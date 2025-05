Ministr Vlček: Děláme vše pro to, aby se mohlo ihned po rozhodnutí soudu pokračovat

Zásadní byl podpis řady dohod a ujednání včetně smluv o smlouvách budoucích, které představují klíčový krok v přípravě výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech a výrazně posilují zapojení českého průmyslu. Vedle toho byly uzavřeny další dokumenty o spolupráci v oblasti bateriového průmyslu a robotiky. Přestože nedošlo k plánovanému podpisu smlouvy s dodavatelem KHNP, pracujeme dále na rozvoji spolupráce a zapojení českých firem do projektu. Bylo uzavřeno celkem devět smluv o smlouvách budoucích a tři memoranda, které představují významný krok v přípravě projektu.

„V tuto chvíli je důležité, že děláme vše pro to, aby se mohlo ihned po rozhodnutí soudu pokračovat dále. Proto se dnes podepsala řada komerčních dohod a ujednání o spolupráci KHNP a dalšími členy korejského týmu. Mezi nejvýznamnější smlouvy patří rámcová dohoda o komplexní dodávce turbínové haly a smlouva o dodávce parní turbíny mezi společnostmi ŠKODA POWER, KHNP a DOOSAN. Tato část projektu, vysoce technologicky náročná, může tvořit až 15–20 % celkového objemu kontraktu, a umožní zapojení řady dalších firem v rámci subdodavatelského řetězce Škoda Doosan Power. Celkově máme už dnes vyjasněné 30% zapojení českých firem. Přesně tak, jak jsme se v únoru při mých jednání v Soulu domluvili s KHNP. Nadále pak platí cíl zapojení českého průmyslu zhruba z 60 %,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Další významné dohody byly uzavřeny mezi KHNP a českými společnostmi Škoda JS, ÚJV Řež, Metrostav DIZ, ZAT, OSC, I&C Energo a NUVIA. Memorandum o spolupráci bylo rovněž podepsáno mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a korejskou firmou DAEWOO, která bude dodavatelem stavební části projektu. Tyto kroky urychlí postup projektu NJZ, jakmile bude možné podepsat EPC kontrakt a zahájit práce, a zároveň rozšíří spolupráci do dalších průmyslových oblastí mimo jadernou energetiku.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček dále podepsal Ujednání o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, které posílí partnerství mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a korejským ministerstvem průmyslu, obchodu a energetiky. Tento dokument se zaměřuje na rozvoj spolupráce v oblastech jaderné bezpečnosti, licencování, palivového cyklu, výzkumu a vývoje, sdílení zkušeností i dalších oblastech.

Kromě oblasti jaderné energetiky byla dnes uzavřena i memoranda o spolupráci v sektorech baterií, automobilového průmyslu a robotiky. Memorandum v oblasti baterií má za cíl podpořit obchodní příležitosti, sdílení informací o investičních stimulech, posílit dodavatelské řetězce a rozvíjet výzkum a vývoj, například v oblasti recyklace baterií a školení odborníků. Součástí dohody je rovněž záměr zřídit společné výzkumné centrum s testovacími zařízeními a vzdělávacími aktivitami. Memorandum tak významně přispívá k inovacím, technologickému rozvoji a sdílení nejlepších praxí mezi českými a korejskými partnery.

Memorandum o Pokročilém průmyslovém centru pro vozidla budoucnosti se týká plánované spolupráce při jeho založení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Centrum vznikne ve spolupráci s českými a korejskými výzkumnými organizacemi a firmami v oblasti automotive sektoru. Cílem je rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti pokročilých systémů komunikace, podpory systémů asistovaného řízení a dálkového ovládání vozidel. Spolupráce bude dále směřovat k projektům v rámci programů EUREKA, Horizon Europe a dalších bilaterálních projektů v oblasti výzkumu a vývoje.

Další memorandum se týká založení Pokročilého průmyslového centra pro robotiku, které vznikne na ČVUT v Praze. Centrum bude strategickou platformou pro vstup korejských firem na evropský trh a zároveň podpoří bilaterální spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání. Korejská rada pro inovace a investice (KIRIA) bude spolu s českými partnery usilovat o vytvoření společného ekosystému pro výzkum a demonstraci robotických technologií, včetně navázání kontaktů s evropskými certifikačními institucemi a zapojení studentů ČVUT do výuky na základě pokročilých robotických systémů.

„Jsem přesvědčen, že dnešní podpisy představují konkrétní důkaz toho, že česko-korejské partnerství má a bude mít reálný přínos pro naši ekonomiku, zaměstnanost i technologickou vyspělost. Posouváme se od politických deklarací ke konkrétním průmyslovým projektům s vysokou přidanou hodnotou,“ dodává Vlček.

Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech s sebou přinese navazující investice ve výši nižších desítek miliard korun. Tyto prostředky budou směřovat do modernizace přenosové soustavy, rozvoje regionální infrastruktury a podpory místního průmyslu. Cílem je zajistit energetickou bezpečnost, stabilizaci cen elektřiny a vytvoření nových pracovních míst v regionu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu iniciovalo Socioekonomickou studii Dukovany 2024 (ZDE) ve spolupráci s dalšími orgány státní správy a na základě zadání vlády ji realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Výsledky studie projednala vláda v listopadu 2024 a zadala Ministerstvu pro místní rozvoj připravit akční plán, který bude vládě předložen do konce června 2025.

Dostavba jaderné elektrárny Dukovany přivede do regionu do poloviny 30. let až 9700 nových obyvatel, což přispěje k omezení vylidňování a stárnutí populace. Zvýší se tlak na dopravní infrastrukturu, zejména silniční a veřejnou dopravu, přičemž doporučeno je posílit autobusové a železniční spojení. Vzroste poptávka po zdravotní péči, technicky vzdělaných pracovnících a bydlení – do roku 2034 bude třeba postavit 3000 bytů s investicí přes 10,8 mld. Kč. Dostavba může pozitivně ovlivnit školství, které má v současnosti dostatečnou kapacitu, a také místní ekonomiku, kde vznikne až 1000 nových subjektů a příliv investic přes 230 mld. Kč.

