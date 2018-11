Adámková (ANO): Musí být zachována bezpečnost dat pacientů

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nebudu opakovat, co zde řekl pan ministr, protože uvedl ten zákon velmi srozumitelně. Musím říci, že lékový záznam nebo elektronizace lékového záznamu je to, o čem odborná veřejnost volala a kdybychom neudělali tento další krok, bylo úplně zbytečné zavádět elektronický recept, protože to by v tom případě byly zbytečně vynaložené peníze. Ten elektronický recept nemá sloužit jenom k tomu, že ho vytisknu elektronicky, to bychom dokázali za zlomek peněz, ale musíme mít informace, abychom pacienta nepoškodili. Elektronizace veřejné správy, a do toho jistě zdravotnictví více méně patří, je konec konců nejenom vládní prioritou, ale notabene, byl to volební program mnoha stran, takže se domnívám, že tady v tom základním problému ho nemáme. V tom zákoně se nově zavádějí, nebudu opakovat to, co řekl pan ministr, jenom na vysvětlenou některé nové pojmy k vysvětlení. To znamená, v jakém rozsahu může vydávat léčivo farmaceutický asistent, což jsou lidé, kteří nejsou magistry farmacie, ale mají buď střední nebo vyšší odborné školy, a ti nemohou zaměňovat léky. To znamená, že tady je i ošetřeno, aby ten pacient opravdu dostal to, co dostal předepsáno. Víte velmi dobře, že před několika lety Sněmovna, nechci říkat tato, protože samozřejmě nebylo to stejné složení, ale tato Sněmovna povolila, aby v případě, že je předepsaná účinná nějaká molekula, mohl farmaceut, to znamená magistr nebo doktor farmacie, dát vlastně účinnou molekulu v jiném generickém přípravku. To by farmaceutický asistent nemohl, a to je dobře. Čili tady je to ošetřeno, aby bezpečnost pacienta tam byla.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další věcí, která tam je důležitá, je možnost nahlížet do historie léků, které jsou nutné, protože lékař je zodpovědný za léky, které píše a víte dobře, že pacient opravdu, není možné to po něm ani plně vyžadovat, aby věděl úplně všechno, co bral, anebo také některé věci ti lidé bagatelizují v dobrém.

Bude tam možnost nahlížet i pro farmaceuta, aby nevydal kontraproduktivní léky, které by mohly být vydány v jiné lékárně několik dní předtím. Samozřejmě, že to, co je nejdůležitější, je sdílení dat. Ta data musí být ošetřena, což samozřejmě je v tomto případě tady popisováno, protože je důležité, aby nejenom došlo ke zlepšení péče o pacienty, ale aby byla zachována bezpečnost jejich dat, protože to je důležité téma.

Já se domnívám, že tento zákon má mít šanci postoupit do dalšího čtení a velmi prosím všechny kolegy i ty, kteří se nezabývají přímo zdravotnictvím, ale nakonec všichni víme, že tam máme nejrůznější toky a máme názory, aby je event. ještě vylepšili svými názory, ale to můžeme pouze v případě, že bude propuštěn dále, což doufám, že se stane.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Ministr Vojtěch: eRecept jako informační systém veřejné správy Ministr Kněžínek: Novela umožní, aby profesi notáře vykonával i státní občan jiného členského státu EU Adámková (ANO): Přijel rovnocenný, hrdý představitel Parlamentu své země Adámková (ANO): Problém je svolení či nesvolení s resuscitací těžce nemocných osob

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV