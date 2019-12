Adamec (ODS): Kamionů se prostě nezbavíme

Takže hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře. Já už jsem tady k tomuto návrhu mluvit několikrát a musím říct, že můžu chápat dobré úmysly předkladatelů, ale to je tak všechno, co jsem si z toho návrhu zákona vzal. Musím říct, že obecně komplexní prohibice vždycky znamená problém. A když jsem pokládal otázky na výboru, kolik třeba kamiónů nebo řidičů bylo postiženo tím, že předjížděli nebezpečně nebo, kde neměli, protože už dneska máme na dálnicích úseky, kde je zákaz předjíždění kamionů, tak se mi odpovědi nedostalo. Já si myslím, že je tady prostě problém jinde. Tady nekoná Dopravní policie České republiky, to je potřeba si říct.

Na jedné straně můžeme všichni pochopit (Silný hluk v sále.) - já bych poprosil, já můžu začít znova tamhle doleva klidně, tak jak chcete. Takže vážené dámy, vážení pánové, já bych s dovolením začal podruhé, aby mě všichni slyšeli, protože si myslím, že bychom neměli opakovat chyby a poučení z této chyby doufám nastane potom, až tento návrh zákona v nějaké podobě odmítneme.

Já musím říct, že všichni chceme mít zboží dneska, jsme spotřební společnost. Všichni víme, že zboží nám vozí kamiony a že kamiony nám na silnicích vadí, protože zdržují, občas hazardně předjíždějí, je to vždycky závod kdo z koho o ty dva tři kilometry rychleji, pak se tvoří kolony. Je to nepříjemné, je to i nebezpečné. Ale na druhé straně víme také, že pokud bychom udělali - alespoň většina si myslím, že to ví - komplexní zákaz předjíždění kamionů, že prostě by ta situace mohla a pravděpodobně by byla daleko horší.

Takže já říkám, že chápu záměry předkladatelů, i nám vysvětlili, že to nebylo kvůli kalamitě na D1, to jsme si vyslechli několikrát, ale já tedy musím říct, že prostě ten návrh jako takový podle mne byl od začátku odsouzen k zmaru a doufám, že to tak skončí, protože takto se ta situace vyřešit nedá. S potěšením jsem zaregistroval, že Ředitelství silnic a dálnic nakoupilo přenosné dopravní značky, použilo je v případě krize při dopravě na některé z dálnic - myslím, že na D1. Bylo to v pořádku a myslím si, že i tady je cesta do budoucna - přenosné elektronické značky tak, aby se prostě daly regulovat problémy s kamiony na našich dálnicích. Kamionů se prostě nezbavíme. Koleje nevedou do každého krámku v každé vesnici, to je prostě realita a překládání kamionů někde na centrálních překladištích na menší auta podle mě také není reálný svět.

Mgr. Ivan Adamec ODS



My jsme na hospodářském výboru podrobně diskutovali o tomto návrhu zákona - (Silný hluk v sále.) a byl jsem velmi rád, že jsme došli vlastně k podobnému názoru na návrh tohoto zákona a to naše společné rozhodnutí bylo takové, že hospodářský výbor podpořil zamítnutí toho návrhu ve třetím čtení, protože já jsem ho podal v tom druhém čtení, ale zároveň při další rozpravě na plénu hospodářského výboru došlo k názoru, že existuji i další varianta a to je vrátit do druhého čtení - a řeknu, co tam padlo, zcela otevřeně - a tam ho zaparkovat.

Já mám trošku obavy, aby se zase někdy, až se stane nějaký problém, až se stane nějaká kalamita, abychom se k tomu zase takhle nevraceli, nemyslím si, že je to správný přístup. Myslím si, že prostě tento návrh zákona je nadbytečný, máme jiné možnosti. Tady bych chtěl vyzvat Policii České republiky, její dopravní složky, aby začali konat, aby nám vylepšili situaci na dálnicích a opravdu jsme nehazardovali se zdravím a životy našich spoluobčanů tím, že prostě kamiony nám vytvoří souvislou frontu v pravém pruhu od začátku dálnice v Praze končíc v našem případě v Hradci Králové.

Takže takto jsme to probrali, ty návrhy tam jsou. Byl bych rád, kdybyste podpořili návrh na zamítnutí a pokud to neprojde, tak samozřejmě tam máme návrh na zaparkování.

Ale protože hospodářský výbor musel probrat všechny pozměňující návrhy, tak mě tam překvapila jedna věc, kterou si asi nechám na příště, protože se blížíme k závěru dnešního dopoledního jednání, k závěru třetích čtení. Řekl bych, že veškeré pozměňující návrhy měly snahu vylepšit to, co se vylepšit nedalo, ale jeden tam byl velmi vážný. Na druhou stranu musím říci, že argumenty, které tam padly, pro mě byly velmi vážné, protože to předkládalo kolegium hejtmanů, a to prostě není legrace, když hejtmani z celé republiky řeknou, že mají problém. Jednalo se

