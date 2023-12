reklama

O letošních Vánocích jsme si všichni uvědomili, jak křehký je náš svět a jak se v okamžiku všechno může změnit. Tragédie na Filosofické fakultě nám to všem připomněla. Dotklo se to nás všech. O to víc bychom si měli uvědomit, jak důležité je stát při sobě. Buďte s rodinou a blízkými, obejměte je, protože to je nejvíc, co máme. Přeju vám všem pokud možno klidné svátky.

Andrej Babiš ANO 2011



