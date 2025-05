Klán (KSČM): Krvavé pero neoliberální historiografie aneb Jak vláda Petra Fialy přepisuje dějiny

Nejvýrazněji se tato tendence projevuje ve vztahu k událostem druhé světové války, především k roli Sovětského svazu při osvobozování Československa.

Z osvobození „krvavé jaro“?

Jedním z nejvýraznějších příkladů tohoto trendu je znepokojivé přejmenovávání historických událostí. Termín „osvobození Rudou armádou“ je nahrazován výrazem „krvavé jaro“ – sugestivním a manipulativním pojmem, který má vyvolávat negativní emoce a podkopat historickou realitu. Takové jazykové konstrukce jsou nejen urážkou památky padlých sovětských vojáků, ale i popřením zkušeností generací, které vděčí Rudé armádě za přežití a konec nacistické okupace. Nebo snad chtějí inovátoři historických událostí říci, že Protektorát Čechy a Morava byl fajn?

Stále více je do veřejného prostoru předkládáno, že Sovětský svaz nebyl osvoboditel, ale okupant. Toto tvrzení, které naposledy použil koordinátor strategické komunikace vlády (zkráceně KoStaKoV) O. Foltýn v rámci projektu STRATKOM je velice nebezpečné, protože popírá historickou pravdu, a tou je, že spojenecká vojska, tedy jak sovětská tak americká, odešla z území Československa do konce roku 1945. Nemohla nás tedy okupovat, tak jako tomu bylo v případě nacistického Německa. Nehledě na to, že to byl právě onen Západ, který nás v roce 1938 zradil.

Historická revize v zájmu NATO

Nejde však pouze o jazyk. Pod rouškou „demokratické transformace“ a „evropských hodnot“ se provádí systematická ideologická revize dějin. Památníky sovětským vojákům jsou bourány (například socha maršála Koněva na Praze 6 nebo památník rudoarmějců v Litoměřicích a mnohé další) nebo „depolitizovány“, vzdělávací programy přehlížejí nebo snižují rozhodující přínos SSSR k porážce nacismu. Místo toho se glorifikuje západní fronta a podíl USA, jako by dějiny začaly až v Den D. Zapomíná se na obléhání Leningradu, bitvu u Stalingradu, holocaust na východě, válku bez pravidel. Operaci Bagration nebo Karpatsko-dukelskou operaci, Slovenské národní povstání.

Tato revize není náhodná. Slouží jasnému účelu – přepsat českou historickou paměť tak, aby odpovídala současnému prozápadnímu, militaristickému narativu. V kontextu zvyšující se závislosti na NATO a eskalace proti Rusku je účel jasný: vytvořit iluzi, že Sovětský svaz byl jen jiným typem okupanta, ne osvoboditelem. Jak by s tím asi naložil Ústavní soud, který vynesl verdikt, že historická pravda se nezpochybňuje? Fialova vláda a O. Foltýn ji zpochybňují neustále. Výklad historie sice nemění, ale podléhá různým úpravám. Zejména ve vztahu k nově otevřeným archívům. Tuto skutečnost je nutné brát v potaz, ale nesmí to být požito k ideologickým výkladům.

Neoliberální pokrytectví

Vláda Petra Fialy a její ideologové rádi mluví o „historické pravdě“ a „kritickém myšlení“. Ve skutečnosti však šíří jednostrannou, ideologicky zabarvenou verzi minulosti. Kritické myšlení je vítané pouze tehdy, pokud zpochybňuje vše, co zavání socialismem, Ruskem nebo třídní solidaritou. Jakmile se někdo pokusí připomenout roli SSSR jako klíčového hráče v porážce fašismu, je okamžitě umlčen nálepkami o „ruské propagandě“.

Čas bránit historickou paměť

Levice nesmí mlčet. Přepisování dějin není pouze akademický problém – je to akt kulturní války, který má změnit identitu společnosti, odstranit paměť třídního boje a přepsat roli dělnických států v boji proti fašismu a nacismu i japonskému militarismu. Musíme bránit historickou pravdu, i když je to v rozporu s oficiálními dogmaty dneška. Nejde o nostalgii. Jde o to, zda budeme schopni čelit současným výzvám – válce, chudobě, klimatické krizi – se znalostí minulosti, nebo zda budeme jen poslušní poddaní neoliberálního režimu bez paměti.