Babiš (ANO): Důchodci loni zchudli nejvýrazněji za posledních více než deset let

Mám tady návrh několika bodů, které jsou podle mého názoru velice důležité a o kterých bychom měli diskutovat. Na rozdíl od mého posledního vystoupení, které mělo dopad v různých dezinterpretacích, tak drtivá většina návrhů bodů, které já navrhuji projednat, jsou mediální titulky.

Hned dnes ráno máme tady titulek: Baxův soud změnil vládnutí v Česku. První bod, který navrhuju, se jmenuje mocenský kartel. Ústavní soud zamítl ve středu stížnost opozičního hnutí ANO takovým způsobem, že až do konce volebního období si vláda bude dělat, co chce. To je článek. Koaliční většina ovládla Poslaneckou sněmovnu, senát, úřad prezidenta republiky, Ústavní soud - to je v polistopadové historii unikum. Čistě formální či spíš formalistický postoj Ústavního soudu dovoluje Fialově koalici vše. Pokud nechá opoziční strany určitý, Ústavním soudem stanovený, počet hodin vykecat, v uvozovkách - a já jsem strašně rád, že vlastně tady můžu mluvit, že mi to Ústavní soud nezakázal, taky tam o mně mluvili - a může po této lhůtě veškerou diskusi utnout a svou vůli prosadit. Tento formalistický přístup jistě vyvolává uspokojení v řadách vlády a jejích příznivců, avšak pro budoucnost nevěstí nic dobrého. No, a ten pan novinář zapomněl v tom bodu ještě mluvit o dalších věcech. Ten mocenský kartel vlastně se snaží ovládnout i všechny nezávislé instituce.

Když byl pan premiér nespokojen s inflací, tak šel na Český statistický úřad, který má být nezávislý. Když máme nejvyšší ceny energie, tak pan Síkela si předvolal šéfa ERÚ. Když pan ministr Bartoš chtěl udělat zakázku pro nějakou firmu a ÚOHS mu to zrušil, jako i zrušil například prodraženou zakázku metra v Praze, no tak hned přišli s tím, že de facto ten ÚOHS jim vadí a i když je nezávislý, tak možná by ho chtěli taky ovládnout. Takže ten mocenský kartel je gigantický a nezastaví se před ničím. Já tady jeden z bodů mám i ten známý dvojí metr Patrika Nachera.

A pojďme si něco říct k těm obstrukcím. My jsme stále říkali obstrukce, obstrukce a my jsme ti zlí. Tak znovu jenom připomenu vyjádření pana premiéra Fialy 23. ledna 2016 - když nás neznásilní většina, vytrváme, nemíním obětovat podnikatele. No a potom jsme tady měli samozřejmě obstrukce ohledně EET. A vzpomeňte si na církevní restituce, které byly prodražené, několikanásobně vyšší ceny za pozemky a lesy. A tady o půlnoci jedna paní, která slavila 30 let v politice, to podvodně nechala schválit, když tady správně opozice obstruovala proti tomu, aby církevní restituce byly ve výši 168 miliard. A někdo zapomněl nám říct, že stále mají inflační doložku, takže důchodce obrali. A církev dostala... kolik? Pan ministr Baxa je tady, mohl by nám to říct, to je jeho kapitola. Kolik dostali za tu inflaci? Osm miliard, devět miliard nebo kolik? (směje se) Takže to je první bod. Takže obstrukce byly kdysi legitimní nástroj opozice podle premiéra Fialy a teď vlastně, když mi dovolíme si tady - ano, obstruovat, protože já si nemyslím, že korespondenční volba je skutečně téma, které lidi prioritně zajímá. A člověk se nestačí divit. Já jsem ty body ještě doplňoval i ráno, protože to, co padá, například Ministerstvo pro místní rozvoj, že nás budou špiclovat, když budeme v hotelu, nebo že budeme bydlet v bytech jak v Asii 8 m2 (směje se), tak to člověk se nestačí divit. Takže první bod je - mocenský kartel.

Druhý bod - důchodci loni zchudli nejvýrazněji za posledních více než deset let. Je to článek tady ekonoma (nahlíží do podkladů), analýza. Protože teď samozřejmě vždycky, když má pětikoalice problém, tak ta média jim vždycky jdou na pomoc. V Seznamu vyjde nějaký článek. V provládním Blesku včera pan premiér měl hezký rozhovor nebo samozřejmě Interview ČT24 je hned k dispozici a tam vlastně jdou sdělit, když náhodou něco je, nějaký stín podezření. No, takže na Novinkách vyšlo, jak ti naši důchodci na tom jsou skvěle. Ano, možná podle nějakého hloupého kritéria, když bydlí důchodkyně-vdovy v domě, ano, který si postavily s manželem, no a samozřejmě takový dům má velké náklady a někdo má pocit, že mít dům je jako věc, z které padají peníze, ne? To je cash flow negativ assets, jak já říkám. To jsou náklady, žádné příjmy. No, takže to je druhý bod.

A já jenom chci říct, že hnutí ANO není tady jenom pro důchodce. My jsme za důchodce bojovali, ano, ale my jsme bojovali za všechny občany. A pokud někdo tady stále mluví o mezigeneračních věcech, tak já se k tomu dostanu, které generace naší zemi co udělaly a které generace ji definitivně a nevratně poškodily.

Bod číslo tři. Paní předsedkyně, já to mám všechno tady pro vás napsané (otáčí se k předsedající a ukazuje svazek podkladů), takže si to nemusíte ani psát. (Předsedající: To jste hodný, děkuji.) A já jen rukou jsem potom doplnil body 37, 8(?) a 9(?). Takže do čísla 36 to máte tady výborně, je to ode mě (Předsedající: Výborně, děkuji.) napsané. (Poslanec Lang zatleskal.)

Takže bod číslo tři - Fiala, Jurečka, Stanjura a celá vláda SPOLU, STAN a Pirátů definitivně okradla české důchodce o tisíc korun měsíčně.

Bod číslo čtyři - prezident sliboval, že bude prezidentem všech, ale svým alibistickým přístupem namísto veta potvrdil, že je součástí koalice, a seniory hodil přes palubu.

Bod číslo pět - Ústavní soud podržel vládu, nižší valorizace platí, stát nebude důchodcům vracet 19 miliard. To jsou všechno titulky, prosím vás. Takže žádná kreativita.

Bod číslo šest - Penzijní granát, článek, Soud podemílá víru v ústavní pořádek. Vláda slaví absolutní vítězství, Ústavní soud se postavil za veškeré její argumenty a stejně tak odmítl veškeré námitky, které formulovala opozice. Je velikou otázkou, jak velké vítězství je to pro českou společnost. Můžeme se totiž obávat, že zcela jednoznačný a dodejme, že podle našeho pohledu zcela jednostranný - píše novinář - nález konstitučního tribunálu povede k ještě větší polarizaci a že nahněvání nikoliv marginální části národa na elity, v uvozovkách, jak je známé ze Spojených států, Polska či Slovenska, vzroste i v jinak mírumilovném Česku. Aby bylo jasno, nikdo, dokonce ani ukřičená opozice nezpochybňuje právo vlády měnit vzorečky důchodu či jejich valorizaci, nemůže tomu odporovat ani selský rozum, pokud výše penzí vyskočí ze 40 na 50 % mezd. Ale něco takového se musí udělat podle platných zákonů. Jinak řečeno, nemůžete déle než rok ignorovat inflaci - dokonce já říkám jí způsobit - a rostoucí důchody a pak náhle křičet - pozor, hospodářské škody. Kdyby vláda změnila pravidla valorizace řádným způsobem, mohl by takový Andrej Babiš volat cokoliv, ale šlo by jen o politický křik. Jak připomínají i tři ústavní soudci, jež se ocitli v menšině, je velmi zvláštní tvrdit, že vláda mohla být lednovou inflací v roce 2023 zaskočena. Takže to je další bod, bod šest.

No a k tomu samozřejmě tady Ekonom - a nebudu tady číst ten dlouhý článek, a to je bod číslo sedm, je - vysokou inflaci vláda mohla řešit dřív. A co se tady píše? Poslední naděje důchodců na vyšší penze padla. Ústavní soud nepřekvapivě zamítl stížnost ANO na loňské snížení mimořádné valorizace. Verdikt je třeba respektovat, navíc když k němu soudci dospěli jasnou většinou dvanácti ku třem. Přesto je třeba opět i po vynesení rozsudku říci, že loňská lednová inflace byla sice vysoká, dokonce historicky rekordně, ano, pan premiér je stále nejhorší v Evropě s inflací, když slibuje věci, které už dávno v jiných státech mají. Tak každý si může ověřit, že třeba Česká národní banka začátkem listopadu 2022 prognózovala pro období od října 2022 do března 2023 vyšší míry inflace, než jaké nastaly, a zejména než jaké průběžně prognózovala začátkem února 2023.

Teprve po zveřejnění únorové prognózy, z hlediska inflace příznivější, než byla ta listopadová, se vláda jala valorizaci ponížit. Proč se tak ale nerozhodla učinit už na základě zmíněné prognózy z listopadu 2022? Ústavní soud podotýká, že v této věci měla být vláda pečlivější. To je asi právnický eufemismus pro jednání, které sice nebylo v kolizi s literou práva, ale s jeho duchem. Sami politici rádi vyzdvihují předvídatelnost práva, snaha o ni by měla být oním duchem zákona. Nelze ji vždy vtěsnat do striktních paragrafových znění.

Takže já myslím, že to bylo jasné. Vždyť přede dobře víme, že pětikoalice de facto přiznala, že to nechtěla řešit v rámci prezidentské volby, protože by to ohrozilo hlasy pro jejich kandidáta prezidenta Pavla, takže je to úplně jasné a je třeba znovu říct, že tu inflaci způsobila tato koalice tím, že neřešila cenu energií, což byl, je a zůstává náš největší problém. Takže to je bod 7.

Bod 8. Tři opozičníci v Ústavním soudu, v čem se liší jejich názory od "vítězné" většiny. Tak víme, že to měl nějaký soudce, ten nenašel tu většinu, tak to dostal jiný a je to zajímavé a měli bychom si o tom tady povídat.

Bod číslo 9. Ústavní soud penze hodil do mlhy a tady jsou ty zásadní body, o kterých je potřeba vědět. Za prvé schvalování ve stavu legislativní nouze, za druhé většina pléna se skutečnému vážení vzájemně proti sobě stojících hodnot vyhnula a posouzení podstaty návrhu příslovečně hodila do mlhy. "Úkolem Ústavního soudu je dbát na dodržování základních pravidel při naplňování politické vůle vládnoucí většiny. Přijatý nález umožňuje veřejné moci schovat svá pochybení za závod politických motivací a jinak jistě chvályhodný účel stability a vyrovnanosti státního rozpočtu, které však stále ani zdaleka nedosahujeme, a ozdravení veřejných financí", přidal ve svém stanovisku soudce Šámal. To stále čtu články, prosím vás. Za třetí dopad na peněženky penzistů. Samozřejmě tím, že vláda způsobila tu inflaci a penzisté samozřejmě svoji inflaci, svůj spotřební koš. Za čtvrté, váhala vláda kvůli volbě prezidenta? No tak samozřejmě, že ano. Takže to je další bod 9.

Bod 10 se jmenuje: "Je to urážka, zní od seniorů k verdiktu Ústavního soudu o důchodech."

Bod číslo 11. Jurečka, to je titulek, všechno jsou to noviny: "Kdybychom nesnížili důchody, hrozila by škoda 400 miliard korun." To je neuvěřitelné. Jak může někdo nazvat důchodce škoda? Já jsem taky důchodce a nemám pocit, že bych tady v naší zemi působil škody. Naopak si myslím, že jsem významně přispěl pozitivně k rozvoji naší země, jednak jako podnikatel a jednak jako ministr financí a premiér. Takže co to je za drzost? Jaká škoda?

Takže bod 12. Žádám omluvu od představitelů koalice za nazývání našich důchodců hospodářskou škodou, protože oni vybudovali naši generaci. A pokud se chcete bavit o generacích, tady stále jedna paní, která kandiduje na všechno, mluví o těch generacích. Tak se bavme o těch generacích, která generace tady co udělala, kdo tady po revoluci všechno rozprodal za hubičku, kdo to tady nevratně poškodil, která generace. My jako hnutí ANO máme zájem a jsme tady pro všechny - pro rodiny s dětmi, pro mladé, pro studenty. Ano, my jsme šli do politiky proto, abychom lidem zlepšovali život a taky se nám to povedlo. Takže bod 12 - žádám omluvu od představitelů koalice za nazývání našich důchodců hospodářskou škodou, protože oni vybudovali naši zemi.

A bod 13. Bod 13 je velice důležitý. Vážené důchodkyně a důchodci, teď se na mě soustřeďte. Ten bod zní: Vyzývám všechny důchodce, aby si nalepili na lednici následující slogan, "už nikdy nebudu volit ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN, protože mě obrali o tisíc korun měsíčně". (Potlesk vlevo.) Dejte si to na lednici a vždy, když do ní půjdete, do té lednice, kde například i to pivo zdražili, tak si na to vzpomeňte. Vzpomeňte si na to, až budou volby.

Bod 14. Hnutí ANO bojuje za lepší život všech lidí, nejen důchodců. My jsme to dělali ve vládě, děláme to i teď. Za lepší život nejen důchodců, ale i studentů, kterým vláda osekala slevy na jízdném, mladých rodin a rodin s dětmi, bydlení - o tom ještě dneska budu mluvit. Vláda, která zvýšila rodičovský příspěvek tak, že ani nedorovnala inflaci a navíc nespravedlivě podnikatelům, živnostníkům a zaměstnancům. Nejhorší vláda od vzniku samostatné České republiky.

Bod 15. Morální maják Jurečka se ptal, odkud vzít peníze pro důchodce. Odpověď je - zrušte nákup stíhaček F35. Teď je tady článek: "Stejně je nestíhají dodat. Lockhead už druhý rok po sobě nesplní dodávky objednaných F35. Americké obranné síly dostanou i letos méně objednaných bojových letadel F35, protože nový software DR3(?) nebude dokončen do letošního třetího čtvrtletí." Takže kdy přijdou ta letadla? V roce 2040? A kolik stojí ta letadla? No teď naposled 322 miliard, takže pokud se pan Jurečka ptal v televizi, odkud na to vezmeme, tak v rozpočtu 2024 na stíhačky, které jsou páté generace a když přijdou, tak už budou asi zastaralé a já doufám, že nepřijdou, protože podle posledních informací v médiích pan premiér se do oválu v Bílém domě, ani pan prezident, nedostanou, takže to stále ztrácí smysl, celý tento nákup, který je od začátku bez soutěže, netransparentní, stále měnící cenu. Takže odpověď panu Jurečkovi je - už v roce 2024 máte 24 miliard v rozpočtu a dalších 300 miliard tam máte mít a to budou platit vlády já nevím, kolik let. Za této vlády, která ještě bude dělat rozpočet 2026, je tam de facto na ty stíhačky, pokud si to dobře pamatuji, nějakých 60 miliard, takže ten zbytek do 320, 350, 400 budou... Takže je to nesmysl, klidně mohli prodloužit gripeny. My jsme byli na tom semináři, vůbec jste nás nepřesvědčili. Takže, pane Jurečko, tohle je ta odpověď a to je ten bod. Zrušte F35, nestíhá je dodávat, prodlužte nájem gripenů, získáte na rok 2024 částku 24 miliard. Těm důchodcům jste vzali 19 miliard. 19 miliard jste jim vzali a 24 (miliard) jsou nějaké stíhačky, které bůh ví, jestli přijdou a kdy a tak dále.

Bod 16. Přestaňte vyvolávat mezigenerační konflikt a strašit lidi, že na důchody dalších generací nebude. Vy jste poškodili tady dvě generace tím, že jste všechno rozprodali a já se k tomu ještě dostanu v rámci toho skandálu té kampeličky, protože to je neuvěřitelné, co se tady děje.

Bod 17. ODS, STAN, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL nedělají nic pro mladé rodiny, proto máme největší pád porodnosti od počátku století a ani dávky nepomohly.

A proč? Protože jednak stále ty mladé lidi strašíte válkou. A za druhé z hlediska bydlení, kde jste slibovali, co všechno uděláte a k tomu se ještě dostanu, jste neudělali vůbec nic. Nejdřív Piráti slibovali, že tady budou stavět 10 000 bytů, potom Bartoš to změnil na nájem, no a teď a k tomu se ještě dostanu, bude doporučení, aby mladý asi, nebo ty, kteří nemají bydlení, bydleli v bytě, který má 8 m², takže největší pád porodnosti, peace porodnosti byl ještě za nás v roce 2021. Jsou na to tabulky, my jsme měli průměr 1,82, pokud si to dobře pamatuju. My jsme bohužel nemohli prosadit jako menšinový partner nebo menšinová vláda, jako partner ve vládě, ale určitě bychom si zasloužili mít ministra pro rodinu a mít podobné motivace a podpory, jako například zavedla bývalá státní tajemnice v Maďarsku, stávající maďarská prezidentka Katalin Novák, kde vysokoškolačky, když mají půjčku a potom mají děti, tak pokud mají dvě děti, jim půlku odpustí a pokud mají, myslím, tři, tak jim odpustí všechno. Mají výhody na velká auta a tak dále. Takže bod 17, katastrofa, porodnost.

Bod 18. Hnutí ANO podporovalo naši armádu a vojáky od vstupu do vlády. Na rozdíl od vlád ODS a TOP 09 v letech 2009 a 2013, za kterých se výdaje na obranu propadly, za vlád hnutí ANO se zvýšily dvojnásobně. To je neuvěřitelné, jak vy tady stále jedete tu linku, že my jsme nepodporovali armádu. Podporovali. Opak je pravdou, opak je pravdou. A to, že nás komunisti chvilku vydírali a nakonec jsme to prosadili, ten rozpočet, tak si jenom připomeňte, kolik vy jste dali, jak vy jste brali armádě peníze, když 2009 bylo 56 miliard a ještě rozpočet 2014 byl váš rozpočet, váš rozpočet, stávající ODS, TOP 09 a snížili jste ho na 42. A my jsme to navýšili o 100 procent. Dotáhli jsme to až na téměř, to byl státní rozpočet kolem 86 až 88 miliard.

A tady mám bilanci našich ministrů. Za Stropnického se uzavřely smlouvy za 47 miliard. V jakém stavu my jsme převzali tu armádu? 2015 až 27 (?) jsme dali na financování nadzvukového letectva 21,4 miliardy. Ano, to jsou ty gripeny. To prodloužení nájmu. Pandury se kupovaly, nákup munice. A a samozřejmě jsme navyšovali i počet vojáků. Takže jaký byl počet vojáků? Za vás počet vojáků klesal, paní ministryně. V roce 2007 jsme měli 24 834 vojáků a když my jsme nastoupili do vlády, tak jich bylo jenom 20 864 a navýšili jsme to o 6 000. A když jsme končili v roce 2021, tak jich bylo téměř 27 000. Takže i to jsme dělali. A největší investice byly za ministra Metnara. Za 42 měsíců od příchodu Metnara uzavřelo Ministerstvo obrany téměř 43 000 smluv za 155 miliard korun, z toho strategické zakázky za 70 miliard. Francouzská děla, izraelské protiletadlové komplety. To my potřebujeme.

Ano, vidíme, co se děje na Ukrajině, jaká je tam válka. K tomu se ještě dostanu. Kde je nějaký Iron Dome, kde jsou, kde je ta ochrana? Vždyť my jsme obranný pakt, pokud jste zapomněli. NATO je obranný pakt! Já jsem k tomu točil teď video a citoval jsem článek 1, kde slovo mír je tam několikrát. NATO vzniklo proto, aby byl mír! Možná jste zapomněli. Takže za Metnara vrtulníky jsme koupili, české ruční palné zbraně, izraelské radiolokátory, Casy, raketové komplety, kolová obrněná vozidla, lehká obrněná vozidla pro chemiky, terénní automobily Toyota Hilux. To jsem byl tady v Táboře, ta jednotka, co tam měli ta ruská auta. Ukazovali mi techničák: 1.ledna 1980. Proč to předtím nikdo neřešil? Ti naši předchůdci? Taktický rušič, modernizace tanků a tak dále. My jsme armádu vždy podporovali a podporujeme.

Ale nemá to nic společného s tím, pokud my tvrdíme, že je potřeba i mluvit o míru, nejenom o válce. A to je odpovědnost světových politiků. Světových politiků. Takže ten bod je, já jsem ho tady četl, že za nás se zvýšily výdaje na armádu o 100 procent. Protože samozřejmě kvůli vám, že máme nejhorší inflaci, tak máme samozřejmě i růst HDP. Takže samozřejmě ta procenta HDP jsou sice důležitá, ale zkreslující. Podstatná je absolutní hodnota výdajů na armádu. A armáda - a já jsem navštívil tolik jednotek armády, ANO (?) jsme vždycky podporovali. Takže prosím vás, přestaňte už vlastně tady mluvit o tom, že my to nepodporujeme.

A my jsme si nikdy nedovolili v podstatě do armády ani zasahovat. Jeden z bodů dneska bude kalendář sportovců Dukly, kteří si udělali kalendář s protivojenskou problematikou a pan Řehka jim to zakázal. Pan Řehka, to je ten mluvčí, tedy English je to taky, ale hlavně mluvčí, který stále mluví. Takže to je bod 18.

Bod 19 je třetí světová válka v podání paní Černochové a pana Řehky. Myslí to armáda a vláda s válkou vážně? Já jsem byl strašně překvapený, když jsem zjistil, že tady v tom, to je takové médium, které většinou píše proti nám a i ten komentátor píše proti nám, kdysi psal pro socany - tak to je titulek toho článku: Myslí to vláda a armáda s válkou vážně?

Bagatelizuje opozice riziko napadení Česka zvenčí? Nebo naopak vláda přehnaně straší? Strategie ANO a SPD je jasná. Stojíme o svůj klid a špatně snášíme nepříjemné pravdy. No, my je snášíme úplně v pohodě. Akorát Pravda nevítězí. Bez ohledu na imperiální choutky a konfrontační rétoriku Ruska, které na Ukrajině předvádí, že žádný faul proti mezinárodnímu právu mu není cizí. Jenže ani vládní argumentace nepůsobí důvěryhodně. Tón jí neudává politik, nýbrž voják, náčelník Generálního štábu Karel Řehka. Když před měsícem prezentoval koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2035, uvedl, že bychom měli počítat s nejtěžším scénářem. Pan Řehka Ten měl tolik mediálních vyjádření, víc než všichni ostatní, kteří veleli armádě. Doslova řekl: Musíme se připravovat na válku velkého rozsahu, vysoké intenzity s technologicky vyspělým nepřítelem, který vlastní jaderné zbraně. A musíme se připravovat rychle. Ano, nechápu to, nechápu to.

Pamatujete prezidentské volby, když jsem mluvil o míru, tak jsem byl úplně dehonestován. Nebudu se vracet k České televizi.

Co tady říká ten pan komentátor. Ministryně obrany Jana Černochová Řehku hájí. Prý se snaží vysvětlit lidem, že iluze věčného míru bohužel skončila. Proč by měla skončit? O čem to je vlastně? Pokud vyhraje Trump, tak jasně řekl, že válka skončí a já mu držím palce, protože za Trumpa žádná válka nebyla. Naopak dal do pořádku i vztah Izrael Saúdská Arábie a zahraniční politiky. Měl jasné úspěchy. My Spojené státy potřebujeme v NATO. Ale NATO je obranný pakt, když jsem tady četl ten článek pět, který jsem dostal od pana prezidenta.

No, a co říkal tady pan komentátor? Iluze věčného míru bohužel skončila. Pro mě je nepřijatelné, aby tady byly všude války, nepřijatelné. Neumíme si to představit. Ta tragédie, která se stála na Filozofické fakultě před Vánoci. Jaký obrovský vliv to na nás mělo? Obrovský, obrovský. Nejhorší ministr zdravotnictví zničil reformu psychiatrické péče, ano? Jaký to má dopad na to obyvatelstvo, i to strašení. Ty děti - teď nevím, kde jsme to byli, snad v Ústeckém kraji - mají strach, protože stále tady někdo straší. V Německu se armáda připravuje. Vždyť ať se připravují, ale ty plány odhalil německý Blesk, Bild.

Takže co říkal pan komentátor? Raději by nám měli povědět, jak se přípravy na válku velkého rozsahu dotknou běžných občanů. Chystá se stát školit a cvičit civilisty? Kdyby přistoupil k mobilizaci, jak se daří zálohám? Plánuje vláda omezit omezení některých práv? Jak to vypadá s výstražnými systémy a s přenosem informací? V jakém stavu jsou kryty z komunistické éry?

No, já znám kryt vlády, tam jsem byl. Tam je to samozřejmě pohoda, tam můžou být dlouho, když bude válka. Viděli jsme i kryty v těch komunistických budovách v Kladně. Tam mají také kryty. Kdysi jsme ještě měli k tomu i cvičení. No, tak to jsou legitimní otázky. Pokud nás tedy někdo straší a říká nám, že se máme na to připravit, tak nám to tady řekněte. Proto to tady navrhuji jako bod.

V jakém stavu jsou kryty z komunistické éry, říká pan politolog. Kdy se dozvíme, co dělat při bezprostředním ohrožení? Válečná generace má praxi. Padesátníkům něco utkvělo v hlavách z branné výchovy - ano, to jsme mívali - a pravidelných nácviků. Co však ti mladší? Kabinet by měl též pamatovat, že když lidé slyší o hrozbách, touží ochránit své blízké. Ano, třeba pořizováním zbraní. No, tak o tom se samozřejmě, pokud vím, dneska budeme bavit. Jak to jde ale dohromady s úvahami o jejich přísnější regulaci, které se vyrojily po střelbě na Filozofické fakultě?

Karty na stůl by měla vyložit také armáda. Největší investicí do ní je nákup 24 amerických stíhaček F-35. Vyjít nás mají na 322 miliard. Je to ovšem dost možné, že inflace, komplikovaný servis, náklady na infrastrukturu, personál a další okolnosti, tento obchod ještě prodraží. I kdyby se jednalo o rozumný krok, o čemž lze mít pochybnosti, tak jeho efekt se projeví až v roce 2035, kdy 24 strojů bude v České republice. Jak nám ale pomůžou teď, když už je oheň na střeše?

Takže o tom to je, ne? Tak už by bylo fajn, kdybychom si o tom popovídali. Znovu opakuji, NATO je obranný pakt. Pokud někdo stále mluví, že budeme někde útočit a půjdeme do války, tak podle mého názoru je to nesmysl. Takže to je bod 19.

Bod 20. Sportovci Dukly a slovo mír, které je v armádě zakázané, zase článek. Sportovci z armádního klubu Dukla stejně jako každý rok nafotili kalendář na příští rok. Někteří z nich na sebe namalovali protiválečný mírový znak, jež proslavil hippies v dobách americké války ve Vietnamu. To naprosto logicky rozzuřilo ministryni obrany Janu Černochovou a náčelníka generálního štábu Karla Řehku, protože prý kalendář vzbudil mezi vojáky pohoršení. Generála Řehku upozornil na kalendář jeho podřízený, že je v rozporu s principy armády.

Podle náčelníka generálního štábu není vhodné používat symboliku skupin, které nejenže odmítají válku, ale jsou i proti vojákům a jejich poslání chránit ostatní, řekla právu mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořákova s tím, že mezi sportovci Dukly je řada vojáků z povolání a ti by se s podobnými symboly neměli ztotožňovat. To je ta svoboda a demokracie. Ředitel Dukly Pavel Benc si po důkladném "pojebu" - v uvozovkách, to není moje, to jsem neřekl, tady je to napsané, můžete si to zkontrolovat, skandál - posypal hlavu.

Původně to bylo myšleno jako poděkování armádě, že můžeme sportovat v míru, ale pozdě jsme si uvědomili, že v dnešní vypjaté době to vůči armádě nebylo fér a nakonec se to obrátilo proti nám, uvedl. Dukla vzápětí učinila opatření, aby už ideologicky (Smích.) závadný kalendář nemohl nikdo vidět, milé děti. Když jsem viděl reakci lidí z armády, tak jsem pochopil, že jsem udělal botu. Přestali jsme proto ty kalendáře dál distribuovat. Zbytek, co jsme měli, jsme spálili, aby se to nedostalo dál, vysvětlil Benc. No, tak fajn, to je ten bod 20.

Bod 21. Hnutí ANO má svoje hodnoty, má rádo lidí, chce, aby se lidi měli dobře. Naše hodnoty jsou svoboda, demokracie a jedna z největších hodnot je i mír. Tady byl titulek - Babiš chce mír, jen proklamace - míní expert. Mě vždycky fascinují ti experti. Na co jsou experti, odkud přišli, nevím. Ano, Babiš chce mír. To trvale říkám, nestydím se za to a podle mého názoru je to normální. Ten, kdo chce válku, není normální, pro mě není normální, ano? Takže vy pětikoalice děláte z toho zakázané slovo.

Bod 22. Ten se jmenuje Vysvětlení ministra Lipavského a jeho vystoupení v Davosu, kde mluvil o dezinformacích, aby nám vysvětlil, jak to myslel. Tak, my už máme jednoho ministra pro cenzuru, pana Rakušana. Ten má ty kryty a teď chodí po naší zemi a dokonce to dělá bez cenzury. Nechápu, nejdřív se hlásí k cenzuře. Včera díky bohu osvobodili tu učitelku, kterou stíhali za to, že něco říkala dětem. Já to neumím posoudit, ale žijeme v době, kdy plno lidí je stíháno za názory.

No, a pan Lipavský v Davosu, tady je titulek Ochrana před roboty a spiknutími. Je třeba lidem zajistit právo nebýt manipulován, prohlásil v Davosu Lipavský o umělé inteligenci. No, takže tam byl panel Ochrana demokracie před roboty a spiknutími. Podle českého ministra je třeba na globální úrovni diskutovat o způsobu, jakým lidé komunikují skrze globální internetové platformy. Musíme více přemýšlet nad právem nebýt manipulován.

Já tomu nerozumím, co to je právo nebýt manipulován? Pokud tady někdo něco manipuluje, tak to byla vždycky vaše provládní média

na čele s Českou televizí, Českým rozhlasem a ty vaše různé servery, jo. Takže právo nebýt manipulován, zdůraznil Lipavský. Lidé podle něj musí vědět, jestli je například video, které sledují, pravé, nebo bylo vytvořeno umělou inteligencí. No, tak dobře, to snad zvládnou. Musíme hledat řešení, jak podpořit svobodu slova, ale zároveň neohrozit naše demokratické společnosti, řekl pan Lipavský.

Potom tady mám článek Vyhladovění médií podle eurokomisařky Jourové. Ta by nám taky asi všechno zakazovala, ale to je vyšší level, to je Evropská komise. No, a v Evropě, v Bruselu, se diskutuje, že Evropská unie chce zavést nové celounijní trestné činy, pro které Brusel určí minimální tresty, které budou platné ve všech členských státech.

Do stejné kategorie, jako je terorismus, obchod s lidmi, drogami a zbraněmi či praní špinavých peněz, se tak mají zařadit projevy nenávisti a trestné činy z nenávisti. Tuto novinku během svého lednového zasedání prosadil Evropský parlament, a to i díky a tak dále. Takže ono to vypadá, že nenávist bude na úrovni terorismu. Tak já nevím. Co vám to připomíná? Rád bych to pochopil, kdyby nám to pan ministr tady vysvětlil.

Bod 23. Pan premiér má už dva měsíce nejvyšší inflaci v Evropě a teď nám slibuje čísla, která ostatní země mají už několik měsíců. A ještě má tu drzost se tím chlubit. Pane premiére, inflace za prosinec je 7,6. Jste nejhorší. Vy jste to způsobili, vaše vláda. Nejvyšší ceny energie. Všechno to začalo s energiemi. Windfall tax se taky nepovedl, takže všechno zaplatil ČEZ nakonec místo toho, abyste ho vykoupili. Ale to už všechno znáte. Takové Dánsko má 0,4 %, pane premiére. A eurozóna má 2,9 a Evropská unie má 3,4. Je jasné, že inflace i u nás bude klesat. Ale já vždycky žasnu, jak vy dopředu něco prodáváte, přitom jste nejhorší. A těch parametrů, kde jste nejhorší, je strašně moc.

Bod 24. Pane premiére, tady od nástupu jste stále strašili lidi, že nejsou peníze a že vy to dáte do pořádku, ty veřejné finance. Teď jste si vymyslel ten parametr: poměr HDP vůči deficitu veřejných financí. Ano, 21 byl 5,1 a teď bude 2,2. A proč? No, protože HDP nám skočilo 21 na 24 o 1 600 miliard. Trojčlenka na základní škole, sedmá třída. Už jsem to vysvětloval, točil jsem videa. Takže titulek: "Dluh Evropské unie klesá, ale v Česku roste." Jak je to možné? Tisíc miliard. Od vašeho nástupu do konce roku 2024 absolutně stoupne dluh. To je víc než za celé působení naší vlády.

Bod 25. Na to bychom si měli vzít aspoň dva dny. Ten se jmenuje: 20 let členství České republiky v Evropské unii. Mě strašně zaujal, jak tady provládní deník, a tam je jeden redaktor, který stále píše proti nám a pro vládu, tady o tom mluví a začíná to: Využít šance. Historie nezná "kdyby". Nemáme alternativní srovnání, jak by to u nás vypadalo, kdyby Česko nevstoupilo před 20 lety do Evropské unie. Ani v blízkém regionu nikdo samostatnou cestu nezvolil. Takže není kam nahlédnout přes hranice. Kolegové z Googlu mi vygooglovali, vygooglili, že vzdušná vzdálenost mezi Českou republikou a Švýcarskem je 300 km, pane redaktore. Takže Švýcarsko, Norsko... Ale tím nechci nic říct. My jsme se rozhodli a pojďme si to říct, jak to všechno bylo, jak to funguje. Jak to funguje, že my pošleme peníze do Evropy 66 miliard, a oni si s nimi, tedy Komise, udělají si, co chtějí. A když my chceme ty peníze, tak nám to diktují, kde... A potom dělají všechno pro to, aby nám je vzali. Čistá bilance je plus tisíc miliard. Fajn.

Měli jsme dvě předsednictví. Jedno ProMoPro - tam rozkradli stovky milionů, místo politiků zavřeli úředníky, padla vláda. Ostuda. Teď se naštěstí nic nestalo. Utratili 2,3 miliardy, výsledek žádný. Nejzelenější předsednictví. Plus pro občany? Nula. Pojďme se o tom bavit, o těch komisařích, jak se tam všechno funguje, jak ta komise tam má inflační doložku, jaké máte důchody, když tam jste. A ti komisaři nikým nevolení? 20 let EU. Mně na tom záleží. A co za těch 20 let? Nezvládli jsme Schengen, i když o tom jsem stále mluvil, a nezvládli jsme základní čtyři svobody. Ani ten vnitřní trh nefunguje. A ty různé tarifní jako překážky a tak dále.

Tady dokonce (čte titulek): "Topolánek ostře o Bruselu: 20 let nenaplněných očekávání, EU jednoznačně eroduje." Ano, a hlavně hlavní problém Evropské komise je, že přes peníze vydírá jednotlivé státy a prosazuje svoje politiky. Proto zadrželi Orbánovi 32 miliard euro, protože Orbán nechtěl, aby se děti na základce učily o pohlavích, že jich je, nevím kolik, 50, nebo kolik. Morawieckému zadrželi 38 miliard euro. No, a když zvolili správného premiéra, toho Tuska, tak pustili. Když já jsem byl premiér, tak si vymysleli střet zájmů. Takže bavme se o Evropské unii, bavme se o chobotnici té Komise, a jak všechny orgány, kdo je volí, jak je volí, kdo tam má vliv, proč ta Evropská rada to neřídí a tak dále. Jo? Takže to je bod 25.

Bod 26. Tato vláda, když nastoupila, tak jasně řekla, že zdravotnictví není priorita. "Zdravotní pojišťovny mohou být za rok na suchu." Titulek tady. 1,4 miliardy tvoří podle předběžného odhadu faktury po splatnosti u Vojenské zdravotní pojišťovny. Hned jim vzdali 14 miliard. Zdravotnictví pro nás bylo priorita. Všechny naše projekty zničili, reformu psychiatrické péče, všechno zničil Válek, náš národní boj proti rakovině, taky to někde skončí, něco v Motole, něco tam. A hlavně, vážení spoluobčané, všechno, ty pásky, které stříhají a všude, je naše práce, prodávají naši práci. Bohužel v médiích to nikdo nepřipomene. A stejné je to samozřejmě s dopravní infrastrukturou, kde ministr nemusí už vůbec nic dělat. Takže to je další bod.

Potom tady máme bod (27): "Statisíce českých dětí nemají pediatra." Titulek. No. Co jsme my udělali v září 2018, když jsem zjistil, že 2 500 studentů každý rok udělá přijímačky na lékařské fakultě, ale se nedostane? To bylo manažerské rozhodnutí, které trvalo pět minut. Nejsou pedagogové. Proč nejsou? Nemají peníze. Tak jim dáme. Kolik? 7 miliard na 10 let. Výsledek? Přijali o 30 % více studentů. To je to naše školství. Jak se vyjednává? Přijde vysoká škola, řekne, dej mi peníze. A potom? Stát by měl říct, já chci zubaře, já chci psychiatry, já chci pediatry, já chci radiology, já chci tohle, fyzioterapeuty. A potom dostaneš ty peníze. Ne? Hustopeče, zubař, tam jsme byli, na chodníku, 300 lidí, končil 2020. Kolik v ročníku? 80 jenom. A proč ne 200? To jsme měli taky v programu. Náš program: 43 zubařských center, 24/7 on-line stále. Bohužel 40 % národa chodí k zubaři, až když je bolí zuby, nechodí na prevenci. Prevence a tak dále. Tohle je výsledek vzdělávání.

Proč sestry? Teď bude v úterý seminář. Tady paní poslankyně Mádlová organizuje s paní Adámkovou. Sestry. Ještě důležitější než lékaři. Ano, taky jsme uvažovali, že budou mít výsluhy, ti, kteří slouží na jipkách. Zdravotnictví... A zažili jsme ten covid. A to bylo peklo. A tam jsme zjistili, v jakém stavu máme hygienickou službu, co máme na státních hmotných rezervách. A léky? To jsme zařizovali - ty léky. Jsem tady řekl ministrovi, ať jde za Zentivou. Samozřejmě neoslovil. Macron to udělal minulý rok v červnu, dal seznam 50 léků a ve Francii to budou vyrábět. Měla by to dělat Evropská unie, ale to by tam musel někdo řídit tu Evropskou radu a museli by mluvit k věci, a ne stále... Stále je první bod Ukrajina! Stále Ukrajina! Ale Evropa má taky problémy. Takže to je to zdravotnictví, což je velký problém. A to je ten bod, že naše děti nemají pediatra.

Bod 28. Piráti neumí ani to IT. Digitalizace měla být jejich vlajková loď, ale nezvládli ani jednoduchou aplikaci. No, pamatujete? A to je ten dvojí metr. Když jsme dělali dálniční známky, e-projekt, e-shop nebo ten recept a všechna ta vyjádření pětikoalice tady, jak nás kritizovali, a pan Fiala říkal - ministr Havlíček s velkou slávou spustil e-shop na dálniční známky a pak ho překvapilo, že tam lidi opravdu nakupují, ne, se nám vysmívali. My se tak nechováme, jo, ale zkrátka je to absurdní. A občanku v mobilu, to jako to nejdůležitější, ne?

Já občanku v mobilu nebudu nikdy mít! Jsem důchodce, který zkrátka není tak elektronicky zdatný. A budu (se smíchem) mít tu klasickou občanku, (důrazně) protože jsem konzerva! Nebudu a není to pro mě důležité! Ano, já chápu, je to důležité, elektronizace. Ale tak jste machrovali, říkali jste, jak jste skvělí, ti Piráti. A co udělali? Stavět - se nestaví, tady vznikl nějaký úřad... a nakonec to dopadlo tak, že shodily i další servery a tak dále, takže se to vůbec nepovedlo. No, ale kdyby to bylo za nás, no, tak to by Česká televize měla ten žlutý pásek stále, experti nezávislí by tam chodili a říkali by, jak my jsme úplní pitomci, no. Tak tady za... myslím, že už kolega (Králíček?) o tom mluvil a - se to nepovedlo, ale samozřejmě je to v pohodě.

Stažení eDokladů trvá i hodiny a tak dále. Pirátská digitální loď je děravá jako cedník, jo, a tak - takže se to (s důrazem) nepovedlo, no, nedaří se těm Pirátům. Ani bydlení se nedaří, ani digitalizace. Takže je to samozřejmě problém. Spuštění eDokladů rozbilo registry, lidé si nemohou pro léky na občanku, uvádí SÚKL. Doklad v mobilu, ano, aspoň nějaké titulky byly, no teď mám tady zajímavý bod, a to je dvojí metr médií. Dvojí metr, to je vlastně takové logo, nevím, jestli Patrik Nacher to má registrované, dohaduje se tam s těmi našimi přáteli na Twitteru. A já jsem tady vystoupil a samozřejmě hned jsem byl dehonestován a tady nějací zoufalci tvrdili, že jsem vám někomu omluvit, jo? Přitom já jsem v podstatě jen použil slovo ikony pražské kavárny. A kníže Schwarzenberg označil rakouské aktivisty za magory 18. května 2007, já si to jen zopakoval, ale já myslím, že Rakušané to pochopili.

No, a co tady píše pan redaktor? Pan redaktor neví, jestli mu je více stydno z pokryteckých českých politiků, nebo z české veřejné debaty a jejích čelních představitelů. Tak se třeba podívejme na Andreje Babiše, který za poslední čtyři roky otočil názor na korespondenční volbu o 180 stupňů. Ano. A taky jsme to i zdůvodnili. Zprávu o tomto veletoči najdete snad na každém zpravodajském webu, ale většina z nich už zároveň cudně mlčí o tom, že stejnou otočku provedl i Petr Fiala. Babiš volby chtěl, teď nechce a vymlouvá se na zkušenosti ze Spojených států a Rakouska. Fiala volbu (důrazně) nechtěl a teď chce a ani se (se smíchem) nenamáhá na nic vymlouvat, protože se ho zkrátka nikdo neptá a protože zkrátka ta vybraná média, která vyhrála tady volby pětikoalice (pětikoalici?) i panu prezidentovi i po tom, co už jsme v opozici, tak stále mají dvojí metr.

Takže kdo je větší pokrytec? Babiš? Fiala? Nebo média, která u jednoho politika vyžadují názorovou konzistenci? Ano, kolikrát mi vyčítali, že jsem v roce 2014 řekl - nebudu kandidovat - no, tak potom, když Stropnický se na nás vykašlal, tak jsem musel kandidovat. Vyžadují názorovou konzistenci a u druhého, dokonce solidního a poctivého, v uvozovkách, na názorový veletoč ani (důrazně) neupozorní. Stejně bychom se mohli pošklebovat nad jedním komentářem v konkurenčním listu, jehož autor kvůli Babišově výroku o rakouských magorech nařkl celé hnutí z nacionálního extremismu. (Smích.)

A co já jsem tady vlastně řekl? No, 2009 - protože, vážení, a ještě jednou, vážení spoluobčané, všechny dálnice, které se staví, (to) je díky nám. Tahle pětikoalice, Kupka chodí s Fialou, stříhají pásky. (Důrazně.) Neudělali pro to vůbec nic! A já, když jsem byl ministr financí, tak jsem jasně řekl, že neexistuje, aby nebyly peníze na dálnice a na obchvaty. A tak bylo. A kdo byl na začátku? Ťok. Ministr Ťok je ten, který to všechno spustil. A měl moje krytí. (Důrazně.) Ten, který otevřel dálnici na Ústí nad Labem, když jsem mu řekl - 32 let se, co staví, co to je za bordel? A otevřel to v prosinci 2016. A D11! A obchvaty. A Třinec. A Frýdek Místek a tak dále. To je všechno naše dílo.

Ale když jsem (ve) 2019 byl na hranici kolem Kaplice, směr Linec, tak jsem řekl, Rakousko, aby si pospíšilo, aby si pospíšilo. No, protože tam budeme dřív. Všichni se mi smáli. No a jak to vypadá teď? Budeme tam 2026. Je to naše zásluha, (s důrazem) naše. A Rakušan tam bude kdy? 2031. A proč? No, protože můj přítel Sebastian Kurz udělal zásadní chybu, když si v lednu 2020 vzal do vlády Zelené - jak říkal pan Schwarzenberg - magory, kteří nechtěli jádro. Pamatujete? A (byla?) blokace, blokace hranic. Ale to nikdo nepřipomněl.

U nás lidi odmítali (se smíchem) obsluhovat rakouské občany, takže - a to byl ministr zahraničních věcí. A já jsem řekl - ano, když nastoupila ta zelená ministryně, (s důrazem) 14 projektů dálnic v Rakousku zastavila. A my jsme lobbovali přes velvyslance Sechtera opakovaně, aby aspoň těch 15 kilometrů úseku Linec - česká hranice dostavěli. No, tak nakonec to nějak bude, ale je to kvůli nim. Takže o tom to bylo, já jsem zopakoval jenom stejné slovo. No, ale ty reakce, no, to bylo neuvěřitelné jo. Takže dokonce někdo, to jsem ani nevěděl, nás obvinil, no. Já jsem si popovídal s předsedou rakouského parlamentu v pondělí - Sobotkou - znám ho dobře, byl tady na otevření Státní opery, kterou (důrazně) my jsme opravili, vážení. A můžete si psát co chcete, jako že bylo nějaké usnesení vlády, že se má něco udělat. Podstatné je, (důrazně) kdo to udělal, kdo to dotlačil.

Takže Sobotka je úplně v pohodě - myslím ten předseda rakouského - jsme spolu povídali, jo, celé Rakousko je v pohodě. (Důrazně.) Já tam dělám byznys,od roku 1980, jsem tam dělá byznys, jo, takže mě vždycky fascinuje, že (důrazně) co z toho udělali, no! Nálepkovat kohokoliv (slovem) magorství je tuze nepěkné a od předsedy ANO nevychované, ano? Jenom se ptáme, kde byl autor komentáře, když v roce 2007 o rakouských Zelených a ekologických aktivistech coby magorech mluvil Karel Schwarzenberg. A to nebyl opoziční politik, ale přímo ministr zahraničí. A také jej a jeho partaj obvinil z nacionálního extremismu? Ne.

Největší stud nás pak stíhá při sledování debaty nad dalším nejapným výrokem Aleny Schillerové, která ve své moudrosti přirovnala Markétu Pekarovou k Marii Zacharovové, temné to mluvčí ruského Ministerstva zahraničí. Ponechme stranou, že předsedkyně Sněmovny a možná budoucí premiérka se vzájemně nálepkují. Nejtrapnější pak ale byl vklad premiéra Petra Fialy, jež od paní Schillerové za tuto urážku požadoval omluvu.

Nějak si nechtěl vzpomenout, že sama paní Pekarová o týden dříve označila paní Schillerovou za hlásnou troubu ruské propagandy. Omluva by jistě byla namístě. Ale kdo by s ní měl začít, pane předsedo Fialo? Bylo by skutečně záhodno, aby se naše političky a naši politici přestali častovat primitivními urážkami a tak dále. Takže - ale o tom je, že by se měli - to je ten přístup pětikoalice, jak oni se chovají a co je na tom počátku, no. Takže otázka je, kde byl pan premiér, když v roce 2021 dala (SPOLU?) na několik typů billboardů Andreje Babiše spolu s Vladimirem Putinem. Nebo je snad urážení sprosťárnou, jen pokud se týká našich favoritů, a naopak zcela v pořádku, pokud se týká politických soupeřů? - píše tady pan redaktor. No, zajímavé.

A teď tady máme neuvěřitelné věci. Bod 30 - název - Jak ze záložny, kde měl účet premiér, zmizely miliony euro na zbraně pro Ukrajinu. Tak teď dobře poslouchejte. Evropská komise i z našich peněz poslala na Ukrajinu asi 100 miliard euro, 100 miliard. To jsou i naše daně, tam posíláme taky peníze. Ukrajinská vláda vyčlenila 37 milionů euro na nákup munice pro armádu, konkrétně střely do minometů a tanků, část peněz ale v Evropě zmizela, konkrétně 14 milionů euro, a ty se ztratily právě z kampeličky Podnikatelská družstevní záložna. To je záložna, ve které měl v minulosti uložené peníze i pan premiér Fiala. Ta kampelička - a vůbec nechápu, jak si může někdo... to, že pan premiér nerozumí veřejným financím a vůbec financím nerozumí, ale on si nepamatuje, že tady po kuponce... kolik jsme měli tady těch kampeliček, 120? Většina zkrachovala, většina okradla lidi (se smíchem) o miliardy. A pan premiér argumentuje, že chtěl mít ty peníze nějak rozložené do kampeličky. No tak to je jako úplně... To si asi dělá srandu.

Do kampeličky přišly ty peníze, a teď dobře poslouchejte, a to vůbec ani nechápu, jak je to možné, protože my máme nějaké regule na vybírání hotovosti, tak ty peníze z Ukrajiny někdo 29. března loňského roku odnesl v dvou brašnách. V jedné nese 30 milionů korun v pětitisícových českých bankovkách a ve druhé 2,2 milionu euro složených z 1 545 eurových a 5 802 eurových bankovek, které doplňují další euro stovky a euro padesátky. Je to normální tohle? Takže ukrajinská vláda (se smíchem) sem pošle peníze, kupte mi zbraně, někdo jde do banky vybere takovou hotovost, to ani vůbec nechápu jak je to možné, že banka tohle někde... to nevím, to mají hlásit, ne? Kolik se může vybírat? No tak kolik můžete v Evropské unii, deset tisíc euro ne a 200 000 korun, pokud si to dobře pamatuji, ne? No a pan premiér tam měl peníze. Takže to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelný skandál, neuvěřitelný skandál a každý den se něco dozvídáme. Takže ten bod se jmenuje Jak ze záložny, kde měl účet premiér, zmizely miliony euro na zbraně na Ukrajinu. Fakt neuvěřitelné.

Další bod se jmenuje Stopy rozvědky ve Fialově záložně, to je titulek, čtu titulek. Stopy rozvědky ve Fialově záložně. V kauze milionu na účtu se premiér dostal do podivné VIP společnosti. Stopy rozvědky v kauze. To je neuvěřitelné, neuvěřitelné. Další bod - titulek zase - Lidé z Fialovy záložny posílali miliony think tanků blízkému ODS, jak reaguje premiér a jeho straničtí kolegové. To je neskutečné, to je fakt neskutečné, co to vlastně je. Tady titulek, někdo říká, oblbnul jsem nezkušené politiky, psal šéf záložny o lidech z ODS. Já to tady nechci číst hodiny, kdo všechno tam měl peníze a kam to směřovalo a kdo je nějaký Kamil Bahbouh a proč jeho brácha je ve výběrové komisi na šéfa Českých drah a v jaké nadaci je. Co to je za chobotnici tohle? To jsme se vrátili do devadesátek? Nebo co toto je vůbec? To jsem nezažil. Pan premiér...

Další bod je - nápis - Fialovu záložnu pokutovala ČNB kvůli pravidlům o praní špinavých peněz, o klienty moc neusilovala, přesto přitáhla vlivné. Normálně pračka na peníze, pračka na peníze, ne? A potom, nevím, co dělali v organizačním řízení, co dělal FAÚ, ano dali tam nějakou pokutu ČNB, ale kdy? Panu premiérovi poradil člověk, který tady je velice schopný. Pracoval pro Chovance, pro Sobotku, všechno to řídil. To je takový člověk, a nemám na to žádný důkaz, ale jsem o tom přesvědčený, že dokázal zařídit i dehonestační článek ve Spojených státech, kdy jsem... je to spekulace, nemám na to důkaz. I když jsem tam byl ministr financí, protože samozřejmě to propojení těch některých globálních médií je velké. Pan premiér dneska myslím, že v provládním Blesku poskytl rozhovor. A v tom rozhovoru tvrdí, že nikdy nepodnikal. Když jde o Babiše, tak samozřejmě to je hned, všude se píše.

Já bych navrhl tady bod, který se jmenuje podle titulků Dotační království předsedy ODS Petra Fialy, desítky milionů tečou panu profesorovi. Ano. Pan premiér tvrdí, že nepodnikal, ale on podnikal s neziskovkou. A ta neziskovka získala 116 dotací z univerzity, dávaly různé organizace. Ano, pane premiér měl neziskovku, kde pomáhal barmským ženám, ano, barmským ženám. To je strašně zajímavé. O tom se samozřejmě nemluví, o tom psala jenom média, která jsou taková ta dezolátní. A tady jsou titulky: To se nemělo stát. Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou panu profesorovi. Milionové dotace pro spolek, kde sedí předseda ODS. Třeba za posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy. Nevím, proč ta neziskovka nedělala něco pro naše samoživitelky. Milionové dotace platí stát, platí Brno, platí Masarykova univerzita. Zajímavé. Takže to je ten bod 33.

Bod 34 - Fialovu záložnu pokutovala ČNB kvůli pravidlům o praní špinavých peněz. O klienty moc neusilovala, přesto přitáhla vlivné. To je třicet čtyřka.

Další bod, který se jmenuje Miliony pro dalšího politika ODS také šly přes záložnu. A tady se u toho zastavím. Kdo je ten politik? To je Radim Zíka, kterého předseda ODS Mirek Topolánek označil za korunního prince strany. Z veřejných funkcí odešel v roce 2012 s ostudou. Neustál série skandálů, které provázely jeho éru v čele Státního pozemkového fondu. Kdyby nějaký student chtěl udělat diplomku, kolik majetku se tady prodalo pod cenou, pozemků. Není lepší investice než pozemek. Není. Jsem přijel do Průhonic v roce 1992, tak tam stál metr čtvereční 1 000 korun. Dneska stojí 20 000 a není. A tak je to všude s těmi pozemky. Tenhle stát měl stovky miliard pozemků. Víte, kolik měly pozemků České dráhy? Jak to všechno zmizelo? České dráhy, Pozemkový fond, ÚZSVM. Všechno zašantročili. Ty pozemky jsou pryč. Letiště. Pamatujete na ten tunel, jak stát měl pozemek, potom ho prodal někomu za hubičku a ten ho prodal letišti za 4 miliardy? 4miliardový tunel? Přitom to měl si nechat. Jenom ty pozemky, kdyby všichni sepsali, o kolik jsme jich přišli, tak důchodci by měli a mladé rodiny, všichni by byli jak v ráji.

Rozprodali to tady. Nějaký Zíka z Pozemkového fondu. Mimochodem morální maják také vrátil do toho Pozemkového fondu nějakou podivnou paní. Byl s námi ve vládě, já si to dobře pamatuji. Ty restituce, jak se tam podvádělo. Je to pryč. Je to pryč. To jsou výsledky jejich vládnutí. Takže to je bod 35 - Miliony pro dalšího politika ODS. Také šly přes záložnu, kde měl peníze Fiala.

Teď mám tady bod číslo 6. Ten se jmenuje Výzva premiérovi Fialovi, ať zveřejní daňové přiznání a majetkové za rok 2011, než se stal ministrem školství v Nečasově vládě, a ať zveřejní veškerý svůj majetek, všechny nemovitosti, všechny pozemky, všechny domy a zdroj jejich financování. Pan premiér poskytl provládnímu Blesku rozhovor a tady je otázka: Expremiér Babiš vás vyzval ke zveřejnění každoročního daňového přiznání. Uděláte to? To nic nevyřeší. Na rozdíl od Andreje Babiše všechny moje příjmy jsou z neveřejných prostředků. Ne, daňových poplatníků, pane premiére. I ta neziskovka. Všechno platí lidé. Nepodnikám a nikdy jsem vlastně nepodnikal. No, podnikal jste, pane premiére. Ta neziskovka, to bylo podnikání, pro barmské ženy bohužel. Nevím, kde to skončilo všechno. Ty peníze by se ani v daňovém přiznání nevyskytly. Já udělal jinou věc, o které si myslím, že je důležitá. Dal jsem médiím k nahlédnutí výpisy z banky, které ukazují, že jsem tam peníze poslal, a v které době a že jsem je zase vybral. Pane premiére, to, že jste finančně negramotný pro stát, to víme. Takže já vám to řeknu ještě jednou. Ta majetková přiznání, která tady dávají poslanci a politici, nemají začátek. Tam je jenom nárůst. A v tom je ten problém.

Takže v roce 2011, před tím, než jste se stal ministrem školství, jste měl jasně deklarovat veškeré vaše majetky, veškeré byty, pozemky, domy, všechno. A k tomu od roku 2011 daňové přiznání, vaše příjmy. Jestli ty peníze, za které jste je nabyl, jste získal poctivě. Takže tady je nějaká pokuta, nějaká sranda, zase PR. Takže pokud chcete být transparentní, ukažte všechny majetky, porovnejte to - rok 2011, stal jste se ministrem školství 2012 v rámci vaší politické kariéry. O tom to je.

V roce 2016, když polistopadový kartel, který společně dělal vždycky kšefty, zjistil, že nebudu s nimi dělat kšefty, když mi jeden premiér, když jsem řval, že je prodražená letecká záchranka, a premiér mi řekl, vždyť vy máte Kapsch. Já jsem říkal, cože? My máme Kapsch? Možná Kapsch někoho platil, ale nás určitě ne. A když jsme udělali výběrové řízení, tak jsme ušetřili miliardu ročně navíc. Kdo tam kradl v Kapschi, to snad vědí ti, kteří to pamatují. Já jsem nikdy nekradl. Nikdy. A neměl jsem nikdy žádné aféry. A pokud provládní server uloží paní redaktorce napsat nějaký článek, že Babiš měl nějaké skandály? Ano, ty vymyšlené skandály se netýkají mojí politické kariéry. Moje politická kariéra začala v listopadu 2013 a kariéra ve vládě 29. ledna 2014. Takže potom kartel přišel s tím, že Babiše se musíme zbavit. Tak co vymysleli? Dluhopisy. Koho dluhopisy? Kalouska! A Sobotka? Sobotka mě vyhodil z vlády na základě vymyšlených dluhopisů. Mimochodem ty dluhopisy měly výnos 6 % a dneska prime rate je sedm, takže ti, kteří dostali ty peníze, dobrý kšeft.

A co se stalo? 2. února, tady je rozhovor. Mě všichni honili. Přišly tři štáby. Tam vzniklo legendární pro mladé sorry, jako. Tam jsem to řekl roku 2016. Ukázal jsem veškerá daňová přiznání od roku 1996 a do roku 2016, pane premiére. Dvě auditorské firmy to certifikovaly, tak si přečtěte můj rozhovor 2. února 2017. V úterý vás premiér Sobotka vyzval, abyste objasnil své příjmy minulých let. Ne? Tady jsem to všechno řekl. Tak to udělejte stejně, pane premiére, když jste čistý. Ukažte nám vaše majetky, vaše příjmy, ukažte to veřejnosti. Ne? A tady provládní Blesk napíše: Když premiéři mažou chyby charitou. Tak, vážení z Blesku, já jsem žádnou chybu v Čapím hnízdě neudělal a dal jsem na charitu 50 milionů, abych ukázal, že je to celé nesmysl a účelové politické trestní stíhání. Takže tady zase mě spojili. To je ten dvojí metr, pane premiére! Takže podle mého názoru ty vaše argumenty jsou o ničem a měl byste to udělat, aby lidé z toho měli pocit, že nemlžíte.

Bod číslo 37, to vyšlo dneska - stopy z Fialovy záložny vedou ke špiónovi, který měl okrást tajnou službu o milion. To je neuvěřitelné, ta rozvědka - nevím, jestli víte, co to je, to je pod ministrem vnitra. To je služba, v minulosti tam byla vyšetřovačka, tam zmizely stovky milionů. To nikdo pořádně ani nekontroluje. Mají neomezenou moc. Já vám, že samozřejmě v minulosti se to i zneužívalo. Nemám na to důkazy. Měli tam takovou Agátu. Škoda, že ji nepoužili na toho blázna, který tady zastřelil ty studenty. Škoda. Škoda! A pamatujete, jak se stal pan Rakušan ministrem vnitra? Nejdřív domluvil Švejdarovi, ještě ani nebyl ministr, ho zlikvidoval a potom Dozimetr Rédl dosadil šéfa rozvědky - z Dozimetru. Rozvědka je mocná. Kdo je kontroluje? Co si tam dělají? Mají nekontrolované peníze. Nekontrolované. Takže tady je takový článek. Špión zase. Neuvěřitelné!

Potom máme tady ještě Piráty. Takže další titulek, a to je bod 38. Takže dobře poslouchejte, a to je skandální. To bude zajímat mladou generaci. Tak my chceme, aby mladí lidé založili rodinu, aby měli děti, aby měli kde bydlet. Titulek: osm metrů musí pro život stačit. Stát chystá nový nejnižší standard bydlení. To si snad dělá někdo srandu! Osm metrů? Kolik to je? Dvakrát čtyři, ne? Dvakrát čtyři. Nebo podělte těch osm metrů... Je to dvakrát čtyři? Minimálně osm metrů čtverečních by v bytech mělo být vyhrazeno takzvané obytné ploše, tedy místu, které bude splňovat nároky na dostatek světla. Byty o rozměrech několika málo metrů čtverečních jsou standardem zejména v jihovýchodní Asii. Takže začneme s byty... Víte, jak je to v Japonsku? Tam jsem byl na intronizaci císaře. Tam jsem se dozvěděl, že Japonci, protože jich je strašně moc a ještě dlouho žijí, já jsem tam potkal ministra financí, tomu snad bylo 90, tak mají takové byty, kde je hrozně slyšet. Takže když se chtějí mazlit, to snad můžu říct, mazlit, ne, to nevadí, nebo když chtějí mít děti, tak jdou do hotelu. Nemůžou se mazlit doma. (Pobavení a potlesk poslanců ANO 2011.) Takže kam směřujeme? Co to znamená osm metrů čtverečních? To je jako peklo, tohle! Takže přitom u nás lidé by chtěli mít byty aspoň 60 metrů čtverečních. Takže možná by nám to pan Pirát Bartoš mohl vysvětlit. To fakt je neuvěřitelné!

A ještě úplně poslední bod, abych nezdržoval, je - to je také neuvěřitelné, co z toho Bartoše tam padá, a ten se jmenuje Kdo, kdy, kde a s kým. No prosím!

Bartošovo ministerstvo chystá centrální registr ubytovaných s přístupem pro úřady. Takže do nové databáze hostů, vážení spoluobčané, poslouchejte, hotelu či penzionů by mohli nahlížet lidé z hned několika veřejných institucí od finančních úřadů až po Ministerstvo pro místní rozvoj. To plánuje spuštění registru na příští rok. Odkazuje na evropské nařízení. Pane bože, přijďte k těm evropským volbám. Musíme vyhnat tyhle... neřeknu nic, ty lidi, tu chobotnici evropskou. Které však schraňování citlivých údajů nenařizuje. Připomínky k návrhu mohl uplatnit Úřad pro ochranu osobních údajů, ale ten nic neudělal. No, takže podle toho návrhu by se měly ty informace sbírat. Takže co to znamená? Vážení spoluobčané? Teď se soustřeďte, ubytujete se v hotelu, a pokud by hotel ubytoval někoho bez toho, že dá občanku, pokuta až 100 000 korun. No a potom jste v nějakém hotelu a Bartoš(?) se může podívat, kde jste. Tak to je ono. To je fakt nenormální. Kam to směřuje, tenhle tenhle stát? Fakt, to už vůbec tomu nerozumím. Místo toho, aby se starali a aby lidi měli kde bydlet, tak nám vykládají o osmi metrech čtverečních a o šmírování v hotelích.

Tak to je všechno. Snad jsem dlouho nemluvil. Děkuju vám za pozornost. Já si myslím, že bychom si měli o tom tady povídat. Na rozdíl od korespondenční volby jsou tato témata důležitá a aktuální. Děkuju. (Potlesk zleva.)

