Spojené síly pro Prahu: O vedení města budeme jednat odpovědně

„Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám a dali najevo svůj názor. Je výsadou demokracie, že to udělat můžeme, nemusíme a že máme možnost vybrat své zástupce. My jsme udělali maximum pro to, abychom voliče přesvědčili o naší odbornosti pro vedení města. Rozhodně neodcházíme poraženi. Získali jsme důvěru mnohých Pražanů, což nás zavazuje. Chceme jednat o naší účasti ve vedení města,“ řekl předseda TOP 09 a lídr Jiří Pospíšil.

Spojené síly pro Prahu, které koaličně spojily TOP 09 a hnutí STAN s podporou osobností z KDU-ČSL a Demokratů Jana Kasla, chtějí o budoucím složení ve vedení pražského magistrátu mluvit se všemi stranami, které uspěly s výjimkou KSČM a hnutí ANO. Proti těmto dvěma stranám se kandidáti spojené Prahy vymezili už před volbami.

„Je pro nás nepřijatelné vstoupit do koalice s populisty nebo s komunisty. Jsme schopni se racionálně shodnout a pracovat na konkrétních změnách a investicích, které Prahu konečně po čtyřech letech naprosté stagnace posunou k rozvoji a transparentnímu hospodaření,“ uvedla advokátka Hana Kordová Marvanová, která kandidovala na 2. místě.

