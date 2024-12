Babiš (ANO): Dnes každý ví, že premiérovi a této vládě nemůže věřit ani dobrý den

Takže dobré ráno, vážení spoluobčané,

protože hlavně na vás budu mluvit, a dámy a pánové. Já jsem se včera naštěstí debaty o vystupování. V této cenné Sněmovně nezúčastnil. Naštěstí, protože když jsem ráno četl projev pana premiéra, tak asi kdybych tady byl, tak by to asi nedopadlo dobře. O čem to vlastně bylo? No, vlastně tato nová totalita vedená panem premiérem nám hlavně dala na vědomí, že jak tady máme mluvit, nebo jestli vůbec tady máme mluvit? A to, co tady pan premiér ve svém projevu řekl, je skutečně neuvěřitelné. Já bych tady přečetl nejdřív rozhovor pana premiéra s Václavem Dolejším. To je věrný novinář z kyperské firmy, Seznam Zprávy, pětikoaliční novinář, bojuje za ně už dlouho. Takže to bylo 23. ledna 2016. V pátek ve Sněmovně skončilo další kolo opozičních obstrukcí, ve kterých se pravicové strany snaží zabránit schválení elektronické evidence tržeb. Šéf ODS Petr Fiala řekl, že cítí důvěru voličů, že blokování zákona je správná cesta, tvrdí, že občanští demokraté budou v obstrukcích zákona dál pokračovat, klidně až do konce volebního období. Slyšíte všichni? Pan premiér Fiala říkal, že budou obstruovat, a oni obstruovali 1,5 roku EET? Jak dlouho budete obstruovat, se tady ptá Dolejší.

Cítím podporu ze strany našich voličů, která navíc roste poté, co na část podnikatelů dopadla od ledna nová povinnost kontrolních hlášení DPH. Ano, kontrolní hlášení, na tom jsme vybrali stovky miliard korun, jsem byl ministr financí, to jsou ty podvody, to jsou ty od lehkých topných olejů přes všechny podvody na pohonných hmotách. Ano, tomu jsme zabránili, no, takže pan premiér cítil důvěru. A tady je otázka. Myslíte, že v demokracii má většina vzešla ze svobodných voleb právo prosadit své plány? Má, my to říkáme taky, ale současně platí, že menšina, to jsme my, má také svá práva a na tom je založena demokracie. No, tak prosím, to byl pan premiér v opozici, říkal, že když my tady mluvíme, je to demokracie, teďka nám říká, naopak, teďka nám říká, včera a tady je titulek z novin - neskutečná komedie. (Hluk v sále.) Tady je titulek. Musím ho dohledat. Demokracii je třeba bránit, a já -

Takže včera vyšel titulek Demokracii je třeba bránit a my ji bránit budeme, obhajoval Pekarovou premiér. A kdo tady však? Vždyť je dobře, že paní Pekarová zůstala předsedkyně, ne? To je dobře, vždyť je nejpopulárnější politička. My chceme, aby tam teda, já mluvím za sebe já chci, aby tam zůstala, ať to lidi vidí, co se tady děje, ne? To je fajn pro nás a hlavně nám bude, ať tam zůstane pan premiér ne, to je taky důležité.

Dělám si srandu samozřejmě, protože to je tady jak v blázinci. Takže 2016 pan premiér říká, že opozice, že to je demokracie, že máme ta práva, no a včera říkal, že to, že tady si dovolujeme diskutovat o tom, že paní předsedkyně porušuje zákon, protože jednací řád Sněmovny je zákon, tak to je údajně nedemokratické. Tak to jen abychom věděli, protože oni vlastně nechtějí, abychom vůbec mluvili. Já nevím, jestli pan premiér vůbec pochopil, proč my tady mluvíme.

No, pan premiér má své pořady všude, provládní Blesk, v České televizi, vždycky interview u Moravce, kolik má těch ... (nesrozumitelné), na CNN má, všude má, stále mluví, stále dává rozhovory. A kdyby nelhal v těch rozhovorech, no tak my bychom ani moc nereagovali, ale on lže neskutečně. Neskutečně lže.

A kde my můžeme teda reagovat na pana premiéra? V televizích, kde vás nenechají domluvit, Česká televize, Události, komentáře a další, nebo kde my můžeme mluvit? Vždyť všechna tahle média, Seznam zprávy, vždycky, rozpočet, tak hned ten redaktor píše, Fórum 24, ta žumpa, největší žumpa co je tady. Vždyť všechno je jejich. Aktuálně, Rudé právo, ne, Právo, Novinky, součást seznamu, to jsou všechno provládní média.

Takže my, poslední věc, aspoň za mě mluvím teďka, by zůstala, že mluvím tady a já mluvím k věci. Já mluvím o věcech, které jsou konkrétní, a my tady klademe konkrétní otázky.

A jim to samozřejmě vadí. Co se minule stalo, když jsem tady říkal, že lidi mají strach o pana premiéra? Tak tady za dveřmi útočili na Alenu Schillerovou a pan premiér jí vyhrožoval, že ještě uvidí, kdo je to Petr Fiala, ne Petr Fiala jako premiér, ale Petr Fiala jako člověk vyhrožoval, když jsem svým projevem vyhnal celou vládu. Dneska mají službu, Jurečka má službu, mají tu aplikaci, vždycky jeden tady sedí, tak jsem je vyhnal ven, protože to nechtěli slyšet, ale potom vznikla tady atmosféra, že jsem někoho urážel. Já jsem nikoho neurážel, nikoho. Pokud jsem tady řekl, že někdo je parazit, já nevím, jestli je to urážka, ale já jsem pana premiéra tady neurážel.

A pan premiér včera tady mluvil, jak chce s námi diskutovat, jak chce věcně debatovat s námi.

Tak já nevím, jestli ten premiér, který mluví mimo tuto Sněmovnu, Petr Fiala, je stejný premiér jak tady, protože když pan premiér mimo Sněmovnu říká - nedá dohromady ani čtyři věty - opřel se Fiala do Babiše. Jo? Dobře, fajn. Fiala ostře o Babišovi, jak se domluvit se zbabělci a lháři? Takhle mluví pan premiér.

A pokud včera tady navrhoval různé zajímavé body, tak já jsem pro. Od ledna, ani ne od ledna, ještě od roku 2013 všechny urážky - a permanentně mě premiér uráží - bych tady mohl číst hodiny a hodiny. Sprosté urážky.

Takže včera pan premiér nám dokonce říká, že naši poslanci z opozice chodí za ním v kuloárech a říkají, že mají pro něj pochopení. Pane premiére, my vám nevěříme ani pozdrav. (Potlesk z lavic opozice.) Za námi chodí vaši lidi a říkají, no to je hrozné, co máme za materiál. Za námi chodí vaši z ODS a tvrdí - no, to je neštěstí, musíme ho vyměnit za Kupku. Za námi chodí, že si počkají. Ale vy jste říkal, že vyhrajete ty volby. No, kdybyste náhodou prohrál, tak vás okamžitě vymění. Za námi chodí. A proč tady vykládáte ty nesmysly?

Vždyť to není ani pravda, ale za námi chodí například i úředníci. A to, co se děje u vás, je neuvěřitelné, protože ty úřednice se vás bojí strašně, ale i když mají strach, tak nám řeknou například něco k rozpočtu.

Takže minulý týden proběhla neformální schůzka státních tajemníků z některých ministerstev a taky Úřadu vlády. Alenko, dobře poslouchejte, jo? Nekoukejte na Instagram teď. Poslouchejte dobře. Státní tajemnice Kejlová z Ministerstva financí České republiky tam všem zcela návažno (vážně?) říkala, že rozpočet, který prošel Sněmovnou, je Stanjurou a spol. sestaven tak, aby se vyčerpal během prvních tří kvartálů 2025 - dobře poslouchejte, občané - a aby ve čtvrtém kvartále naše země narazila do zdi. To byla neformální porada státních tajemníků a některých ministrů a ÚV.

Takže oni, tahle parta podvodníků a lhářů, připravili rozpočet tak, že se vyčerpá za tři kvartály. Tak volby budou někdy začátkem října, takže ještě budou vykazovat něco, ale už vědí, že po nich přijde potopa. Takže když, pane premiére, mluvíte o tom, kdo za vámi chodí, tak za námi taky chodí, i když jste všude zavedl totální teror, že se vás všichni bojí, že i nezávislé orgány jako staťák, ERÚ a další se třesou, aby vám vyhověly.

Takže včera tady pan premiér vystoupil, zase se stal profesorem, už nemá tu bílou košili a už odešel z TikToku asi na chvilku, přišel sem a nás tady moralizoval, vykládal nám o demokracii arogantně a nadřazeně. Ano? A a že si máme sáhnout do svědomí. A potom - teďka se dobře soustřeďte - představte si, kdybych já třeba navrhl body duševního zdraví Andreje Babiše, a já jsem pro. Bavme se o duševním zdraví. Já jsem se díval ráno na Wikipedii, co je to bájivá lhavost, co je to narcismus. A potom že by navrhl body Lži a temná minulost Andreje Babiše. Temná minulost Andreje Babiše. A co to je? Neexistuje v této zemi nikdo jiný, který by byl tak prošpikován a zanalyzován jako Babiš. Neexistuje.

A co vy, pane premiére, s Posseltem? Jako mladý student, sudetoněmečtí kámoši a tak dále? Tak pojďme se o tom bavit, bavme se, jak jste stavěl ten kampus, co ta vaše usedlost v Trpíně, a ty vaše dluhopisy, tak pojďme se o tom bavit. Já nemám žádnou temnou minulost. (Ministr Výborný ze svého místa něco poznamenává.) Vy radši mlčte, pane. Jo? Vy se naučte něco ze zemědělství a taky nelžete v médiích. Tady pan ministr lhal, že my jsme způsobili inflaci. Ani pořádně neví, co to je. Tak se bavme o té minulosti, bavme se, co máte za sebou, barmská neziskovka a tak dále. Já jsem připraven. Já s tím nemám problém.

Kdo to tady rozeštvává? Kdo nás uráží? Já jsem tady neřekl jednu urážku. Vy permanentně mě urážíte a moji rodinu od roku 2014 a můžu to tady číst dlouho. Dlouho to můžu tady číst.

Temná minulost, co tím chtěl říct pan premiér? Nebo: Andrej Babiš mele páté přes deváté. No jasně, určitě, můžeme se o tom bavit, a že by pan premiér to navrhnul a že by to usnesení prošlo. Máme většinu.

Já jsem tady pán této země, já, premiér Fiala, já tady rozhoduju a já vás tady převálcuju. Vy máte mlčet a buďte rádi, že vůbec vám dovolíme, že můžete tady něco říct. Média stojí se mnou, všechny složky. Ne? Tak, že by to prošlo. A přemýšleli jste někdy nad tím, proč to neudělám - se ptá pan premiér. No, já jsem o tom přemýšlel. A víte, proč to neuděláte? Protože se bojíte, protože máte strach. A já vás vyzývám, navrhněte to. Navrhněte ten bod, dejme si ty body - duševní zdraví Babiše a Fialy, minulost Babiše a Fialy - dejme si ty body, dejme si na to celý týden. Vy máte tunu másla na hlavě, pane premiére. Místo toho, abyste mlčel, tak stále vystupujete. A my samozřejmě, protože nemáme nikde prostor, tak mluvíme tady, ještě jste to nezrušili, ale já vím, že vám to vadí. Budete říkat, že nemluvíme k věci. No, mluvíme k věci. My musíme napravovat ty vaše lži, jo? Takže o tom jsem přemýšlel. Hlasů na to máme dost. No, tak já bych to mohl udělat, tady píše, a naše koalice by mě... Proč to neuděláme? Já se obávám, že jste nad tím nepřemýšleli. Ne, my jsme úplně blbci tady, my všichni, jen pan premiér, pan profesor je úplný genius. A tady tvrdí, že chce s námi věcně debatovat. O čem s ním mám debatovat? O čem mám debatovat s politologem, který nerozumí ničemu, nemá žádnou kompetenci? Co říkal ten Kraus? Mám to opakovat? To není urážka.

Takže já nevím, my máme nenávistné projevy? A kdo šíří tu nenávist? Kdo tu šířil tu nenávist? Kdo tady křičel, že Babiš patří do vězení, že Babiš mluví jak Husák? Kdo? Vy mě tady urážíte od roku 2013. A já jenom říkám věci, které jsou konkrétní. Takže nevím, co tady pan premiér včera... Osobní urážky. Já jsem v podcastu Sorry jako vyhlásil, že pokud někdo najde v mém projevu z 22. listopadu jednu urážku na stranu pana premiéra, že mu zaplatím víkendový pobyt na Čapím hnízdě, tak se hlaste. Nic tam není, máte smůlu. A hned začali, že Babiš uráží. No, já jsem urážel? Pana premiéra jsem neurážel. Já jsem jenom tady mluvil o tom, že lidi jsou zděšení, co vidí, co se děje vlastně. Takže je to neuvěřitelný projev a je dobře, že jsem tady včera nebyl. Nenávistné projevy - to, že říkáme pravdu, to je nenávistný projev? A to, že pan premiér stále mluví, že Babiš může za všechno - a máslo - a stále řeší Agrofert. A že jsem byl nakupovat v Miláně v sobotu... Včera ta jeho redaktorka, která ho miluje, taky mě z toho zkoušela. Ale když paní Decroix včera tady nebyla z osobních důvodů, tak já to chápu, že rodina je na prvním místě. A kritizoval to někdo? Ne. Vždy jen ten Babiš. Vy jste posedlí Babišem. Kdyby nebylo Babiše, tak co byste říkali vlastně? To je neskutečné. Takže pan premiér chtěl věcně debatovat po třech letech, kdy tady nám vlastně nedali, tady jsme nediskutovali vůbec nic. A vždycky, když jsme vám něco doporučili, tak jste to neudělali.

Osobní urážky - já nevím, které. Které? Ať to řekne pan premiér, ano? Takže já vás vyzývám, pane premiére, abyste prosadil ty body - duševní zdraví Andreje Babiše, já se k tomu hlásím. Lži, řekněte ty lži Babiše. Já nevím, které lži máte na mysli. Ale já těch vašich lží mám tady na hodinu, na hodiny, dlouhé hodiny. Takže nevím, proč stále vystupujete, proč stále náš dráždíte, proč stále lžete? Prodáváte naši práci, všechno manipulujete, a potom se divíte, že tady zatím mě nevypli a že tady můžu mluvit. Proto nechodím do televize, proč bych tam chodil? Včera jsem taky měl rozhovor do Deníku, stále mi skákala do řeči paní redaktorka. Takže včerejší debata, nebyl jsem tady. Údajně jste se tady uráželi. Nevím, co tady všechno bylo, ale četl jsem to ráno a je to úplně neuvěřitelné. Takže já nevím, jestli ten premiér, který mluví mimo tuto Sněmovnu, je stejný premiér jako ten, který se tady tváří a mluví v této Sněmovně a říká, jak on včera vystoupil konsenzuálně. Ale mimo Sněmovnu jsem zbabělec, lhář, nedám dohromady čtyři věty a tak dále.

A pan premiér nám zásadně neodpovídá na otázky. Vůbec. Proč se nevyjádřil k těm platům včera? Tak média to nehrají. Proč neodpověděl na otázku, proč si navyšuje ten plat o 19 600 korun? Proč? Proč si ho nezmrazí, když lidem - odrbal všechny lidi tady - proč si ho nezmrazí? O tom nemluvil. A o tom, jak zneužívá svou funkci. No tak tady se ptal jeho koaliční partner od Pirátů na tu schůzku s tím Lukačovičem, pane premiére, kde jste doporučoval Lukačovičovi, že ten zbrojař je správný investor, ne ten Tykač. K tomu se nevyjádřil pan premiér.

A co ten GIBS? Ten zasahoval jen tak v IKEMu? Nebo váš poradce kradl a bral desítky milionů na kardio přístroje v kampeličce, kde jste měl léta vaše peníze. Organizovaný zločin, kampelička. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Ne, to se všechno vymlčelo, protože média a ti, co o tom psali, už (o tom) ani nepíšou. Už nepíšou, už je uklidili. Ano, takhle my si tady žijeme. Takže můžeme si o tom tady povídat, ale pan premiér nám neodpovídá. On nám tady - zase nás tady poučoval o té vážnosti a úctě a samozřejmě nenávistné projevy. Já nemám nenávistný projev, já mám konkrétní projev. A my žádné odpovědi nedostáváme.

A to, že paní Pekarová - já jsem tu nevystupoval, nechci to ani komentovat, mě jen fascinuje, že ani ten kokain se nevyšetřil. My dobře víme, že šéf ochranné služby to zametl pod stůl, že to bylo na té toaletě, že to byl blízký člověk paní Pekarové, ale to se neřeší. Kdyby někdo od Babiše šnupal kokain, tak to byste viděli, co by tady bylo. Ale my jsme shodou okolností ten záznam policie i viděli náhodou. Všechno jste spláchli, všechno, ovládli jste celý stát. O tom se nemluví. Ale já k paní Pekarové nechci moc... (Do poslanecké lavice zasedá poslanec Svoboda.) Přišel pan primátor, můj fanoušek. Pan primátor vždycky chodí na moje projevy, já vám děkuju, vy jste snad jediný. Ale nevím, co se to tam u vás děje...

Já jsem - primátor jsem říkal, tak prostřednictvím, že tam ti Piráti stále kradou. Říkali, že tam vyplácejí nějaké strašné věci, že ten Hřib si vyplatil ty věci. Tak se vrátím k tomu... Takže, pane premiére, klidně můžeme tady diskutovat. Ale vy nechcete diskutovat, vy jste tady přišel, abyste zase arogantně, krásně státnicky nám řekl, že vlastně tady ani nemáme právo vystupovat.

Mimochodem proč má, proč nemáte tu vládu v pondělí? Vy tady říkáte, že nemůže Sněmovna pracovat. No, tak jste mohli nechat tu středu. Ne, vy jste to udělali, už jsem o tom mluvil, protože lepší je zůstat v pondělí na Moravě nebo v pátek, než sem chodit. Takže takhle, o tom to je. Takže pan premiér tady vystupuje, diskutovat s námi nechce, a tak je to se vším.

Takže znovu opakuji, nikoho jsem neurážel. Mě uráží od vstupu do politiky. A přestaňte mluvit o nějaké mé temné minulosti. Já jsem se k tomu vyjádřil x krát a jsem schopen tady o tom mluvit. Já mám čistý stůl na rozdíl od vás. O vás se nemluví. Ta vaše nemovitost v Trpíně (?), když tam přišli ti redaktoři, hned tam vyběhla... Proč to neukážete lidem? Proč neukážete daňové přiznání, jak já jsem ukázal za dvacet let? To skutečné daňové přiznání, ne to daňové přiznání, když někdo sem přijde a už má nějaký majetek a nikdo neví, kde ho vzal. Když jste takový transparentní, ne? Například.

Pan premiér s námi mluví jak na tiskové konferenci po jednání vlády 4. prosince. Jak s námi diskutuje konkrétně? Cituju: "Někdo neustále žvaní" Jo? "Někdo neustále žvaní", říká pan premiér, "balamutí veřejnost, lže a pak jede do Bruselu, odsouhlasí Green Deal a pak nám vykládá, že neví, o co šlo, že on to nikdy neodsouhlasil. To je Andrej Babiš." No, to je ta vaše komunikace? Přitom dobře víte, že lžete. Vy na té Evropské radě děláte jen ostudu. Vy jste mi ji nechal ještě do posledního dne, než jsem vám předal vládu. Vy se tam bojíte vystupovat, protože vy nevíte, vy nerozumíte ničemu. Politologii, ano, tomu rozumíte. Ale tohle pan premiér řekl. "Neustále žvaní, balamutí veřejnost". Ano? A potom pokračuje... To je jako úplně neuvěřitelné, že pan premiér "napravuje to, co tito lidé, kteří ničemu nerozumí a zajímají je jenom vlastní zájmy a zájmy vlastních firem, pokazili." To říká pan premiér, který měl půl roku předsednictví Evropy, nesvolal ani jednu mimořádnou radu, nepožádal o svolání, dostal pochvalu o Timmermanse, od Ursuly tady v Praze za zelené předsednictví, totálně všechno zničil rozhodnutím a teďka se tváří, že to jde napravovat.

No a potom pan premiér pokračuje: "Jestli někdo přinese občanům úpravu Green Dealu, tak jsme to my." Fakt? On to způsobí a teďka říká, že to opraví. "Protože tu úpravu Green Dealu nedosáhnete tak, že o tom neustále mluvíte tady v Poslanecké sněmovně," - ne, já o tom mluvím proto, že vy lžete - "kde bráníte schvalování zákonů." My bráníme schvalování zákonů, kde vy odrbáváte lidi, jako důchodce. Důchodová reforma - žádná reforma to není. My tomu bráníme, když odrbáváte podnikatele.

A potom pan premiér pokračuje, že údajně tady chce nějaké zákony, které přinesly zlepšení života českým občanům. - No tak já nevím, které myslí pan premiér. "Nic hroznějšího tady nikdy nebylo. Toto nedosáhnete tak, že se převlékáte na sociálních sítí za hranolku." No tak prosím. Vždyť jste směšnej, pane premiére, vždyť si z vás všichni dělají srandu. Vždyť ten král (?) by vás neposlal ani na poštu, říkal. A Alenka (Ke smějící se poslankyni Schillerové.) si z toho dělá srandu, protože měníte stále názor. Vy si myslíte, že tři roky ničení této země všichni zapomněli? Že teďka jste udělal nějakou čáru a tvrdíte, že plníte nějaké programové prohlášení vlády? A že teďka všichni zapomenou?

Takže takhle komunikuje s námi pan premiér a potom se diví, že my na to reagujeme. Samozřejmě že na to budeme reagovat. Tak si pojďme připomenout, pane premiére, co jste říkal 8. listopadu 2022: "EU chce splnit své klimatické cíle navzdory válce na Ukrajině." Jste říkal. Přišla Ursula von der Leyen. Ta je údajně teďka na cestě do Jižní Ameriky, aby podepsala Mercosur. Gratulujeme. Takže po tom, co Ukrajina, tak i Jižní Amerika zničí zemědělství Evropě. No, tak Ursula si, dělá, co chce. Tady je krásná fotka (ukazuje). Jak milenci. "Česko hrálo v Green Dealu klíčovou roli", chválila v Praze von der Leyenová. 26. 9. 2023. "Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na úterní konferenci Green Deal summit v Praze ocenila podíl českého předsednictví v Radě EU na schvalování balíku klimatických norem Fit for 55. S klimatickou zelenou dohodou stojí podle ní Evropa na české straně. Evropské firmy jsou připravené inovovat." - To určitě. Neuvěřitelné. (S úsměvem.) "Potřebují ale předvídatelné prostředí, aby mohly do novinek investovat." Akorát paní předsedkyně netuší, že ty novinky je zničí investičně.

Tisková konference 4. prosince. Tam pan premiér, jako kdyby neexistovalo vůbec, co tady předvedl, tak říká, že je důležité zachovat pracovní místa, protože samozřejmě automobilový průmysl kolabuje, elektroauta jsou na skladě, Volkswagen... A teďka se probudil i pan premiér a tvrdí, že je potřeba s těmi automobilkami mluvit. No, nejdřív jste udělali všechno pro to, abyste je zničili, a teď pan premiér přichází a jde je zachránit. Jo?

Já jsem se k tomu vyjadřoval opakovaně. Přečtu vám takový komentář z 31. března 2023: "Koho bohové chtějí zničit? Středa 28. března 2023 vstoupí do dějin jako černý den českého automobilového průmyslu. Den, kdy Evropská unie schválila úplný konec spalovacích motorů v roce 2035. Den, kdy Českou republiku zradila a v Bruselu definitivně prodala Fialova vláda. Ve svém ekofanatickém džihádu proti emisím uhlíku se Evropská unie rozhodla zničit vlastní občany a vlastní průmysl. Na občany uvalí nové daně v podobě emisních povolenek za jejich byty, domy a automobily, lidem pak nařídí zrekonstruovat domy a dovolí jim kupovat jen elektromobily." Ano, mimochodem, dali jste 3 miliardy vybrané asi podnikatelům, nevím, kdo si kupuje ještě elektroauto, na elektromobily. 3 miliardy. Ale těm uklízečkám a kuchařkám jste nedali. Takže tedy "jen těm nejmovitějším", ano, to jsou ti, kteří mají elektromobily, "protože i pro střední třídu se stanou nedosažitelným luxusem. To vše s posvěcením premiéra Fialy a jeho vlády. Pro Českou republiku, kde 10 % HDP pochází z autoprůmyslu, to je těžká rána."

Mimochodem, teďka ještě odbočím k paní Pekarové a panu Vystrčilovi. Když zaletěli na Tchaj-wan, tak na druhý den zaměstnanci Škoda Auto v Číně nepřišli do práce. Nepřišli do práce. A když se tam šel manažer ze Škody Auto zeptat, co se stalo, tak ten Číňan mu říká - "Vy jste tady skončili." A skončili. Z 320 tisíc prodaných škodovek - není tam už nic. To je výsledek vaší aktivistické zahraniční politiky, paní Pekarové a pana Vystrčila. Zeptejte se v Rubeně Náchod, proč propustili 300 lidí? No protože jim Čína řekla - "jste skončili". Zeptejte se v F AIR Benešov, kde trénovali čínské piloty, že skončili. Ale do Číny jezdí britský premiér, americký prezident, Meloni, všichni. Tak to jsem jenom odbočil. (Potlesk poslanců ANO.) Odbočil, jaký dopad má vaše aktivistická zahraniční politika.

Na tom automobilovém průmyslu jsou závislé tisíce firem a my to slyšíme už. A desítky tisíc rodin, protože naše firmy jsou skvělé, vyrábějí náhradní díly pro auta, pro celou Evropu, například takové světlomety - je tady firma, která vyrábí 50 % evropské spotřeby světlometů. A když bude kolabovat automobilový průmysl - a kdysi komisař Thierry Breton říkal, že to bude 500 tisíc nezaměstnaných, no tak samozřejmě, že se to u nás projeví.

Tento krok naši ekonomiku nenávratně poškodí a vrátí o roky zpět. Přitom ještě 19. prosince, to byla neděle, 17. prosince 2021, pan premiér převzal úřad, jsme mu ho dali v mašličkách, Fiala sliboval, že zákaz aut se spalovacími motory nepřipustí. Dnes každý ví, že premiérovi a této vládě člověk nemůže věřit ani dobrý den.

Ostatně pan Fiala sliboval, že srazí inflaci. Tady pan Výborný v televizi vykládal, že jsme způsobili inflaci. Prosím vás, aspoň si to nastudujte. V prosinci 2021 byla inflace 5,4. Vy jste to vyhnali na 18 procent. A to jsou ty lži, které oni stále jedou. Ano? Že srazí inflaci, sníží zadlužení. Ano? 1 190 miliard máme navíc dluhů. Zatočí s emisními povolenkami. A co udělal? Nic! V debatě před volbami mě tam mistroval, jak on to udělá. Já jsem napsal aspoň ty dopisy a vystupoval na Evropské radě. Pan premiér neudělal nic.

Že nebude snižovat valorizaci penzí. Že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Že se nebudou zvyšovat daně. To jsou všechno lži! Sliby nesplněné! Takže pan Fiala svým bludům podlehl natolik, že ve stylu "za všechno může Babiš" bez uzardění i po 470 dnech ve funkci - to bylo v březnu 2023, dneska už jsou to téměř tři roky, aspoň jak byl jmenován premiérem ve funkci - tvrdí, že naše vláda zanedbala Euro 7. To je další sprostá lež. Přitom to plně padá na jeho hlavu. Ano, Euro 7 - vás podvedl ten zelený socialista, fanatik Timmermans. A protože jste naivní a protože oni vědí, že nebojujete za zájmy České republiky, tak si vás vždy namažou na chleba.

Mimochodem kde je těch 50 miliard na ty povodně, co jste říkal, že vám Ursula dala? Nedala vám nic! Protože pro ni jste slabý kus v Africe, to jsem řekl už několikrát. Nic vám nedala! Ani euro jste nepřinesl z Evropy, abychom zaplatili těch 120 miliard, co jsme tady věnovali Ukrajincům. Taky nic!

Takže pokud jde o námitku, že auta se spalovacími motory zakázána nebudou, protože jsou k dispozici syntetická paliva, tak to byla snaha Evropské komise, aby se vlk nažral a eko-koza zůstala celá. Je to výjimka, která má jen uchlácholit odpůrce zákazu. To možná existuje v nějakých laboratořích. Syntetická paliva nevyrábí ani jedna fabrika.

Příležitost vyhnat ekofanatiky z Evropského parlamentu, tady ještě píšu, budeme mít naštěstí příští rok. No, to se úplně nepovedlo, protože Ursula pokračuje. Stále jí nikdo nevysvětlil, že pokud skutečně se nezmění Green Deal, tak ten průmysl bude kolabovat. A už dnes kolabuje! A má to dlouhou setrvačnost. A firmy z Německa odcházejí do Spojených států a uvidíme, jestli Trump vypoví tu smlouvu o klimatu. A samozřejmě tím je hotovo. Takže o tom to bylo.

A potom jsem k tomu vydal další komentář na zákaz spalovacích motorů. Pan premiér nám stále se snaží podsouvat, že já jsem měl údajně podepsat nějaký Green Deal. Za prvé jsem nic nepodepsal a za druhé jsem s Morawieckým vyjednal to, že neexistuje povinnost, žádná povinnost České republiky snižovat emise o 55 procent, ale že je to průměr. A taky jsme vyjednali stovky miliard z Modernizačního fondu. Ale pan premiér to bude stále opakovat. Stále bude lhát. Tady na tiskovce říká, že teďka to chce měnit. Ale pan premiér zapomněl na to, že kdo byl u toho? No, my jsme u toho nebyli. My jsme schvalovali jen deklaraci o životním prostředí a o snižování emisí za podmínky, že se nezmění konkurenceschopnost Evropy.

A pan premiér zapomněl na to, že tam poslal tu nešťastnou Hubáčkovou, která nemluvila anglicky, která asi neměla ani mandát. Jak je možné, že všechno schválila? Jak je možné, že premiér měl předsednictví půlrok a nic neudělal? Nic! Nic neudělal. Mohl udělat například změnu energetické směrnice, aby se cena na lipské burze neurčovala cenou výroby elektřiny z plynu. Proč to neudělal? Proč to neudělal? Nic neudělal. Neudělal pro naši zemi nic! Kolik to stálo? Už jsem zapomněl. 3,5 milionu? 2,5 miliardy? Stálo to předsednictví. A proč? Aby si Macron udělal krásné video, který si tady pozval 45 prezidentů a premiérů. Neskutečné!

Takže teď se tváří pan premiér, že vlastně s tím nemá nic společného. A dokonce telefonoval s Ursulou teď, že se tomu bude nově věnovat. A co dělali, když měli to předsednictví? Co dělali?

Jinak gratuluju, pane premiére, znovu vám teče ruská ropa. Super, ne? Vy jste říkal, že jsme nezávislí. To je taková komedie. Pan Vlček se teďka chlubí, že bude dokončen ten TAL. Tam jsou různí akcionáři a samozřejmě nikdo kromě Mera, co je stoprocentní firma českého státu, do toho nechce dát peníze. No, proč by dal? A jenom proto, aby pan premiér měl marketing, tak Mero tam dá 2 miliardy na navýšení kapacity toho ropovodu TAL, bude to až příští rok. Kdo o tom rozhoduje, jakou ropu budou české rafinérie, které nám nepatří, ale patří polskému státu? Kdo o tom bude rozhodovat? No, samozřejmě že Poláci. Samozřejmě že Poláci budou rozhodovat. Takže je to jenom komedie, kde celý čas nás napadal, že my jsme tady způsobili nějakou závislost na ruském plynu a ropě.

My jsme dělali kuponku, pane premiére? My jsme tady s ČSSD všechno privatizovali? Ne! Vy jste zničili nejdřív všechno a potom jste všechno prodali za hubičku. Proto odešlo za tři kvartály 308 miliard dividend do zahraničí. Toto stále jel. Stále opakoval. A teďka, když už se to nedalo udržet a když všichni vidí, že ruský plyn teče, tak řekl, že je levný. Fakt neskutečné. A potom se diví, že lidi jsou z toho vyděšeni.

Pan premiér nám řekl 4. 12. na tiskové konferenci vlády, že když tedy ten automobilový průmysl kolabuje, ano, tak že teďka po třech letech chce přehodnotit emisní cíle a chce přehodnotit samotný cíl. Přitom sám to odsouhlasil. Jeho ministryně to odsouhlasila. A že telefonoval s Ursulou von der Leyen? Tak to dopadne stejně jak s těmi povodněmi, těch 50 miliard, co jste sliboval den před krajskými volbami. A nic z toho není. Nebo nevím kolik. Dvě možná, dvě. A Ursula von der Leyen? Ta kašle na Evropu, na ten průmysl. Ta jede do Jižní Ameriky, aby ještě další ránu zasadili evropským zemědělcům. Tak jsem na to zvědav. Pan premiér znovu zopakoval, že jsme se zbavili závislosti. Takže teče ruský plyn, ruská ropa. A všem to asi připadá být normální, když tři roky jsme slyšeli něco úplně jiného. A mluví o průmyslu dokonce a tak dále.

Pro lidi z průmyslu a z byznysu je to totální trauma vidět tahle vyjádření. Fakt. To je totální trauma. A potom člověk se ptá, co vůbec, jak tenhle člověk může řídit vládu a náš stát? Ano? A místo toho, aby vlastně si to uvědomil, tak ano, nejlepší obrana je útok. Ano? Já jsem ke Green Dealu udělal tolik komentářů. On tady vystupoval. Ale stokrát to můžete vysvětlovat. I tak pan premiér stále bude opakovat ty svoje nesmysly.

8. 11. 2021 jsem napsal komentář: Realismem proti zelenému fanatismu.

4. 7. 2022 vláda zákazem aut páchá rituální sebevraždu. Vždyť to přece není normální, když slíbil premiér, že nedovolí zákaz prodeje a výroby aut se spalovací motory, tak to udělal. Normálně to udělal. Ale tím, že má veškerá média na své straně, no tak ta to moc neřeší. Další komentář jsem dával 29. února 2024 Cesta do pekla je dlážděna zelenými úmysly. O tom, že premiér Fiala zradil Česko v Bruselu, políbil prsten a prosadil zhůvěřilosti Green Dealu zákazem spalovacích motorů v roce 2035 nebo snížením počtu emisních povolenek a tím navýšením jejich ceny dnes ví každý, míní předseda ANO Andrej Babiš. Málokdo ale tuší, že součástí tohoto rádoby zeleného plánu jsou takové šílenosti, které by mohly v Evropě vést k nedostatku cenově dostupných potravin. Ano, obchody jsou plné, samozřejmě, všichni mají pocit, že to tak bude věčně, ale abychom se nedivili, abychom se nedivili. Protože pokud na Ukrajině velká část pozemků patří zahraničním nadnárodním firmám, a pokud se podepíše dohoda s Mercosur, kde se bude dovážet zboží z Jižní Ameriky, které není vyrobeno podle stejných postupů jako v Evropě, které zavedla Evropská unie, tak jsme na nejlepší cestě, aby Evropa perspektivně skončila i se zemědělstvím i s potravinářstvím. Ale jim je to jedno.

Možná by si pan premiér mohl přečíst ten můj komentář. Cílem Green Dealu v zemědělství a potravinářství, kterou násilně tlačí skupinka nikým nevolených bruselských byrokratů, je v podstatě přestat vyrábět jídlo, vážení spoluobčané, a zemědělskou produkci, nahradit péči o přírodu a krajinu.

Já mám rád taky krajinu i péči. My jsme pro to udělali plno věcí, i například boj proti kůrovci nebo Brabec udělal x věcí ve prospěch životního prostředí. Ano, čtete dobře. Zatímco vědecké modely předpovídají, že na uživení lidí na planetě v roce 2050 bude potřeba o 40 až 60 procent víc potravin než dnes, zelení šílenci v Evropské komisi vyplácejí dotace, aby půda ležela ladem, usilují o vybíjení krav a prasat kvůli jejich emisím a takzvanými zelenými daněmi a regulacemi zdražují zemědělství úplně všechno od paliva až po hnojiva. Studie dopadu opakovaně ukázaly, že takový přístup sníží výrobu potravin v Evropě o desítky procent. Podle představ Bruselu si máme jídlo kupovat od zemí jako Ukrajina, která si s nějakou bezpečností potravin hlavu neláme. Případně si jídlo nechat ekologicky dovézt z druhé strany zeměkoule, kde navíc budou muset pokácet pralesy, aby zvýšenou poptávku uspokojili. To, že Evropa se stane závislá v tak klíčové oblasti, jako je produkce potravin, na třetích zemích, za záchranu planety přece stojí. Co na tom, že zatím evropští zemědělci za 25 let snížili emise ze zemědělství o 22 procent a ve Spojených státech vzrostly ty emise o 6 procent, v Číně a Indii o 24 procent a v Brazílii dokonce o 47 procent. Takže to není žádná, to je stupidita.

A představte si, že ty sankce na ruský plyn ani ruská hnojiva nefungují, naopak. Evropa dováží ve velkém ruský plyn, ruská hnojiva a jsou všichni v pohodě.

Naprosto skandální jsou pak návrhy, které vznikají v chorých hlavách bruselských byrokratů, kteří mimo jiné chtějí omezit používání zemědělské půdy o 20 procent, vybíjet hospodářská zvířata a přitom současně požadovat více hnojení přírodním hnojem. Zařadit skot mezi průmyslové znečišťovatele. Zdražit bankovní úvěry pro méně ekologické provozy, vyrábět jídla z hmyzu a z masa vzniklého v laboratoří nebo zavádět daně na červené maso. To všechno v Evropském parlamentu zaznělo. A kdyby tam nebylo Martina Hlaváčka, který bohužel už není náš europoslanec, ale považuju za nejlepšího experta na evropské zemědělství, tak plno těchto zvěrstev už bylo zavedeno. Ale není se co divit, vždyť ODS vždy na zemědělství kašlala, i na potravinářství, ne? Proto tady si můžou kupovat cizinci půdu. V Polsku, ve Francii a v Maďarsku, to není možné.

Proto tady máme největší koncentraci řetězců, proto podnikání v potravinářství je spíš trest než něco. Ale pan premiér to kritizuje, pan premiér dokonce říká, jak je možné - dobrý den, milé děti - jak je možné, že má traktor někdo, ten zemědělec? Koupil si traktor! To je skandál, ne? Pravicový politik říká: Ten má velký zisk, ten má traktor! Zdanit! Babiš se musí odpovídat za to, že tady vůbec něco vybudoval, firmu, která odvádí v desítkách miliard daně, odvody, ne daně, ale odvody, ale pan premiér na to poukazuje. Takže takhle to dopadlo.

Vždyť nejsme už dneska soběstační. V některých... Bramborářská velmoc? 70 procent se dováží. Vyvážíme mléko, abychom dovezli 60 procent spotřeby másla, milé děti, 60 procent spotřeby másla. No, to bylo taky velké téma, kdo může za to máslo. No, ty kravičky měly tu nemoc modrého jazyka, takže bylo méně mléka. Ale prosím vás, diskutovat s politologem o těchto věcech je skutečně zbytečné.

Takže to je ta Evropa. Green Deal ničí průmysl, veškerý průmysl a ta setrvačnost je dlouhá. Ničí potravinářství. A když jednou Evropa skončí a všechno se bude vyrábět na Ukrajině a nebude úroda, tak možná ten globální podnikatel na Ukrajině řekne, no, ale já to obilí už pro Evropu nemám, já to pošlu do Afriky. Tak to může být.

Tahle parta od revoluce nepochopila, jak je důležité zemědělství. Ve Francii, tam to pochopili, i v Německu. Samozřejmě tahle vláda přišla, to bylo hned první, svatá válka proti Babišovi. Ano, hned všechno. Já nevím, co tady ten pirát vykládá, o jakých dotacích, já nevím, Margit, o čem vykládá? Potravináři nemají ani korunu, žádná dotace. A dostávají jenom malí zemědělci. Ti, kteří ani nemají šanci uživit náš národ. Pamatujete na covid, jak byly zavřené hranice? No, jak to bylo fajn, že máme ty české potraviny. Pamatujete, jak jsme chodili do skladu ubezpečovat lidi, aby byli v klidu, že Češi vyrábějí potraviny? Na to už se zapomnělo. Ale pro tuto vládu jsou to nepřátelé. Všichni podnikatelé jsou nepřátelé.

Včera jsem byl na kryptokonferenci, to bylo fajn. To je taky byznys, který my určitě chceme podpořit, aby když naši lidi jsou jedni z nejlepších na světě v těchto technologiích, proč by nemohli tady podnikat? A proč musí chodit do Dubaje a nevím, kam všude?

Takže ten Green Deal, tři roky je tam vláda, měl předsednictví pan premiér a teď všechno, co způsobil, se tváří, že to chce napravovat. A když my o tom mluvíme, tak samozřejmě pan premiér to nechce slyšet a je agresivní, uráží nás. A znovu opakuju, že já jsem tady žádné urážky nepoužil.

No a obstruovat, jak říkal pan premiér v roce 2016, je projev demokracie. Teď pan premiér říká, když my tady obstruujeme, abychom zabránili dalšímu odrbání důchodců, zaměstnanců a lidí, tak už je to nedemokratické? To už je nedemokratické? Takže jen abyste věděli, vážení spoluobčané, protože jak jsem řekl na začátku, my moc velký prostor na to, abychom mluvili, ano, abychom si udělali ta videjka, jak říká pan premiér, ano, ano. To je ten charakter nové totality. Tomu Foltýnovi prodloužili, tam už je narváno v tom baráku, tak zase budeme dávat miliony, aby nás Foltýn tady poučoval, co je vlastně správné a co není správné.

Jak kdysi, ten správný názor, jak kdysi, ne? Tak to vidím a je důležité. Takže, pane premiére, prosím vás, vy jste tady včera vystoupil a já bych rád tedy, (Poslankyně Schillerová gestikuluje.) abyste - už končím, Alenko. (Otáčí se k předsedajícímu.) Mluvím podle jednacího řádu, co je zákon, ne?

No, to jsem rád. Je tu jeden ministr? (Otáčí se do ministerských lavic.) Kdo má službu? Jeden. (Potlesk z lavic hnutí ANO.) Vidíte, jak ta aplikace funguje? Jurečka měl službu a teďka odešel, teďka má tady pan ministr. Už jste postavil tu novou scénu konečně? My jsme na to připravili? A co nová galerie? Co jste udělali vlastně? Císařské Lázně, Národní muzeum a Státní opera, to je všechno moje. (Poslankyně Schillerová přichází k pultíku a podává materiál se slovy: Vzkazuje vám pan premiér přes stream.) Mohl byste (se smíchem) něco postavit. Jo, pan premiér tweetuje, že zdržuje kryptoměny - (se smíchem) a co pro ně udělal? Laciné PR, říká. Ježíšmarjá.

No, takže prosím vás - ano, krypto, určitě to podpoříme. Takže, pane premiére, prosím vás, navrhněte ty body - to jste navrhoval. A proč jste neodvolali Havlíčka vlastně včera, ne? To by nám moc pomohlo. Už to zapomněli. Zeptejte se jich, proč (se smíchem) neodvolali Havlíčka.

Takže, vážení spoluobčané, na závěr: já jsem rád, že vidíte, co se děje v naší zemi, jo? A (se smíchem) jsem rád, že tam paní Pekarová zůstane - to je populární politička, teďka si dala nějaké vyznamenání, byla v nějaké porotě... (Poslanec Janulík se směje.) Hlavně, ať už necestuje, prosím vás, zničila toho byznysu dost, no. A pan premiér tam vydrží a myslím, že praví odéesáci už pomalu budou páchat sebevraždu, ale je to váš choice, jo? Zase jste se spletli, kmotři. Vybrali jste někoho, který se zase nepovedl.

Takže my vám držíme palce a my rádi budeme s vámi diskutovat, o čem budete chtít. Akorát vy nechcete, protože vy nemáte argumenty, máte jenom tunu másla na hlavě.

Děkuju za pozornost.