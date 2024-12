Babiš (ANO): Otevřená komunikace neznamená podněcování nenávisti

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

dnes tady vystoupím hlavně proto, protože jsem byl o to požádán našimi spoluobčany. Já jsem myslel, že odejdou poslanci pětikoalice, ale evidentně je to zajímá, tak jsem rád. Oni vždycky odcházejí, ale dneska tady zůstávají, tak to je dobrá zpráva.

Já přečtu ten text toho zákona, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2020 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

No, pan ministr Rakušan ve svých vystoupeních se dotazoval, jestli hnutí ANO, když tam nebude ten přílepek, a já o tom budu mluvit, podpoří ten zákon.

Je dobře, že všichni slyší, jak se jmenuje ten zákon. A my patrioti, kteří jsme vždy podporovali Trumpa, a Viktor Orbán s ním mluvil na Floridě nedávno 3 hodiny, tak já jsem přesvědčen, že prezident Trump tu válku ukončí. A pokud dneska máme tu ochranu do března 2025, tak se ptám, jestli teda má pan ministr jiné informace, že ta válka bude pokračovat? Takže pokud by pokračovala, tak to moje stanovisko může být jiné, ale to přestává mít smysl, když válka skončí, proč by ta ochrana měla pokračovat. Tak já jenom to na úvod.

A samozřejmě určitě očekávám zase různé útoky o tom, jak my jsme proruští a tyhle nesmysly, tak potom můžu znovu zopakovat, kdo, která vláda vyjednávala v Moskvě, Temelín, byla to vláda, kde seděl pan premiér Fiala a pan ministr Stanjura.

Takže, vážené poslankyně a poslanci, dnes zde diskutujeme o dalším návrhu zákona lex Ukrajina, tentokrát v jeho sedmé verzi. Hnutí ANO vždy podporovalo smysluplnou pomoc Ukrajině a stojí pevně za tím, že solidarita v těžkých chvílích je naší povinností. To jsme udělali.

Byli jsme to my jako jediná politická strana, která poskytla přímo finanční pomoc obětem války, konkrétně 10 milionů korun. A nebyla to jen slova. (Hluk v sále.) Já sám jsem organizoval evakuaci tisícovky volyňských Čechů z Ukrajiny, což dokládá naši ochotu a schopnost pomáhat, když je to potřeba a (i) když to naši političtí oponenti rádi zpochybňují a absurdně nás pomlouvají. (Poslanec Lang z lavice: Neslyším!) Neslyšíte.

Takže to zopakuji - že naši političtí oponenti v podstatě mají jenom dvě věci. Vyhráli volby s Antibabišem a po volbách teďka mají jenom dva programy, a to je znovu Antibabiš a Ukrajina. Když nás rádi zpochybňují a absurdně nás pomlouvají z nějaké náklonnosti k Rusku - my jsme skutečně v Kremlu nepili vodku, nebyli jsme tam vůbec. A byla to ODS, která - a ještě s předsedou KDU-ČSL, tehdy Kalouskem, kteří kamarádili s Ruskem. My určitě ne.

Pomáhat Ukrajině, (to) nikdo nezpochybňuje. Stejně jako nikdo nezpochybňuje, kdo je agresorem v této strašné válce. Co zpochybňujeme, je aktuální podoba zákona, která v sobě skrývá přílepky a problematické formulace, jež nelze přehlížet. A také nelze přehlížet spoustu nezodpovězených dotazů, které jsou přítomny ve veřejném prostoru, a jejich ignorování či bagatelizace představuje velmi nebezpečný a velmi znepokojivý trend. Sám pan ministr často říká, že chodí mezi lidi, tak nevím, jestli mu to oni neříkají, ale nám to lidi říkají, a proto dneska o tom budu tady mluvit. A je to skutečně velmi nebezpečný a velmi znepokojivý trend.

Pokud máme jednat férově, ale pětikoalice nikdy s námi férově tady nediskutuje, to jsou jenom vždycky útoky, urážky a nálepkování, a pokud máme jednat férově, odpovědně a především v zájmu všech občanů naší země, musíme se podívat na návrhy pod drobnohledem a otevřít seriózní diskusi.

Za prvé, přílepky. Hnutí ANO má zásadní problém s dvěma poslaneckými přílepky v tomto návrhu zákona, které tam propašovala vládní koalice. První se týká zavedení nového trestného činu, v uvozovkách, činnost pro cizí moc s možnou sazbou až pěti let vězení. Za prvé, tento přílepek s lex Ukrajina vůbec nesouvisí, nemá tam co dělat. Připomenu, že vláda má čerstvou zkušenost s rozhodnutím Ústavního soudu, který zrušil lex Babiš II, který také schválila jako přílepek. Za druhé je návrh jak z nějaké orwellovské noční můry. Formulace činnosti pro cizí moc je vágní, nejasná a velmi snadno zneužitelná. Nemusí jít o nějakou špionážní činnost, ale klidně třeba i o přiblblé komentáře na sociálních sítích, které si někdo začne vykládat jako podporu Rusku. Stačí se podívat, za jaké komentáře lidé chodí natvrdo sedět v Británii v 21. století. Fialova vláda evidentně něco podobného zamýšlí v České republice, a to je třeba naprosto odmítnout. Druhý problematický návrh je požadavek, aby se žadatelé o české občanství vzdali svého ruského občanství. Chápu, na první pohled to může působit logicky, ale realita je složitější. Proces zbavení se ruského občanství závisí na ruských úřadech, které ho mohou cíleně blokovat nebo prodlužovat. Výsledkem by byla diskriminace tisíce lidí, kteří s režimem Vladimira Putina nesouhlasí, dokonce ho nenávidí, považují ho za diktátora - a mají pravdu, ale přesto by kvůli administrativním překážkám nemohli získat české občanství. Takže mi to přijde jako pokus vylít s vaničkou i dítě. Jde o nedomyšlený návrh, který místo o rozum se opírá o emoce.

Již kvůli těmto dvěma přílepkům hnutí ANO tento návrh rozhodně nepodpoří - ale to není jediný důvod a za mě, ten hlavní důvod jsem řekl i na začátku, protože pokud skončí válka - a já věřím, že prezident Trump dodrží slovo - tak je jasné, že i podle názvu toho zákona nemá smysl tady prodlužovat tuhle ochranu.

Za druhé, nezodpovězené otázky, které visí ve vzduchu. Vedle problematických přílepků připojených k zákonu lex Ukrajina VII existuje mnoho dalších, často velmi citlivých otázek, které trápí české občany. Bavím se o tom s nimi na setkáních po regionech, lidi mi kvůli tomu píší, upozorňují mě na to i telefonují. A není to nic ojedinělého. Evidentně je to trápí a očekávají odpovědi. Většina z nich také nechce o tom mluvit veřejně ze strachu z represe. Ano, tam jsme se dostali - to je ten průzkum SANEPu, 54 % lidí v naší zemi se bojí vyjádřit svůj názor kvůli šikaně na sítích nebo ztrátě zaměstnání.

Já sám se ale takových otázek nebojím a v řadě případů bych také chtěl znát na ně odpověď, a proto je tady na plénu za spoustu českých občanů budu tlumočit a budu po vládě požadovat skutečné odpovědi podložené daty, nikoliv nějaké emocionální výkřiky. Jde o otázky, na které vláda dosud jasně neodpověděla nebo se odpovědi vyhýbá, přestože ovlivňují vnímání celé situace kolem ukrajinských uprchlíků a ukrajinské menšiny v České republice, (jichž?) je v České republice už 580 000.

Tyto otázky nejsou jen technickými detaily. Představuji klíčové body, které by se měly otevřeně řešit na veřejnosti, jak je to v každé zdravé demokratické společnosti. Přiznávám, že tyto otázky mohou být někomu nepříjemné, ale jedním ze základních pilířů demokracie přece je otevřená debata, a tedy i možnost pokládat citlivé otázky.

Co přesně lidé chtějí vědět? Za prvé: jak je to s kriminalitou Ukrajinců? Otázka kriminality mezi uprchlíky, konkrétně mezi Ukrajinci, vyvolává mezi občany stále větší zájem a zároveň frustraci. Ministerstvo vnitra sice ujišťuje, že kriminalita se nezvýšila, ale zpravodajské články často informují o zločinech a přestupcích, které páchají, v uvozovkách, cizinci, aniž by byly uvedeny konkrétní národnosti. To se však ve veřejném prostoru vytváří více otázek než odpovědí a přispívá k šíření spekulací. Například nedávná loupežná přepadení v pražských Řepích, při kterém dva mladíci ve věku 18 a 19 let zaútočili na oběti pepřovým sprejem, okradli je o cennosti a fyzicky napadli, bylo ve většině médií prezentováno pouze jako čin cizinců. CNN Prima však uvedla, že podle jejich informací šlo o Ukrajince. Toto není ojedinělý přístup. Lidé si z toho dělají v internetových diskusích legraci a slovo cizinec, v uvozovkách, v diskusích na internetu se stává synonymem pro Ukrajince, stejně jako slovo mladík se stalo synonymem pro migranta z Blízkého východu, co zbytečně zvyšuje napětí ve společnosti.

Otázka zní jasně: proč se o národnosti pachatelů otevřeně nemluví? Demokracie je založena na otevřené diskusi a transparentnosti, skrývání klíčových informací, jako je národnost pachatelů, má opačný efekt: podporuje šíření fám, zkresluje realitu a oslabuje důvěru veřejnosti nejen vůči migrantům, ale taky vůči státním institucím a médiím.

Podobný přístup jsme viděli v zemích západní Evropy, například v Německu, Švédsku či Británii, kde zatajování informací o původu pachatelů mezi migranty vedlo k výrazné polarizaci společnosti a nedůvěře k demokratickým procesům. Máme skutečně následovat stejnou cestu, která již jinde selhala? Jen připomenu, co se stalo našemu plzeňskému primátorovi Zarzyckému. Česká televize přerušila rozhovor s primátorem Plzně v živém vysílání, protože začal říkat věci, které se v České televizi říkat nesmí, samozřejmě víme všichni, že Česká televize je provládní televize, proto teď chtějí poplatky a tahle koalice jim to dá, protože jim zase budou pomáhat vyhrát volby.

Primátor Zarzycký řekl: v našem kraji žije 79 000 cizinců, z toho 40 000 v našem městě, a jsou to dopady ukrajinské krize. Ti lidé, kterým my pomáháme, to je legitimní. Já pomáhat chci zejména ženám a dětem, ale trošku nechápu, proč mladí muži v aktivním věku, kteří by pravděpodobně mohli sloužit na Ukrajině a válčit, stihl uvést v televizním vstupu Zarzycký, než mu do řeči skočil moderátor, a slovy děkuji za rozhovor vše ukončil. Takto fakt nevypadá veřejnoprávní služba, která si zaslouží bez analýzy potřeb vyšší poplatky.

A samozřejmě k tomu vycházejí i v médiích různé články, které samozřejmě... můžu tady potom citovat jejich titulky. Kdo zná fakta, může činit informovaná rozhodnutí, jestliže neexistují transparentní statistiky o podílu různých skupin obyvatel na kriminalitě, jak má být veřejnost přesvědčena, že jsou problémy zvládnutelné. Tajit národnost pachatelů dáváme prostor spekulacím, což je nebezpečnější než pravda sama. Ono to vypadá, že tahle aktivistická vláda zavedla takovou atmosféru a ti úředníci se bojí, bojí i na úřadech práce, mají na to svůj názor. Oni nám to říkají na nadaci, ale to je taková atmosféra, že tato vláda zkrátka si to takhle přeje. A já můžu říct, že všichni Ukrajinci, a samozřejmě i kteří přišli k nám, protože utíkali před válkou, my je samozřejmě potřebujeme, aby u nás pracovali, ale aby měli stejné práva a závazky jako naši občané, a to bohužel se neděje.

A já vám můžu tady povyprávět příběh z mé blízkosti, kde syna, šéfa mé ochranky, výsadkáře z jednotky Prostějov 601 1. ledna tohoto roku ve dvě v noci, kdy se vracel ze silvestrovské zábavy, tak ho tři Ukrajinci s boxerem dobili tak, že téměř zemřel.

A i když jeho otec na to podal stížnost a policie hned po skutku řekla no, buďte rádi, my je známe, že ho nezavraždili, tak do této chvíle, a už to bude rok, s tím nic neudělali, nic neudělali. Takže tohle jsou konkrétní příklady. Je to skutečně neuvěřitelné. A to je stejné na úřadech práce, jo, jestli někdo musí předkládat STKáčko, jestli musí ukazovat výpis z účtu. A tenhle aktivismus tady v podstatě vytváří tu atmosféru v té společnosti a nechápu, proč tahle vláda v tomhle pokračuje a je to špatně a je to skutečně věc, která pro budoucnost může být velice problematická. Otevřená komunikace na toto téma neznamená podněcování nenávisti, jak zase někdo bude tvrdit, nebo ti vaši provládní komentátoři budou psát. Já tady interpretuju to, co říkají lidi.

Ale snahu o uklidnění situace a zlepšení, důvěru v demokratické procesy, jak lidi teda mají věřit, že ta vláda měří stejným metrem? Že má stejný přístup k našim občanům a k těm, co k nám přišli, a my jsme je solidárně a demokraticky přijali a podpořili. Právě naopak obviňování z nenávisti ukřičenou menšinou ukazuje, že se uhodil hřebík na hlavičku. Pokud vláda a média nezačnou otevřeně hovořit o problémech, budou občané dál cítit, že jsou jejich obavy ignorovány. To vede k radikalizaci názorů a zhoršení společenské atmosféry. Je nutné, aby stát poskytl jasné, objektivní a ověřené informace o kriminalitě spojené s uprchlíky. Jen tak lze obnovit důvěru lidí a zajistit, aby se společnost nezradikalizovala kvůli pocitu, že je pravda záměrně potlačována. Naším cílem určitě není šířit nenávist, ale hledat pravdu a řešení, která budou spravedlivá pro všechny, jak pro občany České republiky, tak pro poctivé ukrajinské uprchlíky, kteří zde hledají bezpečí. A samozřejmě že my je potřebujeme, že stavební průmysl u nás bez Ukrajinců by byl problém. Samozřejmě že jsme rádi, ti, kteří skutečně tady se přizpůsobili a mají stejné práva a povinnosti jako naši lidi.

Ano, jsou tady, my je potřebujeme, ale já teď mluvím o těch, kteří tady se neintegrovali. A v podstatě nechovají se tak, jak by bylo požadováno od našich lidí.

Za další, jak se vláda připravuje na eventuální mír či příměří na Ukrajině? Jaké má plány, pokud jde o slučování rodin, jaké má plány, pokud jde o muže vracející se z fronty? Bezpečnostní informační služba před tím varovala. Tvrdí, že když skončí válka, tak je tady obrovské riziko, že k nám přijdou ti vojáci, protože samozřejmě u nás, u nás je fajn, kdo byl na Ukrajině, tak to může porovnat. Všichni ilegální migranti by rádi žili v Evropě, ne v Africe a Asii nebo v Sýrii, no a Ukrajinci samozřejmě u nás mají skvělou lékařskou péči. Mimochodem, určitě o tom budou mluvit kolegové, že to vypadá tak, že teďka je obrovský zájem o tu péči, protože jsou obavy, že když skončí válka a Trump ukončí válku, tak se něco změní, ale když skončí válka, tak samozřejmě předpokládá se, že někteří u nás zůstanou, ale samozřejmě, že určitě se budou chtít vrátit domů.

Takže skončení války na Ukrajině přinese zásadní změny nejen pro Ukrajinu samotnou, ale také pro hostitelské země včetně České republiky. Mírové období s sebou pravděpodobně přinese nové migrační vlny, změny uprchlické komunity a bezpečnostní výzvy. Tyto otázky vyvolávají obavy občanů, kteří chtějí vědět, jak je Česká republika na takové scénáře připravena. Jedním z hlavních důsledků ukončení války bude možnost ukrajinských mužů opustit frontu. Toto pravděpodobně povede k novým migračním vlnám, protože rodiny se budou snažit znovu sjednotit. Na základě zkušeností z jiných konfliktů, například po válkách v bývalé Jugoslávii, víme, že mír často nevede ke snížení migrace, ale spíše k její transformaci. Uprchlíci hledají stabilní podmínky pro život, což přináší výzvy v oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti a také bezpečnosti.

Významná je otázka válečných veteránů. Mnoho ukrajinských mužů se po skončení války vrátí s hlubokými psychickými i fyzickými traumaty. Posttraumatický stresový syndrom PTSD a další válečná zranění mohou způsobit obrovské problémy jak uvnitř uprchlické komunity, tak mezi nimi a hostitelskou společností. Podle českých tajných služeb se musíme připravit na novou, velmi rizikovou vlnu migrace. BIS, Bezpečnostní informační služba minulý měsíc varovala, že návrat veteránů může přinést závažné bezpečnostní problémy. A v květnu 2023 ředitel BIS pan Koudelka prohlásil: Jedním z nejvážnějších problémů, který zřejmě nastane, až válka skončí, bude pašování zbraní z Ukrajiny do Evropy a do celého světa. Občané si zaslouží jasné odpovědi na tyto otázky. Skončení války paradoxně může představovat ještě větší riziko...

V pohodě. Já jsem viděl vaše video. Ilegální migraci, víte, kdo ji způsobil? Fiala je pozval. Ale dobrý video. (Hovoří k poslankyni ODS.)

Občané si zaslouží jasné odpovědi na tyto otázky. Skončení války paradoxně může představovat ještě větší riziko, než jakému byla Česká republika vystavena dosud. Řešení budou vyžadovat jasnou strategii a efektivní koordinaci na mezinárodní úrovni. Zatím však vláda hraje mrtvého brouka. Přitom je třeba zajistit, aby Česká republika byla na tyto scénáře připravena, protože jde především o to, ochránit bezpečnost našich občanů. A samozřejmě my víme, jaký je stav české policie. Vždyť sami policisté říkají, že tam chybí 5000 policistů. Víme, jaké jsou problémy ve spolupráci mezi městskou a státní policii. Víme, že tahle vláda místo toho, aby nabírala a aby se zamyslela nad základním platem policistů a v podstatě tím náborovým příspěvkem, tak se to nedaří. A potom slyšíme, že nárůst vykazují tím, že převádějí nějaké úředníky a tváří se to, jako že jsou to policisté. Tak my zkrátka...V budoucnu lidi mají z toho strach.

No. V rámci samozřejmě té atmosféry, kterou tady vytváří vláda, se lidi ptají, kolik nás opravdu stojí ukrajinští uprchlíci? No tak četli jsme v médiích, že nás stáli 120 miliard. Pan premiér nepřivezl ani euro, nebo možná jedna, nevím, pan ministr, myslím, někde říkal, že 1,5 miliardy. No a jedním z nejvíce diskutovaných bodů ohledně pomoci ukrajinským uprchlíkům je otázka jejich skutečných nákladů na státní rozpočet. Zatímco vládní představitelé tvrdí, že příjmy z daní a odvodů od uprchlíků převyšují náklady, a tato tvrzení se zakládají na zavádějících datech, já jsem k tomu tady vystupoval a můžu to zopakovat, tak pojďme se podívat na tu problematiku podrobněji.

Podle ministra Jurečky odvedli ukrajinští uprchlíci v roce 2024 více, než kolik činily náklady na jejich podporu. Jurečka uvedl, že stát na pomoc uprchlíkům vynaložil 1,4 miliardy korun, zatímco příjmy z jejich odvodů a daní činily 17,1(?) miliardy. Tento rozdíl 5,7 miliardy korun by podle vlády měl znamenat čistý zisk pomocí Ukrajincům.

Tento argument samozřejmě má však několik problematických aspektů. A to je v podstatě ten dopis, který jsem tady už komentoval, teďka se ho snažím najít tady (Hledá v podkladech.) A je neuvěřitelné, když tedy vláda mluví o tom, že (Dále listuje v podkladech.) důchodci jsou hospodářská škoda a vlastně... To jako bez komentáře, tak tady se snaží a já to nechápu, proč to dělají. A my jsme si psali tady, respektive Aleš Juchelka si psal s panem ministrem. A ten pseudo výpočet, který tady pan Jurečka a ostatní členové vlády to opakují, je samozřejmě úplně na hlavu. Protože pokud se tam dává daň z příjmu právnických osob, nebo energetic(?), nebo DPH, tak jsou to všechno nesmysly.

A i když jsem tady žádal pana ministra, aby nám ukázal tu smlouvu s McKenzie z roku 2023 která, tady vykládá tyhle nesmysly, tak jsem si dal tu práci a dohledal jsem data zdravotního pojištění. Pro mě je to jediný relevantní údaj, jak se to dá vypočítat, protože samozřejmě máme tady kategorii státní pojištěnci, a to jsou, kdo? To jsou důchodci, studenti, nezaměstnaní. A za ně platí to pojištění stát. A podle statistiky - a já řeknu jenom údaje před válkou, abyste věděli, kolik jsme měli tady státních pojištěnců... V roce 2021 jich bylo 39 242. V roce 2024 je jich 153 739. Takže z toho jasně vyplývá, že zkrátka to nevychází. A když si vezmeme statistiky za rok 2021, tak celkový počet pojištěnců z Ukrajiny bylo 196 900, teď jich je 345 420. Já to tady mám rozepsané na děti, důchodce, a tak dále. Zkrátka ten výsledek, když se vezme, kolik je příjem a výdaj, tak je to nula. Hodiny. Ale já nechápu, proč tahle vládní propaganda tady se snaží nám vnutit tenhle zmanipulovaný údaj na základě nějakých formulí a vzorců, kde započítávají spotřební daň za naftu, benzín, tabák a alkohol. Kdyby tam započetli 3 miliony našich důchodců, no tak to by bylo jako fajn. Potom by se to spočetlo, abychom říkali, jak ti naši důchodci jsou pro nás přínosem, když se tam napočítá všechno, co tady vláda vykonstruovala, aby zkrátka prosazovala tu jejich propagandu. Ti lidi potom samozřejmě se diví, že proč tohle... Proč se to takhle propaguje, když to není pravda a je to úplně na hlavu, aby takhle někdo vypočítal ten příspěvek.

A já myslím, že to je jasné, znovu to řeknu. Kdo pracuje, odvádí zdravotní pojištění, ano? Samozřejmě tady je ještě další problém, že tady za této vlády, kdy tady prosperuje hlavně šedá ekonomika a znovu se všichni vrátili ke keši. Žádné EET, všechno na ruku, všechno načerno, nevykazují se tržby, nic. No, tak samozřejmě ty orgány MPSV, které by to měly kontrolovat, tak to ani nestíhají. A všichni dobře vědí, o co tady jde. Takže tyhle vykonstruované nepravdivé údaje, nevím, proč tahle vláda vůbec přichází s takovými argumenty, které samozřejmě nedávají smysl.

Náklady na zdravotní péči pro ukrajinské uprchlíky nejsou v Jurečkových číslech vůbec zahrnuty. Podle dat VZP pouze v roce 2022 činily náklady na zdravotní péči 7,1 miliardy pro uprchlíky. No, takže je to jasné, že zkrátka ty výdaje, respektive to vykazování je nepravdivé. Ale já myslím, že když skončí válka, tak samozřejmě budeme mít lepší obraz, budeme mít obraz o tom a doufejme, že ti, kteří tady chtějí zůstat, budou pracovat, budou mít stejné povinnosti jako ta, řekněme, první generace Ukrajinců, která přišla k nám před válkou. A samozřejmě my je potřebujeme tady. Já myslím, že je známe a že jsme v pohodě, že s tím není žádný problém. Pokud by vláda nedělala tuhle aktivistickou politiku a vlastně sama vzbuzovala tyhle pochyby u našich spoluobčanů, tak bychom se tady nemuseli o tom bavit.

Samozřejmě znovu opakuji, snaha prodlužovat ochranu, když víme, že ta válka skončí, za mě bez ohledu na ty přílepky, nedává vůbec smysl. Pan ministr se na to opakovaně ptal a já za sebe mu odpovídám, že mi to nedává smysl, protože už v názvu toho zákona se mluví o konfliktu, a když konflikt skončí, tak přece není. Nemá logiku, aby tady byla tahle ochrana.

O těch státních pojištěncích jsem mluvil. Ano, je tady 90 000 dětí, je tady 60 000 důchodců a je tady 108 000 zaměstnanců a samozřejmě i OSVČ a tak dále. Ale ne všichni - podstatě to uvidíme, kdy skončí válka, jak se to zase upraví. Jestli se to upraví, jako to bylo předtím, nebo co se vlastně stane. V tom přehledu samozřejmě jsou další náklady - výdaje na školství, sociální služby, dopravu, integraci. Například školství v Praze hlásí velké problémy s nedostatečnými kapacitami škol a zhoršující se kvalitou výuky kvůli vysokému počtu ukrajinských žáků. Výdaje na integraci nejsou jen krátkodobou položkou. Zahrnují investice do jazykových kurzů, rekvalifikací, infrastruktury a dalších oblastí. Napsali to, prosím vás, ředitele škol, že to je skutečně problém.

Takže pokud tyto náklady nejsou zohledněny, obraz o zisku z ukrajinských uprchlíků je silně zkreslený a Jurečkova tvrzení nezahrnují kompletní obraz. Takže přístup vlády, která se snaží ukázat zisky z příchodu uprchlíků, může být chápán jako snaha uklidnit veřejnost. Tato neúplná a jednostranná interpretace dat však vyvolává pochybnost a nedůvěru mezi občany. Také se takhle vyjadřují a píší nám. Lidé se ptají, proč Ukrajinci nemají stejné povinnosti jako čeští občané. Jsou to zdánlivé maličkosti, ale právě tyto maličkosti vytvářejí zlou krev. Proč ukrajinská auta nepotřebují jezdit na STK každé dva roky, když je u nás registrováno, evidováno, 24 000 ukrajinských aut? Jak je to vlastně, jestli ta auta platí parkovné na placených zónách?

Za další, jaký má vláda plán s Ukrajinci na českých školách? Obrovský nárůst ukrajinských žáků na českých školách vytváří tlak na kvalitu vzdělávání. Některé školy hlásí, že třetina až polovina žáků ve třídě jsou Ukrajinci, z nichž mnozí neumějí česky a nemají motivaci se začlenit. To říkají učitelé a ředitelé škol. To logicky zhoršuje kvalitu výuky pro všechny děti. Ředitelé škol upozorňují, že současný systém nefunguje. Byl to veřejný dopis. Navrhují vytvoření speciálních tříd pro intenzivní výuku češtiny a zároveň umožnit rodinám, které se chtějí vrátit na Ukrajinu, vzdělávání v ukrajinských třídách s tamními pedagogy. Proč vláda na tato varování nereaguje, ptají se lidé.

Přečtu vám příspěvek místostarosty Prahy 8, pana Nepila. V Praze je více než 8 500 žáků z Ukrajiny, což je kapacita 10 škol. To se bez pomoci státu nedá vyřešit. V některých třídách je více než třetina, někdy i polovina žáků z Ukrajiny. Část z nich ale neovládá češtinu a řada dětí nemá motivaci se jí učit a začlenit se do kolektivu, protože se chtějí vrátit. Dá se to pochopit, ale jak může potom vypadat výuka v takové třídě? Kvalita vzdělávání na školách se tak zhoršuje pro všechny děti bez rozdílu. Včasná opatření, jejichž cílem je pomoc s integrací dětí z Ukrajiny a nesnižování kvality výuky pro všechny děti, mohou zabránit negativním společenským důsledkům, eliminovat nespokojenost rodičů, zlepšit klima na školách a motivaci všech žáků i učitelů. V neposlední řadě mohou pomoci zlepšit situaci rodin ukrajinských uprchlíků. Co dál, ptá pan místostarosta. Je třeba co nejrychleji obnovit speciální třídy s intenzivní výukou češtiny pro děti, kteří tu chtějí zůstat, a umožnit těm rodinám, které se chtějí vrátit, aby se vzdělávaly v samostatných třídách s ukrajinskými pedagogy.

Za další, co nám lidé píší. Organizované svážení lidí kvůli výplatě dávek. Na svých cestách, konkrétně v Ústeckém kraji, slýchám - samozřejmě nám to říkají i zaměstnanci Úřadu práce - spekulace o tom, že se do České republiky organizovaně svážejí Ukrajinci, aby mohli čerpat sociální dávky. Tyto spekulace však nejsou podloženy konkrétními důkazy, což ztěžuje jejich ověření. Zákonitě se však nabízí otázka, zda současný systém přidělování dávek obsahuje dostatečné kontrolní mechanismy, aby zabránil případnému zneužívání. To jsou otázky, na které bychom měli znát odpovědi, pokud by samozřejmě pan ministr Jurečka občas... Ale oni mu to asi neřeknou, protože se bojí ty zaměstnankyně, ale zkrátka tyhle informace jsme dostali a lidé se to bojí říct veřejně, ale tak to je.

Za další, aktivita ukrajinské mafie a obchod s bílým masem. S obavami spojenými s přílivem uprchlíků z Ukrajiny se vynořuje další téma - rostoucí aktivita organizovaného zločinu, včetně obchodu s bílým masem. Tento fenomén je spojován především s ukrajinskou mafií, která údajně využívá zhoršené sociální a ekonomické situace uprchlíků i chaosu způsobeného válkou. Je všeobecně známo, že konflikt jako je válka na Ukrajině, obvykle zvyšuje aktivitu organizovaného zločinu. V oblastech, kam proudí velké množství uprchlíků, může docházet k nárůstu kriminality, protože zločinecké skupiny využívají zranitelnosti lidí, kteří přišli o domovy, blízké i finanční zabezpečení. Obchod s bílým masem je jedna z oblastí, která je globálně spojována s válečnými konflikty, takže není divu, že se o něčem podobném hovoří i v Česku.

No, a samozřejmě co slýcháme, je také obchod s branci, kteří nechtějí bojovat, tedy nechtějí na smrt. Potkali jsme lidi, kteří za převod zelené hranice z Ukrajiny na Slovensko platí až 10 000 euro. Byly o tom reportáže. Bohužel, zkrátka se to zneužívá.

Já sám, když vznikl ten konflikt, tak jsem byl asi jako jediný český politik hned na té hranici. Vezli jsme tam jako naše hnutí humanitární pomoc. Kolega Richter tam na to osobně dohlížel. Byli jsme ve Veľkých Kapušanech - to bylo těsně po vzniku konfliktu - a byl jsem na té hranici. Tam jsem viděl, jak čekají ukrajinské auta, ženy s dětmi, a stále chodili afričtí studenti. To jsem se dozvěděl, afričtí studenti. Ptal jsem se, proč ty ženy a ti studenti nejdou. Bylo mi řečeno, že každý zaplatil 300 euro za to, že měl přednost. O korupci si můžeme vykládat. Myslím, že toho je všude strašně moc a zkrátka tohle není dobře.

Takže dovolte mi, abych v závěru svého vystoupení shrnul zásadní argumenty a důvody, proč hnutí ANO nemůže s klidným svědomím podpořit návrh zákona Lex Ukrajina 7 v jeho aktuální podobě. Naše země čelí mimořádně složité době. Solidarita s Ukrajinou a jejími obyvateli je důležitá a hnutí ANO ji dlouhodobě a jednoznačně podporuje. Dokládáme to nejen našimi konkrétními činy. Když jsem podporoval Dům Dobra, tak jsme tady organizovali zájezd na lodi po Vltavě - ukrajinské samoživitelky, naše samoživitelky. Pomáhali jsme, myslím že nejvíc ze všech politiků v naší zemi. Samozřejmě ale tenhle postoj je k tomuto zákonu a naše podpora nikdy nebyla a nebude bezvýhradná. Zejména pokud jde o návrhy, které vykazují zásadní nedostatky nebo obsahují ustanovení, která ohrožují spravedlnost, efektivitu a bezpečnost.

Za prvé již samotná přítomnost přílepku v tomto návrhu je nepřijatelná. Pokus vlády protlačit zavedení nového trestného činu "činnost pro cizí moc" nejen nesouvisí s podstatou zákona, ale zároveň je i nebezpečný. Nejasná definice tohoto trestného činu dává prostor pro zneužití a prohlubuje obavy z omezení svobody slova a názoru.

Stejně problematická je podmínka vzdání se ruského občanství jako podmínka pro získání občanství českého u těch lidí, kteří nenávidí Putina, kteří před ním utekli, kteří ho nesnáší, kteří ho považují za diktátora, tak oni za to, že odešli a nenávidí ho, tak ještě tady je tendence je poškodit. Nedává to smysl. Nebudu tady mluvit samozřejmě o té operní pěvkyni, která v Praze nevystoupila, protože pan Dozimetr Pospíšil to zařídil. Přitom vystupuje všude: v Berlíně, v La Scale, v Miláně, všude, všude. To jsou věci neskutečné, tenhle aktivismus.

Za druhé, vláda musí jasně a transparentně odpovědět na klíčové otázky, které trápí občany. My jsme tady za občany České republiky. Nejde o xenofobní či populistické spekulace, ale o legitimní obavy, které je třeba otevřeně řešit. Proč například chybí přesná data o kriminalitě uprchlíků? Proč se tají národnost pachatelů trestných činů, což vyvolává nedůvěru a zbytečné dohady? Jak je zajištěno, že sociální dávky nejsou zneužívány organizovanými skupinami? Kolik skutečně stojí integrace uprchlíků do zdravotnictví, školství a sociálních služeb, pokud zahrneme všechny náklady? A znovu opakuji, není problém, a ti lidé jsou u nás vítáni, pokud pracují a chovají se stejně a mají stejná práva a závazky jako naši spoluobčané, vždyť to je normální. A co s problémy, na něž upozorňují školy a obce, které už dnes těžko zvládají vysoký příliv dětí z Ukrajiny?

Za třetí, budoucnost. Česká republika není připravena na situaci, kdy válka na Ukrajině skončí. Otázky spojené s návratem ukrajinských mužů, slučováním rodin, integrací válečných veteránů a pašování zbraní nejsou dostatečně řešeny. Tento nedostatek strategií představuje vážné bezpečnostní riziko, které nelze ignorovat. BIS i další experti upozorňují na možné důsledky včetně nárůstu organizovaného zločinu, což musí být bráno s nejvyšší vážností. S trochou nadsázky lze říct, že včera bylo pozdě. Nastupující americký prezident Donald Trump chce ukončit válku na Ukrajině co nejdříve, takže zvlášť tyto otázky se mohou ukázat jako velmi aktuální již začátkem roku. Já nevím, proč se nepočká na to, jestli ta válka skončí, nebo neskončí. Trump říká, že skončí, a já mu věřím, že skončí. Že je schopen to zařídit a že už jednal s prezidentem Zelenským, že jednal i s Macronem v Notre Dame, kde pan prezident, ani pan premiér, ani nikdo za naši vládu neměl čas na setkání nejvyšších představitelů celého západního světa a dalších. A tyhle otázky budou na stole už já si myslím hned po inauguraci prezidenta Trumpa, která myslím, že je 20. nebo 21. ledna. A ta ochrana platí do března 2025, tak mně to nedává smysl.

Lex Ukrajina, a znovu opakuji, jak se jmenuje ten zákon, jmenuje se, znovu ho přečtu: Opatření s souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. V momentě, když skončí konflikt, tak ten zákon nedává smysl, pokud se mnou souhlasíte. Když teda se tak jmenuje. Lex Ukrajina VII v aktuální podobě ukazuje, že vládní přístup k těmto otázkám je nejen polovičatý, ale i odtržený od reality. Přitom je v zájmu nás všech, aby jakákoliv pomoc Ukrajině byla efektivní, spravedlivá a dlouhodobě udržitelná, a to nejen vůči uprchlíkům, ale i především českým občanům, kteří tuto pomoc financují a kterým náleží odpovědi na jejich otázky.

My jsme tady teď samozřejmě už minule zaznamenali vystupování pana ministra, který nám tady sděloval už potom, když nemohl nikdo tady za nás vystupovat, respektive nevím, jak to bylo přesně, a pan ministr se ptá, jestli nám jde o věcnou debatu toho návrhu, že chceme mít definovanou činnost, neoprávněnou činnost pro cizí moc. Jen aby o tom potom nerozhodoval ten Foltýn, který ukáže na někoho a řekne: Ten pracuje pro cizí moc! A tady moji dva kámoši, respektive možná kámoška jeho bratra, to dosvědčí, ne? Asi tak. (Potlesk z lavic ANO.) A pan ministr tady říkal: Tahle strana sálu -ukazuje vpravo - říká, že ano, protože se zásahu intervence cizí moci u nás bojíme a nechceme, aby naši ministerští úředníci spolupracovali s cizími mocnostmi. No, já bych chtěl, aby i naši politici nespolupracovali s cizími mocnostmi. Ale to tady asi nebudeme řešit, jak to je a kdo za koho kope. Já jsem vždy kopal za Českou republiku. A souhlas, já s tím problém nemám.

Potom pan ministr tady říkal, že ono to vypadalo, že hnutí ANO to nechce kvůli přílepku, ale já jsem jasně řekl, že za sebe, proč to já nechci. Protože mi to nedává smysl. My si všichni přejeme, aby skončila válka, pan Trump to slíbil, neumím si představit, že by to nesplnil. A když skončí válka, tak samozřejmě už ten název toho zákona jasně říká, že to přestává mít smysl.

No a potom pan ministr vystupoval v provládním pořadu provládního Václava Moravce v provládní České televizi, kde říkal, že teda s hnutím ANO nikdy do vlády nepůjde. Tak my taky ne, my dobře víme, jak vznikl STAN, jako organizovaný zločin ve Zlínském kraji a vypracoval se až na ten Dozimetr, takže tam určitě souhlasíme. Tak nevím, proč někdo tuhle teorii vlastně tady živí. A potom vlastně znovu tam pan ministr zase podprahově mluví o tom, že zkrátka tam podsouvá o tom, že... Počkejte, jak to tady řekl. (Vyhledává v podkladech.) Pan ministr, tady ho cituju: Proto na tom trvám a moje řeč ve Sněmovně velmi zkráceně byla následující. Pojďme zástupci opozice, hnutí ANO, případně SPD, tam to nepředpokládám, říct na mikrofon: Vážený pane ministře, dejte to pryč z lex Ukrajina, my to podpoříme v trestním zákoníku a garantujeme, v rámci něj ty hlasy dáme. No ale na to jsem vám odpověděl, že i když ten přílepek tam nebude, není důvod lex Ukrajina prodlužovat. Tohle nikdo neřekl, říká pan ministr. Já mám opravdu strach, že tady se nejedná o legislativně technickou podstatu, tady se opravdu jedná ne ani o politický střet mezi námi a hnutím ANO, tady se opravdu jedná o boj proti vlivovým strukturám, které mají zájem působit hybridně proti bezpečnosti tohoto státu. A tenhle boj já vzdát nechci a rozhodně ho nechci ani prohrát.

No, tak já tomu nerozumím, jaký hybrid? Kdo tady bojuje proti bezpečnosti státu? Jako ty vaše nekonečné teze, kdy jste mě před volbami dali na plakát s Putinem, nesmysl, se kterým jsem já nikdy nemluvil. A znovu zopakuji, nazdar děti. (Oslovuje galerii.) Znovu opakuji, že váš Nečas, váš Nečas, předseda vlády, sedm schodů k moci, řízen milenkou a milenka řízena kmotrem, byl v březnu 2013 v Moskvě vyjednávat Temelín s Putinem. A vaši kolegové, i ta paní senátorka tam byla, popíjet vodku mejne (?). My jsme tady vyhostili největší počet ruských diplomatů. My jsme vyhostili ruského hackera Nikulina. My jsme reagovali na Skripala. Takže my jsme se stali za naší vlády druhým největším nepřítelem Ruska po Spojených státech.

Takže prosím vás, přestaňte tohle opakovat. Já nevím, kdo má tady působit hybridně proti bezpečnosti tohoto státu? Ne, jako my určitě ne. Vy jste ohrožovali bezpečnost tohoto státu. Pan premiér už zapomněl, že byl premiérem a měl předsednictví Evropské unie a chlubil se, že pozval ty migranty. Paní Decroix teďka točí videa, že vlastně jako kdyby tady tahle vláda nebyla tři roky. Takže já chápu, že už jste v kampani a že říkáte, jaké my jsme ohrožení, ale pane bože, vždyť vám to už nemůže nikdo uvěřit. Přestaňte z nás dělat někoho, kdo podporuje Rusko. Nikdy to nebylo. Já jsem nikdy nebyl v Rusku, ani v Číně dokonce jsem nebyl. A tohle, tenhle váš marketingový - tuhle nálepku a teďka tady znovu říkáte, že - jako nechápu tu větu - se jedná politický střet hnutí ANO, tedy se opravdu jedná o boj proti vlivovým strukturám. Já nevím, kdo je ta vlivová struktura. Já jsem tady četl tomu pirátskému poslanci, co to je oligarchie, tak snad už si to nastudoval, a že mají zájem působit hybridně - hybridně proti bezpečnosti státu. Nevím. A že pan ministr říká, že bojuje... A já v tom fakt nevidím žádnou souvislost. My se tady bavíme o prodloužení ochrany Ukrajinců, já jsem tady interpretoval dneska vlastně názory lidí a bylo by fajn, kdyby pan ministr tedy vlastně nám řekl, jestli tyhle informace našich občanů, které nám posílají, vnímá, jestli o tom ví, jestli tedy není znepokojen tím, co slyšíme, jestli nemá strach o bezpečnost našich lidí, a to není nic proti Ukrajincům.

My chceme, abychom se v naší zemi se cítili bezpečně, aby všichni, kteří tady žijí, a především samozřejmě občané České republiky, ale ti, kteří k nám přišli a my jsme jim pomohli a byli jsme solidární, aby zkrátka se chovali úplně stejně a měli stejné závazky a povinnosti, jako mají naši občané. To je jednoduché.

Takže já bych byl strašně rád, aby zase tahle debata neskončila tím, že nám nikdo neodpoví na ty otázky, a zase bude někdo říkat, že jsme proruští. Je to nesmysl, my to zásadně odmítáme. Neexistuje k tomu vůbec nic, neexistuje, na rozdíl tedy od premiéra Nečase a ODS historicky, ne? Tak ale to samozřejmě ta provládní média neřeknou, když vlastně mluví o tom, jaké je tu riziko, a mluví o tom, že budeme stejní jak Fico a Orbán a tyhle nesmysly. Ano. My jsme už byli ve vládě, byli jsme dvakrát a měli jsme jasné výsledky a bohužel jsme nikdy neměli většinu. Vždycky jsme měli menšinu, vždycky nás někdo vydíral, nemohli jsme vládnout tak pohodlně, jak vládnete vy, kdy v podstatě ignorujete všechno, co my vám doporučujeme, a ve finále i tak většinou máme pravdu, jako například se zastropováním cen elektřiny a dalších věcí. Takže já bych byl strašně rád, kdyby tohle pan ministr vnímal, a určitě aby to zase nedopadlo tak, že hnutí ANO je nějaké nebezpečí, protože tady říkáme zkrátka to, co lidé nám říkají, a je potřeba o tom otevřeně mluvit, protože ti lidé potom si myslí, že zkrátka je tady atmosféra, že když si někdo dovolí něco říct, tak bude mít problémy. Ale to už jsme přece zažili, ne, v minulosti? A to určitě nechceme.

Takže děkuju za pozornost.