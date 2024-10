Babiš (ANO): Je to snad poslední rozpočet této vlády, která nesplnila žádné předvolební sliby

Takže dobré ráno. Jsem rád, že nakonec můžu vystoupit. Já jsem si myslel, že podle organizačního řádu nebo jednacího řádu s přednostním právem můžu mluvit, když se o to přihlásím. Tak jsem rád, že to mi bylo umožněno.

Vážení spoluobčané, já hlavně tady vystupuju, abych mluvil na vás. Na vás chci mluvit, protože my žijeme v době mediální propagandy této nejhorší vlády v historii naší země. A ten známý redaktor z toho antibabišovského Seznam Zprávy kyperského zase nezklamal, zase napsal článek. Vždycky, když je rozpočet, tak napíše nějaký článek provládní.

Takže většina médií fandí této vládě a já tady mluvím proto, abych mluvil k lidem, protože samozřejmě poslanci neposlouchají, já k nim nemluvím, protože to je zbytečné. Takže mluvím k lidem. Ano, zatím můžu a jsem rád, že můžu mluvit. (Směje se.)

Rozpočet - ano. Já k rozpočtu nechám samozřejmě prostor naší ministryni financí Aleně Schillerové, která vystoupí v rozpravě. Určitě to bude výživné a dozvíte se věci, které se samozřejmě v médiích většinou nedozvíte. Rozpočet je příležitost vlastně si říct, a teď už jsme tři roky od voleb, co tady máme vlastně za vládu, protože ten rozpočet reprezentuje všechno. Všechno reprezentuje. A je to díky Bohu snad poslední rozpočet této vlády, která nastoupila a nesplnila žádné předvolební sliby. Zradila všechny občany České republiky, zradila své voliče, nesplnila vůbec nic. A v podstatě média jsou v pohodě.

Oni nemají ani programové prohlášení vlády, které by vyhodnocovali. A víte proč? No, protože oni nemají premiéra. To jsme se teď dozvěděli od nové opozice, ale my jsme to věděli, že Stanjura je premiér. Premiér systémem. Peníze nejsou na nic. Pro lidi nejsou peníze.

Ještě zapomněl nový opoziční politik, který nás tady poučoval včera, že ještě je tam jeden člověk, který řídí naši zemi a řídí všechny rozvědky, služby, ano, i tyto instituce, že máme signály, že už dávno nejsou nezávislé, už dávno neplní to, na co byly zřízené.

Programové prohlášení vlády za mě jako premiéra, samozřejmě já jsem vládu řídil, takže ministři měli povinnost jednou za půl roku, dobrý den, jednou za půl roku přímo do textu programového prohlášení vlády napsat, jak to plní. Zelené - bylo splněno, oranžové - v plnění s komentářem a červené se neplnilo.

A vážení, my jsme to programové prohlášení vlády vyhodnocovali až do konce, po tom, co přišel ten strašný covid, a nikdy jsme se nevymlouvali a neřekli, že přišel covid, tak sorry, ale my už tady nebudeme nic plnit. Ne, to jsme neudělali.

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 3% Je mi to jedno 97% hlasovalo: 919 lidí

Já se musím strašně bavit, jak pan premiér na sjezdu KDU-ČSL říkal jako měli krizi. Jakou oni měli krizi? Kde oni měli krizi? Oni tady zachraňovali životy lidí? Žádnou krizi, neměli, oni způsobili tu krizi.

Zradili všechny, nesplnili program, neplní ho, no, a to programové prohlášení vlády je vlastně napsáno v jejich, vlastně oni jediné, co mají v hlavě, je, že se vymlouvají na nás. Hned ta první věta. Druhá věta. Budeme se muset velice rychle vyrovnat s celou řadu negativních jevů, jenž přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé. Hned první věta. Jde o vysokou inflaci. Víte, já jsem v životě, a já jsem v politice bohužel 12 let, nikdy jsem nepotkal takového politika, který lže jak Fiala. Nikdy. (Potlesk klubu ANO.) Nikdy. To je neuvěřitelné.

A to jsou všechno čísla, takže vysoká inflace. Jaká byla inflace v prosinci 2021? 5,3, nebo 5,6. Kdo tady srazil DPH na elektřinu a plyn z 21 % na nulu v listopadu a v prosinci 2021? My jsme to udělali. Byla negativní inflace. A oni to nechali vystřelit v lednu, takže oni to způsobili. To je první věc.

Epidemie covidu. V den předání vlády, kdy jsme tam stáli s kytkami, a koberec, červený koberec, pane premiére, bylo zasedání ještě Rady pro zdravotní rizika. Žádný covid už nebyl. Všechno jsme museli zvládat my, a oni dělali všechno proti nám, aby nám házeli klacky pod nohy, všechno proti, aby ohrožovali životy našich lidí. Paradoxně tehdy nás podrželi hejtmani, ano, vedení Kubou, ano, oni, i když jsem je prosil třikrát v projevu, aby nám pomáhali, že je to mimořádná situace, umírají lidi. Ne, hnus.

Kolikrát říkali, že my jsme něco zapříčinili? Slyšeli jste mě, abych řekl, že od nástupu fialové vlády zemřelo na covid více než 11 000 lidí a může za to Fiala a Válek? Nikdy. Já nemám tu DNA jako oni, tu odpornou DNA, na to se musíte narodit.

Covid a důsledky energetické krize, tak to mají v první větě. A potom samozřejmě, protože věděli, že podvádějí a lžou, a oni věděli, a věděli to před volbami, tak změnili programové prohlášení vlády v březnu 2023 oproti lednu 2022. A co tam udělali? Škrtli to málo, co tam měli pro lidi a podniky, za co je voliči volili. A to, co slíbili, už neplatilo.

Ale to stále mluvím o tom, že i když to změnili, tak to nikdy nevyhodnotili. Rezignovali na daňovou brzdu, kterou slibovali, škrtli závazek a cíl udržet stávající valorizační mechanismu důchodů. Ano. A potom vyhlásili, že důchodci jsou hospodářská škoda, okradli je, všechny důchodce. Dobře slyšíte, vážení důchodci a příští důchodci, o tisíc korun měsíčně trvale od 1. 7. 2023. Tak to je.

Ano. Potom hodili nemocné a sociálně znevýhodněné přes palubu. Sociálně citlivá opatření plánujete jen už ve školství. Ano, to bylo ještě v březnu. Ano. Pan premiér se chlubí tím, že už na doplatek na bydlení způsobený jednou z nejvyšších cen elektřiny v Evropě, která vyvolala inflaci, takže tam chodí na Úřad práce o 100 000 lidí více než předtím. A tím se chlubí. Tím se chlubí, že uvrhli lidi do chudoby.

Zrušili jedinou rozumnou věc pro zaměstnavatele, ty slíbené dva procentní body sociálního pojištění dolů. To nebude. To mluvím, jak to změnili. Rezignovali na regulaci cen. Potom měli slib, že se bude započítávat studium do náhradní doby pro důchod. To už taky neplatí. Takže ti voliči, co vás volili, pane premiére, mají smůlu. Budou mít nižší důchody.

A potom samozřejmě školství a samozřejmě podpora začínajících učitelů, všechno je pryč. A samozřejmě to snižování počtu úřednických míst. Tak to je jenom, já jsem tady včera mluvil o tom, co se děje na úřadě vlády, že je tam vyšší rozpočet od 500 000 000, než jsem měl já. Ano, včera jsem o tom mluvil, kde se dá šetřit.

Tak to je jenom na začátek. Tato vláda vlastně nemá žádný program. Ona nemá programové prohlášení vlády, nikdo to nevyhodnocuje a nikomu to nevadí, protože média samozřejmě, která jim pomohla, aby se dostali tam, do vlády, tak jedou stále propagandu, propagandu proti našemu hnutí.

A teď rozpočet. Vlastně je to neuvěřitelné, jak to funguje a nikomu to jako nevadí, nikomu to nevadí, kde oni vlastně úplně všechno změnili. A oni tají sestavování rozpočtu, jako kdyby to bylo nějaké vojenské tajemství. Ještě že to nedali do režimu. Absolutně ignorovali povinnost do 30. června předložit návrh základních parametrů státního rozpočtu na následující rok, tedy příjmy a výdaje jednotlivých kapitol, takže normálně ignorují zákon. Ale po občanech samozřejmě vyžadují, aby všechno dodržovali.

Je úplně neuvěřitelné, že my jsme první rozpočet dávali na vědomí už někdy koncem května, v červnu. A oni ho předložili, víte, kdy? O půlnoci 31. srpna poprvé. A samozřejmě tam měli ty svoje platy. Měli to v rozpočtu, 13,7 % že si navýší platy, o to jde hlavně o prachy, o koryta.

Takže nikomu tady nevadí, vážení novináři... Ne, ti novináři ještě je obhajovali. Oni říkali, no, ti ministři chudáci, oni musí chodit na to Ministerstvo financí se domlouvat, ano. Já jsem byl ministr financí a byl jsem u toho. A ministr financí takové jednání s daným ministrem využije na to, aby ho upozornil, že nešetří, kde plýtvá, kde by měl zrušit zbytečné peníze pro neziskovky. Co by měl dělat? Ano, a potom byla tisková konference, kde daný ministr informoval lidi, co za ten rezort prosazuje, co by chtěl. A ministr financí na to nějak reagoval. A to je špatně, vážení novináři? To je špatně? Vy píšete, že tam chodili nějak jako v předklonu a s čepicí, já nevím co. Neuvěřitelné.

Za nás nebyl premiér ministr financí, jak je za této vlády. Ano, ti ministři jsou tam úplně zbyteční, jsou tam dopočtu. Ten Stanjura jim to tam nadiktuje všechno a oni ani pořádně nevědí, co dostanou za peníze. A my jsme vyjednávali většinou celé léto a veřejnost byla informována a lidi věděli, za co jednotliví ministři bojují. Za naší vlády, když byly vypsané soutěže na peníze na rozšíření mateřských školek nebo dětské skupiny nebo nějaké investice pro obce, a byl tam převis, tak ten daný ministr, konkrétně Klára Dostálová mě informovala, a my jsme samozřejmě tlačili na ministryni financí, aby ty peníze našla. A ona je našla. REACT-EU původně 11 miliard, dneska 26 (miliard). Všechny přístroje, vážení spoluobčané, všechny přístroje, nejmodernější zdravotnické přístroje v České republice pro 108 zdravotnických zařízení, jsou díky nám. Veřejnost věděla, co se děje. Teď? Teď se neví nic a nikomu to nevadí.

Takže prosím vás, když si vezmeme velice stručně bilanci této vlády za čtyři roky - a dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, protože já mluvím na vás, hlavně na vás, proto tady mluvím, kdybych měl mluvit tady na kolegy, tak tady nemluvím - a ta média nic nenapíšou, abyste věděli, tak proto na vás mluvím, takže se teď soustřeďte.

Dávám tři čísla. Za čtyři roky Fialova vláda vytvoří dluh 1 190 miliard - za čtyři roky - což je větší dluh než všechny dluhy Babišovy vlády, Sobotkovy vlády, Rusnokovy vlády, ta tam byla půl roku, a dva roky Nečasovy vlády. Dobře slyšíte, 1 190 miliard. A co slibovali? 297 milionů dluh každý rok. Ano?

No a teď se soustřeďte dál. Druhé číslo je, že vybrali - a vy všichni, vážení spoluobčané, jste zaplatili 550 miliard daní a odvodů navíc. Chápete to? Takže si představte, a s tímhle vším oni vytvoří deficit příští rok 241 miliard. Takže rozumíte tomu? Rozumíte tomu, že někdo dostane - a nechci mluvit v miliardách - představte si 550 tisíc, ano, a nakonec dluží milion sto devadesát. Rozumíte tomu? Já tomu nerozumím. Ne, to je jako jednoduché. Takže oni v podstatě nic nesplnili, a slibovali, že budou snižovat schodky o 1 % ročně, 70 až 100 miliard. Pamatujete, jak pan Fiala říkal, 100 miliard ušetříme? A víte, kolik ušetřili? Nic neušetřili. Víte, kolik byly provozní výdaje státu? 70 miliard za nás. A kolik za nich? 120 miliard, 50 miliard navíc. No a proč? No protože všude mají ty své kámoše, všude mají ty své spřátelené firmy.Takže nešetří. Všechny zdanili. A místo toho, aby snižovali ten schodek, tak realita je 0,37 %.

Oni říkali, že bude konsolidace. To není konsolidace, to je nejvyšší navýšení daní v novodobých dějinách České republiky o 73 miliard. Zvýšili DPH na citlivé položky - vodné, stočné, teplo, léky, městská hromadná doprava - samozřejmě hospodářská škoda. Důchodci přišli hned o slevu, i studenti přišli o slevu. Služby zdražili, stravování, opravy, kultura, sport. Rekordní zvýšení daní rodinám s dětmi, zrušení školkovného, snížení slevy na druhého z manželů. Majitelům nemovitostí 9 miliard díky zdvojnásobení daně z nemovitých věcí. OSVČ - ještě volíte ODS, živnostníci? Já to nechápu. Nechápu to, proč je stále ještě volí, pane bože. Zaměstnancům - všichni zaměstnanci - zvýšili jim 13 miliard zavedením nemocenské. No a firmám - ty firmy jsou asi nepřítel státu pro pana premiéra, tak jim zvýšil daň z příjmu z 19 na 21 %, 22 miliard doma. Ano? Takže to je ten výsledek. A nás se stále ptají, jak bychom to dělali my. Ale k tomu se samozřejmě ještě dostanu.

Ten rozpočet samozřejmě neobsahuje plno položek. Ten rozpočet samozřejmě byl vždy manipulován a pan Stanjura fixluje s čísly. Oni normálně brutálně lžou. A když jim to nevyhovuje, například inflace, tak pan premiér zajde na Český statistický úřad, protože ten předseda, ten se klepe hrůzou, nevím ještě jestli chodí na vládu, ale za nás strašně o to stál a samozřejmě není nezávislý, protože pan premiér mu domluví, a potom vlastně vysvětluje, že ta inflace není taková, jaká je. No, ale Eurostat naštěstí řekl pravdu a pan premiér protestoval. No, tak pan premiér má smůlu, protože teď vlastně se zjistilo, že i když Stanjura a Fiala říkali veřejnosti, že deficit rozpočtu v roce 2023 byl 289 miliard, no tak ta pravda je, že je to 346,9 miliardy. Ano? Takže deficit Fialovy vlády v roce 2023 byl dokonce vyšší než v prvním roce pandemie, kdy byl svět ochromen, a my jsme tady zavírali půlku ekonomiky, měli propad HDP 6 %, 5,3 % a tehdy byl rozpočet 345 miliard. A oni neměli žádný pokles ekonomiky, žádný, takže oni si dělají z nás srandu.

Vůbec celé to plánování státu je neuvěřitelné, protože, vážení spoluobčané, pokud nevíte, tak stát plánuje jenom výdaje. Představte si, že byste žili v domácnosti, kde kašlete na příjmy a jenom utrácíte. No, tak to je stát. Ale to tady nechci řešit, protože stát jako firma by nikdy nedostal audit, stát nemá podrozvahu, nemá nic. Když jsem to viděl poprvé jako bývalý podnikatel, tak jsem si říkal, co to je? Vždyť každá normální domácnost nejdřív musí zjistit, jaké má příjmy, a potom utrácí. Takže ty příjmy, ty jsou cucané z prstu. Tak ne, abych je neurazil - úředníky - fakt, že dělají ty odhady občas dobře. No, ale samozřejmě, když ten ministr na ně přitlačí, tak možná je vylepšují. Takže - a ten rozpočet se potom mění několikrát v rámci roku, vždycky se to nějak upravuje a tak dále.

Takže ten rozpočet, jak se předkládá teď a jak to bylo za nás, samozřejmě je tam diametrální rozdíl. Tahle vláda vůbec nechápe, co jsou to příjmy, co jsou to příjmy. Mě strašně baví, když ti různí experti, ti teoretici, komentují i to období, když jsem já byl ministr financí. A řeknu to, protože zkrátka ta čísla jsou jasná, měl jsem nejlepší čísla, byl jsem jediný ministr financí, který absolutně, absolutně snížil dluh, nominál, nominál o 60 miliard, a když jsem šel do politiky, tak jsem si řekl, že všechno sepíšu, všechno, co jsem dělal, tak jsem sepsal, tady mám ty materiály. (Ukazuje.) Výsledky a plány ministra financí, dokonce je tady heslo řídit Ministerstvo financí jako firmu se vyplatí. Potom tady mám moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra, tady je všechno napsané, co jsem udělal.

Kdyby ODS měla napsat něco od revoluce, co udělala tady pozitivního pro lidi, tak se obávám, že by to nebylo ani na A4, ani si na nic nevzpomenu. No, takže to, že ta média jsou na jejich straně a stále opakují ty lži, tak znovu vám připomenu. Mě vždycky fascinuje, když Kalousek, který teďka je největší expert, protože lidi zapomínají, lidi zapomínají, že v roce 2013 hejtman Kuba nemohl jako ministr průmyslu jít před barák. A to všechno je zapomenuté. Ale já mu fandím. Lidi zapomínají jako bohužel rychle. (Se smíchem.) A toto je ta pravda.

Kalousek od roku 2008 a to bylo ve vládách ODS do roku 2013 navýšil dluh 28,2 % na 44,1 % vůči HDP. Tady jsem nastoupil já 2014. Oni říkali, no, jim to spadlo do klína, fakt, jo? Na druhý den, jak jsem se stal ministrem financí, jsem letěl na Slovensko, dovezl jsem Daňovou kobru, kontrolní hlášení, EET, zdaňování nadnárodních koncernů, my jsme vybrali stovky, stovky miliard daní, abychom je snížili, abychom je snížili.

Tady to mám, to je materiál. V květnu, když Sobotka zjistil, že jsem dobrý ministr, tak mě vyrazil, jo. Jmenuje se to Moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra, no, takže tady je napsáno dodatečné, dodatečné daňové inkaso za období 2014 až 2017 oproti výběru daní v roce 2013 605 miliard korun plus.

Tady je to všechno napsaný. Zrušili jsme 20 000 hracích, ale to, kdo tady porazil ten hazard? Nárůst daní odváděných korporacemi, to vždycky tady každý mluví, že ty korporace a co udělali oni? My jsme je dodanili a měl jsem přebytkový rozpočet. Všechno je tady napsané, všechno je tady napsané. Takže pokud někdo tvrdí, že nám něco spadlo do klína, tak lže.

Takže toto je ta naše bilance, snižovali jsme zadlužení vůči HDP až na 29,6 %, vybrali jsme stovky miliard. Ano, a potom přišel covid, ale to byly jednorázové výdaje, to nejsou mandatorní výdaje a kdybychom nedali ty peníze lidem, tak ty lázně a další živnostníci už byli dávno po smrti. Vždyť tady křičeli pětikoalice, dejte víc, dejte víc všechno. Bianco šek, ne? A nicméně když jsme končili a měli jsme tu smůlu, že tam byl ten covid dva roky, tak jsme měli nižší dluh, nižší dluh, bylo to 40,7, než jsme nastupovali 2014 to bylo 44. No, a tahle vláda dokázala neuvěřitelnou věc, (se smíchem) že nasekala tolik dluhů, že to je neskutečné. Všichni jsou v pohodě, nikdo nekřičí, ano. A vždycky...

Co nejde? (Poslankyně Schillerová upozorňuje, že nejde stream.) Tak asi nás naschvál vypnuli.

Jo, takové jsou vždycky náhody. Takže vážení spoluobčané, dluh je 306 000, 306 000 na každého spoluobčana. A tak víte, ta nová totalita, jak já říkám, ta nás i vypne tady, aby ty lidi to neslyšeli. (Potlesk poslanců hnutí ANO.) Oni se tak bojí strašně, oni se tak bojí o ty koryta, oni se tak bojí toho Babiše, protože oni vědí, (potlesk poslanců hnutí ANO) že kdyby přišel Babiš, tak už nebudou krást, už nebudou vlastně dávat ty koryta všem. To je náhoda. Ne, oni manipulují všechno, všechno manipulují i zpochybňují. Teďka odbočím slovenský soud a ta nahrávka od Krause je zmanipulovaná, zmanipulovaná, jen abyste věděli, že je to vytržené z kontextu, jo. Takže zase národní fronta, pětikoalice, čtyřkoalice. (Se smíchem.) To je jako neuvěřitelný. My jsme si to mysleli, že nás tady budou vypínat, tak vypadá to tak, že asi to tak je. Nevím, jestli pan Stanjura ví, co to je VAT GAP. To je mezera ve výběru DPH. Pan premiér to určitě neví, pan premiér to určitě neví, ale to nevadí. Když není premiér, mají tam dva ty premiéry, jak říká nový opoziční poslanec, tak my jsme snížili tu DPH z 20 % na 7 %.

Když premiér lhal, že nenavýší daně a navýšil, tak potom se začal vymlouvat na daňovou kvótu, na daňové zatížení, jo. A tehdy říkal, že nevzroste, nevzroste, jo. A že se nezvýší to daňové zatížení. No, samozřejmě, že lhal, protože se zvýšilo, zvýšilo se o 33 miliard, 33 miliard. Oni se nás stále ptají ti novináři, protože to jsou jejich novináři, no, jak to budete dělat? No, ale my jsme to už vysvětlovali opakovaně. Oni nevědí, co jsou příjmy, oni nevědí vůbec.

A slyšeli jste někdy teďka za této vlády, že pan premiér, on ne, ale aspoň Stanjura si zavolal ministra pro místní rozvoj a ptal se ho na to, jak čerpá evropské fondy? Slyšeli jste ho někdy? Já myslím, že ne, já myslím, že ne, protože zkrátka oni ani netuší, co vlastně mají dělat, kde mají zdroje. Tady je stále stokrát opakovaná lež, že tím, že jsme lidem snížili daně a vůbec nechápu, proč to odboráři říkají, já jsem si myslel, že odbory jsou pro lidi, oni nás kritizují za zrušení superhrubé mzdy, co je podvod ODS, která slibovala 15 % daň, potom to nevyšlo, tak tam dali koeficient 1,34 a my jsme to dali dolů, ten podvod, ano, ODS se přidala z neznámých důvodů. Dobře, takže na to jsou peníze, za nás by ty peníze byly, jo, takže kde jsou ještě ty peníze? No, bylo by dobré, kdyby pan premiér se zeptal na MMR, ale tam teďka je nový ministr a předložil si čerpání evropských fondů, ano?

Takže ty fondy, které jsme my vyjednali, já osobně, a bylo to téměř 1000 miliard. A čtyři noci jsem blokoval Evropskou radu, čtyři dny jsem blokoval Evropskou radu, abych získal 42 miliard pro naši zemi, pro Českou republiku.

Takže to jsou vlastně informace, které samozřejmě, a já jsem to říkal opakovaně, že náš největší soupeř hnutí ANO jsou média, drtivá většina médií je provládních. Jsou různé věci, stále jede ta kampaň a Patrioti? A v čem? Jsou špatní ti Patrioti? Vždyť ten Vondra dneska mluví stejně jak my. Pan premiér se probudil teď. Takže ilegální migrací, kterou pozval ty migranty a způsobil všechna ta zvěrstva v rámci Fit for fifty five, tak teď prozřel a říká: Ježíš, to musíme změnit. To je fakt neuvěřitelné. A na to je potřeba mít tu DNA, aby člověk to vůbec ze sebe dostal, protože člověk, který nelže, tak má s tím problém, ale evidentně pan premiér nemá problém.

Včera jsem tady četl všechny zbytečné náklady, nebudu to opakovat. Takže oni vůbec ani nevědí a nestarají se o ty příjmy. Nestarají se, jo! A tam samozřejmě je ten hlavní problém této vlády, že to vůbec nepochopili.

No, takže abych moc nezdržoval, chci jen říct, vážení spoluobčané, že všechno, co my říkáme, umíme vyzdrojovat, jsou na to odkazy, články, statistiky. Oni jenom lžou. Lžou! Ano. A mají paniku z toho, že máme nějaké preference. Prosím vás, nevěřte těm preferencím, myslíte si, že Kantar v České televizi, že to je nějaké objektivní procento? Pamatujete, jak nás poškodili před evropskými volbami, když Kantar řekl, že máme 38,5? Nikdy jsme neměli. A víte, proč to udělali? Aby každý druhý týden říkali, že to klesá. To jsou oni. Korupce, manipulace, vymývání mozku, to je ono, jo!

Příští rok jsou volby, ano. A ty volby jsou nejdůležitější, pokud nechcete, aby došlo k totálnímu zničení naší země. A protože ta setrvačnost je velká, ta setrvačnost průmyslu je velká, ano, ono se to projeví až později, díky nám lidi mají peníze. Těch 7 % všichni zaměstnanci dostali navíc díky nám. Stojím si za tím a nechápu, proč někdo stále to kritizuje. Někdo nechce dát lidem peníze, že jsme snížili daň na 15 %? A máme progresivní zdanění, vždyť máme 24, ne? Ti bohatí platí víc. Takže to jsou jenom kecy, stále nějaké opakování. Zmrazení platů, že za pět let to vyskočí - další stokrát opakovaná lež. Ano, oni si navrhnou platy, takže Rakušan jde na mikrofon, říká - policisté, dostanete 1 500 korun. No! On jako ministr asi dostane 10,5. A on je místopředseda vlády, takže dostane asi 24 000. Ne? Co to je, tohle. To si dělají srandu? Ta arogance? Neskutečné! Neskutečné!

Takže ten rozpočet - samozřejmě dneska je výkop a my v rámci druhého čtení budeme navrhovat, já budu navrhovat zásadní snížení rozpočtu Úřadu vlády. Když už teda ti Piráti chvála Bohu tam skončili, no tak by měli ušetřit, ne? Včera nás tady poučoval ten psychopirátský Urválek, jak to funguje v médiích. A proč ještě sedí na tom ZIFu tedy? No, kvůli Agrofertu samozřejmě. Psychopat, normálně nemocný, jo? A včera tady vystupuje. Člověk, který nikdy pořádně se neživil prací, jenom aktivismem, tak nás tady poučoval, jak to funguje v médiích. Ví o tom úplný prd.

Abyste se vyjadřoval slušněji.

Ano.? A najmenoval ty oligarchy, paní předsedající, že spolupracujete s těmi oligarchy, vaše koalice, a že tam kradou, to tady říkal váš bývalý koaliční partner. No. Takže to jsou neskutečné věci. Neskutečné věci, co se tady dějí v naši zemi.

Ale já chápu, že čas běží a jim jde o všechno, vždyť kdyby nebyli poslanci nebo ministry, tak by měli čtvrtinové příjmy. Kdo by je vůbec zaměstnal po tom, co tady předvedli? To já nevím, kdo.

No. Takže, vážení spoluobčané, abych to shrnul, proč je návrh tohoto rozpočtu a politika současné vlády pro Českou republiku zcela nepřijatelná. Zcela nepřijatelná, jo. Tahle vláda kašle na lidi, tahle vláda neprosazuje naše zájmy v zahraničí. Je to strašná ostuda. Ostuda! Za tři roky svého působení přivedla Fialova vláda naši zemi do ekonomické stagnace a prohlubujícího se zadlužení, aniž by představila jediný konkrétní plán, jak situaci napravit. Stále to jsou nějaké restarty a pan premiér stále něco vykládá. A kde je to lithium, kde je ten Stork, co všechno slibovali. Ne, to nevíme. Takže namísto hledání skutečných úspor a efektivních opatření se kabinet premiéra Fialy uchyluje k neustálému zvyšování daní a přenášení břemene na bedra občanů a firem. Takže občané, firmy, všichni to platíme, aby si pětikoalice, nebo čtyřkoalice navyšovala platy, aby měli velké náklady. Tady paní předsedkyně má mít o 200 milionů vyšší rozpočet. Nevím proč tedy.

Takže inspirují se slavným citátem a řeknu, že naše země pod Fialovou vládou nezkvétá, naše země pod Fialovou vládou chudne. Chudne, a k tomu ji vláda zadlužuje ještě víc, než tomu bylo za covidu. Ekonomicky nás Fialova vláda vrátila minimálně o 11 let nazpět, možná víc. Naprostou nekompetencí Fialovy vlády se dramaticky propadla životní úroveň všem - zaměstnancům, seniorům, samoživitelkám, rodinám s dětmi a podnikatelům. Pánové Fiala, Stanjura a politici pětikoalice, respektive dnes už čtyřkoalice, ale já myslím. že Piráti, to jim snad nikdo neuvěří, že tam seděli s těmi - už to ani nechci vyslovit, ve vládě, a teď prozřeli, rekordně zvýšili daně lidem i firmám, snížili důchody a zvyšují věk odchodu do důchodu. Vláda způsobila rekordní inflaci, je přímo zodpovědná za jedny z nejvyšších cen energií nebo za drastické navýšení cen zboží a služeb průměrně více než o třetinu. Reálné mzdy se v České republice propadly nejvíc v Evropě, inflace občanům znehodnotila jejich úspory. Vlastní bydlení se stalo nedosažitelným snem. Tady se Piráti chlubili, kolik - co postavili vlastně? Za Kláry Dostálové my jsme postavili 4 700 bytů, oni kolik? 500 - 600? Jenom kecy. Tři miliony domácností se propadly do chudoby nebo balancují na hraně. A aby těch ekonomických hran nebylo málo, tak pan premiér prosadil tak fanatickou verzi Green Dealu s emisními povolenkami pro domácnosti a na pohonné hmoty, že trumfl i ekonom-fanatiky Bruselu. Pan Fiala ochotně naskočil na všechny bruselské pitomosti, jako je zákaz výroby spalovacích motorů, i když před volbami sliboval opak, a navrch společně s panem Rakušanem prosadili Migrační pakt, který znamená pozvánku milionů lidí z Afriky a Blízkého východu do Evropy a zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Pokračující zadlužování a nekompetentní rozpočtová politika ohrožují stabilitu našich veřejných financí.

Jak jsme slyšeli, dluh České republiky pod touto vládou vzroste nejvíce v dějinách České republiky, přičemž žádná viditelná krize tuto situaci neospravedlňuje. Naopak všechny problémy, kterým dnes čelíme, si vláda způsobila svým vlastním jednáním a neochotou přizpůsobit svou politiku reálným potřebám občanů. Svou politiku totiž vždy přizpůsobovala svým korytům a svým kamarádíčkům.

Na závěr chci zdůraznit, že jako hnutí ANO nejsme proti investicím do rozvoje a budoucnosti. My jsme připravili Národní investiční plán, my jsme tady připravili dlouhodobé vize školství, zdravotnictví a tak dále. Ale současná vláda místo podpory inovací, posílení školství nebo infrastruktury plýtvá prostředky na nesmyslné projekty a zvyšování státního aparátu. ***

V situaci, kdy bychom měli slyšet a myslet na dlouhodobou udržitelnost, vláda pouze hasí problémy, které si sama vytvořila, a řeší je na úkor budoucnosti našich dětí. Proto nemůžeme podpořit rozpočet, který nejen neřeší klíčové problémy, ale naopak je ještě prohlubuje.

Fialova vláda naprosto promarnila příležitost a důvěru, kterou jí lidé ve volbách dali. Pokud se hnutí ANO vrátí do vlády, tak veřejné finance dáme znovu do pořádku, tak jak jsem to já udělal v minulosti a pokračovala v tom paní Schillerová. Budeme efektivně hospodařit a vždycky já jsem šel příkladem toho, na rozdíl od pana premiéra, bojovat proti šedé ekonomice, důsledně vybírat daně, snižovat deficit vůči HDP, abychom mohli lidem vrátit všechno, co jim Fialova vláda sebrala. A není toho málo. Od nižších daní až po důstojné důchody. To je náš slib a občané vědí, že hnutí ANO svoje sliby plní. Takže na nás se můžete spolehnout, i když často to říká pan premiér, který se stal největším, nejprolhanějším politikem v historii naší země.

Děkuju za pozornost.