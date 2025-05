Mašek (ANO): Brzy budeme mít víc generálů než vojáků

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě jmenoval náčelníka generálního štábu Karla Řehku do hodnosti armádního generála, což je VIP karta všech vojenských hodností v české armádě. Na návrh vlády také povýšil Michala Koudelku, ředitele BIS, z generálmajora na generálporučíka. To všechno během jednoho roku – to je, panečku, kariérní vzlet!

A teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby to povyšování pokračovalo stejným tempem. Brzy budeme mít víc generálů než vojáků! Kdo ví, třeba z nich jednou postavíme novou přehradu. A pokud bychom ještě trochu přidali, mohli bychom začít stavět i generálské pyramidy.

Tak u těch bezpečnostních sborů jsme se už nějak rozdali. Co příště? Možná by prezident mohl povýšit někoho pro změnu i za zásluhy, třeba paní prezidentovou!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky