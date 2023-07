Babiš (ANO): Já jsem šel do politiky bojovat proti korupci, proti rozkrádání věcí

reklama

Takže ještě jednou. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, včera se stala historická událost. A možná novináři dohledají, že se to už stalo, ale já si to skutečně nepamatuji. A včera vystoupil předseda vlády, pan premiér Fiala a v přítomnosti místopředsedy Českého statistického úřadu nám oznámil, že inflace je 9,7 %. Já musím říct, že je to absolutně neuvěřitelné, protože lidé, kteří sledují vývoj inflace, její vývoj od roku 2021 a sledují vyjádření pana premiéra k inflaci, tak musí být absolutně v šoku. Protože my všichni si pamatujeme, jak pan premiér mluvil o Babišově drahotě, jak mluvil o Putinově drahotě. Ještě nedávno pan premiér se dohadoval s Českou národní bankou, kdo za to může. A včera pan premiér oznámil vlastně, že tato vláda, která pro lidi neudělala vůbec nic, srazila inflaci. To je absolutně neuvěřitelné. (Se smíchem.)

A já už jsem zažil plno lidí, kteří lhali. A někteří měli tik a někteří vlastně se červenali, někteří se nedívají do očí. Ale pan premiér lže neuvěřitelně. On lže suverénně, on skutečně vystupuje přesvědčivě. A teď nevím, jestli tomu věří nebo nevěří nebo si myslí, že lidé si nepamatují, co ještě řekl v květnu tohoto roku, v květnu tohoto roku. (Se smíchem.) A já tedy obdivuji pana premiéra, že takhle přesvědčivě a suverénně dokáže lhát. Já si myslím, že ty lži pana premiéra o bankrotu už vyvrátil tady sám ministr financí. Že to není Řecko, to byla samozřejmě jedna ze lží. Tato vláda a pan premiér oni stále lžou dokola. O Green Dealu, o inflaci. A potom člověk - já jsem to celé nečetl a teď to budu číst a komentovat, že ti, kteří do toho vidí, tak jsou absolutně v šoku, absolutně v šoku.

Pan premiér nám včera na tiskové konferenci - a já tedy chci říct, že možná pan předseda vlády lže, protože tomu nerozumí. Já chápu, že on je politolog, nerozumí ekonomice, nerozumí inflaci, napsal krásnou knížku ten Konzervatismus, to je taková bible ODS, ale škoda, že se toho nedrží. A kdo mu píše ty projevy, nebo proč. Nebo jestli skutečně už ztratil všechny zábrany a fakt mu to nevadí, ale když se potom na něj dívám, jak vystupuje, tak skutečně v tom lhaní je určitě mistr, možná světa. Skutečně klobouk dolů, pane premiére. Takhle lhát a suverénně, přesvědčivě a ti lidé, kteří tomu nerozumí, tak vám asi i uvěří. Ale ti, kteří to sledují, vám nemůžou věřit. Takže co nám včera řekl pan premiér.

"My jsme zdědili po Babišově vládě prudce se zvyšující inflaci". To je první lež, ano. Já vám tady přečtu inflaci z listopadu 2021, ano? Vy samozřejmě když vám to nevyhovuje, tak zpochybňujete EUROSTAT, ale toto je Český statistický úřad.

A tady v titulku se píše, že inflace stoupla jenom o 0,2 a tento vývoj byl ovlivněn prominutím DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Naše vláda prominula DPH 21 % v listopadu a prosinci na nulu, proto byla negativní inflace. Vy jste s tou inflací neudělali vůbec nic a považuji za nehoráznou drzost, že si vůbec dovolíte takhle vystoupit a říkat to. Vy jste dostali 260 miliard od občanů a firem do rozpočtu za rok 2022 a 2023 tím, že jste je zdanili inflací. Dva roky jste zdaňovali inflací, minulý rok, tento rok, příští rok už budete zdaňovat navýšením daní. Takže ty spotřebitelské ceny - a tady to čtu - v tom listopadu byly nižší ceny elektřiny o 16,2 % a zemního plynu o 11,5 %. Absolutně jednoznačně dokázaná fakta. Jak říká paní ministryně Černochová - fakta, fakta, čísla. Já si myslím, že snad nezpochybníte Český statistický úřad, když jste včera vedle toho pána tam stál. Takže my jsme srazili v listopadu inflaci a stejně jsme ji srazili v prosinci. Takže tady je absolutně jasné, že tím opatřením jsme zkrátka srazili tu inflaci a něco jsme pro ni udělali. V prosinci, píše Český statistický úřad, ceny elektřiny klesly o 15 % a zemního plynu o 7,9 % především v důsledku dočasného prominutí DPH na energie. Ano, my jsme něco proti inflaci udělali, a proto jsme skončili, a je úplně absurdní, jak vy vlastně argumentujete a tady je k tomu tabulka, tady je jasná tabulka a to je podle Českého statistického úřadu, že v prosinci byla inflace 6,6 a v lednu vystřelila na 9,9. A proč? Protože vy zkrátka všechno, co my jsme udělali dobrého pro lidi a srazili jsme ceny elektřiny a plynu, tak všechno, co dělala Babišova vláda, to je špatně, to nechceme. Proto vám to vystřelilo, protože vy jste nepokračovali v tom, aby DPH bylo nulové

Samozřejmě jsou různé způsoby, jak stlačit inflaci a nejlepší způsob jsme vám řekli 18. února 2022. Tady jsem vyzval ministra Síkelu, aby zastropoval cenu elektřiny pro lidi na 1500 korun za megawatt, tak jak to tehdy udělal ministr Sulík a domluvil se s výrobci elektřiny na Slovensku. To jste neudělali. Vy jste zapříčinili tu inflaci, vy jste ji vyhnali až na podle Českého statistického úřadu 18 % a podle Evropy myslím, že až na 19 %. Takže je absolutně absurdní a neuvěřitelné, že vy máte tu drzost říct lidem, že jste zdědili po naší vládě nějakou inflaci, když vám ta inflace vyhovuje, protože vy berete lidem peníze a nejen přes inflaci, ale berete jim teď s tím kvazi ozdravným balíčkem, který žádný ozdravný není a je to samozřejmě daňový balíček. A tady k tomu jsou jasná data.

Toto je Eurostat a já tady mám graf, kde je inflace Evropské unie, Německa, Španělska, Francie, Rakouska, Polska a Slovenska. A tady je jasně vidět, že inflace v České republice, když jsme vám předávali úřad v prosinci 2021, klesla na 5,3 % a byli jsme hluboko pod všemi těmito zeměmi, členskými státy v Evropské unii. Jediný, kdo byl pod námi, byla Francie. A proč? Vždyť sedíte vedle toho Macrona na Evropské radě. Vždyť Macron vykoupil minoritáře EDF, logicky, asi možná bez dohody a oni se bránili a teď myslím, že je to jasné. Macron srazil inflaci zastropováním. Španělé narvali to toho, aby pomohli lidem s cenou elektřiny a plynu, 200 miliard euro. Takže všechny tyto státy pomohly lidem a vy jste neudělal nic a vám to hned vystřelilo. Protože vám to vyhovuje. Vašim kámošům výrobcům elektřiny to taky vyhovuje. A vy jste měl vykoupit ten ČEZ, jedinou firmu, kterou jste úplně nezprivatizovali a kde máte 70 % a kde konečně jste nás uposlechli a minulý rok jste si měli vzít tu dividendu a ještě to vykoupit. Až teď jste si vzali tu větší dividendu a připravujete zase nějaký další podvod, kdy chcete rozdělit ČEZ, aby to vyhovovalo hlavně soukromým investorům a ne státu. Takže tady je to jasné. Vy jste potom tu inflaci postupně - vy jste se vlastně těšil, že to je všechno dražší - tak to šlo až na 18 %. Zkrátka je to jasné, tohle jsou statistiky. Takže neříkejte, že jste něco zdědili po Babišově vládě. Vy jste zdědili Českou republiku ve skvělém stavu se šestým nejmenším zadlužením, devátou prosperující zemi, sedmou nejbezpečnější a tak dále. Už jsem o tom mluvil, ale ta inflace je tady jasná. Je tady jasná a ta neuvěřitelná drzost chlubit se tím, že vy jste pro to něco udělali - vy jste neudělali vůbec nic.

Samozřejmě já dlouhodobě kritizuji Českou národní banku, co udělala. Základní sazbu 7 % - vy jste mlčeli, celý čas jste mlčeli, když tam byl Rusnok, který tady zničil hypoteční trh. Ať mi někdo vysvětlí, proč za korunu mají občané, podnikatelé a živnostníci platit větší úrok než za euro. Proč? Jakou to má logiku, když exportujeme 87 % do Evropské unie, když jsme v Evropské unii, jsou tady investoři. Ano, někdo řekne - kdybychom měli euro, ale to není argument. Vy jste poškodili všechny, tedy ČNB poškodila, nechala vydělat bankám v roce 2022 - a teď poslouchejte, vážení spoluobčané - 180 miliard. A ten windfall tax, tam nedostanete nic, protože soukromé firmy a banky vědí, jak to funguje. Takže kdo tady něco udělal pro inflaci? Jedině naše vláda v listopadu a prosinci 2021. Ano, možná Česká národní banka touto politikou posílila korunu. Ano, díky silné koruně ta ropa, která se dováží - a pane premiére, vy jste říkal, že se odstřihnete od té ruské ropy, tak ona v této chvíli teče, ta ruská ropa. A nakoupili jste v roce 2022 o 850 000 tun ruské ropy navíc. Ale ta díky silnější koruně byla fajn. Tak otázka je, jestli ty rafinérie, které měly zisk nevím kolik, 20 miliard, jestli to mělo vliv na tu inflaci nebo ne.

No a plyn. Pan ministr Síkela jenom stále mluví o tom, kolik má plynu a že nemá ruský plyn. No samozřejmě, že ho má, vždyť ČEZ má kontrakt s Gazpromem. Tak už přestaňte těm lidem stále lhát. To je neuvěřitelné. Já teď nebudu mluvit o tom, jak jste sliboval ten plynovod z Polska a další nesmysly, jak jste nás vždycky obviňoval z toho, že my, co jsme vlastně... A Dukovany, samozřejmě. A stokrát ta provládní média, ti vaši komentátoři a redaktoři, kteří vám fandí, budou říkat, že Havlíček chtěl Rossatom. No nechtěl.

Vy jste ho měli v Temelíně, ve finále Rosatom versus Westinghouse. Vy jste ho měli, vaše vláda, Nečasova vláda, jo. Ale tyhle lži, to, že tam byl nějaký komentář, že je to politika lží a že je to stále dokola. Je to neuvěřitelné a skutečně, že se nestydí, de facto nechápu. Tady je jasný graf, který ukazuje na to, že... Ano, Česká národní banka si myslí, že něco udělá pro inflaci. Já si myslím, že možná ten kurz měl nějaký vliv, ale to, že udělaly základní sazbu násobně vyšší a na začátku to bylo až třikrát vyšší, než je euro, byla zásadní chyba.

Dneska naše mladé rodiny můžou na byty zapomenout. Klára Dostálová tady včera vystupovala. Dneska pan Bartoš jde k panu prezidentovi řešit bytovou otázku. To je další sranda, ne? Vždyť pan Bartoš nám říkal, že bude stavět byty, teď nám říká, že mladí choďte do nájmu. Jaké byty, choďte do nájmu, ne? Byty si koupí ti bohatí a vy budete platit nájem. 3+kk v Praze 37 tisíc, bez režie.

Takže to jsem odbočil a samozřejmě novináři zase budou říkat... Já nemám projev, já jsem to všechno zažil, prožil a vím, o čem mluvím, na rozdíl od pana premiéra, který samozřejmě bohužel vůbec neví, o čem mluví a věří tomu. Nechápu, jak to je.

Takže dneska to Španělsko nebo Francie, všichni mají nižší inflaci, protože něco pro lidi udělali. Vždyť ten základní problém byl ta elektřina. Místo toho, aby ministr Síkela šel na Slovensko za Sulíkem a domluvil se, jak to udělali, tak jste z nás dělali blbce. Ale ta nová vláda, ta úřednická, která tam je do voleb, slovenská vláda, ta to prodloužila. Takže Slováci mají 1 450 korun za megawatt. Tak, vážení spoluobčané, spočítejte si, kolik byste ušetřili. Pan premiér tady stále říká, jak máme levné energie. No, nemáme, ten strop byl nesmyslný.

Já jsem zvědav, kde skončily ty desítky miliard na kompenzace té elektřiny, jestli zase to není nějaký tunel a jestli nějací obchodníci se nedomlouvali s výrobci a nepodepisovali smlouvy dodatečně. Těch vašich tunelů tady máme X, nebudu se vracet k solárům a tak dále. Takže ta historie je jasná.

Takže k té inflaci. Já vám to znovu tady přečtu, že v podstatě vám to skočilo - ano, vám to skočilo, protože jste nechtěli pokračovat v tom DPH na elektřinu pro lidi na nule. Nechtěli, ano. Vy jste nezastropovali a řešení bylo jasné. Já myslím, že elektřinu potřebuje každý a vidíme to na výsledcích těch firem, jak to je. Takže když tohle tedy čtu, že jste něco... jako neuvěřitelné, fakt neuvěřitelné.

Potom mluvíte o ruské agresi. Stále se vymlouváte na Ukrajinu, jo. Už několikrát jsem vás vyzval, abyste předložili ta čísla. Když jsem to řekl na Primě, tak paní redaktorka říkala - no, to je strašný. Vy jste říkal - to je neuvěřitelné, Babiš se ptá, kolik nás stojí Ukrajinci. Tak postupně to nějak padá. Údajně je to 45 miliard a - nevím - zbraně 40. Tak když je to 85, tak fajn, jo. Akorát, že čeští občané mají ten pocit, že na zbraně a pro Ukrajinu máte nekonečné zdroje a pro ně nemáte žádné zdroje, a proto jim navyšujete daně, když jste slibovali něco jiného.

Takže ta Ukrajina, pane premiére. Pokud se mýlím, tak ukažte ta čísla. Pokud je to 80 miliard, tak fajn. My jsme v rámci covidu, když se nám propadlo HDP roku 2020 o 5,5 %, tak to bylo 82 miliard a 370 miliard jsme dali lidem, abychom udrželi zaměstnanost, aby živnostníci přežili a zaměstnanci přežili. To je 450 miliard. Ale vy se nechcete bavit o těch číslech, protože vy zkrátka tomu nerozumíte a vy to manipulujete.

Takže vy mluvíte o ruské agresi. Ano, ale vždyť Česká republika vyvezla minulý rok třikrát víc elektřiny a vyrábíme ji velice levně - Dukovany 500 korun za megawatt. To je odepsané. Samozřejmě výrobci z uhlí mají ty emisní povolenky. Pamatujete, pane premiére, jak jste na mě křičel v předvolební debatě, co jsem udělal? Já jsem udělal, psal jsem dopisy, jednal jsem na Radě. Ještě 16. prosince jste to nechal na mně, když 17. jste přišel do Strakovky. Tak jsem jednal, ano?

To je neuvěřitelná prasárna, ty emisní povolenky. To je spekulace, někdo na tom vydělává miliardy. Já jsem v září 2021 jasně řekl, aby to zastropovali na 30 euro za Megawatt. Když to vystřelí na 100, no tak samozřejmě potom ta... Takže tam jste neudělal taky nic. Potom říkáte - pak přišly všechny ty události, které dobře známe. Jo, to známe, vy jste neudělali nic, vůbec nic jste neudělali. Za 570 dní nebo kolik to je dneska, vy nemáte program, vy nemáte programové prohlášení vlády. To první jste nikdy nevyhodnotili, v tom druhém jste měnili nějaká slovíčka, to jste taky nevyhodnotili.

Proto jsem vás vyzval, abyste v září přišli už konečně s něčím, co tady budete pro lidi dělat ty dva roky do října 2025 a požádali jste o důvěru. Vždyť vy jste těm lidem lhali, vy jste jim něco slibovali. Ale to je neuvěřitelné, jak vy dokážete lhát před volbami, po volbách, ráno, večer, na oběd, včera na tiskovkách. Vy máte ty svoje pořady, tam šíříte ty vaše nesmysly a ti moderátoři na vás koukají s obdivem, nechají vás mluvit, ta tripartita, která vám leze někam.

Včera pan premiér tady s námi nediskutoval. Potom šel do televize a říkal, že jsem použil nějaké vulgarismy. Ne, já jsem použil jedno slovo, které používá český občan každý den, si myslím a není to žádný vulgarismus. To byl jediný komentář. Pan premiér nechce s námi tady debatovat, protože evidentně samozřejmě neví, o co go.

Takže žádné úsilí nebylo. Vy jste projevili úsilí, jak okrást občany České republiky. Nejdřív důchodce, to jsou vaši nepřátelé. Protože údajně nás volí důchodci, no tak, hned sleva na jízdném pryč. Ale i ti mladí, sleva pryč. Potom jste jim vzali těch sedm tisíc korun, ano? A teď pokračuje Jurečka. To je unikátní ministr práce a sociálních věcí. Takového jsme ještě neměli, který nemá rád důchodce, chce jim vzít ty peníze a ještě je chce poslat do důchodu později.

Takže nevím, o čem jste tady vlastně mluvil. Úsilí naší vlády, ano. Úsilí vaší vlády má jasné výsledky. Klesli jste z devátého místa na dvanácté, bezpečnost katastrofa, kriminalita. No a ještě jako třešničku na dortu jste pozval ty ilegální migranty do Evropy. Takže všechno špatně. No, takže tady mluvíte, že nějaké kroky, snížení energií. Já nevím, kde se snížily energie. Vždyť ty stropy jsou neuvěřitelně vysoké.

Vyjednávali jste na evropské úrovni, ano. Předsednictví úplná katastrofa. Dokonce pan Rakušan se chlubil, že tu migrační zradu, kterou blokuje Morawiecki a další státy, jste připravovali. No, to je neuvěřitelné, ten výsledek, jaký je. Že jste sliboval, že nedovolíte zákaz výroby aut se spalovacími motory a pak jste to dovolil. Že lidi budou platit emise za nemovitosti a tak dále.

Takže na té evropské úrovni jste nevyjednal vůbec nic. Já vím, že asi pro vaši povahu je to těžké říct Evropské radě - dej mi 45 miliard Uršulo. Jinak tady budeme celý rok, jak jsem to řekl já. Když nesouhlasíte, tak tam budete celý rok a oni vám to dají, protože Evropská unie je tvrdý byznys, tvrdý byznys - abychom věděli, o čem to je bojovat za české zájmy. Ale to vy nevíte. Takže vy jste vyjednávali, tady říkáte, zastropovali, úplně špatně.

No a teď velká sranda jsou tady vládní úspory. Já už jsem o tom mluvil. Jaké úspory, kde jste uspořili, co jste uspořili? Vždyť navyšujete o 160 lidí teď v rámci nové systematizace. Nic jste neuspořili. Všude máte stovky poradců, všude máte kamarády, kteří neuspěli ve volbách a dělají poradce a tak dále. Takže plýtváte a od lidí chcete úspory, jo?

No a teď je fakt skutečně úsměvné, že jste dělali vytrvalý tlak na dodavatelské řetězce.

Já nevím, tak pokud tomu věříte, tak dělejte ten tlak, nechť ten chleba stojí 10 korun, když budete tlačit. Co to je za blbost! Co to je za nesmysl! Jaký tlak byste dělali?

Vám nevadí, že občané České republiky chodí stále nakupovat potraviny do Polska, do Německa a všude? Váš provládní kyperský server Seznamzprávy: Smutné, ale na Česko kašleme, vzkazují lidé z nákupu za hranicemi. Váš poradce říkal - choďte nakupovat do Polska. Je to normální, tohle? Vždyť Polsko - Moraviecki snížil DPH na potraviny na nulu. Vy nechcete, aby lidi, kterým berete ty peníze, utráceli ty peníze v České republice? Vám je to úplně jedno? Tak tomu nerozumím. Nerozumím tomu, proč tohle vám nevadí, proč to nevadí ministru financí. Takže vytrvalý tlak na dodavatelské řetězce, to jsme si zažili s panem ministrem Nekulou, to bylo skutečně vtipné, ta mouka v Lidlu za 12.90 a tak dále. Já myslím, že lidi z této branže musí být úplně na prášky z toho, protože to se nedá poslouchat.

Víc než rok jednáme, tlačíme na producenty, prodejce potravin, dodavatele a tak dále. Ne, vy máte jenom ten Agrofert v hlavě. Vy jenom ten Agrofert řešíte. Ty nesmysly, ty výmysly, místo toho, abyste byl rád, že je tady nějaká česká firma, registrovaná v Čechách, která zaměstnává 40 tisíc lidí a odvádí do rozpočtu za rok 2022 na sociálu, zdravotním a na daních 5 miliard! Pět miliard! A může Pekarová Adamová i další lhát, kolik chce, ale každý ví, že to není pravda.

Ano, vy jste nás kritizovali za... - vy jste tlačili na prodejce nafty a benzinu. Ne, pane premiére, takhle to nefunguje, je tady nějaký trh, ten funguje. Vždyť jste pravicová konzervativní strana, nebo jste tak začínali za Klause. Tak já nevím, o čem to mluvíte, vy, ODS, pravicová strana, vy chcete určovat podnikatelům, kolik mají zisk? Ale vy to děláte. Ano. Takže když benzin zlevnil pro lidi a pro firmy, tak vás to štvalo, tak hned navýšíme tu spotřební daň. Pan premiér říká, že tento tlak se vyplácí a má prokazatelný vliv na to, jak ceny padají. To je neuvěřitelné, já nevím, lidi z byznysu musí být úplně mrtví z toho, co tady pan premiér říká.

A naopak bylo správné, že jsme odolali tlaku různých populistů a ekonomických expertů, kteří nám radili, ať ceny zastropujeme a snížíme nebo zrušíme DPH. Ano, přesně, my jsme odolali. Ale vy jste neodolali tlaku výrobců elektřiny, těm jste neodolali, a proto mají desítky miliard a stovky miliard zisku, ano. A okradli jste lidi o 260 miliard. To je ta inflace. Kdybyste byli snížili tu elektřinu, tak všechno bylo v pohodě. Jasně. Ale vám to vyhovuje, pan ministr financí mi neodpověděl na inflační doložku církevních restitucí 165 miliard. A teď, kolik dostanou? Osm, devět miliard?

Takže ti vaši experti - my všechno víme, co jsou ti vaši experti. Odkud jsou, co říkají, kde byli, kdo je platí a tak dále. Takže teď říkáte, že to nekončí a že my jsme rozhazovačnou politikou roztočili inflaci. Takže to, že my jsme dali lidem - snížili jsme jim daně, snížili jsme daně o 504 miliardy, tak to je podle vás rozhazovačné. Proto lidi měli ty úspory a proto ty úspory mají, aby přežili dneska, když přišla tahle asociální vláda.

Nedopustili jsme skokový růst potravin, benzinu. Vy normálně všechno umíte, tak já nevím, mohli byste zařídit, aby všechno zase zlevnilo. A proč nezařídíte tu elektřinu, jak to mají Slováci, těch 1450. Proč ten strop už nedáte dolů, proč jste nevykoupili ČEZ? Proč neděláte něco pro lidi? Takže to je úplně neuvěřitelné, že vy tvrdíte, že jste udělali protiinflační opatření. Vy jste neudělali žádné protiinflační opatření, protože ta další lež - tvrdit to, že my jsme dali lidem peníze a oni běželi - nevím - do Lidlu, kde stál rohlík 2.90 a byl tam jenom jeden a všichni nejedli dva týdny, a někdo ho koupil za sto? Vždyť jste úplně mimo! A ti pitomci, kteří to opakují, ti takzvaní experti, kteří možná četli nějaké knížky a v životě nepodnikali, neví vůbec jak to funguje, tak na ty se vy odvoláváte. Takže není to pravda a už to neříkejte! Jasný důkaz je, že občané České republiky uspořili 900 miliard. Devět set miliard, ano. A dostali peníze i za inflační dluhopisy, které prosadila bývalá ministryně financí paní Schillerová.

Potom pan premiér tady mluvil o tom indexu, zpomalení ročního růstu. Já nevím, jestli si děláte analýzy, jak to vypadá, jak to všechno padá dolů, maloobchod a tak dále, logicky, bydlení, tak já nevím, co dneska vyřeší pan Bartoš s panem prezidentem. Ale včera to tady Klára řekla. Pan Bartoš dneska chodí otevírat ty nemovitosti, které díky našim programům byly postaveny, ale zároveň nás kritizuje.

Restaurace - ten Michelin, to je neuvěřitelné. To je normálně neuvěřitelná drzost, když vy schválíte 54 milionů korun, protože tři kuchaři v České republice mají pocit, že turisté chodí do České republiky do michelinské restaurace. Nechodí! Ti mladí kluci z Londýna chodí sem na pivo a za holkami. Nechodí to michelinských restaurací. Kdo chodí do michelinských restaurací? Bohatí lidé! To jsou drahé restaurace. Já jsem vlastnil restauraci na jihu Francie, měla dvě hvězdy, byla to jedna z nejlepších, prodělali jsme na tom neskutečné peníze a zavřeli. A vy pak mluvíte o Michelin, když o tom nic nevíte? Nejdřív bylo řečeno, že v tom katalogu údajně bude 50 restaurací. Takže co to znamená - 54 děleno 50 je milion a něco, to je korupční potenciál, ne, ty restaurace? Těch 50. My máme tisíce restaurací a kdo se do toho dostane? Kdo to bude vybírat? Kdo to tam prosazoval? Kdo to tam lobboval? Takže tady říkáte lidem - nemáme peníze, důchodci, máte smůlu, mladí, máte smůlu, zdaníme vás. A tady dostane - nejdříve to bylo pár restaurací, jakože michelinské, teď je to údajně větší počet. Takže vy ten resort totálně znovu devastujete.

Stále mluvíte dokola, že to EET nic nepřineslo. Samozřejmě že přineslo, 14 miliard, a přineslo by to 20 miliard. A hlavně to přineslo snížení DPH na jídlo, nealko a točené pivo. Ano, točené pivo. To byla moje kauza, protože jsem chtěl těm hospodám, které nemají jídlo, aby měly nějakou kompenzaci, nějak vyjít vstříc. Tak dneska signál je jasný, že tito podnikatelé daně platit nemusí, budou to platit jenom zaměstnanci. A tím jste vyslali jasný signál.

Takže tady provládní Česká televize se vás ptá, "jak funguji za vás kroky vlády, zda jsou dostatečné, a zároveň s dovolením se zeptám i na průběh ve Sněmovně". Průběh byl takový, že pan premiér s námi nemluví, pan premiér měl tady včera nějaký projev, to je asi podobné, jak to je obyčejně, že všechno funguje, všechno je skvělé, akorát ta čísla nesedí.

Tady se ptá redaktorka, jestli budou nějaké kompromisy. Tak asi budou. Ne? Kolik vlastní ten Schwarzenberg těch rybníků a Černín, ti šlechtici z TOP 09? Nevíte? Že tedy nebudou platit daň za ten rybník? A STAN lobuje za média, to je ale skandální. Ale dobrá, tak já to nekomentuji. Nebo Pirát navrhuje něco, že prezidenti mají smůlu. Tak proto jsem říkal, proč tady jsme, mohli jsme to nechat na září, až si to vyříkáte v pětikoalici, potom přijde servilní Tripartita, dá vám nějaký návrh a vy řeknete: No, sorry, jako kluci, máte smůlu, my máme pravdu, nebudete nás vydírat, my tomu rozumíme. Úplně neuvěřitelné! Když si vzpomenu, jak to bylo za nás.

Tak fakt klobouk dolů! Vy jste strašně zdatný a všechno to zvládáte. No a samozřejmě ta média, ta vám, jak to všechno je skvělé. No, takže co jste tady říkal? Ukazuje se, že naše rozumná politika, ano, to je rozumná, proti lidem, asociální politika promyšlená, dokonce, promyšlená, proto se to měnilo každý týden - přináší efekt, protože kromě toho, že začínáme dostávat inflaci pod kontrolu, tak to je jako neuvěřitelné. (Se smíchem.) Vždyť tady jsou ty články, jak jste se dohadoval s tím Michlem, že kdo za to může? Protože teď novináři zase vymysleli nějakého Michla, který skončil jako můj poradce a já jsem ho kritizoval! Já jsem ho kritizoval, protože ti teoretici z ČNB, oni by chtěli, aby tady byla dvacetiprocentní nezaměstnanost, aby lidi neměli ani na chleba, aby nelétali na dovolené! No poradce pana prezidenta nám sdělil, co si to vlastně občané České republiky dovolují, když lítají na dovolené. To je skandál, ne? Tak to byste chtěli! Aby to bylo jak v Maroku, kde podnikatel, když - a tam je brutální kapitalismus - vyhodí někoho před tu plechovou bránu a tam na chodníku sedí sto Maročanů bez práce a on ukáže: Pojď sem! A vezme ho dovnitř. To byste si představovali, ano, aby lidi byli tady bez práce, to by byla skvělá ta inflace, protože samozřejmě by lidi neměli na nic. No, úplně neuvěřitelné, neuvěřitelné, co nám tady ta ČNB předváděla. No a vy samozřejmě místo toho, abyste to kritizovali a bojovali, bojovali za lidi, tak jste neudělali nic.

To šetření, no, to je fakt neuvěřitelné. Já už jsem to navrhoval, pane premiére, kdybych já byl premiér, tak žádné pohoštění, jenom voda a kafe. Zrušte všechny IT zakázky, zrušte všechny poradce u těch ministrů. Já jsem měl asi sedm nebo osm poradců a měl jsem těch agend mraky. Zakažte všechny IT zakázky! Jako skutečně to udělejte! Propusťte všechny, kteří jsou členy stran pětikoalice. Víte, kolik ušetříte? ať ministři lítají normálně linkami! Já jsem jako ministr financí lítal linkou. Jenom premiér má lítat speciálem. Ne, ale samozřejmě v Evropě, abych to dodal. Takže můžete šetřit, ale vy zkrátka nešetříte.

Máte tam tři zbytečné ministry. Když už symbol korupce a zakladatel ODS béčka, zakladatel TOP 09, nějaký Kalousek říká, že máte zrušit ty ministry a předseda Pirátské strany říká, že je KO. Tečka. Tak to pan premiér nekritizoval. Já jsem použil slovo PR tři tečky, tak to je v pohodě, ne? To říká, že, a má pravdu! Vůbec nechápu, proč tam máte tyhle zbytečné ministry.

Co tu máme ještě dál? (Vyhledává v podkladech.) Jo, stále strašíte tím dluhem a vnuci, ale žádný vnuci nebudou. Vždyť vám klesá porodnost, protože ty lidi jsou zoufalí, když vidí, co jim říkáte, jak je strašíte. Ano, i o válce, i o válce. Podle týmu KRIT Ministerstva vnitra slovo mír je je ruský narativ. Takže o míru zákaz mluvit!. Dávejte si bacha, aby vás někdo neodstíhal, jako tu učitelku. Takže co tady ještě máme? Protiinflační opatření. A já to nechápu, já nevím, kdo vám toto psal. Dodavatelské řetězce a vy jste tedy zařídil ty ceny. No tak to je jako úžasné. Tak já nevím - možná by bylo dobré, kdyby vám občané napsali, jaké ceny by si přáli na ty věci a pokud to zařídíte, když tedy umíte tu inflaci, tak to by bylo skvělé.

Tady komentujete tu debatu, že kolik je tu přihlášených poslanců ANO. Celá tahle debata tady, celé to vaše opatření je absolutně zbytečné, nic to nepřinese, zdaníte lidi, vystrašíte investory. Proč by sem chodil nějaký zahraniční investor? Když si se podívá na program pětikoalice a stokrát jste opakoval, že nebudete navyšovat daně a teď je navyšujete, kdo vám bude věřit? Nikdo vám nebude věřit. Proč by sem chodili? Všichni půjdou do Polska nebo do Maďarska nebo na Slovensko? Proč by sem chodili? Kdo chce podnikat v takovémhle prostředí, kde pondělí je něco a v pátek je něco jiného? A hlavně samozřejmě teď se už ukazuje, že je tam pět stran a jedna lobbovala, aby nebyla spotřební daň na víno a druhá lobbovala za ty knížky, aby byla nula, protože se z toho dělá politika. Takže vy nemyslíte na lidi, vy myslíte jenom na to, abyste z toho dělali politiku.

No, takže ta opatření, já se na to zvědav. Vy samozřejmě máte obrovské štěstí, protože vy nic neděláte a ten trh nějak funguje. A ze všech stran pro vládní média přesvědčují, jak to je fantastické. A stále strašíte tím, jaké to bude hrozné. Znovu vám opakuju, ukazoval jsem tady tu tabulku, že my jsme převzali zadlužení České republiky po tom, co jste ho vyhnali z 20 % na 44 koncem roku 2013, tak jsme ho stlačili.

Zklamal mě Skopeček, pan místopředseda, ten tu není, když včera v televizi v debatě s Karlem Havlíčkem říká: Je smutné, že předchozích deset let,

kdy hnutí ANO mělo šanci něco udělat, tak nic neudělalo. Jedinou vlajkovou lodí bylo zpackané EET. Jak to může říct? Takže škoda, že tady není a já bych mu tady mohl číst a já všechno, co jsem dělal v politice, tak jsem to sepsal. Vydal jsem brožuru na Ministerstvo financí a tady mám materiál Moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra. (Ukazuje brožuru.) Protože když Sobotka viděl s Bělobrádkem, že jsem úspěšný, tak mě zkrátka vyhodili. A tady jsou ta čísla. Uspořili jsme na provozu budov 400 milionů. Vybrali jsme o 604 miliard daní navíc. Měl jsem přebytek státního rozpočtu 62 miliard; přestaňte už lhát o tom rozpočtu. My jsme dali do pořádku veřejné finance České republiky! My jsme zavedli kontrolní hlášení, boj proti těm podvodníkům s pohonnými hmotami, ty karuselové obchody, jsme to stlačili z 19 % nevím, na 12. Nárůst daní odváděných korporacemi. Každý o tom mluví, my jsme to dělali, ano. Pokud tady jsou zahraniční korporace a jejich matky jim účtují různé blbosti a tahají ten zisk někam do offshorů, no tak ano, to jsme my dělali. Zavedli jsme opatření pro narovnání podnikatelského prostředí 18 miliard. A zničili jsme hazard! Zničili jsme 20 000 automatů. Vy hazardu fandíte teď! Ne? Hlavně Komárkovi. Vypadá to, že Dospivu nemáte teď rádi, tak to je vždycky mezi ním a ním. Takže Komárkovi chcete snížit daň. Už to jednou kolega Benda zkusil. Má tolik miliard, tak proč by ještě neměl víc? No a Dospiva má smůlu, protože asi, asi, asi nic radši. (Se smíchem.) Takže tady je to na papíře, tady je to všechno sepsané.

N a potom, když jsme skončili ve vládě, a když přijde pan Skopeček, mu to můžu dát, to je knížka Může za to Babiš. Tady je knížka. (Ukazuje.) A to jsme byli menšinová vláda. Kdybychom měli tu pozici, co vy! Vždyť nás ti komunisti stále vydírali něčím. A je to těžké být v menšinové vládě. Ale měli jsme jasné výsledky, programové prohlášení vlády jsme vyhodnocovali, nikdy jsme neřekli, přišel covid, máte smůlu lidi, teď vás zkasírujeme! To jsme nikdy neudělali. Takže prosím vás, když už mluvíte o tom...

No a EET? Vždyť ten karlovarský festival díky Bohu za to, že konečně je to v tom mediálním prostoru a že snad lidi chápou, že ti, kteří nedávají ty účtenky, nevykazují tržby, tak zkrátka okrádají nás všechny, nás všechny. A naše strategie, moje strategie jako ministra financí byla taková, že jsem chtěl snižovat daně, a snížili jsme je. A že jsme chtěli, aby všichni platili. Protože 4,5 milionu zaměstnanců - nikdo se jich neptá a platí, platí, platí.

Takže tady všechno máte, nechci tady mluvit o tom, že kašlete na sport, na kulturní památky, zdravotnictví - to je úplné peklo. Národní investiční plán do roku 2050, který jsme pro vás připravili, to samozřejmě ignorujete, protože to dělala vláda naše, inovační strategie, věda, výzkum, všechno, zkrátka my jsme dělali všechno špatně a vy děláte všechno skvěle. Pan Skopeček ještě říkal, že balíček je určitě protiinflační, to tak to uvidíme, ale to se uvidí samozřejmě až někdy koncem roku 2024 nebo 2025.

Vy máte hlavně to štěstí s tou windfall tax, kde vlastně teď podle mého názoru plno firem bude platit vyšší zálohu na dani a v červnu 2024 se zjistí, že musíte vracet, tak pan ministr financí, už ho slyším, nebude vracet nic. A to je super se nechat financovat firmami a lidmi a potom že se jim to vrátí bez úroku.

Takže, pane premiére, Babišova drahota 27. 9. 2021, potom byla Putinova drahota, potom jste se dohadoval s Michlem 5. května 2023 o tom, kdo za to může. A včera jsme se zase dozvěděli, že vy jste nám zařídil teď tu nízkou inflaci. Já myslím, že všichni na to koukali s údivem a je to samozřejmě celé nesmysl, protože vy jste se těšili z inflace, vy jste se těšili z toho, že berete lidem peníze, že všechno je prodražené, aby pan Stanjura vyinkasoval těch 260 miliard za rok 2022 a 2023. A uvidíme, jak to bude dál. Takže vy jste proti inflaci, pro lidi, neudělali vůbec nic. A bylo to strašně jednoduché. Jedna z minoritářů ČEZu (?), už Kalousek to také řekl, vykoupit je za 200, 250 miliard a mohli jste mít znovu stoprocentní firmu, která má terminál na LNG v Emsu (?) v Nizozemsku, která prodává, má 20% trhu plynu v Čechách, která má lithium, která má elektrárny. A mohli jste mít alespoň něco pod kontrolou, když už jste tady všechno rozprodali zprivatizovali do zahraničních rukou, a proto každý rok 280 miliard odchází do zahraničí. Samozřejmě v rámci Evropské unie se to nedaní. No a bohužel to už je nevratné.

Takže já jsem se snažil tady i ve středu vystupovat velice konkrétně, panu ministru financí jsem sdělil svoje stanovisko, on samozřejmě manipuluje s těmi čísly, které mu vyhovují, ale je jasné, že tento daňový balíček, nebo tenhle balíček, je úplně zbytečný. Kdybyste nic neudělali a nechali to být a starali se jen o inkaso evropských fondů, kdybyste nechali to EET, kdybyste bojovali proti zaměstnanosti na černém trhu, kdybyste dělali jen tyto věci, tak jste mohli mít ty příjmy. Ano teď windfall tax nebo zastropování elektřiny. Já říkám zastropování elektřiny, je to historický šance. Vy bohužel to nechcete dělat. A samozřejmě pokud prosadíte na sílu rozdělení ČEZu, tak to bude tunel přibližně stejný jako soláry za 600 miliard nebo církevní restituce za 150 miliard.

Ještě k tomu, jak se ptal pan Skopeček, co jsme dělali na tom ministerstvu financí, no my jsme začali konečně soutěžit externí služby právní, zamezili jsme rozkrádání peněz na ekologických zakázkách. To jste zapomněli? Ty byly čtyřikrát prodražené, tam někdo měl ten deal (?) za 100 miliard. I tomu jsme zamezili. Protože já jsem šel do politiky bojovat proti korupci, proti rozkrádání věcí, které patří všem občanům České republiky. A v tom budeme pokračovat.

Chtěl bych poprosit pana premiéra, aby skutečně se nezesměšňoval, protože těch videí, kde v květnu, (?) musím se podívat, co říkal pan premiér v květnu a teďka v červenci, a ten časový rozdíl je minimální, tak je to skutečně neuvěřitelné. Neudělali jste nic proti inflaci, neudělali jste nic pro lidi, protože zkrátka jste asociální, nekompetentní vláda, vláda národní tragédie. Doufejme, že ty škody, které bude někdo po vás napravovat v roce 2025 a 2026, se ještě podaří zvrátit. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

