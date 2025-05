Nejneoblíbenější Fiala? Benda mávl rukou: Nehrajeme na popularitu. Vyhrajeme

Do druhé části Partie CNN Prima News přijali pozvání předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková za hnutí STAN a předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

V úvodu diskuse CNN Prima News zveřejnila květnový exkluzivní model volebních preferencí agentury STEM. Opoziční hnutí ANO zůstává v čele s podporou 30,7 %, přesto zaznamenalo svůj nejhorší výsledek od začátku pravidelného sledování. Koalice Spolu si mírně polepšila na 20,2 %, ale bez výrazného nárůstu. SPD posiluje díky spojení s kandidáty Svobodných, Trikolory a PRO, získala celkem 12,6 %. Hnutí STAN by získalo mírně přes 10 %. Piráti a Stačilo! by získali kolem šesti procent. Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu nyní dostalo šest subjektů – ANO, SPOLU, SPD, Piráti, Stačilo a STAN.

„Průzkumy nepřeceňuju, ani nepodceňuju,“ řekl na průzkum agentury STEM poslanec Nacher. Podle něho ale v hnutí ANO nastala jistá úleva, že v průzkumech přestalo hnutí získávat rekordní podporu. „Když je ten výsledek v průzkumu příliš vysoký, pak spoustu lidí má pocit, že to je jisté, jejich apetit podporovat ANO je pak menší.“

Dodal, co je politika ANO. Nechce se vyklonit ani na jednu ze stran krajní politické rétoriky. „My jsme střed, vládní koalice se skoro na všechno dívá optikou Ukrajiny, SPD v tomto ohledu všechno kritizuje. My jsme ve středu,“ zhodnotil Nacher.

Petr Fiala se už několik měsíců potýká s tím, že se ocitá na posledním či předposledním místě v průzkumu popularity světových lídrů agentury Morning Consult. Jednu dobu jej předstihl v popularitě i jihokorejský prezident, který nyní čelí obvinění z vlastizrady. „Nehrajeme si na popularitu politiků,“ komentoval neoblíbenost premiéra Fialy dlouholetý poslanec ODS Benda.

A hned vystartoval do protiútoku. „Hnutí ANO rádo skučí, že jsme jen antibabiš, ale samo vyvěšuje billboardy s antifialou,“ poznamenal Benda.

A vyjmenoval, že koalice Spolu rozhodně nestaví jen na tématu antibabiš. „Přebírali jsme zemi, kdy byla rozjíždějící se inflace. Dnes jsme zpátky na 2,3 %. Začínají růst reálně mzdy, roste český průmysl. Budeme růst i v budoucnu,“ pochválil činnost Fialovy vlády Benda.

A vyjádřil se i k cenám energií, které jsou podle sdělení Eurostatu v paritě kupní síly v ČR nejvyšší v celé unii. „Ceny energií mi přijdou jako bizarní téma, které hnutí ANO i novináři milují. To, co lidé sledují, je cena benzinu,“ tvrdil Benda s tím, že ceny pohonných hmot jsou nízké. „Poslední tři roky ceny energií klesají,“ dodal.

K cenám energií se vyjádřila i poslankyně Pivoňka Vaňková. „Ceny energií jsou vysoké. Ale Eurostat ukázal jen jedno hledisko. Jiné agentury ukazují i jiná hlediska, a tam nám ceny klesají. A tam jsme lehce pod průměrem EU. Není to tak, že by český zákazník platit víc než Francouzi, Němci,“ mínila poslankyně hnutí STAN.

A že by měl stát přistoupit ke snižování cen energií prostřednictvím daní nebo podpory domácností? „Můžeme méně zdaňovat energie, nebo dotovat domácnosti, ale na úkor čeho? Na úkor zvýšení státního dluhu?“ položila rétorickou otázku Pivoňka Vaňková.

Radim Fiala si myslí, že ceny elektřiny budou pro ČR ještě velký problém. „Jestliže Německo neotevře jaderné elektrárny, bude to pro nás velký problém,“ varoval předseda poslaneckého klubu SPD.

A jak by to řešil? „Jsem pro to, abychom vykoupili minoritní akcionáře ČEZu. Stát má jiné zájmy, než jaké má ta skupina minoritářů. My nechceme zisk, my chceme co nejnižší ceny pro občany, minoritáři chtějí zisk. To je v přímém rozporu,“ volal Fiala pro odkoupení 30 % akcií ČEZu ze soukromých rukou.

S tím bezvýhradně souhlasil Patrik Nacher. „I my říkáme, že je potřeba vykoupit ČEZ,“ řekl.

Tam ale vznikl velký problém pro Marka Bendu. „Zestátňování ČEZu je nesmysl. Je to socialistické řešení,“ řekl a popsal, že Velká Británie po druhé světové válce také vykoupila „strategický průmysl“ a pak musela přijít Margaret Thatcherová a dát ekonomiku do pořádku její privatizací. Na námitku, že podobné kroky zestátnění energetiky provedla nedávno i Francie, oponoval, že Francie se ráda vydává socialistickými slepými cestami.

Strategický průmysl by ovšem měl podle Radima Fialy spadat pod stát. „Vykoupení minoritářů není socialistická cesta. Strategické věci by měly zůstat v rukou státu. Energetika, voda, doprava,…,“ vyjmenovával Fiala.

A varoval před německou politikou. „Pokud Německo nepřejde na jádro, pokud bude dál zavádět Green Deal, bude platit a platit. A my si nebudeme moci říkat, na jakou cenu si nastavíme energie z Dukovan, cena se bude nadále řídit podle cenové hladiny Německa,“ nelíbilo se Fialovi. Zároveň poznamenal, že nový německý kancléř Friedrich Merz zradil své voliče, protože v programu před volbami měl znovuzapojení německých jaderných elektráren, ale hned po volbách ze slibu vycouval.

Patrik Nacher se pokusil Marku Bendovi vysvětlit, že strategickou výrobu a služby by měl mít stát v ruku. „Pokud má stát v rukou strategické věci, tak je to dobře. Příklad najdete u Prahy, kde si město stahovalo strategické věci pod sebe,“ řekl Nacher a poznamenal, že Praha na tom jedině získala.

Ale Bendu nepřesvědčil. „Strategické jsou dráty, ty stát v rukou má. Nevidím, v čem je strategická výroba. Tam má být tržní prostředí. Nevidím důvod pro zestátnění,“ kategoricky nesouhlasil Benda. „Energetickou pojistku pro Německo budou spíš plnit Francouzi, ne Češi. Německé rozhodnutí stran energetiky je velká chyba. A tu chybu může zaplatit celá Evropa,“ dodal.

K tématu energetiky si vzala slovo i Pivoňka Vaňková. „Musíme se zaměřit na vlastní bezpečnost, na dostavbu Dukovan, abychom se nastavili tak, abychom měli 50 % energie z jádra, zbytek nejlépe z obnovitelných zdrojů. A abychom se do té doby staly soběstační,“ řekla.

Téma diskuse se přesunulo k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny. „Byl bych radši, kdyby volby do Poslanecké sněmovny proběhly v závěru září, aby nová vláda mohla stihnout sestavit státní rozpočet na rok 2026,“ vyjevil své přání poslanec Nacher.

I Radimu Fialovi vadí, že prezident Petr Pavel s oznámením termínu voleb váhá. „Vadí mi, že prezident ještě neoznámil termín voleb. My jsme malá strana, otáčíme každou korunu. My jsme mohli už teď začít kampaň,“ řekl s tím, že velké strany už teď mohou agitovat k volbám, ale nejde to do kampaňových výdajů. Malé strany na takovou agitaci peníze nemají. A proto by byl Fiala rád, kdyby byl termín dán, aby měly všechny strany rovné podmínky.

Poslankyně za hnutí STAN pak vzdorovala i „skandálu“ s akcí Podpisovka, kterou hnutí STAN dávalo najevo, že u něj záleží na demokratických principech. Kdo získá nejvíc podpisů pod svou kandidaturu, dostane se na kandidátku. Nejvíc podpisů u akce celostátně získal lékárník a účastník několika misí pro Lékaře bez hranic Stanislav Havlíček z Plzně. A ač získal nejvíce podpisů, skončil na Plzeňsku na jedenáctém nevolitelném místě. „Člověk může být zvolen i z posledního místa,“ zkonstatovala za smíchu diskutujících ve studiu poslankyně hnutí STAN. „Podpisovka byla základ, vysvětlovali jsme u ní lidem programové body hnutí STAN. Ale nebylo to tak, že by to byla záruka na to nejvyšší místo,“ dodala.

Skandálu čelil i Marek Benda. Jednalo se o nepravomocné odsouzení starosty Řeporyjí Pavla Novotného, který hrdě hájí barvy ODS, ale od soudu si nyní odnesl verdikt tří měsíců nepodmíněně ve vězení. Prozatím nepravomocně.

„Pavel Novotný je politik, který o sobě dává hodně vědět. Výrok soudu je nepravomocný. Zabývat se tím budeme, až bude pravomocný. Přesto takový obraz ODS škodí,“ zhodnotil Benda a ukázal svůj vlastní postoj k Novotnému. „Po skandálu s Aničkou Slováčkovou, která nedávno zesnula, jsem volal po jeho odvolání, ale pak jsem viděl jeho pokornou omluvu, tak jsem obrátil,“ vysvětlil. Přesto trval na tom, že strana Pavla Novotného bude řešit, až, a pokud, verdikt nabyde pravomocnosti.

Jako poslední vzdoroval otázce Patrik Nacher. Vysvětloval spekulace, že politici a osobnosti SOCDEM by mohli jít do voleb pod záštitou kandidátky hnutí ANO. Mluví se o Janě Maláčové, Lubomíru Zaorálkovi, případně by o poslanecké křeslo mohl pod vlajkou ANO, ale v trikotu SOCDEM, zabojoval dlouholetý starosta Náchoda Jan Berki.

„Nejsem u jednání se SOCDEM. takže nevím, jestli tam bude nějaká spolupráce,“ řekl Nacher. Ale zhodnotil, že je třeba, aby se strany dávaly dohromady, aby nedošlo k situaci, které jsme byli svědky po minulých volbách. „Jsem rád, že SPD udělalo to, co udělalo, minule propadlo přes milion hlasů. Kdyby se do sněmovny dostaly ty strany, které zůstaly pod hranicí zvolení, nynější vláda nevládne, neměla by většinu. To byla naše chyba,“ pochválil SPD Nacher.

A neodpustil si poznámku ke koalici. „Netransparentní je, že vládní strany šly do voleb jako koalice, ale ve Sněmovně pak udělaly tři poslanecké kluby. To je podvod,“ řekl Nacher a poukázal na to, že vládní koalice tak má 22 členů s přednostním právem, přičemž opozice jich má jen 6. Radim Fiala na to konto potvrdil, že spojení stran SPD, Trikolora, Svobodní a PRO bude mít v Poslanecké sněmovně po volbách jen jeden poslanecký klub.

