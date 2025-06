Rajchl: Až 15 000 Kč navíc. Měsíčně. Kvůli EU

Pane doktore, co říkáte na rozhodnutí polského Ústavního soudu, podle něhož je Green Deal v rozporu s polským ústavním pořádkem a nesmí být v jejich zemi implementován?

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 19% Neměl 77% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8966 lidí

Jde o přelomové rozhodnutí, protože polský Ústavní soud fakticky konstatoval, že podstatná část Green Dealu – a zejména systém emisních povolenek ETSI a ETSII, jehož zavedení se plánuje na rok 2027 a které by ochromilo celou evropskou ekonomiku – je v rozporu s polskou ústavou. Ústavní soud konstatovali, že polská ústava má přednost před mezinárodními smlouvami a že předpis ETSII nevyhovuje testu proporcionality, tedy že se dá těchto cílů dosáhnout jinými a šetrnějšími opatřeními, neboť ta EU navrhovaná opatření by zásadním způsobem poškodila finanční stabilitu Polska a polských firem.

Polský Ústavní soud jako první nezávislá soudní instituce v Evropě se jednoznačně postavil proti Green Dealu a jeho rozhodnutí může mít dalekosáhlé důsledky i s ohledem na to, že polský prezident Karol Nawrocki už před volbami slíbil, že pokud vyhraje, využije svých pravomocí a vyhlásí referendum o odmítnutí Green Dealu. Poláci se nechtějí vzdát uhlí a nechtějí zavádět emisní povolenky, které by dle expertů znamenaly obrovský problém.

Za stranu PRO říkám, že bychom podobné referendum měli vypsat i u nás, jelikož zavedení systému ETSII bude mít dlouhodobé důsledky pro všechny české domácnosti a podnikatele. Jsme přesvědčeni, že jedinou autoritou, která o tom může rozhodnout, jsou občané České republiky.

V případě Ústavního soudu ČR, kvůli jeho složení vybranému prezidentem Pavlem a jeho lidmi, asi nelze očekávat podobné rozhodnutí, nebo ano?

Je to tak, u nás by Ústavní soud patrně tímto způsobem nerozhodl, protože je mnohem víc evropsky konformní a ukazuje to, že Česká republika se chová nesmírně servilně v rámci EU a neumí si uhájit svoje vlastní priority a zájmy. To je věc, která je chybou nejen EU, ale i naší politické reprezentace a celé naší legislativy, která fakticky dává přednost předpisům EU před našimi zákony. My to chceme otočit. Musíme dávat přednost Ústavě ČR a českým zákonům před evropskou legislativou.

Za druhé, hodláme vyhlásit referendum o zásadních otázkách, tedy o Green Dealu, o tzv. migračním paktu a o přijetí eura. Jsou to všechno otázky dalece přesahující mandát jedné vlády, protože to naši budoucnost ovlivní nejen na čtyři roky, ale na padesát let. Tudíž o tom musí rozhodovat přímo občané naší země jako nejvyšší demokratická autorita.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté, co prezident Donald Trump vyvázal USA z Pařížské klimatické dohody, začali i někteří čeští vrcholní politici vůči Green Dealu mluvit kritičtěji. Zjevně ale zůstalo pouze u slov.

Ano, zase to byly jen prázdné proklamace vedené snahou získat nějaké politické body na rozhodnutí Donalda Trumpa opustit celou tu zelenou lež. V praxi se u nás nestalo vůbec nic. Ale my, strana PRO, jednoznačně říkáme, že Green Deal se nedá opravit, zmírnit nebo posunout. Green Deal se musí zrušit, protože jde o schéma, které s ochranou přírody nemá nic společného, ale je to schéma postavené na principu vybírání peněz občanů po celé Evropě a jejich transportace na účty finančních spekulantů. Tím, že emisní povolenky jsou cenným papírem obchodovaným na burze, absolutně nejvyšší zisky z toho systému generují finanční spekulanti. Kde je v tom nějaká ochrana přírody? Necháváme pouze vydělat miliardy eur lidem, kteří nevytvářejí absolutně žádnou hodnotu.

Vraťme se ještě k systému ETSII, protože zdaleka ne všichni občané vědí, o čem to celé je. Můžete se dotknout ještě tohoto?

Jde o systém, jenž od roku 2027 zásadním způsobem rozšiřuje systém emisních povolenek, který zde byl zatím jen na výrobu elektřiny v elektrárnách, které nejsou bezemisní. Nyní by emisní povolenky dopadly na zemní plyn, uhlí, pohonné hmoty, na potraviny a v konečném důsledku na ceny všech komodit v České republice.

Původně byla navrhovaná cena emisní povolenky 45 eur za tunu CO2, později vyskočila na 76 eur a po týdnu obchodování na jedné menší burze její cenu obchodníci vyhnali na 81 eur za tunu CO2, což je dvojnásobek proti původním předpokladům. Kalkulačka, kterou odborníci připravili, aby šlo jejím prostřednictvím spočítat vliv těchto emisních povolenek na život domácností, už je nepoužitelná, protože má nastavenu maximální hodnotu emisní povolenky 70 eur a těch 81 eur už tam ani nezadáte.

Fotogalerie: - Vláda zatím drží

Jaké zdražení životních nákladů průměrné české domácnosti by tento systém přinesl?

Mnozí experti dnes předpokládají, že by emisní povolenka nakonec mohla stát 150 až 200 eur za tunu CO2. To by přineslo zásadní zdražení, u plynu o 50 %, u uhlí třeba o 100 % a dle výpočtů našich expertů by to pro běžné domácnosti přineslo zdražení životních nákladů o 10 až 15 tisíc korun měsíčně.

Vidíme, že Piráti už vymýšlejí, že to chtějí domácnostem vracet na nějakých dávkách, což ukazuje totální nesmyslnost celé zelené politiky. Lidem to vezmou – a pak že jim to budou vracet. Vždyť to je absolutní šílenost. Podle některých ekonomů by zavedení systému ETSII znamenalo totální ochromení evropské ekonomiky, protože obrovské množství firem by z Evropy odešlo. Ceny energetických vstupů by byly tak vysoké, že v rámci globálního trhu by zdejší firmy nebyly absolutně konkurenceschopné. Firmy by ve velkém odcházely, hlavně do Asie, kde jsou ceny energií nesrovnatelně nižší, a to by přineslo zásadní propad a obrovskou ekonomickou krizi celé Evropy.

Co tedy s tím?

Systém ETSII je třeba za každou cenu zastavit a nevratně zrušit. Jiné řešení neexistuje. Tohle není o tom, zda je to dobré, nebo špatné řešení – tohle už je v rámci našeho pudu sebezáchovy. Pokud tohle bude zavedeno, bude to konec Evropy. Naprosto zásadním způsobem před tím varuji a za stranu PRO říkám, že uděláme všechno, abychom to zastavili.