„Schválně je vystavují nebezpečí.“ U Carlsona zaznělo, proč má Amerika vojáky v zámoří

Rozhovor, nazvaný Bývalý úředník Pentagonu Dan Caldwell vysvětluje, co by se stalo, kdyby Ted Cruz prosadil svou vůli v Íránu, se zaměřil na tlak senátora Teda Cruze na změnu režimu v Íránu a na širší důsledky takové politiky. Carlson zahájil diskusi přímou otázkou: „Co by se stalo, kdyby USA provedly vojenský úder na íránská jaderná zařízení?“ Caldwellova odpověď byla jednoznačná a varovala před katastrofálními následky. „Pro Spojené státy by to byla katastrofa,“ řekl a zdůraznil, že úder by pravděpodobně eskaloval do širšího konfliktu. „Hovoříme o válce, která by stála miliardy, zabila by tisíce Američanů a destabilizovala by celý region. Írán není Irák v roce 2003. Mají sofistikovanou armádu, zástupce po celém Blízkém východě a schopnost asymetricky odpovědět.“