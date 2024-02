Babiš (ANO): Bych byl rád, kdybychom konečně přestali s tou vojenskou rétorikou

reklama

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem si připravil 16 krásných bodů na program dnešní schůze, vážení spoluobčané, vás se to hlavně týká. (Hluk v jednací síni přetrvává, skupinky poslanců v krojích se fotí.) Budu rád, když tyto věci, které všichni diskutujeme v médiích, a politici dávají rozhovory, tady probereme. Takže ty kroje jsou úžasné, ale já mám trošku obavu, aby někteří politici vlastně nás nenasměrovali směrem, že budeme nosit uniformy.

První bod, který navrhuji, a je to v podstatě výzva pro pana prezidenta a pro pana premiéra, je mírová konference v Praze. Proč vede vláda a prezident válečnou propagandu a neusiluje o mír a nezorganizuje mírovou konferenci v Praze? A předtím než vládní propaganda začne na mě útočit, že jsem proruský a nevím jaký, což samozřejmě nejsem a nikdy jsem nebyl, tak bych chtěl odkázat na rozhovor ukrajinského prezidenta Zelenského. (Pokračuje focení krojovaných i nekrojovaných poslanců. Hluk v jednacím sále přetrvává). Vyšlo to v Frankfurter Allgemeine a sám prezident mluví a počítá s tím, že letos proběhnou dvě mírové konference, na kterých by se mohlo podílet i Rusko, říká prezident Volodymyr Zelenskyj. Takže to je samozřejmě průlom a já jsem tomu strašně rád.

Politici pětikoalice včetně pana prezidenta stále mluví o válce. Česká republika shání 35 miliard korun na munici pro Ukrajinu, Pražský hrad podrobnosti tají, tady čtu. A možná si pamatujete prezidentské volby, když jsem přišel s tím, že kdybych se stal prezidentem, tak se budu snažit zorganizovat takovou mírovou konferenci, protože všechny ty konflikty jsou hlavně selháním diplomacie a jednou, jednou skončí u jednacího stolu. Takže by bylo dobré, kdyby naše vláda i pan prezident, protože si myslím z hlediska morální podpory Česká republika má to renomé, že by mohli takovou konferenci zorganizovat. Místo toho, aby nám neustále náčelník generální štábu Řehka říkal, jak bude ta válka a teď začal ty odvody. A prezident Pavel podpořil odvody do armády. A já se ptám, proč odvody? Na co to bude ty odvody? A jeden z bodů, který tady mám, je i o tom, proč se armádě nedaří angažovat nové vojáky, když ze sedmi tisíc zájemců vzali jenom šest set. Takže já bych byl rád, kdyby už konečně jsme přestali, ta pětikoalice hlavně, s tou vojenskou rétorikou. To, že Putin je agresor, je jasné. Včera byl summit v Paříži a jestli je to spíš nějaký vnitropolitický vzkaz prezidenta Macrona, tak jak to dělá naše vláda, která stále mluví o Ukrajině a málo mluví o tom, jak se žije našim občanům a jaké problémy tady jsou.

To je první bod. A já mám pro vás všechno napsané.

Tady máte hezkých 16 bodů. To je bod číslo 1 mírová konference. Začneme mluvit o míru. Když tady byl neformální summit Evropské unie na Hradě, tak Sanna Marin bývalá finská premiérka, ptal jsem se jí, jak to vyřeší, řekla: Putin má sliv. No tak fajn. Myslím, že to je ten cíl, aby skončila válka. Ne že pan premiér zase mluví, že příští rok bude Evropa vyrábět tolik munice. A kolik tedy ta válka má trvat? Proč mají umírat další lidé? A proč strašíme naše lidi tím, že dokonce pan Řehka někde mluvil nebo experti nastolili téma povinná vojenská služba? No tak paní ministryně poprvé naštěstí se od pana generála Řehky distancovala, a my už jsme ji x-krát prosili, aby ten pán už nemluvil, ať se připravuje někde v bunkru, ale ať už přestane mluvit o válce. My válku nechceme. A co byste dosáhli tím, jaké odvody? To se jich budete ptát, jestli půjdou do války? A kdo by chtěl jít do války? Já myslím, že nikdo. Nikdo nechce válku. A to co se děje, je samozřejmě absolutně šílené.

Naposledy jsme se tady viděli 8. února. Takže bod číslo 2 je: Lži a předvolební sliby premiéra Fialy, lídra kandidátky SPOLU Vondry a ministra Výborného Green Dealu. A jaká je pravda o Green Dealu? Je vidět, že pětikoalice má jednotnou PR agenturu, takže tuhle lež zopakovali už stokrát, stokrát, a samozřejmě provládní propaganda to stále opakuji, ti pisálkové probruselští stále opakují.

No tak já tady mám deset závěrů Evropské rady, deset závěrů Evropské rady, Evropských rad, kterých jsem se zúčastnil, a pokud ještě stále nikdo nechápe, jak to tam funguje, tak znovu opakuji: Na Evropské radě se nehlasuje a nic se nepodepisuje. Na Evropské radě se čte text, a když se to nějakému prezidentovi nebo premiérovi nelíbí, no tak neprodleně po rozdání textu a začátku jednání Charlesem Michelem se přihlásí a řekne: Já to nechci. To je tzv. veto, a takových vet tam může být x za noc, za dvě noci, tři, čtyři noci.

A tady pětikoalice lže stále o tom, že já jsem měl schválit ten Green Deal v té podobě, v které se později za vlády Petra Fialy stal. Takže já jsem to neschválil, znovu opakuji. Souhlasil jsem s obecnou politickou deklarací, že Evropa bude snižovat emise, a navíc současně to bylo podmíněno tím, že to neohrozí konkurenceschopnost Evropské unie. A ten průšvih, který se z toho stal a hlavně pro průmysl a zemědělství, naštěstí je tam Martin Hlaváček a spol a jim se daří odrážet ty nesmysly, útok na výrobu potravin, takže ten průšvih nastal až za paní ministryně Hubáčkové, resp. za pana premiéra Fialy. Ano, to je ta ministryně, která se nedomluvila anglicky a která to totálně zpackala a měla mandát od vlády. Potom se tam rozbrečela.

Takže co bylo za naší vlády? My jsme prosadili jádro jako čistý zdroj energie. Miliardy euro z modernizačního fondu pro Českou republiku navíc a hlavně, aby ten závazek snížení emisí o 55 % neplatil pro každou členskou zemi zvlášť, ale aby se jednalo o hodnotu za celou Evropskou unii, což pro nás bylo velmi výhodné, a to jsme prosazovali hlavně s polským premiérem Morawieckim, protože samozřejmě Polsko stejně jako Česká republika je velmi průmyslově vyspělé. Původně dobrá myšlenka doplatila na to zelené složení europarlamentu. Ano, tam Ursula políbila prsten a stále v tom pokračuje.

My jsme se v roce 2019 a 20 zavázali, že chceme chránit životní prostředí, a to platí. A tehdy to byl jen čistý rámec bez konkrétních nástrojů, a ty jsou podle nás zásadně špatně, a proto chceme Green Deal změnit. My říkáme stále to samé. Chceme chránit životní prostředí, ale musíme to dělat se zdravým rozumem. Ten zelený fanatismus způsobil, že Evropa si absolutně dobrovolně plánuje zničit průmysl. Já se divím, že průmysl neprotestuje. No tak asi proto, že Svaz průmyslu a Hospodářská komora už dávno nezastupuje zájmy českých průmyslníků. Tyhle servilní organizace vůči pětikoalici nebojují za náš průmysl, který je poškozen. Ne tolik, a samozřejmě to zemědělství naštěstí se daří odrážet, ale taky je tam velké nebezpečí. Takže my stále říkáme to samé, chceme chránit životní prostředí, ale musíme to dělat se zdravým rozumem.

Takže ten průšvih začal nastávat v okamžiku, kdy na Radu ministrů začala jezdit ministryně Hubáčková, která při projednávání klimatické legislativy odkývala, cokoli jí podstrčili. A samozřejmě to se stalo za českého předsednictví za vlády Petra Fialy. Přestaňte už, novináři, provládní propaganda, psát, že tohle bylo naše. Nebylo. Až Fialova vláda zakázala auta se spalovacími motory v roce 2035, i když slíbil pan premiér, že to nedovolí. Emisní povolenky pro domácnosti a osobní dopravu nebo snížení počtu emisních povolenek, a tím navýšení jejich ceny. A potom jsou tady nesmyslná opatření v zemědělství, protože unie říká zemědělcům, kolik půdy smějí používat a že část půdy musí nechávat ležet ladem atd.

Takže já tady mám všechny rady, můžu dodat i číst: 21. - 2. března 2019 zdůrazňuje Evropská rada, kde jsem byl, že je důležité, aby Evropská unie do roku 2020 předložila ambiciózní dohodu o strategii, která bude v souladu s Pařížskou dohodou usilovat o neutralitu z hlediska klimatu, a současně zohledňovat specifické situace členských států a otázku konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Nikdo nemluvil o ničení evropského průmyslu, o odchodu vlastně evropských firem do Spojených států, kde samozřejmě ceny energií, nebo do Asie, jsou úplně jiné a nižší. 20. června 2019 další rada, která říká, že přechod ke klimaticky neutrální EU musí být spravedlivý a sociálně vyvážený a zohlednit vnitrostátní situaci členských států, a bude respektovat jejich právo na určení vlastní skladby zdrojů energie. 17. - 18. října 2019, zase nic konkrétního. 12. 12. 2019 znovu mechanismus pro spravedlivou transformaci. Píšeme: Evropská rada uznává, že je třeba zajistit energetickou bezpečnost a respektovat právě členských států rozhodovat o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologii. Za to jsem bojoval, za slovo jádro, za slovo i kůrovec, který nám ničí lesy díky Jurečkovi. Takže to jsme dělali všechno. 17. - 21. července 2020 to byla ta rada, kdy jsme čtyři noci blokovali, já jsem blokoval vetem, a pět dní, abych přivezl nejvíc peněz pro Českou republiku. Byli jsme druzí. 42 miliard navíc. A byly to investice pro zaměstnanost a růst, a samozřejmě Česká republika získala absolutní maximum, no a potom následovaly další Rady, 11. prosince 2020, ano, tam jsme probojovali ten průměr. Ještě jsem vtipkoval s dánskou premiérkou Mette Frederiksen, která má obnovitelné zdroje 70, a já říkám, my máme 40, to je 110 děleno dvěma, to je 55, super, Mette, tak my to máme v cajku.

Nemáme žádný závazek, přinesli jsme obrovský balík peněz, stovky miliard do modernizačního fondu, který tato vláda není schopna čerpat. No a potom následoval summit 11. prosince 2020, kde Evropská rada vyzývá Komisi, aby nejpozději do června 2021 předložila legislativní návrh standardu pro zelené dluhopisy. Evropská rada uznává, že je třeba zajistit propojenost, energetickou bezpečnost pro členské státy a tak dále. A ještě 24. - 25. května 2021 znovu Evropská rada říká, že vyzývá komisi, aby urychleně předložila svůj legislativní balíček spolu s podrobným posouzením environmentálního, hospodářského, sociálního dopadu na úrovni členských států, v květnu. A 16. prosince, to ještě pan premiér mi nechal, to bylo den před nástupem této vlády, jsme jednali o Green Dealu, ale žádná dohoda nebyla. Takže všechno, když někdo říká, že Babiš odsouhlasil Green Deal v té podobě, ve které se teď nachází, tak ne, není to pravda, je to lež. Samozřejmě, vážení spoluobčané, budete to slyšet a už to slyšíte dlouho, ale jsou to lži a dá se to všechno zdokladovat. Já vám to tady ukážu, ty důkazy. Tady jsou. A tohle (Ukazuje papír.) je deset Evropských rad a zápisy, všechny Rady tady jsou, každý si to může přečíst. Ale provládní propaganda jenom lže a lže a lže a to lhaní od poslední Sněmovny, kdyby byl ten ranking, tak stále na prvním místě se drží pan premiér Fiala, druhé místo obsadil pan Vondra jako leader kandidátky Spolu, který lhal o tom, že zemědělci jsou proruští, přinesl tam nějaký ruský pamflet, říkal, že nemluví rusky, přitom v životopise má napsáno, že mluví. No a na třetím místě se umístil pan ministr Výborný. Tak to je ten ranking, nejprolhanější vláda v historii této země.

Ohledně toho Green Dealu se jasně ukazuje, že pan premiér Fiala vůbec nepochopil, jak má v Bruselu prosazovat české zájmy a bohužel vůbec nevyužil české předsednictví. Já jsem vždy aktivně a urputně jednal s lídry zemí Evropské unie. Podívejte se dneska. V Praze je V4. Víte, od kdy má Česká republika předsednictví V4? Od 1. 7. Dnes po 8 měsících, prvního to bude osm měsíců, poprvé pan premiér svolal leadery V4, jako kdyby si neměli co říct k zemědělství, energetice, vnitřní, Schengen, západní Balkán. Jasně, když dva premiéři mají jiný názor na válku, tak s nimi nemluvíme. Takže pan premiér - on to moc nemá rád, on šel na první Radu až 17. února 2022 no a předsednictví bylo absolutní fiasko. Nebylo to Promopro, kde se rozkradly stovky milionů za Vondry a ani nepadla vláda, tak díky bohu za to, ale bylo to totálně prozelené, timmermansovské předsednictví.

K tomu Green Dealu. Green Deal je hospodářská strategie, která reaguje na změny klimatu a my jsme akceptovali principiálně, že musíme snížit emise, ale zároveň jsme chtěli, aby je snižovali všichni. Ne že my budeme zavírat uhlí a Čína investuje do 150 nových uhelných elektráren. A všichni kromě Evropy, která má celkové emise jenom 8 %, to byl ten cíl. My jsme i prosadili ty priority. To znamená, já už jsem o tom mluvil, průměr, prosadili jsme používat jádro a plyn, vlastní dekarbonizační cestu, přinesli jsme 42 miliard navíc a schválili jsme, Evropská rada, jako ideový záměr, že Green Deal musí, musí se opírat o důsledné vyhodnocení dopadu. A to neudělala Komise, Ursula to neudělala, ty dopady na jednotlivé členské země. Bohužel. A samozřejmě od počátku jsme hlídali a prosazovali zájmy českých občanů i firem. No a ta legislativa, kterou představila v červenci 2021 Komise, tu my jsme neprojednávali. To bylo už na nové koaliční vládě, která to projednala. No a jak to dopadlo? Tak samozřejmě, že to bylo pro nás absolutně nevýhodné. Místo toho, aby Fialova vláda odmítla ten balíček, tak šla na ruku. Timmermans, největší zelený levicový šílenec, promigrační, který je schopen skutečně zničit celý evropský průmysl kvůli jeho zvrácené ideologii. A pan premiér Fiala tvrdí, jak je to pro nás výhodné. Potom je otázka, proč europoslanci za ODS hlasovali proti té legislativě. Ale samozřejmě za to může Babiš.

Takže já znovu opakuji, že je to lež. V předvolební debatě mi pan premiér Fiala vyčítal emisní povolenky. Já jsem v září 2021 říkal, zastropovat na 30 euro. Emisní povolenky platí celý náš průmysl, platí to hnědouhelné elektrárny a zdražuje to elektřinu. Dukovany vyrobí megawatt za 500 korun, ale ty neplatí emisní povolenky. Pan premiér s tím neudělal vůbec nic. Zopakujme si předvolební sliby premiéra Fialy versus realita současné vlády. Před volbami říkal pan premiér - je třeba odmítnout zákaz spalovacích motorů. Dále říkal - v rámci českého předsednictví bude třeba otevřít otázku energetické politiky tak, aby byla výhodná pro Českou republiku. Obvinil mě, že jsem neřešil povolenky, což je lež. Psal jsem dva dopisy všem premiérům, psal jsem Ursule, psal jsem Charlesi Michellovi, šéfu Evropské rady(?). No a co se stalo za vlády Petra Fialy? Červen 2022, Hubáčková na radě ministrů životního prostředí zvedla ruku pro konkrétní návrhy balíčku. To je to osudové, dopad Green Dealu na nás všechny. Ano, za vlády premiéra Fialy. Tak už přestaňte lhát, že za to může Babiš. Měli jste v programu, že aspoň třetina vlády nebo nevím kolik, že budete mluvit anglicky. No bída a Hubáčková vůbec nemluvila a potom jen brečela, protože to totálně podělala. A výsledek je absolutní katastrofa. Takže české předsednictví 2022 namísto slíbeného otevření energetických otázek Fialova vláda sehrála roli užitečného idiota, držela linii, kterou nastavil Franz Timmermans a aktivně ji prosazovala a získala pro Českou republiku minimum. Duben 2023, Evropský parlament potvrdil dohody k energetickému balíčku z českého předsednictví, tím se tato vláda chlubila. Takže tohle je pravda o Green Dealu.

Samozřejmě, vážení spoluobčané, vy stále slyšíte, jak to údajně způsobil Babiš. Je to lež, je to tady na papíře všechno zdokumentované, je to zapsané, je to úplně jasné, ale samozřejmě provládní propaganda stále funguje. Dneska ráno provládní Seznam zase mluvil o migraci, totální lež. Totální lež, my jsme zastavili kvóty ve čtyři ráno 28. 6. 2018, tehdy s Orbánem. A Green Deal jsem bojoval s Morawieckim. Fiala nebojuje s nikým, ten si chodí jenom pro noty do Bruselu a potom to tak vypadá, nebo řeší jenom Ukrajinu samozřejmě. Takže co dělá Evropská rada? Schvaluje jen obecné směřování a schválila klimatický cíl a dala pokyny Evropské komisi, aby to vypracovala a to konkrétní už proběhlo za této vlády.

Mohl bych tady číst o Green Dealu hodiny a hodiny, ale neudělám to. Nicméně, co je důležité, je, aby spoluobčané věděli o tom, jaký má vliv Green Deal na zemědělství. Takže to je další bod. Teď hledám ten seznam... Můžete mi půjčit ten papír zase? (Obrací se na předsedající.) Někde jsem ho ztratil.

Omlouvám se, někde jsem ho tady... Já vám ho vrátím, nebojte. Takže bod číslo tři. Green Deal a jak Evropská komise chce zničit zemědělství členských států Evropské unie. Tihle nikým nevolení byrokrati, kteří mají inflační doložku, obrovské výhody, jednou jsou tam, už mají na důchody, stojí nás to 180 miliard euro za sedm let, celá ta bruselská chobotnice, tak co oni říkají? Oni říkají, že jejich cílem je omezit zemědělskou produkci Evropské unie a nahradit jí péčí o přírodu krajinu, přestat vyrábět potraviny. Ano. My jsme samozřejmě za naší vlády pečovali o naší přírodu a krajinu určitě. Ale oni chtějí ničit výrobu potravin. Nás je na planetě dnes 8 miliard. V 2050 nás bude 10,5 miliardy. A na to je potřeba o 60 % potravin navíc v porovnání s dnešním stavem. Takže jaké nástroje tihle byrokrati nikým nevoleni, ano, bohužel, to jsou oni. Protože mají peníze. Evropská komise, která se snaží ovlivňovat, kdo v které zemi bude premiér. Tusk je fajn, Morawiecki byl špatně. Fico, Orbán úplně blbě. Babiš taky blbě, protože bojovali za zájmy svých zemí. Vždycky jsem bojoval za české zájmy.

Takže co oni chtějí? Omezování využití zemědělské půdy pro produkci, omezování chovu hospodářských zvířat, zdražování vstupů a zdražení financování. Samozřejmě je to absolutně nesmyslné, protože každý stát na světě chce uživit své obyvatelstvo. A to, že dneska máme narvané obchody potravinami ještě neznamená, že to tak bude vždycky. Protože tady jsou pro evropské zemědělství a potravinářství dvě hlavní hrozby. Ukrajina, dobře slyšíte - k tomu se dostanu a jižní Amerika, která chová skot. Tam je stádo, které možná je větší, než všechny krávy v České republice dohromady. A GMOU geneticky modifikované plodiny. Říká se, že jsou karcinotvorné. Rakovina. To je největší ohrožení. A tihle šílenci v Evropské komisi to vůbec nevnímají. Evropská unie za 25 let snížila emise ze zemědělství o 22 % a ve Spojených státech vzrostly, my jsme snížili o 22, vzrostly o 6 %. V Číně a v Indii vzrostly o 24 %. A v Brazílii dokonce o 47 %. Takže nahrazovat naší evropskou produkci dovozy z těchto zemí známe na mnohem větší znečištění a také zejména odlesňování pralesů.

Když v roce 2020 Evropská komise představila konkrétní cíle Green Dealu pro zemědělce a potravinářství byly vyjádřeny především v několika strategiích, z nichž nejdůležitější byly tři. Strategie farm to fork, strategie pro biodiverzitu a strategie pro cirkulární ekonomiku. No to jsou krásné názvy. Takže co chtěla ta Evropská komise zavést a jak to dosud dopadlo? A díky bohu za Martina Hlaváčka a spol. To je absolutně nejlepší europoslanec, který bojuje za zájmy českých zemědělců. Pan kolega Výborný ten je úplně mimo. Nevím, proč tam šel. A to je zvláštní bod tady, když nechal hlasovat naší velvyslankyni, aby podpořila dohody ukrajinského zboží, které se vyrábí úplně jinými postupy, než české zboží. Takže co chtěla ta komise? Omezení využívání zemědělské půdy o 10 % od roku 2023. Nakonec to dopadlo tak, že zemědělci si měli vybrat buď 4 % natvrdo, nebo 7 % tedy úhor, 4 % nebo meziplodiny. Výjimka(?) byla odložena, tak to naštěstí nedopadlo a samozřejmě zemědělci oprávněně tvrdí, že chtějí vyrábět potraviny. Proč má někdo dostávat peníze za to, že nic nevyrábí? Proč? Nechápu to. Nechápe to nikdo.

Za druhé. Omezení používání zemědělské půdy až o 20 % od roku 2030. Komise předložila tento návrh, ale Evropský parlament tyto cíle naštěstí odmítl. Bude hlasován v únoru. Omezení pesticidů o 50 %. Ty procenta. Když slyšíte v televizi, že v Nizozemsku používají, nevím kolik, osm kilo, a u nás 2,5, no tak samozřejmě ty procenta tam hrají roli. No tak když nebudou pesticidy, no tak ti brouci sežerou to obilí a nebude nic. Zahrnout skot mezi průmyslové znečisťovatele. Těm zeleným fanatikům začalo vadit, že ty krávy... co dělají? Prdí. Krávy prdí CO2. Tak je teď všechny zabijeme. Ale budeme vozit z Argentiny a z Brazílie ty jejich krávy. Tam prdět můžou a v Evropě prdět nemůžou. To jsou oni. Ursula a spol. Šílené.

Zpřísnit pravidla u chovu porážení a transportu hospodářských zvířat. Já myslím, to se děje, jak to dopadlo, tak to nedopadlo naštěstí. Zavezení (zamezení) taxonomie na zemědělství a potravinářství zpravidla pro zdražení financování méně ekologických provozů a tak dále. Omezení používání hnojiv. No tak když nebudou hnojit, tak nebude úroda. Omezení ztráty půdních živin a tak dále. Povinnost zavést ekologické zemědělství minimálně na ploše 25 % zemědělské půdy. Ano, tady stále v tom prostoru je, že ti malí zemědělci, asociace těch soukromých zemědělců to je divize ODS, pokud to nevíte, vážení spoluobčané, ano. A myslíte si, že ty farmy do 150 hektarů uživí náš národ? No neuživí. A oni všichni spolupracují. A je chyba zemědělců, že se nechali takhle onálepkovat a rozdělit, protože ti malí potřebují velké a velcí potřebují malé. Je to jeden systém. A jsou svobodní, můžou produkci vyvézt, můžou ji prodat komu chtějí. Takže tohle je Green Deal Evropské unie, systém nevyrábět potraviny.

Další bod je čtyřka - Green Deal a kdo může za vysoké ceny energií. Já tady mám skvělý článek. Jmenuje se to Timmermansovo dědictví, a je to od energetického experta Pavel Antonín Stehlík, a tady je nadpis také - Rusko není jediným viníkem neuvěřitelného vývoje cen energií v Evropské unii. Svoje máslo má na hlavě i právě unie. A je to strašně zajímavé, protože my máme stále jedny z nejvyšších cen elektřiny v Evropě. Ale některé státy jako Švédsko a Norsko měly po celou dobu té energetické krize nízké ceny, nižší ceny, než zbytek Evropské unie, protože jejich elektroenergetika je postavená na vodních elektrárnách. Španělsko a Portugalsko zastropovalo jen cenu plynu pro plynové elektrárny a díky tomu měly ceny elektřiny na teď 40 % zbytku Evropské unie. Asi vám z toho je jasné, že žádný jednotný trh s elektřinou v Evropské unii neexistuje. I ta pitomost Evropské unie o tom, že vlastně výrobce elektřiny nemůže prodávat elektřinu, ale musí tam být dealer a potom to dopadá, jak dopadla Bohemia Energy, je jich 200 u nás, úplně zbytečně. Místo toho, aby se to napřímilo, výrobce prodává a obchodníky nevím, jestli potřebujeme. Na co potřebujeme. Všichni bychom chtěli kupovat od výrobce, ne? Si myslím já tedy.

No a potom jsou tady další věci. Veřejnost je v České republice opakovaně ujišťována, že za skokový růst cen energie může Rusko a za jeho kroky v omezení dodávek plynu do Evropské unie odstartované v roce 2021 a zesílené v roce 2022. Podíl na tom má ale nejen Rusko, ale také samotná EU. Tady musíme vidět, jaký rozdíl je v tom, co se u prodeje plynu a co u elektřiny a nejsou to stejné příběhy. Tak si představte, že 8 % výroby, to je podíl plynových elektráren na roční spotřebě elektřiny, určuje cenu zbývajících 92 %. Rozumíte tomu? To je představa trhu a la EU. Takže 8 % výroby elektřiny z plynu, který je nejdražší, rozhoduje o cenách elektřiny zbytku trhu, a to je 92 %. Úplně na hlavu, úplně na hlavu a platíme to samozřejmě všichni.

No, tak samozřejmě jiný příběh je o tom, že i když jsme vládě Petra Fialy říkali v únoru 2022, aby vykoupili - a ne stát, ale za peníze ČEZu - 100 % ČEZu. Už si vzali 100 miliard ve windfall tax a v dividendě. Už těch 100 miliard mohl ČEZ, místo toho, že to dal ministrovi Stanjurovi, vykoupit akcie a vykoupit 100 %. Potom stát, protože samozřejmě musí zohlednit, že jsou tam minoritní akcionáři... Mimochodem pan Rakušan o tom mluvil na těch svých spanilých jízdách do terénu. Ano, to by mělo logiku, stálo by to 200 miliard, možná, kdyby chtěli a vyjednávali, ale to se neudělalo. Proto máme jednu z největších energetických inflací v OECD. No, mohl bych mluvit dlouze, ale mám tady toho ještě dost. Takže to byl Green Deal a energie.

Bod pět Lži pana premiéra Fialy od poslední Sněmovny konané 8. února 2024. No, tak pan premiér nezklamal samozřejmě. Myslím si, že, skutečně obdivuji to jeho lhaní, co všechno on dokáže říct, že jsme my nechtěli plnit spojenecké závazky. Tady opakuje toho aktivistického reportéra z České televize, který to celé překroutil. A ty naše holky, paní ministryně, ne ta vaše holka, ale ty naše holky, které tady budou už 20 let, tak ty pomáhaly Pobaltí, jo, a lítaly tam. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ale pro vás mám dneska speciální bod, ještě. Budete tady ještě chvilku? No, tak mi potom řekněte, kdybyste odcházela, tak to přehodím.

Takže to není pravda. My jsme navyšovali od roku 2014 z 42 miliard na 90, když jsme odcházeli. ODS v roce 2009 snižovala z 56 miliard na 42. Tak nevím, proč to stále opakuje. Pan premiér říká, že jsem bezpečnostní hrozba. Tak, pane premiére, prosím vás, můžete to nějak prokázat, v čem jsem já bezpečnostní hrozba? Fakt nevím, fakt nevím. Já jsem s Putinem nekámošil, jako váš Nečas. V té vládě jste seděl, pane premiére. Ta delegace s Klausem v Kremlu, když Klaus seděl s Putinem u stolu a Klaus si objednal tu vodku, tak ten zbytek delegace taky křičel - my chceme vodku. V Kremlu, u Putina. Vy jste zapomněli všichni. My jsme nikdy s Putinem nic neměli. Můžete nás stokrát dávat na plakáty nesmyslné. No, takže nevím, jaká já jsem bezpečnostní hrozba.

Potom pan premiér tady říkal o těch jeho majetkových poměrech. Já jsem se vlastně ptal pana premiéra, odkud má ty majetky? On se mě na to ptal také v minulosti. Já se k tomu ještě dostanu. Údajně, že jsem měl nějaký přístup do nějakých spisů. To je neuvěřitelné. Já jsem ani nevěděl, pane premiére, že tu vaši nemovitost vyšetřovala policie. To jsem se dozvěděl od vás. A víte, kdo s tím přišel za mnou? Občané z Brna a z dalších částí Moravy mi to přinesli. No, tak jsem se zeptal. Tak když já jsem deklaroval, odkud jsem měl příjmy, tak jsem si myslel, že to můžete také udělat.

Potom, pane premiére, jste sliboval lidem, že elektřina pro domácnosti zdraží maximálně o jednotky procent. Tak jaká je realita? Cena elektřiny v lednu meziročně stoupla o 12,1 %. I když ta inflace je nízká, tak ten základ je vysoký, protože dva roky to všechno rostlo kvůli vám, že jste nezastropovali elektřinu téměř až o 30 %.

Další lež pana premiéra byla, že demonstrace zemědělců nemají nic společného, že jsou to podporovatelé Kremlu. To je neuvěřitelné, To, že Agrární komora, Zemědělský svaz a další se nepřidali, ano, tak to je samozřejmě jejich věc. Ale určitě si nemyslím, že pan Jandejsek je proruský, vůbec ne. Myslím si, že je pro to, aby bojoval i za své zájmy, samozřejmě, za své zájmy, jo. Takže to jsou další věci. Potom ten Green Deal jste stále opakoval. Takže to je stále dokola.

Tady říkal pan premiér. První velké téma byly výpady Babiše vůči Fialovi. Premiér Fiala opakovaně kritizoval Babiše i hnutí ANO. Pozastavil se na tou informací o jeho chalupě. Tak to určitě by bylo zajímavé. Já si myslím, že, pane premiére, byste mohl pozvat provládní Českou televizi. Pozvěte si pořad Reportéři nebo 168 hodin. Můžete jim ukázat vaši velkou nemovitost, ty pozemky. Já je pozvu ke mně domů také, když budou chtít. Nemám s tím problém. Já jsem byl jediný po politik, který ukázal daňové přiznání za 20 let. Ukažte daňové přiznání a bude to úplně v pohodě.

A že jsem tedy zoufalý a že si uchyluji k osobním útokům, protože se bojím, že mě porazí a dokonce, že útočím i na naše rodiny. Tedy říká on. Tak si vzpomeňte na mého syna, jak jste chodili všichni k tomu magorovi Novotnému se fotit. I prezident, i vy, všichni jste k němu chodili, který zneužíval mého syna, nebyl sám. I ten lidský odpad, který vystupuje stále na CNN Prima News za KDU-ČSL, i ten zneužíval mého nemocného syna, no.

Takže, pane premiére, představte si, že na základě těchto vašich lží jsem si nechal vytáhnout všechny vaše výroky od roku 2014. To je bod šest. 109 výroků útoku premiéra Fialy na Andreje Babiše od roku 2014. Kdybych to měl číst celé, tak jsme tady dlouho, ale já mám ještě důležitou schůzku potom. Například 5. 9. 2014. Narážka na původ AB. Nejsem Gustav Husák ani Vasil Biľak, tak nemluvím československy, což byla za komunismu nevýhoda. Teď je to jaká nevýhoda?

Potom, 23. 3. 2016 Čapí hnízdo. Všechny zveřejněné indicie napovídají, že Andrej Babiš po celou dobu Čapí hnízdo řídil, ovládal a měl na něj podstatný vliv. To jste říkal, pane premiére. Babiš nevidí drobné podnikatele. Babiš zneužívá moc ve prospěch Agrofertu. Babiš ovládá část médií. Babiš je stále nervóznější. AB pro sebe zabírá část státu. AB dává pryč od EET.

Potom je strašně zajímavý vaše názor. 15. 3. 2017, pane premiére. Babiš nedostatečně vysvětluje finance. To jste mě pobavil. To mluvíte s (?) o premiérovi Fialovi, ne? Ukažte vaše finance od roku 2024, daňové přiznání, jak jsem udělal. 18. 3. 2017, říká pan premiér, ministr financí nemůže být podezřelý z daňových úniků. To jsem byl já. Andrej Babiš je podezřelý z daňových úniků, ne? A co ta kampelička? Vy jste podezřelý z čeho?

Babiš se učil od komunistů. Babiš je slibotechna. Samý Babiš, jo. Strašení, největší ohrožení demokracie, vláda za nevydání Babiše, na rozdíl od AB žádného kmotra neznám, Babiš není odpovědný politik. Vedl jsem univerzitu, když stavěl Čapí hnízdo. Babiš by měl rezignovat. 109. Výborná je hláška tady 5. listopadu. Poslouchejte dobře všichni učitelé. Za stávku učitelů může Babiš, říká pan Fiala 5. 11. 2019. Tuto stávku vyvolal sám premiér.

Nyní další statement. 17. listopadu 2019. Není normální, že AB nemůže položit květinu na Národní třídě, říká pan Fiala. "Babiš hrál tenis s kmotry. Střet zájmů. Babiš není politický génius. Projev AB byl návrat do minulého století. Mně se nestane jako AB, že nedokážu vybrat ministra." No, to je fakt, že ne. (Smích.) Jako to vám vybírá někdo jiný, no. "Babiš dělá v zahraničí ostudu." Tak já nevím, to je asi ten small talk z Izraele. Pan premiér není schopen ani vést to jednání pořádně. "Babiš a Vojtěch si dělají blázny. Babiš umí jen rozhazovat peníze. Kapitán vede - " toto no a tak dále. A všechno to končí. "Lidé mě žádají, abych je zbavil Babiše a vyhnal ho." 6. 10. 2021. "AB nezvládl jednání z Bruselu." No, tak to se musím smát. A všechno to končí - "Babiš vzdal debatu. Rady AB povedou k bankrotu. Green Deal. Babiš netuší, co se děje v Evropské radě." Stork II. Pane premiére, dneska jste měl tady Tuska. Už jste si koupil NET4GAS za šílené peníze. Síkela ho zaparkoval. Kdy postavíte ten plynovod, kterými jsme chtěli? Vy jste lhal, že jsme nechtěli - no, tak můžete.

Norský plyn, totální lež. Útoky... No a končí to 14. 2. 2024. "Andrej Babiš je ve svých výrocích úplně za hranou všeho. Na mě útočí neustále. Osobně. Já jsem nikdy nedělal tohle." Tak fajn. Takže 109, 109 statementů o (?) panu premiérovi vůči AB. Tak už to neříkejte, pane premiére, jak říká. A klidně si udělejte monitoring, co já jsem říkal o vás. A to, co jsem říkal, za tím si stojím. Ale v porovnání s tímhle to je všechno lež, no.

Další, bod 8, jsou lži lídra kandidátky SPOLU, ale k tomu patří lži pana Fialy na CNN, ano, kde se ho ptali na HHC. Pan premiér říkal, že vlastně oni za to nemůžou a že s tím nic nemá společného. A přitom my jsme čtyřikrát tady - náš poslanec Novák na to upozorňoval. Takže je to stále dokola, jo, jak všechno funguje, že se nestaráme o bezpečnost České republiky. Tady pomlouvá hnutí ANO, protože je to pravdivé - a co je hnutí ANO bez Andreje Babiše? No, stále je to nejsilnější politická strana u nás, jo, potom. Takže to je stále dokola, stále je to dokola, no a samozřejmě to neuvěřitelné, co bylo, byla ta lež pana Vondry, který normálně v televizi předložil nějaký pamflet ruský. Tvrdil, že neumí rusky, potom říkal - má to v životopisu - že umí. Takže neskutečné, fakt neskutečné, co všechno je tady možné.

Bod 9. Paní ministryně, to je o vás. Proč se Fialově vládě nedaří navyšovat počty profesionálních vojáků Armády České republiky? Proč mluví o odvodech a straší lidi? No, takže současné vládě se nedaří nabírat vojáky z povolání. V roce 2022 byl čistý přírůstek 219 vojáků z povolání, což je opravdu alarmující výsledek. V roce 2023 resort plánoval přírůstek 1 100 vojáků z povolání, ale realita je pouze 600. No, mě by strašně zajímalo, pokud je pravda, že se přihlásilo 7 000 lidí, projevili zájem o profesi vojáka, proč jste vzali jenom 600? Já tomu nerozumím, co se stalo. No a potom - nechápu, když se tohle nedaří, tak proč začínáme s těmi odvody a proč nemluvíme - já mám tady další rozhovor pana Řehky Blesku - proč se nemluví o tom, že potřebujeme víc vojáků. No, tady paní ministryně, je potřeba objektivně přiznat, dneska řekla: "Všechny nás to překvapilo, říká Černochová výrokům Řehky o odvodech." No, tak já doufám, že už pan Řehka teď... Prosím vás, on mluvil víc než všichni náčelníci generálního štábu od vzniku České republiky. Jo, tak ať už nemluví, jo? Ať už neříká nic. Udělejte tu mírovou konferenci a já myslím, že všichni chceme žít míru - vy to taky tvrdíte, no.

A teď mám tady takový speciální bod a ten se jmenuje... (Listuje materiály, sundavá sako.) a ten se jmenuje... Proč Fialova vláda neprodloužila výhodný nájem gripenů od výrobce a kupuje předražené F-35 (Odkládá sako na roh řečnického pultíku.), které platí dopředu a budou operačně schopné za 11 let, i když je to (Otáčí se k ministryni Černochové a gestikuluje.) nejhezčí holka aliance. (Poslanec Babiš sundavá svetr, pod kterým má tričko s potiskem.) Já vám ukážu svoji holku. (Se smíchem.) To je moje holka. (Smích a potlesk zleva.) (Otáčí se k ministryni Černochové.) (Ministryně Černochová hovoří mimo mikrofon: Máte pro mě triko?) Já nemám ty proporce. (Ministryně Černochová mimo mikrofon: Vy ho pro mě nemáte?) (Poslanec Babiš poodchází od řečnického pultíku, obléká sako.) Já nemám ty proporce. Mám tohleto triko. (Z řečnického pultíku bere tričko.) Tady máte to triko, koukejte. (Se smíchem odchází od pultíku předat tričko ministryni Černochové.) (Smích a potlesk napříč sálem.) (Poslanec Babiš se navrací k pultíku.)

Takže, prosím vás, paní ministryně, to je naše společná holka. (Ministryně Černochová balíček rozbaluje a tričko si prohlíží.) My jsme si ji našli v roce 2004. V (roce) 2005 přišla - (Poslanec Babiš ukazuje, gestikuluje směrem k ministryni.) Saab Gripen, Armáda České republiky - 2005 přišla úplně nová, fungl nová. Platili jsme nájem 1,9 miliardy, včetně výcviku, včetně údržby, já nevím, co... modernizace. No a ta holka nám bude příští rok už sloužit 20 let. (Ministryně z lavice: Hm.) A vy ještě potřebujete, potřebujete 10 let. (Ministryně z lavice: Ano.) Takže tuhle holčičku, naši holčičku, která (S důrazem.) bránila pobaltské republiky, která nás tady hlídala (Ministryně z lavice: Teď chrání Slovensko.), pomáhala - jasně, chrání Slovensko - no a vy jí normálně vyměníte za nenasytnou novou vaši hezkou holku, která chce jenom šperky, kabelky, Louis Vuitton, Michelin. (Smích a potlesk v sále.) Drahá je, ne? (Se smíchem.) Takže dostane všechno dopředu. No a potom, když se i uráčí, za 11 let přiletí. No. (Poslankyně Černochová z lavice: Přiletí.) Přiletí? No, snad se toho dožiju.

A já jsem tady našel hezký komentář v provládním Právu. "Nedostane armáda nákupem stíhaček F-35 mat?" No, no, ale nebudu to číst, tak to znáte. Nebyly tam ty nabídky, nejednali s nimi. A vy ji nemáte ráda, tu... (Poslankyně Černochová z lavice: Mám.) Nemáte ji ráda! (Poslankyně Černochová z lavice: Mám ji ráda!) 30 let. (Předsedající: Prosím, na mikrofon.) A normálně teď kopnete jí pryč místo toho, abyste ji řekla - no, hele, holčičko, tak 30 let si byla s námi, tak nemáš nějakou (Důrazně.) ségru, která je taky pátá generace? (Pobavení a potlesk v sále.) Tak ji přiveď a my budeme s ní... (Poslankyně Černochová volá z lavice: Nemám pětku! Nemám pětky!)

Jak, nemá pětky? No, tak jako... (Poslankyně Černochová pokračuje z lavice: Nemám pětky!) Co, nemá pětky jako? (Poslanec Babiš gestikuluje.) (Smích v sále.) Co myslíte tím?

Co myslíte - pětky? (Poslankyně Černochová volá z lavice: Pětky generace!) Generace, dobře.

Já mám nulky. (Se smíchem.) Tak já nemám žádné tedy, ale dobré. (Smích v sále.) No, tak my si rozumíme, my se v tom zkrátka neshodneme, jo. Vy té holčičce, která přijde možná za 11 let, už dáváte 15 miliard. No a ty kuchařky a uklízečky nemají ani na ten plat, no. Já vím, že vy bojujete za svůj resort, ale já, kdybych byl premiér, tak to nedovolím, jo, protože, ale nechci, i ty patrioty, můžeme se dohadovat, jak to je, ale vy jste říkala v televizi, že to, co my jsme nakoupili, ty protiraketové izraelské, ale to není proti Kinžalu, jo? Vidíme na Ukrajině, Patriot je nejlepší. A není tak drahý. Ale dobrý. Takže (Otáčí se k ministryni Černochové.) zkuste myslet na tu naši holčičku. (Gestikuluje, upozorňuje na své tričko.) (Ministryně Černochová z lavice: Já na ni myslím.) Tak (Se smíchem.) to by bylo dobré. Je to nej nespravedlivé vůči ní. 30 let a potom ji kopnete někam, tak to fakt jako není... (Smích v sále.). (Ministryně Černochová gestikuluje rozhozením rukou.)

Ale přitom vlastně nemáme na to peníze, vždyť Stanjura a pan premiér říkají - nemáte peníze na nic. No, takže tohle máme za sebou. (Otáčí se na ministryni Černochovou.) Na vás už nemám žádný bod. (Ministryně Černochová z lavice: Můžu jít?) Ne, klidně zůstaňte, já vás rád vidím.

Takže další bod je... Příběh Podnikatelské družstevní záložny a Fialovo zapomenuté konto. Netransparentní finance premiéra Fialy, který odmítá zveřejnit daňové přiznání od roku 2004 a stav majetku. No, tak samozřejmě Patrik Nacher, který je protagonista dvojího metru, tak dobře ví, jak to ta média všechno hrají. Tady je takový komentář, že česká politická scéna už měsíc žije neuvěřitelnými příběhy souvisejícími s Podnikatelskou družstevní záložnou, kde premiér Petr Fiala koupil podíl a pak do ní vložil 950 tisíc korun. No a vydělal tam za těch pět let 256 korun. Tak tomu fakt nerozumím. A teď vidíme, jak to teče, nosí tam tašky, hotovosti, někdo tam ukradl 14 milionů euro, které patřily Ukrajině na zbraně. Zbraně nejsou, peníze nejsou.

Mimochodem ono to všechno směřuje k té rozvědce. Já vůbec nevím, jak vlastně poslanci, nebo kdo vlastně kontroluje rozvědku, která je pod ministrem vnitra? Já s tím mám bohaté zkušenosti a jsem přesvědčen, že Šuman bylo jejich dílo. A ten člověk jeden, který tam pracoval, tak přišel na vojenskou rozvědku a říká, pojď k nám, my děláme na Babišovi a různé ty věci. To je entita, kde si chtěl pan předseda Rakušan dosadit toho člověka z Dozimetru, která si de facto dělá, co chce. Je tam nějaký průšvih, kde ukradli 300 milionů. CyberGym. Pan premiér zase nekorektně tady mluvil o kontraktech ze CyberGymu, které měly být údajně na Úřadě vlády, ale začalo to za Sobotky, takže zas to hodil na mě. A skrz tu kampeličku to teče, čistí se tam prachy, potom to zase nateče do nějakého pravého břehu, nebo jak se to jmenuje. No, a všichni jsou v pohodě, protože zkrátka tahle vláda má velké fanoušky, hlavně v médiích. Takže o tom to je.

Nevím. My jsme měli k tomu tu schůzi, ale samozřejmě ty skandály, které tady jsou, ten Dozimetr - a teď jsem zase četl, že tam chtěli zašmelit nějakou budovu - tak to všechny nechává v klidu.

Bod 12. Česká vláda podporuje nadnárodní společnosti a ukrajinské oligarchy, kteří vlastní 28 % půdy na Ukrajině a vyrábějí zemědělské a potravinářské produkty v rozporu s normami Evropské unie. Tak abychom si vlastně řekli, o čem to je. Ukrajina má nejúrodnější půdu: 33 milionů hektarů. To je nejúrodnější zemědělská půda na světě. Pomýlená privatizace a zkorumpovaná správa Věcí veřejných od počátku devadesátých let soustředila půdu do rukou nové oligarchické třídy. Přibližně 4,3 milionu hektarů je pěstováno ve velkém, přitom většinu 3 miliony hektarů v rukou pouhého tuctu velkých zemědělských firem, kromě toho 5 milionů hektarů, to je velikost dvou Krymů, bylo ukradeno soukromými zájmy státu Ukrajina, se tady píše. Největšími vlastníky půdy jsou oligarchové a různé zahraniční zájmy, většinou evropské a severoamerické, včetně soukromého investičního fondu se sídlem ve Spojených státech a suverénního fondu Saúdské Arábie.

Co to znamená vlastně? Znamená to to, že ještě není ani Ukrajina v Evropské unii - a já doufám, že tam nikdy nebude, to by byla úplná katastrofa, hlavně pro nás, další členské státy - tak už jim to ani nepatří. Takže jaké jsou tam velké farmy? Víte, jaké tam mají farmy? Tak největší farma má 582 000 hektarů - Kernel Holding Lucembursko. UkrLandFarming - 403 000 hektarů, Kypr. MHP - 360 000 hektarů, Kypr. TNA Corporate Solutions, USA, 290 000 hektarů. NCH Capital - 220 000 hektarů,USA. Astarta Holding, Nizozemsko a tak dále. Takže vlastně, a to je ten další bod 13 o tom, jak Výborný zradil české zemědělce, tak co se vlastně děje?

Zemědělci protestují, všichni zemědělci protestují hlavně proti ukrajinskému zboží, které není vyráběno podle standardů Evropské unie. Není! Není. V Polsku vidíme, že zemědělci to tam sypou někde do kolejí. Ano? A všichni protestují. U nás to vypadalo, ano, je to o byrokracii, ale to hlavní, kde česká vláda totálně selhala, je to, že podporují tyhle nadnárodní společnosti, které vyrábějí obilí nestandardně, ano, používají různé nepovolené pesticidy, dokonce se psalo, že tam mají geneticky modifikované plodiny, ano. A tenhle sajrajt posílají do Evropy. A česká vláda je jediná, která v podstatě to neřeší. Pan ministr Výborný měl tiskovku, řešil tam jahodníky, já nevím, nějaké nesmysly. A tvrdí, že ho naši zemědělci podporují. No, to nechápu, jak a proč?

A teď vám řeknu ten hlavní skandál - ten hlavní skandál, a to je další bod (13): Fialova vláda a ministr zemědělství Výborný zradili české zemědělce v Bruselu a lže o jejich podpoře a od nástupu ničí české zemědělství a europoslanec ODS Vondra je označuje za ruské kolaboranty. Víte, co se stalo? Stalo se to, že 21. února, to je minulou středu, naše velvyslankyně Hrdá v Bruselu hlasovala pro prodloužení bezcelního dovozu ukrajinského zboží do Evropy. To je hlavní problém evropských zemědělců. To je hlavní problém. Dumpingové ceny. Nestandardní zboží. Ale ve jménu politiky, protože snad ta Evropa nemá žádný problém, jediný problém je Ukrajina. I v České republice: Ukrajina, Ukrajina, Ukrajina. Od rána do večera. Válka, válka, válka. Ale to, co se děje v průmyslu nebo v zemědělství, to je nezajímá.

Takže Hrdá to odsouhlasila. A kdo byl proti? Proti bylo Polsko, Maďarsko, Slovensko a zdrželo se Bulharsko a Rumunsko. A normálně ministr Výborný lhal zemědělcům, že letí do Bruselu, on tam byl v pondělí, že tam jde něco vyřizovat, když věděl o tom, že velvyslankyně bude hlasovat proti zájmu českých zemědělců. A to mělo být to první nejhlavnější. Nejhlavnější! Likvidace jejich byznysu. Protože to obilí za chvíli nebude dobré ani do spalovny. Za ty ceny. Co s tím budou dělat? A to je výsledek téhle politiky. Pro Ukrajinu všechno, pro Evropu nic. Všechno zaplatíme! Takže pan Výborný lhal, pan Výborný lhal.

A včera ta diskuse na CNN, tam chodí ten největší lidský odpad, který zneužíval mého syna, a snad za KDU tam nikdo jiný nechodí, lhal. No, to bylo úplně neuvěřitelné. Úplně neuvěřitelné!

Já jsem se ptal paní Válkové a říkala, že lidský odpad je fajn. Říkala to, když jsem se ptal na klubu. No, ale to je jedno. Je to člověk, který zneužíval mého syna, který lže o všem. Včera sprostě lhal a dobře věděl, protože je to ministr za KDU, jak to bylo. A důkaz? Já vám řeknu i důkaz, tady ho mám. (Ukazuje papír a poté z něj čte.) Takže ministr Výborný dělá z českých zemědělců totální blbce. Totální!

A tohle je stanovisko České republiky k dokumentu projednávanému v Evropském parlamentu. Datum 23. února 2024, vypracovala magistra Natálie Havlíková z MPO, vyřizuje Úřad vlády. Pozice České republiky k hlasování ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova o pozměňovacích návrzích k výše uvedenému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. Toto stanovisko obsahuje reakci na vybrané pozměňovací návrhy, které Česká republika považuje za klíčové. Hlavním cílem nařízení je hospodářská pomoc ukrajinské ekonomice postižené probíhající válkou. Ano, zničíme celou Evropu! Zničíme zemědělství, potravinářství, protože zkrátka to tak je.

Toto je podraz. Toto je podraz. To by všichni zemědělci měli vědět, že Výborný je podvedl, nechal hlasovat pro ukrajinsky, jako jediný z celého regionu, jako jediný. A tohle poslali europoslancům. A ten člověk - nenacházím to slovo a nemůžu se vyjádřit, jak bych se rád vyjádřil - ještě říkal, že to nemá. Sprostě lže! Nevím, čím si zasloužil tenhle člověk, expert na všechno, že na CNN Prima News, když otevřu tu televizi, tak tenhle lidský odpad na mě kouká a lže, jak... (Předsedající: Opravdu žádám...) jak premiér - už je to naposledy - jak premiér Fiala. Jo? Už mlčím.

Takže je to podraz. Je to podraz, neuvěřitelný podraz. Nic (víc) slizského jsem v politice nepotkal, jak tohoto člověka, který chtěl okrást mého syna i o barák z Hohlmeier (?), to jsou podvodníci. Takže zkrátka se omlouvám a držel jsem se v rámci slušnosti. Je to podraz. Je to podraz!

A potom už tu mám jen takové... A pan Vondra samozřejmě, tak ten označil naše zemědělce za ruské kolaboranty. Údajně nemluví rusky. Vytáhl tam něco, ten pamflet. Neskutečné. Neskutečné! To jsou fakt metody, které jsme tady ještě neměli.

A další body, to už budu rychlý. Čtrnáctka. Nedostatek zubařů, černý kašel řádí a nekonečné čekání na operace. My jsme jako hnutí ANO měli jasný program Stomatologie 2.0 pro lepší Česko. Na Bruntálsku 15 tisic lidí nemá zubaře, tak teď budou losovat. Náš senátor Václavec přichází s návrhem aspoň, jak to vylepšit. Hodila do toho vidle hned TOP 09. Takže pan ministr vždycky na Twitteru tam něco píše, neskutečné věci a samozřejmě, kolik se čeká dneska na operaci páteře? Víte to? Za mnou byl jeden chirurg takový. Na jižní Moravě údajně rok a půl, na některé operace se čeká i rok. Nikoho to nezajímá! Tahle vláda na lidi kašle! Reforma psychiatrické péče? Zničili! Boj proti rakovině? Zničili! Nejmodernější onkologická nemocnice v Praze? Zničili!

Bod 15 - školství. Jak likviduje pětka české školství. Tak já jsem si tady povídal s některými zástupci. Tady mi píše zástupkyně ředitelky školy. Vážený pane Babiši, během tří let se na vás již poněkolikáté obracím s voláním o pomoc pro školství a vždy se mi od vás dostalo pozornosti, na rozdíl to, to, to. Nemluvě... Byl jste tam jako premiér, byl jsem tam. Jak jste asi zaznamenal, v tomto týdnu ředitelé škol obdrželi z ministerstva tabulky s rozpočtem. To, co ministerstvo v čele s panem Bekem rozeslalo, se nedá nazvat jinak než arogancí moci nebo naprostým cynismem. Se zpětnou platností od 1. ledna 2024 bere školám obsazená místa nepedagogických pracovníků. Ale my ty lidi nutně potřebujeme. Nebudu to celé číst. Oni mají pět uklízeček. Jim vzali jeden a půl místa. Víte, kolik je to peněz? Dvě stě tisíc korun! Těch 200 tisíc korun měli dostat učitelé! Ale ti učitelé to nedostanou, protože těch 200 tisíc korun dají té uklízečce. Tak si podělte 200 tisíc děleno 12, kolik je to peněz. To je neuvěřitelný skandál! My máme ve vládě čtyři učitele - čtyři učitele a oni normálně to školství totálně destruují!

Tady mám další článek: Buď děti bez oběda, nebo neplacení faktur. Šokování ředitelé řeší školní škrty. Fakt neskutečné! A premiér nic. Nic! Místo toho, aby zařval a všechny je srovnal, tak nic.

Poslední bod. Premiér Fiala systematicky destruuje spolupráci zemí V4. Předsednictví má od 1. 7. 2023 a trvalo mu osm měsíců, než dneska svolal premiéry V4. To, že mají jiný názor na Ukrajinu, to neznamená, že ta V4 neměla bojovat za zemědělství. Ano, tam sice zase česká vláda proukrajinská, ty ostatní vlády jsou pro svoje země. Energetika, rozšíření Schengenu, vnitřní trh. Ta Evropa nemá žádný jiný problém, jen Ukrajina a válka. Stále válka. My nechceme válku. Takže pan premiér měl tiskovku s Tuskem. Takže tady se chlubí, že ta iniciativa, budeme shánět tedy ty granáty a peníze, a že chce Orbánovi a Ficovi připomenout, co naše státy podepsaly v den, kdy vznikla V4. Tak Orbán a Fico byli premiérem čtyřikrát. Pan premiér Fiala se stal premiérem shodou okolností nešťastných náhod a z leknutí.

Děkuju za to, že jste mě poslouchali.

