Aulická Jírovcová (KSČM): Jenom tady předvádíme volební kampaň

Děkuji, pane předsedající. Na mého předřečníka. Nezlobte se na mě, ale tohleto je demagogie a vyloženě už předvolební kampaň. Tady nikdo z těch stran, které tady sedí nechce, aby se zrušily dětské skupiny.

Naopak si myslíme, že i těmi pozměňovacími návrhy, které jsme tady komunikovali - třeba paní Kovářová, která to tady představila - tak i my pro to budeme hlasovat, protože si myslíme, že to má hlavu a patu. A teď tady jenom předvádíme volební kampaň. Nezlobte se na mě, ale já to tak prostě vidím. A myslím si, že ti lidé čekají na to, až přijmeme nějaké funkční řešení. A ne abychom si tady předhazovali, kdo, jak, co, chce řešit a kdo pro to nic nedělá.

A ještě ke kolegyni z ODS. No, ať se vám to líbí nebo ne, tak já chápu, že někde jesle byly zachovány. My třeba v Mostě máme také troje jesle, jsme na to hrdí. Ale nemůžete popřít, že v devadesátých letech se hromadně prostě ty jesle likvidovaly a rušily. A najednou proto, že se změnila i funkce nebo vyplácení rodičovské, najednou rodiče zjistili, že ve dvou letech, kdyby potřebovali jít do práce, protože už nebudou brát na dítě žádné finance, tak najednou nemají ty děti kam dát, protože mateřské školy prostě braly od tří let a výš a neměly na to od té doby ani kapacity.

Nám se dětské skupiny v té podobě, ve které se přijaly v roce 2014, nelíbily. Chtěli jsme jiné řešení, chtěli jsme daleko lepší ty kvalifikační požadavky a jiné věci, které by prostě ten stát zaručoval, protože se jedná o ty nejmenší děti. A nezlobte se na mě. To, že my tam teď vlastně řešíme to, že zastropováváme ten věk, to je právě to, co si myslím, že je správné.

Nehledě na to, že my tím umožňujeme těm provozovatelům a těm zřizovatelům, aby vlastně zřizovali ty jeselské třídy, nebo dětské skupiny, při těch mateřských školách. A právě ten argument, který tady říkala paní kolegyně Richterová, tím pádem vlastně ty děti budou plynule přecházet do té mateřské školy a zároveň budou furt v tom jednom subjektu, nebo v tom jednom objektu, a nemusí dojít k tomu, že rodiče budou někam převážet své děti.

