Babiš (ANO): Nikdo na světě nemá tak roztříštěnou stavební správu

Dobrý den, vážený pane ministře.

Chci se zeptat ohledně bydlení. Podle poslední statistiky na 70metrový byt musíme v České republice pracovat 12 let a 2 měsíce. To není výčitka, to je konstatování. Teď to ještě víc zazdila ČNB nesmyslnou prime rate, to znamená, že i mladé domácnosti nedosáhnou na hypotéky. A já se chci zeptat, my jsme z hlediska délky stavebního řízení na 157. místě ze 190 zemí světa. Takže velice špatně.

A já se ptám, vy teď demontujete námi připravený stavební zákon, který to mohl změnit. Stavební povolení do 30 dnů. A vy chcete tento zákon odložit. V situaci, kdy raketově rostou vstupy do stavebnictví, vy vědomě prodlužuje tuto šílenou agónii a každým dnem odkladu účinnosti lidem zhoršujete možnost přístupu k vlastnímu bydlení a firmám k výstavbě nájemních bytů, komunitního bydlení apod. Takže do kdy budete čekat?

Nikdo na světě nemá tak roztříštěnou stavební správu, jak je tomu u nás. Dnes máme v republice zhruba 1 300 samostatných stavebních úřadů, na kterých pracuje více než 13 000 úředníků. Ti jsou ale navzájem nezastupitelní, takže běžně nedodržují lhůty. A vy zcela záměrně zamezíte tomu, aby se řízení zrychlilo. Tak se ptám, jestli je to tedy nějaká úlitba STAN, že chcete zachovat prokorupční prostředí na stavebních úřadech obcí a vědomě bráníte řešení současné bytové situace. Nebo proč? Vůbec to nechápu.

A já se tedy ptám, jak budete řešit situaci statisíců uprchlíků z Ukrajiny? Budou potřebovat dlouhodobé bydlení. Většina z nich podle sociologů tady zůstane. Tak se ptám, jaký je plán. V programovém prohlášení vlády máte uvedeno: připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry, nastavíme podmínky (Předsedající: Váš čas.) výstavby tak, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 000 nájemních bytů ročně navíc.

