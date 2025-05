Vezměme si Česko zpět. Senátorka Hamplová v Praze vyzvala občany

Lidi, kteří odpoledne 8. května strávili na demonstraci „Česko proti válce“ na Staroměstském náměstí, pozdravil skrze promítané video také bývalý prezident Miloš Zeman. Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8042 lidí

„Domnívám se, že v dnešní době nelze být lhostejný a nelze být zbabělý. Je třeba protestovat proti těm, kdo tuto zemi ochuzují, snižují životní úroveň jejich občanů díky vlastní neschopnosti při řízení státu,“ uvedl Miloš Zeman a popřál demonstrujícím občanům mnoho úspěchů.

Hned po Zemanově zdravici zavítal na pódium poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Dobrý den, Čechoslováci, dobrý den!“ pozdravil Foldyna protestující. „Sešli jsme se tady dneska, 8. května, v den výročí vítězství nad německým fašismem, abychom jim ukázali, že jsme znovu připraveni jim rozbít držku!“ začal zostra poslanec a pokračoval jedním silným prohlášením za druhým.

„Oni zpochybňují a relativizují výsledky druhé světové války. Našim dětem vymývají mozky. Evropa se zbláznila. Liberální demokraté jsou fašisti s lidskou tváří! Zakazují lidem myslet, kriminalizují vaše myšlení a zakazují svobodu slova!“ zlobil se Foldyna. „Chtějí, abychom drželi hubu a krok,“ dodal, že lidé jsou tlačeni k poslušnosti bez možnosti vyjádřit svůj názor.

Zkritizoval pak estonskou političku Kaju Kallasovou, vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, za její odsouzení těch, kteří míří do Moskvy na oslavy konce války. „Je to hanba! Já jsem šťastný, že vy, slušní lidé, si už z toho začínáte dělat legraci,“ řekl Foldyna, ačkoliv se dle jeho názoru jedná o vážnou věc.

Hned po poslanci Foldynovi k Čechům promluvila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Za jásotu lidí pozdravila plné Staroměstské náměstí. „Já pocházím ze Sudet. Slyšela jsem toho od babičky tolik, že když teď poslouchám, co se pouští pod hlavičkou vlády, tak se nestačím divit,“ zmínila Hamplová a varovala před opakováním historických chyb.

Hamplová zdůraznila lásku k dětem a k vlasti. Apelovala na občany, aby se nenechali ovlivnit nepravdami. „Chtěla bych připomenout, že všechno už tady v podstatě bylo. Rozhodovalo se o nás bez nás. Říkali se nám lži. Diktovalo se nám, co nebylo pravda. Neopakujme proto stejné chyby. Naopak, poučme se z nich, a když někdo neumí dobře vládnout naší zemi, tak ho vyprovoďme!“ prohlásila Hamplová za doprovodného potlesku publika.

Senátorka taktéž zdůraznila, že na demonstraci nevystupuje za žádnou politickou stranu a není součástí ničí kampaně, nýbrž pouze „bojuje za svou vlast a domov“. Vyjádřila i svou domněnku, že za vlast momentálně bojují lidé v „podhradí“ více než lidé na Hradě či ti, kteří by za ni bojovat měli

Hamplová vyzvala k návratu vlasti do rukou občanů. „Jsem tady, protože bojuji za Českou republiku. Za všechny, co tu žijeme. A vadí mi, když se prodává někam jinam a když ti, co by ji měli chránit, bojují za někoho jiného. Takže, vezměme si zpět Českou republiku, vezměme si zpět náš domov!“ prohlásila Hamplová.

Její slova přítomní občané odměnili hlasitým souhlasem: „ANO!“ a „Přesně!“

„Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Tato země je naše, nenechme si ji vzít. Hájíme ji pro své děti, hájíme ji pro svůj budoucí život. A ti, kdo to ještě nepochopili, tak jim to vzkažme na podzim,“ řekla Hamplová.