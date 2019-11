Adamec (ODS): Úředníci by neměli rozhodovat o splavnění Berounky

Ano, děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové. Já jsem také jeden z těch, kteří připodepsali tento jednoduchý návrh zákona. Samozřejmě jsem tady zaslechl takové zajímavé názory. Úředníci nechtějí, abychom to jednou pro vždy ukončili. To chápu, protože úředníci mají samozřejmě rádi tuhle činnost, kterou dělají, a vymýšlí projekty, které pak samozřejmě někdy snad by mohly být realizovány, ale většinou tomu tak není.

Takže já se přiznám, že mně jako politikovi - politikům, kteří mají zkušenosti s úřednickými aparáty, vadí to, že by úředníci měli rozhodovat takovou strategickou věc, jako je splavnění Berounky. A kdo znáte tu řeku, znáte to okolí, to území, tak bych doplnil. To není tak ani proti těm starostům, proti starostkám, proti těm obyvatelům, kteří tam žijí, proti návštěvníkům. Já bych řekl, že je to proti zdravému selskému rozumu. Děkuji za pozornost.

Mgr. Ivan Adamec ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adamec (ODS): I letos ozdobí Krakonošovo náměstí vánoční strom Adamec (ODS): Výsledek za první tři měsíce nám dělá radost Demokracie je námaha, vzkazuje k výročí Petr Pithart. A vyprávěl: Kdyby nepřeběhl Čalfa, Havel by prezidentem nebyl Na Kavčích horách se klepou právem. Když Nova bude šlapat jako za Železného, bude to pro ně pohroma. Hovoří Jiří Adamec, pamětník zlatých časů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.