až čtyři roky otevřeno 22,5 kilometrový úsek. V přípravě je pokračování dálnice směrem na Polsko, která má být hotová v letech 2024 až 2025.

Další rozestavěné stavby jsou na dálnici D48, konkrétně v úseku Rybí - Rychaltice nebo obchvat Frýdku – Místku spolu s propojením na D56. Mezi Prahou a Brnem je už znovu postaveno 89 kilometrů D1 a do roku 2021 bude ještě postaveno za provozu dalších 70 kilometrů.

Kompletní přehled aktuální a plánované výstavby i s počty kilometrů najdete v interaktivní mapě: www.mdcr.cz/mapa, ze které vyplývá, že k dnešnímu dni je celkem ve výstavbě 177,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, z čehož je 110,2 km dálnic (modernizace D1 je z toho 13,6 km) a 67 kilometrů staveb na silnicích I. třídy. V přípravě na zahájení ještě letos nebo začátkem příštího roku je pak 43,5 kilometrů dálnic a silnic I. třídy (z toho 42 km dálnic).

V listopadu projedou první vlaky Ejpovickým tunelem

Na železnici se aktuálně dokončuje čtyřkilometrový Ejpovický tunel, který je dosud nejdelším železničním tunelem v České republice. Už 15. listopadu projede jeho jižním tubusem první vlak. Od 9. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, bude zahájen provoz všech vlaků oběma tubusy a cestování mezi Prahou a Plzní se zkrátí o deset minut.

Ve své třetině je pak rekonstrukce Negrelliho viaduktu, který je významnou dopravní stavbou. Dojde ke zkapacitnění tratě a výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků až na 14 párů za hodinu. Na tento úsek pak naváže další modernizace trati z Prahy směrem do Kladna s odbočkou na letiště Václava Havla Praha. Celá trasa by mohla být hotová do roku 2029.

Zároveň probíhá modernizace železniční trati mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří. Vlaky spojující Prahu s jižními Čechami budou nově využívat čtyřkolejnou trať. Traťová rychlost se zvýší až na 120 km/h. Modernizace zajistí komfortní dálkovou dopravu a současně výrazně usnadní cestování po hlavním městě. Šestikilometrový úsek by měl být dokončen v roce 2021.

Pokračují práce i na dalším úseku čtvrtého tranzitního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Modernizace trati Sudoměřice – Votice přinese zdvojkolejnění v uvedeném úseku, dva tunely a vznik nové železniční stanice Červený Újezd. Rychlost vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní zkrátit jízdní doby expresů mezi Prahou a Táborem na jednu hodinu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2021.

