Babiš (ANO): Budeme, jak jsem slíbil, konstruktivní opozice

Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, vážený pane premiére,

já samozřejmě musím zareagovat na ten projev pana premiéra, protože zkrátka jsou věci, na kterých se neshodneme. A já myslím, že jsem v tom mém projevu měl strašně moc faktů, dat, podkladů a že ta čísla jsou jasná. My s panem premiérem se neshodneme na tom, a vypadá to, že ani tady s opozicí SPD, v jakém stavu je naše země. Já si myslím, že je ve velice dobrém stavu a za našeho vládnutí skutečně, a já jsem to uváděl v tom projevu, jsme předstihli v HDP na obyvatele i Itálii, i Španělsko, i Portugalsko. A jsme stále jedna z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. Šestá nejméně zadlužená, a to nepočítám Estonsko, Lucembursko, Bulharsko. Tyto země jsou s námi neporovnatelné. Paní bývalá ministryně financí Schillerová jasně předložila na čtyři roky konsolidaci našich financí, potom, co jsme museli kvůli covidu vlastně mít ty deficity. A tam je to jednoznačné, máme ratingy, jsme na tom velice dobře. Ale s panem premiérem zkrátka na tomto se neshodneme.

K inflaci. Pane premiére, já jsem nikdy neřekl, že vy můžete za inflaci. Vy jste před volbami mluvili o Babišově drahotě. Já jsem jenom vysvětloval, že my ropu neovlivníme, že je tady ropný kartel, že ceny plynu neovlivníme, že je tady závislost Evropy na ruském plynu. A uvidíte na té Evropské radě, kolik premiérů tam bude tvrdit, že nejsme závislí. A není to pravda. Místo toho, abychom, a já budu rád a určitě vám to doporučuji, abyste bojoval za to, aby se zkapacitnil Nord Stream 2 a další plynovody a aby konečně, i když samozřejmě máme nějaký názor na Rusko, ale v tomto směru - a já jsem přesvědčen - a vy vedle prezidenta Macrona budete sedět, že on je pro to, aby se jednalo o plynu.

A určitě vám budu fandit, abyste přesvědčil ostatní premiéry o změně Směrnice MiFIT emisní povolenky, které mají dopad 24 % negativní do cen elektřiny. Takže to jsou všechno věci, které - já jsem nikdy neřekl, že za to vy můžete, vy jste říkali o Babišově drahotě - já dneska jsem samozřejmě i kritizoval politiku České národní banky. Ano, někteří říkají, že i Maďarsko i Polsko zvedlo úroky, to je pravda. Ale nikdo tak dramaticky nezvedl. A ti lidé si brali ty hypotéky a já to považuji za nefér. Takže inflaci, jsem vysvětloval, že i u jednotlivého zboží, které dovážíme, je jiná inflace než u zboží, které se vyváží, a tak dál. A byty samozřejmě.

Andrej Babiš ANO 2011



Ceny energií, tam se zkrátka neshodneme. My jsme jasně řekli, že DPH je řešení. A už vidíme u inflace v prosinci, že negativní inflace u elektřiny a plynu je menší v prosinci než v listopadu. Že vlastně už to klesá a v lednu se to projeví tak, že možná už těch 21 % nebude stačit. Proto my jsme navrhovali i odpuštění POZE, těch obnovitelných zdrojů. Nechci se vracet k tomu solárnímu tunelu, na který platíme stále 27 miliard ročně. Takže v cenách energií mně je líto, že tam jsme se neshodli. Vy jste přišli s jiným modelem, uvidíme, jak to bude fungovat.

Ohledně těch úředníků: Musíme si říct, kdo jsou ti úředníci. A my jsme šetřili. Paní bývalá ministryně financí snížila o 4,5 tisíce pozic prázdných míst státních zaměstnanců. Státních zaměstnanců máme 73 500 a samozřejmě je to boj proti resortům, kde si hlídaly ta místa, nechaly si ty peníze, aby je mohly využít na vyšší platy. Ale není pravda, že bychom nešetřili. A já souhlasím s vámi, že platy, a jsem rád za to, že za nás platy vojáků, hasičů, policistů, učitelů, lékařů, sestřiček se zvedly. Máme průměrný plat 37 tisíc. A mně je líto, že některé firmy a samozřejmě většinou jsou to naše české firmy, které nejsou schopny platit 50 tisíc, jako platí Škoda Auto, nebo Bosch, nebo banky a ještě víc. Ano, to je určitá disbalance, ale my stále máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. A já jsem strašně rád, že v programovém prohlášení vlády máte otevření pracovního trhu. Ano, protože tady stále firmy říkají, že nejsou lidi; x-krát jsem říkal Svazu průmyslu a Hospodářské komoře, tak zaveďte konečně už tu evidenci, aby se to nedublovalo. Vy stále říkáte, chybí vám 300 tisíc lidí. Ano a skutečně naše firmy nemají lidi a je potřeba samozřejmě i bojovat proti různým zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají Ukrajince načerno na Schengenská víza, která dostávají v Polsku. Takže to je samozřejmě problém. Vy to kritizujete. Já jsem rád, že jsme mohli zdravotníkům dát tolik peněz, kteří si to zaslouží, a tam taky na tom nemáme shodu, protože to nejsou úředníci. To jsou lidé, které potřebujeme. A my jsme například hasičům vyšli x-krát vstříc, aby dostali ty počty, které potřebují. Vždyť ti hasiči jsou všude, když jsou povodně, požár, tornádo, nehody, všude! My potřebujeme, aby hasiči u nás měli takovou prestiž jako v Americe. September Eleven. Takže o tom to je, tam se na tom neshodneme.

No a potom jste tady, pane premiére, vyjmenoval ty daňové brzdy. No to je skvělé! Pokud tomu rozumím a hnutí ANO a já když jsem se stal ministrem financí, tak jsem řekl: Vyberu daně a snížím daně. A to jsme udělali. EET bylo 21 % v restauraci na vše, dneska je 10. EET přineslo 33 miliard. To kontrolní hlášení 10 milionů. (?) 33 miliard EET, pane ministře, 33 miliard, to se dá zdokladovat. A snižovali jsme daně. A kontrolní hlášení, ty podvody, ty karusely, to přineslo desítky miliard. A podívejte se na VAT gap, to je ta díra DPH, to je to, co nám v minulosti vždycky kradli hlavně v pohonných hmotách. Takže pokud daňovou brzdu a my jsme snížili ty daně a vybrali ty daně, tak my to podporujeme a já budu rád, když nebudete navyšovat daně.

Důchodová reforma, o tom se mluví od revoluce. Měli jsme důchodovou komisi, vždycky to byly spíš různé tiskové konference a my jsme se rozhodli dát lidem peníze. Důchody. Reálně. A pokud vaše reforma bude dobrá, no tak my to samozřejmě podpoříme, nevidím, spravedlivé důchody určitě chceme.

Energetika, Dukovany. Prosím vás, můžete vyhlásit tendr. Vy jste ho zdržovali, tady jsme neustále řešili Rusko, Čínu, my určitě fandíme a budeme podporovat. Je to připraveno. My jsme vám to připravili. Dálnice, prosím vás, pan ministr dopravy, stačí, když dostane peníze na to, co je připraveno. Dvě stě kilometrů můžete otevřít dálnic do roku 2025 a k tomu máte ještě 200 kilometrů silnic prvních tříd. Obchvaty. Obchvaty, různé obchvaty, které se připravují. A samozřejmě bychom byli rádi, kdybyste pokračovali v těch PPP projektech, které se povedlo tady kolegovi Havlíčkovi - obrovský úspěch! První PPP projekt. A pokud by se vám povedlo Praha-Tábor 70 kilometrů PPP projekt, byla by to pecka. Obchvat Prahy ještě se nezačal, obchvat Prahy. Tam určitě všechno budeme podporovat. No a digitalizace, prosím vás, o tom jsem mluvil, že zkrátka my jsme to nastartovali, má to systém, má to hlavního šéfa vládního zmocněnce a vy jak budete pokračovat, tak určitě budeme rádi.

Takže nechci tady dlouho mluvit, zkrátka jsou věci, kde se neshodneme. My si myslíme, že naše země je ve skvělé kondici. A hlavně ten deficit za rok 2021 a 2022 my přesně víme, kde je. Vždyť úspory domácností za poslední dva roky stouply o 547 miliard. Češi mají úspory domácností 3 353 miliard! A znovu opakuji: Samospráva, obce, města mají 313 miliard na účtech! Hřib má 90 miliard! Neví na co to má, když neinvestuje. A kraje mají 71 miliard. Takže my umíme zdokladovat přesně, kde ty peníze jsou. Na rozdíl od toho, co se dělo s těmi deficity do roku 2013. Takže zkrátka já už jsem nechtěl vystupovat, ale samozřejmě pan premiér dal nějaký názor, já mám na to jiný názor, v každém případě my u všech věcí, které jsou pozitivní pro lidi, pro firmy, pro naši zemi, budeme podporovat. A můžete se spolehnout, že budeme, jak jsem to slíbil, konstruktivní opozice. Nám záleží na tom, aby naše země prosperovala, naši lidé se měli dobře a já myslím, že to je společný cíl a já vám za to děkuji, pane premiére.

