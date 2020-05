Aulická Jírovcová (KSČM): Ošetřovné i po otevření mateřských škol

reklama

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych se vyjádřila za poslanecký klub KSČM k tomuto vládnímu návrhu. Musím říci, že chápeme celou situaci a víceméně jako KSČM... opravdu těžké období, a proto otevřeně říkáme, že tento vládní návrh, tak jak je napsán, podporujeme, i když se shodujeme možná s některými kolegy ze sociálního výboru, že tak jak byl předložen původně ten sněmovní tisk na vládu, byl by daleko lepší pro potřeby našich zaměstnavatelů v praxi a víceméně teď, jaká je situace.

Každopádně si ještě dovolím předložit nebo vás informovat a představit dva mé pozměňující návrhy. Jeden pozměňující návrh je tak trošku vlastně ten samý, nebo víceméně jenom méně upravený návrh, který předkládá kolegyně Valachová, myslím s kolegou Juchelkou, a týká se samozřejmě ošetřovného, které asi dneska je jedno z nejvíce diskutovaných témat. Jde o to, že já jsem už avizovala na výboru pro sociální politiku, že opráším, jestli možná to tak doslova mohu říci, pozměňující návrh paní kolegyně Valachové z minulého týdne, který se týkal toho, že i děti, nebo resp. rodiče, které mají děti v mateřských školách, po jejich otevření budou mít nárok dále na ošetřovné, pokud jejich dítě z nějakých důvodů mateřskou školu nenavštěvuje.

Je to úprava, myslím si na základě i toho, co se vlastně odehrálo od minulého týdne. A já, protože jsem vlastně do poslední chvíle nevěděla, jak dopadne nějaká koaliční dohoda na možném pozměňujícím návrhu, který nám avizovala paní ministryně na výboru pro sociální politiku, a proto jsem ho opravdu podala, protože jsem slíbila především našim voličům a občanům České republiky, že nebudeme my, kteří by nechali rodiče dětí v mateřských školách na holičkách.

Druhý pozměňující návrh je tak trošku - nechci říct přílepek, omlouvám se za to. Ale je to vlastně velká pomoc České správě sociálního zabezpečení a především v této době, kdy opravdu ten tlak je na ně značný a zaměstnanci jsou velmi vytíženi. A jedná se - paní ministryně už ho tady představila - o elektronizaci zbývajících formulářů - myslím si, že jich je zhruba asi šest - které by mohly být povinné podávat elektronickou formou od zaměstnavatelů od 1. 9. 2020. Tato povinnost už dnes běží pro zaměstnavatele u jiných formulářů. To znamená, že to není pro ně nic zásadního nebo nějak zatěžující a my jsme přesvědčeni, že to bude jenom ku prospěchu jak zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení. Děkuji.

