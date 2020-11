Adámek: Do Vsetína budu jezdit léčit tak dlouho, jak bude potřeba

reklama

„Ti, kteří mají nějakou zdravotnickou minulost, se vrací pomáhat do zdravotnických zařízení. Beru to i jako svou povinnost. Téměř celý profesní život jsem pracoval jako chirurg, takže věřím, že jsem vše nezapomněl a budu pacientům platný,“ sdělil s úsměvem Miroslav Adámek. „Za současné velmi komplikované personální situace jsme rádi za každého dobrovolníka. A pokud jde o lékaře nebo zdravotní sestru, je to ještě lepší. Nevadí, že třeba nepracovali pár let v oboru. Vzdělání, zkušenosti i schopnosti mají a rychle se do problematiky opět dostanou. Bez těchto dobrovolníků bychom současnou situaci nezvládli, za jejich pomoc jsme opravdu vděční,“ vzkázal Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Do Vsetína dojíždí Miroslav Adámek na služby několikrát týdně. V ambulanci se zabývá akutními případy, asistoval už také u operace žlučníku. Kromě mnohaletých zkušeností mu návrat k medicíně usnadňuje i fakt, že s ní neztratil zcela kontakt. Ve Vsetínské nemocnice měl malý úvazek i během svého nyní už desetiletého působení v politice. „Nebylo to tak intenzívní, ale teď se mi i tato zkušenost hodí. Stejně jako to, že jsem se snažil stále sledovat vývoj a trendy v medicíně,“ konstatoval.

Tak jako chybí zdravotnický personál v nemocnicích po celé České republice, chybí také ve Vsetíně. Nedostatek je jak lékařů, tak především zdravotních sester. Podle Miroslava Adámka ale nemocnice zvládá plnit své úkoly a nadále poskytuje nemocným stoprocentní servis a péči. Apeluje však na veřejnost, aby dodržovala aktuální vládní nařízení a pomáhala tak situaci vyvolanou onemocněním COVID-19 zvládnout.

Sám má s tímto onemocněním osobní zkušenost. Přestože měl lehký průběh a mírné příznaky, rozhodně varuje před jejím podceňováním. „U každého člověka může být průběh jiný, hodně záleží na jeho zdravotní kondici a dalších nemocech, které ho trápí. Je potřeba být opravdu opatrný, jak na sebe, tak na své okolí,“ je přesvědčen.

Miroslav Adámek, který je současnosti náměstkem zlínského primátora, byl připraven pomáhat v kterékoliv nemocnici ve Zlínském kraji, s jejich vedením byl v kontaktu. Ze Vsetína se ozvali s žádostí o jeho nástup nejdříve. „Takže jsem nastoupil tam, do nemocnice ve městě, kde jsem se narodil a kde jsem strávil část své lékařské kariéry. Snažím se být zde co nejplatnější, zároveň ale zvládat i své povinnosti na zlínském magistrátu. Jde to skloubit, díky pochopení mých kolegů a spolupracovníků, za které jim děkuji. Do Vsetína budu jezdit léčit tak dlouho, jak bude potřeba,“ ujistil Miroslav Adámek.

MUDr. Miroslav Adámek STAN



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

