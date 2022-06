Adamec (ODS): Tam je potřeba totiž elektronická identita. Senioři se lekli

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, mě trochu mrzí, že tady nemůže být ministr dopravy, ale chápu to, dneska má jiné povinnosti. A já bych asi začal tím, čím skončil zpravodaj. Mně připadá, že tuhle transpoziční novelu nikdo pořádně nečetl. Protože opravdu, jak je to napsáno - ty bezpilotní prostředky, tak to likviduje de facto naši modelářskou obec. A vy všichni víte, nebo kdo se o to zajímáte, tak to budete vědět určitě, že jsme patřili ke světové špičce v leteckém modelářství a v současné době těch problémů je celá řada, mladí nechtějí modelařit, je to drahé, je to pracné, radši kolikrát vymění tuhle činnost za počítačový systém, tam se létá lépe a zadarmo, a staří zase dneska říkají, že s těmi omezeními, která přichází každou novelou tohoto zákona, se na to prostě vykašlou taky a budou lítat načerno, protože se jim to nevyplatí.

Já musím říct, že jenom neznalce mohlo napadnout, že letecký model je bezpilotní prostředek. Ono to na první pohled vypadá, že to tak může být, ale tak to není. Každý, kdo přišel do styku s leteckým modelářstvím, ví, že pokud ten model je od nějaké velikosti, tak že potřebuje k tomu letiště, startovací dráhu, přistávací dráhu, velkou plochu, protože s tím modelem se prostě mezi paneláky létat nedá, nedá se s tím létat nad náměstím. A nevím, jestli si to takhle ti předkladatelé mysleli.

Já chápu, že bojujeme proti dronům dneska. Drony jsou úplně jiný problém. A my jsme s tím začali už při minulé novele. My jsme zavedli povinnost leteckým modelářům, aby se registrovali, dělali zkoušky. A teď si vezměte, že ten systém je nastaven tak, že musíte být starší 18 let. Tak co uděláme s těmi mladými, kterým není 18 let? No a senioři, když viděli systém přihlašování do těch testů, tak se tam prostě nepřihlásí. Tam je potřeba totiž elektronická identita. Já jsem na to upozorňoval už v minulém volebním období patřičné ministry a zůstalo to bez odpovědi, protože holt jdeme dopředu a elektronická identita bude normální.

Vysvětlete to někomu v seniorském věku. Těžce! Takže tady došlo k prvnímu omezení. Je pravda, že jsme dostali dva roky výjimku jako kluby. To je pravda. Jenom jsme se prostě zaregistrovali na UCL a dostali jsme výjimku.

Teď podle mne, pokud to neopravíme, a ty pokusy tady už jsou připraveny, máme připraven pozměňovací návrh, komunikujeme s modelářskou obcí, prostě je potřeba to změnit. Je to potřeba změnit, jinak prostě o tento krásný koníček v České republice prostě přijdeme. To si řekněme na rovinu. A moc mě mrzí, že se to předkládá v této podobě, kdy vlastně to je jasná likvidace modelářství. Tam není žádná jiná cesta v tuto chvíli. Pokud to schválíme v té předložené podobě, tak prostě letečtí modeláři v České republice končí.

Vzpomínám si, že máme vlastně problémy se zákony celou řadu let. První problém přišel před lety, kdy jsme - papežštější než papež - schválili, že bez pilotního průkazu můžete létat s modelem jenom do 20 kilo. V celé Evropě je 25 kilo. Dovedete si představit, jaké problémy to způsobovalo při různých soutěžích, hlavně při zahraničních záležitostech. To se nám podařilo odstranit. Pak přišla registrace a testy. Ty testy mimochodem nemají s leteckým modelářstvím vůbec nic společného. To jsou testy na drony. A letecké modely prostě drony nejsou. To je potřeba, aby to tady zaznělo. Nejsou to drony. Nedá se s nimi létat jako s drony. Je to prostě něco úplně jiného.

Takže jsem chtěl říct, že si budeme muset dávat pozor na transpozice evropského práva výrazněji více, protože tohle je klasický případ toho, jak pod transpozicí se tady může schválit úplně likvidační proces. Takže chci upozornit na to, že buď to předěláme, což se mi moc nelíbí, že to je takto připraveno, anebo to budeme muset zamítnout, pokud nechceme zničit krásného koníčka celé skupiny našich občanů. Takže já vás prosím, abyste tomu fakt věnovali pozornost. Prosím ministerstvo, aby se na to podívalo, aby s námi spolupracovalo, protože to není jednoduché to upravit, a rozhodně takto to zůstat prostě nemůže. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS a i některých dalších.)

