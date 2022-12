Adamec (ODS): Téma je velmi citlivé, odráží se i v něm nálada ve společnosti

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

já jsem přemýšlel po ranní rozcvičce dneska, jak tady začnu vyprávět, co vlastně dneska tady budeme schvalovat. Musím říct, že už uběhla chvilka od té rozcvičky, tak už jsem to trošku vydýchal. Myslím si, že to bylo potřebné si to takto vysvětlit. Ale kromě toho, že musím něco navrhnout z tohoto místa, tak bych chtěl slyšet z tohoto místa taky nějaké veřejné záruky.

Pak jsem chtěl říct, že - možná bych doplnil pana poslance Havlíčka, v dobrém - že je to spíš rozšíření působnosti toho návrhu zákona, než opravy. To jsem chtěl říct, protože já jsem tam podával ty pozměňovací návrhy asi tři nebo čtyři. Teď to z hlavy přesně nevím. Využili jsme prostě té doby, když se to dostalo do výboru, abychom udělali další kroky, které považujeme za potřebné. Myslím si, že to nejsou zdaleka všechny kroky, které naše energetika potřebuje v nejbližším období.

Protože to téma je velmi citlivé, odráží se i v něm nálada ve společnosti. To si řekněme úplně na rovinu, tak to prostě je. My musíme prostě připravit ty návrhy zákona tak, aby byly aplikovatelné v praxi, aby nezpůsobily nějaké problémy, abychom se nevraceli do počátku našeho tisíciletí, kdy fotovoltaika nám neudělala přímo radost, protože došlo k nekontrolovatelnému růstu a růstu cen. Můžeme se dneska dohadovat, zda to byl záměr, nebo zda to bylo nezkušenost a těchto kroků se chceme vyvarovat.

Já musím říct, že ten původní návrh vlastně počítal s tím, že se zvedá ten výkon a těch 50 kW, že nebudete potřebovat ani územní rozhodnutí ani stavební povolení. My jsme toho využili s tím, že jsme vlastně dali další věci. Já jsem podal pozměňovací návrhy, které se týkají veřejného zájmu u zdrojů mezi jednou MW a 100 MW. Jinak upozorňuji, že nemluvím o fotovoltaice, mluvím o zdrojích elektrické energie. To je zásadní rozdíl a někdo si to plete.

Samozřejmě jste asi dostali dopis od místopředsedy Agrární komory o tom, že chceme na polích prostě stavět fotovoltaiku. Tak chci všechny uklidnit, že to není pravda, že těch pojistek je tam celá řada. Na druhé straně tady padlo to, že jsme velmi pozadu za Evropou, že potřebujeme přidat v obnovitelných zdrojích a někde prostě ty obnovitelné zdroje musíme postavit. To je realita, s tím se musíme nějakým způsobem popasovat.

Samozřejmě pokud budeme říkat toto, tak nemůžeme druhým slovem říkat - ale my bychom chtěli ještě rozhodovat o tomhle - starostové nebo jiné orgány - ještě o tomhle, ještě o tomhle. Protože když toho úředního šimla zase nafoukneme, tak prostě nepostavíme vůbec nic. To si myslím, že není účelem.

Chtěl bych říct, že tady se také pletlo, co to je veřejný zájem a veřejně prospěšná stavba. To jsou zásadně odlišné pojmy. My jsme se o tom na hospodářském výboru bavili a ten veřejný zájem nám sem vlastně jde z Evropy. Je těžké ho definovat, není to úplně jednoduchá věc. Myslím si, že praxe teprve ukáže, jestli je to míněno dobře nebo špatně.

Nicméně na hospodářském výboru jsme se domluvili. Domluvili jsme se na tom, že pozměňovací návrhy podpoříme, kromě pozměňovacích návrhů kolegy Bureše. To je potřeba říct, takto to bylo. Podpořili jsme i ten poslední pozměňovací návrh pana kolegy Václava Krále, protože ideově je správně. Já se přiznám, že jsem chtěl vzbudit diskuzi na toto téma, protože abychom si vlastně decentralizací nezničili centrální zdroje v teplárenství.

Je to obor, který je velmi komplikovaný, je tam také spousta lobbismu, spousta zájmů. Na druhé straně je třeba říct, že nemůžeme připustit, aby se nám lidi odpojili od centrální soustavy jenom proto, že třeba jiný zdroj energie je pro ně v tuto chvíli v nějakém období levnější. Kdo jste působili na obcích, tak víte, že se nám to stávalo čas od času, že třeba odešli od CZT a udělali si malou plynovou kotelnu. Dneska se tlučou do hlavy. Už tehdy to nebylo tak výhodné, jako jim slibovali ti, kteří jim tam instalovali ta zařízení jiného typu.

Takže je to ideově správně, ale bohužel musím říct, že z hlediska českého a evropského práva je to nekompatibilní, protože oni to takto neznají. Ani ten náš právní řád to takto nezná. Já si myslím, že my jsme částečně mým pozměňovacím návrhem upravili nemožnost toho odpojení jen tak, že se vlastně nesmí zvyšovat nebo snižovat tepelná účinnost v tom domě, když vyměníte zdroj. Což je podle mě správný postup, správný přístup. To se podařilo a to jsme i prohlasovali.

Ale obecně i v tom krizovém rámci, tak jak je to navrženo Václavem Králem, tak to prostě bohužel do praxe neuvedeme. Já bych samozřejmě tady požádal pana ministra, aby nám přislíbil, že tento problém budeme řešit OZE 2, protože cesta existuje přes ty takzvané účinné tepelné soustavy. Myslím si, že je potřeba to dořešit, protože to, co jsem navrhl já, sice je funkční, ale nemusí to úplně stačit.

Jinak mimochodem centrální soustavy mají problém, že vlastně oni se chovají jako komunitní energetika. To znamená, čím víc je navýšeno uživatelů, tím ten zdroj se zlevňuje. Když se stane opak, tak, co se nám stane? Že vlastně poženeme ty teplárny do ekonomických potíží a možná i ke krachu, což si myslím, že v současné době nechceme. Je tam problém i transformace té podpory teplárenství. Tam chybí notifikace, prostě je tam spousta problémů, které je potřeba dořešit.

Takže to je jeden problém, o kterém se dalo hovořit, že hospodářský výbor sice dal na to palec, ale my to nepodpoříme, většinově, protože to nejde takhle implementovat do našeho českého právního řádu. A pak tady byl problém, když jsme se bavili o těch veřejných zájmech, tak pozměňující návrh C2 hovoří o takzvaném výrazně převažujícím zájmu, veřejném zájmu. Já si myslím, že se tomu neubráníme, že nám to přijde v nejbližší době s evropskou legislativou, ale přes to, protože jsme učinili dohodu, tak já bych navrhl slovutné Sněmovně tady, jestli by nebyla tak laskava a neodhlasovala stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem C2, který toto řeší. Prosím vás o to, abychom to udělali. Budu chtít slyšet od pana ministra, že tento problém vyřešíme se zákonem, který pracovně nazýváme OZE 2 stejně jako to odpojování od těch teplárenských soustav.

Takže já si myslím, že nakonec jsme k nějaké dohodě došli, využili jsme ten čas podle mě dobře. A já bych si přál, aby... a ještě mě trošku nadzvedlo to, že se, protože já jsem autorem pozměňovacího návrhu, který vlastně řeší ty zdroje ve veřejném zájmu, že bych podporoval něco jako ničení zemědělského půdního fondu. Fakt ne, jako to je přece odstrašující případ, jak se to nemá dělat. Tady je spousta možností, jak tomu zabránit a je tady velký problém v tom, že někteří vlastně provozovatelé nebo i ti dodavatelé těch OZE prostě soutěží mezi sebou a mají pocit, že když tam bude fotovoltaika, tak tam nebudu moct pěstovat tu kukuřici pro ty bioplynky, ale takhle to fakt nefunguje, takhle to fakt není.

Takže já bych poprosil... a navíc všechny ty připomínky, které přišly, tak já jsem očekával, že ti autoři těch připomínek přijdou na hospodářský výbor. Mimochodem ten pozměňovací návrh tam byl od prvního čtení, byl tam, byl vypořádán ministerstvy a byl tam a mohli přijít diskutovat. Nikoho bych v ten okamžik prostě nevykázal z jeho diskusí, protože naopak čím víc to prodiskutujeme, tím lépe pro naši veřejnost. Takže já beru ty dopisy typu Agrární komory za trošku podraz a neférové jednání, protože za prvé to není pravda, a když se podíváte ten tón, že se mu chtěl zvracet z mých pozměňovacích návrhů, no, tak já bych zase řekl, že se mi chce zvracet z formy toho dopisu. Fakt jo, takhle se to prostě nesmí dělat! Nesmí. A já tady z tohoto místa vyzývám všechny, kteří se zajímají o energetiku, když budou mít problém, budete tady mít otevřený jakýkoliv zákon, který se bude týkat energetiky. Ať přijdou na to projednání hospodářského výboru, je to veřejná záležitost, ať řeknou své připomínky, své návrhy. Samozřejmě neříkám, že je budeme akceptovat to ani nejde, ale prostě aspoň uslyšíme ty názory těch lidí z praxe.

Takže já bych poprosil, abychom si to takhle uvědomili. A věřme tomu a věřte i mně, že bych nikdy neudělal něco takového, co se tady stalo v počátku našeho tisíciletí, kdy tady vznikl nekontrolovatelný boom prostě těch fotovoltaik na těch polích a přineslo to ty problémy typu solárních baronů.

Dámy a pánové, projevil jsem tady dvě přání. Veřejně příslib na ty dva body, to bych si hrozně přál, kdyby mi pan ministr na toto odpověděl a jinak bych vás chtěl požádat, abychom vyjmuli z dnešního hlasování pozměňující návrh pod písmenem C2. A jinak pro všechny, kromě toho pozměňovacího návrhu, bohužel, Václava Krále hlasovali podle usnesení hospodářského výboru.

Já vám moc děkuji za pozornost.

