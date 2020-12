Adamec (ODS): Všichni víme, že to přijde, že skládky končí

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já si dovolím ještě několik málo slov k navrhovaným zákonům, vlastně čtyřem zákonům o odpadech, které spolu úzce souvisí. A možná bych se odkázal na své první vystoupení, v prvním čtení, kdy jsem tady zdůrazňoval, že jsem v situaci, která samozřejmě potřebuje změnu, že dávno skončil souboj skládkařů, spalovačů, že je to o něčem jiném, že to je o separaci, recyklaci, využívání těch materiálů, přizpůsobení i firem tomu trendu, který podle mě, je nevyhnutelný.

Pan ministr tady řekl, podle mne správně, že to všichni chtějí. No jo, ale každý trošku jinak. Samozřejmě slýchám tady názory, že ten materiál je málo ambiciózní. No, vzhledem k tomu, že tady slyším nářky, že nejsou prováděcí předpisy, vyhlášky, a že vlastně máme na to málo dnů, tak je možná dobře, že ta ambicióznost tam není tak obrovská, protože já jako konzervativní politik zastávám to, že změny se mají dělat s rozmyslem a pomalu, protože jak se říká lidově, česky řečeno: práce kvapná, málo platná. A někdy říkám také málo placená.

Samozřejmě, my všichni víme, že to přijde, vždyť jsme se tady o tom už bavili tolikrát, že prostě skládky končí. Byly tady ambiciózní návrhy, že už by to mělo být 24. Pak vznikl tady kompromis.

Asi nemá cenu se k té diskusi vracet. Všichni to chtějí. Já vím, co firem začíná prostě tady bystřit dobrý byznys, poradenské firmy, firmy, které budou vlastně ten odpad obhospodařovat, budou s ním zacházet. Myslím si, že důvod je zcela jasný, protože odpady byly, jsou a budou cennou komoditou a dobrým byznysem. To si řekněme na rovinu. To už platí více než sto let. Pokud se podíváte do Ameriky 20. let, tak se podívejte, kdo tehdy zajišťoval odpadky, svážení odpadů a správu odpadů v rámci amerických měst. Já myslím, že nemá cenu to tady dále rozvádět.

Nejhorší na tom ale podle mě je v tuto chvíli - nebo řekl bych nejméně konformní postavení obcí, které mají za úkol zajišťovat odpady, protože všichni co říkají, že to chtějí, že chtějí tu změnu a ohánějí se životním prostředím, tak když dojde na lámání chleba a má se to zaplatit, už tolik nekřičí. Je potřeba říct, že to prostě zaplatit musíme a že tady možná ty diskuse o třídicích slevách a podobně, že jsme tomu mohli věnovat více pozornosti, ale to už je prostě v tuto chvíli pryč. Já si fakt nemyslím, že odsunutí o rok nám v něčem pomůže. Pan ministr říká, že si to sedne. Věřme tomu, že ano, že se tomu budeme všichni věnovat, protože to opravdu není jednoduchá situace.

Já jsem tady říkal o problému s plasty, které se nedají v současné době recyklovat, nemůžou se ani ukládat na skládku, ani spalovat, a co s tím chcete dělat?

A těch problémů je celá řada. Když se podíváte na separaci odpadů ve městech, tak najednou zjistíte, že vůle by tu byla, více separovaných nádob, ale narážíte na problém, kam je dát z prostorových hledisek a také z jiných hledisek, kdy všichni občané říkají, že chtějí bioodpad, ale ne před svým domem, protože ten kontejner prostě smrdí. Co si budeme říkat, je to tak, je to realita, musí se s tím bojovat.

Nicméně bych asi řekl na úplný závěr, také bych si představoval diskusi šířeji, také se mi tam nelíbí spousta věcí, ale tak to ve Sněmovně chodí, že prostě ne všechno, co si představujete, tady projde legislativním procesem. Já znovu musím říct, že mám trochu obavy, aby obce to prostě neodnesly úplně, protože na ně ty třídicí slevy - bude to obtížné, bude opravdu obtížné je získat a může být snaha - aby to hlavně pochopili naši občané, protože když najednou zvednete ceny za odpady, a tady to samozřejmě budete muset udělat, a dost radikálně, tak je otázka, jestli jsme na ně působili natolik fundovaně a snažili jsme se je dovést k tomu cítění k té přírodě, k té ekologii, protože tam to bude důležité, jestli oni to pochopí a budou to respektovat a budou se takto chovat. Pokud se nám nepodaří je přesvědčit a budeme říkat, že je to potřeba, protože nám to nařizuje nějaký orgán Evropské unie, a proto to dělat musíme a bude to stát tolik a tolik, tak podle mě můžeme udělat sebelepší návrh zákona a můžeme se tady o tom bavit jak chceme, pokud to občané nevezmou za své, tak to prostě fungovat dobře nikdy nebude.

Dovolte mi, abych zakončil větou, kterou jsem tady řekl před několika měsíci, a je potřeba si to uvědomit. Odpady s byly, jsou a budou vždy dobrým obchodem. Je jenom na nás, jak to uděláme, aby byly všechny ty účastné skupiny spokojeny.

Děkuji za pozornost.

