Na úvod Richard Glück poděkoval padlým hrdinům a varoval před překrucováním historie: „Chtěl bych poděkovat všem padlým hrdinům druhé světové války, kteří se podíleli na osvobození jak Slovenské, tak České republiky. Pevně věřím, že se dožiju toho dne, kdy si opět všichni začneme vážit těchto padlých hrdinů a budeme k historii přistupovat takové, jaká byla. Nebudeme ji ve jménu ideologie překrucovat, jako se tomu děje dnes. Možná v Čechách ještě víc než na Slovensku,“ řekl v Aby bylo jasno k samotnému výročí.

Zdůraznil, že slovenská účast na oslavách v Moskvě byla především symbolickým gestem úcty k padlým vojákům, nikoliv politickým vyjádřením podpory současnému režimu. „V zásadě v té delegaci byl jenom předseda vlády a dva studenti, to byla oficiální delegace premiéra Fica, který byl uctít padlé hrdiny sovětské armády. Byl se poklonit a dát květ k hrobu neznámého vojáka na Červeném náměstí. Nebyl účastníkem vojenské přehlídky, protože Robert Fico jasně deklaroval oddělení historie,“ uvedl poslanec.

Slovenská diplomacie po cestě do Moskvy slaví obrovský úspěch

Součástí cesty do Moskvy nebyla pouze pietní účast na oslavách, ale také důležitá bilaterální jednání, která podle poslance Richarda Glücka potvrdila význam slovenské přítomnosti na mezinárodní scéně. „Premiér Fico absolvoval velmi důležitá bilaterální rokování s ruským prezidentem, s brazilským prezidentem, s čínským prezidentem a s nejvyšším představitelem Vietnamu,“ přiblížil.

Jednání premiéra Fica s klíčovými světovými lídry podle poslance Glücka potvrzují rostoucí respekt k Slovensku v mezinárodní politice. „Myslím si, že je to obrovský úspěch Roberta Fica a slovenské diplomacie.“

Richard Glück popsal atmosféru v ruské metropoli během oslav jako silně emotivní. Podle něj běžní Rusové projevují hluboký respekt k obětem války a k historii vlastní země. „Atmosféra v ulicích byla pro mě velmi silná. Viděl jsem jeden sjednocený národ, který si váží své historie. Předpokládám, že stejně jako na Slovensku a v Čechách, i v Rusku existuje skupina lidí, kteří možná nejsou spokojení s představiteli vlády, ale v těchto klíčových momentech se umí sjednotit. Viděl jsem mladé lidi, kteří na sobě měli ruské vlajky. Lidi, kteří plakali dojetím z toho, co se aktuálně v Rusku děje. Historie je tam hluboce zakotvená.“

Připojení Česka k litevské iniciativě je nepochopitelné

Moderátorka Jana Bobošíková připomněla, že česká politická reprezentace podle jejích slov cíleně potlačuje historickou roli Rudé armády při osvobozování Československa. Čeští vládní představitelé dělají všechno pro to, aby byla Rudá armáda co nejméně zmiňována. Dokonce se Česko přidalo prostřednictvím vládního koordinátora Otakara Foltýna k litevské iniciativě, která tvrdí, že osvobození nebylo osvobozením, ale okupací.

V reakci na připomenutí litevské iniciativy, která označuje osvobození v roce 1945 spíše za začátek nové okupace než za skutečné osvobození, Richard Glück vyjádřil ostrý nesouhlas s tím, že se k ní přidala i Česká republika. „Všichni dobře víme, že v Lotyšsku a Litvě každoročně pochodují příslušníci Waffen-SS, kteří bojovali na straně Němců. Takže chápu, že oni nejsou spokojení s tím, že byl v Evropě poražen fašismus zbraněmi Sovětů. Historicky to chápu, že to dělají oni. Ale nerozumím, proč se k této iniciativě hlásí i Česká republika, která si vytrpěla tak obrovskou daň během okupace německou armádou, za protektorátu. Nechápu to. To vstali z mrtvých ti lidé, kteří tu padli na našem území pod nacistickou čižmou? Lidsky mě to velmi mrzí, že takové iniciativy existují. Pevně věřím, že když se u vás změní politická situace, že se opět vrátíte k připomínání těchto významných dní tak, jak se patří,“ uvedl.

Slovensko není izolované. Opozice šíří lži, čeká nás boj o zdravý rozum

Na Slovensku vyšly tisíce lidí do ulic, aby vyjádřily nesouhlas s cestou Roberta Fica do Moskvy. Jeho postoj podle nich odtlačuje Slovensko od jeho evropských spojenců. A opozice včetně lídra Progresivního Slovenska, Michala Šimečky, označila návštěvu za národní ostudu.

Reakce slovenské opozice byla podle Richarda Glücka projevem historické neznalosti. Kritika podle něj záměrně zkresluje realitu a oslabuje slovenské národní zájmy. „Střední škola dějepis, možná základní škola dějepis – to by si někteří měli asi zopakovat, když vůbec pochybují o tom, co se tehdy stalo. Jsou podezření, že Šimečka absolvoval pomocnou školu. Chybí mu základní historická fakta. Proto může bez hanby říkat takové nesmysly a klamat lidi, že se Slovensko nachází v nějaké izolaci. Slovensko je i na půdě Evropské unie řádným členem. Fico zde má velký respekt, protože se nebojí říkat svůj názor a hájit zájmy naší země,“ dodal.

„I média, která podporují protesty a mimovládní organizace, by byly nejradši, kdyby byl premiérem místo Fica Šimečka a hlasoval za jakoukoliv hloupost. Čeká nás boj o zdravý rozum. Tak jako dnes, když se mluví o absolutním odstřihnutí se od všech energetických nosičů z Ruské federace. Čeká nás podle mě vážný boj o zdravý rozum – o ekonomické a energetické přežití našich zemí,“ pokračoval.

Estonsko by o historii mělo spíš mlčet

Mezi kritiky cesty premiéra Roberta Fica do Moskvy patří také bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová, současná vysoká představitelka unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Estonsko je právě jednou z těch zemí, kde je vysoká tolerance vůči nacistické Waffen-SS. Kallasová slovenskou návštěvu označila za postoj na nesprávné straně dějin.

Podle Richarda Glücka nemá Kallasová právo se takto vyjadřovat k politice premiéra suverénního státu a vzhledem k historii by měla zvolit raději mlčení. „Slováci se během druhé světové války zachovali správně – došlo k jednomu z největších povstání druhé světové války, ke Slovenskému národnímu povstání. Byli jsme na správné straně. A když z úst bývalé estonské premiérky slyšíme, že jsme na špatné historické straně, tak můžeme jen vzkázat, že Estonsko bylo na té špatné straně, pokud jde o druhou světovou válku. Byli to příslušníci Waffen-SS a dalších německých divizí, kteří se podílely na masakrech na území bývalého Sovětského svazu. Takže pevně věřím, že si to každý umí vyhodnotit... Mrzí je, jak válka dopadla, že nacismus byl poražen – a dělají všechno pro to, aby opět došlo k velkému konfliktu nebo k další vysoké míře nenávisti vůči Rusku, vůči ruským občanům. Mám pocit, že kdyby to bylo možné, a šlo by o nějakého Rusa, tak z politických důvodů by bylo nejlepší ho neoperovat a nechat ho zemřít,“ uzavřel poslanec Národní rady Slovenské republiky za stranu Smer a účastník cesty do Moskvy Richard Glück.