Babiš (ANO): Redaktoři ČT jsou neobjektivní, porušují etický kodex

Takže, vážení spoluobčané, dámy a pánové, chtěl bych pogratulovat panu premiérovi k navýšení platu o 19 000 korun. Pane premiére, gratuluju. Dostanete navíc 19 000 korun, což je asi plat kuchařky nebo uklízečky tady na Praze 4. Ano, to jsou ti nepedagogičtí pracovníci, kterým vzala vláda v rozpočtu peníze a hodila to na obce a města.

Já vůbec nechápu, pane premiére, že se nestydíte. Že se nestydíte po tom, co jste říkal, že vlastně souhlasíte s vetem pana prezidenta. Souhlasíte s vetem pana prezidenta, to jste řekl veřejně, tady to mám: Fiala souhlasí s Pavlovými výhradami k platům, za veto může i opozice. To si dělá srandu, pan premiér.

Vážení spoluobčané, žijeme v době samozřejmě, kdy média nahrávají této vládě. Takové titulky ze včera. Pan Kopecký z iDNES: Politici si zvýšili platy o 7 %. Koalice přehlasovala Pavlovo veto. Fakt politici? iDNES: politici. Kdyby si Babiš, což je absolutně nonsens, navýšil plat, tak je tady: Babiš si navýšil plat, takový by byl titulek. Ne? Dvojí metr Patrika Nachera.

Všichni včera psali, že politici si zvýšili platy o 7 %. Ne politici, tahle asociální vláda, která bere peníze lidem. (Potlesk z řad opozice.) A nestydí se si nahrát další peníze. Ne? Takže, pane ministře, vy dostanete o 13 500 korun měsíčně navíc. Ne? Nestydíte se? Jste v pohodě? Kolik lidí v naší zemi nemá na to, aby si zaplatili nájmy nebo energie? Kolik? Mraky lidí. To je neuvěřitelné. Vysvětlete mi, jak je možné, že premiér této země řekne, že souhlasí s vetem a hlasuje pro navýšení svého platu o 19 000. Vždyť máte všechno zdarma. Všechno máte zdarma! Dopravu, jídlo, všechno máte zdarma. Výlety do zahraničí. Výsledek vaší zahraniční politiky, kde jsme na smích celému světu.

Takže, pane premiére, prosím vás, tak co se stalo? Proč jste včera hlasoval pro navýšení svého platu? A příští rok si dáte navíc 40 000. Znovu opakuji: S výhradami pana prezidenta v zásadě souhlasím. K řadě z nich jsem se v uplynulých měsících opakovaně veřejně vyjádřil. Jak? Já jsem to tady včera četl. Jenom lhal. Takže pan premiér si, vážení spoluobčané, navýšil plat, celá vláda si navýšila platy. Hlasoval, kdyby se aspoň zdržel, kdyby aspoň zahrál to divadlo, mohl to zarazit. Mohl to zarazit! A ty nesmysly, prosím vás, nevěřte jim ani slovo.

Samozřejmě zase redaktor České televize se ptá našeho, už nevím, kdo tam byl: A co navrhujete? Vždyť jste nic nenavrhli. No, navrhujeme, určitě bychom navrhli na těch pět let zmrazení platů, například že by poslanec měl jeden plat, že by neměl náhrady, že by expertné (?) bylo na klub. Pojďme se o tom bavit. Nikdy jste nechtěli. Proč? No proto, že zkrátka vy chcete peníze pro sebe a chcete, aby to zaplatili lidi.

Je to neuvěřitelné, ten redaktor, co se... My vždycky navrhujeme... My jsme totiž ty platy zmrazili v září 2021 a vy jste podvedli tehdy ty lidi, vy jste říkali - jo, my s tím souhlasíme, protože jste věděli, že součást vaší nové totality, Senát, to shodí ze stolu. Stále podvádíte lidi. A máme premiéra, který neustále lže.

Já bych chtěl jenom říct, že bylo by fajn, kdyby ti, kteří byli proti navýšení platů, aby to navýšení, protože ano, i poslanci dostanou 7 100 korun měsíčně asi za devět měsíců, dali na charitu. Bylo by to takové fajn gesto. A vy, kteří mi píšete... Ano, já to dávám, už je to 44 milionů, co jsem vstoupil do politiky a všechny příjmy jsem posílal a posílám samoživitelkám. A tahle vláda a tenhle premiér se nestydí hlasovat pro navýšení svého platu. Fakt skandální, neuvěřitelné. A ta média. Politici, proč píšete politici? Proč mluvíte o politicích? Máte říkat: Fialova parta si navýšila platy. Fialova parta, my jsme byli zásadně proti. Zásadně proti! A dalo se to zmrazit. Ty opakované lži, že se to... No, za (na?) pět let bychom to nevyřešili?

Já vám řeknu svůj návrh, když budete chtít, vážená média, ale vy nechcete, protože jdete na ruku jenom této vládě. No, ráno jsem byl totálně dojat tím, že na jednom kanálu televize citovali pana premiéra ohledně obrany, citovali jeho sítě.

Pane ministře, ráno jsem se velice pobavil, tady čtu tweet Miroslav Singer, vy jste na ten tweet Kultura je pro naši vládu skutečnou prioritou a ne na papíře, to jste prostě pobavil snad všechny, dostal na šest a půl tisíce shlédnutí 13 lajků. To je, co? Třináct lajků jste dostal. To není bůhvíco. Ne? Já jsem na dubajskou čokoládu měl 3 miliony 247 tisíc shlédnutí a 96 tisíc lajků. Trošku lepší. Ne? A ještě máte peníze na to, ještě za naše peníze děláte propagandu. Co? Takže zkuste nám říct, co jste udělal s tou kulturou. Kde je ta Nová scéna, kterou jsme vám připravili. Kde je Národní galerie, kam jsem vzal Macrona na francouzskou sbírku. Kde je to Muzeum totality, co jsem vám připravil v Uherském Hradišti? Co jste udělali. My jsme zrekonstruovali Národní muzeum, Státní operu, Císařské lázně jsme vám připravili, Invalidovnu a tak dále. Co jste udělal? Proč to vůbec dáváte na sítě. A máte dobrý pocit z toho navýšení platů? Fakt jste v pohodě? Fakt tomu nerozumím. Co vy jste za lidi? Já to nechápu.

Potom nás pan premiér strašně pobavil o tom tweetu, tady ho mám: Přemýšlím, jak s opozicí mluvit. Slyšel jsem ty výroky, že 3 % na obranu ne. To považuji za mimořádně neodpovědné, protože starat se o vlastní obranu by mělo být úplně automatické a měla by na tom být shoda napříč politickým spektrem.

Ano, pane premiére, znovu vám ukážu ten graf, tady byla ODS, 2006, 61 miliard na obranu, a jak jste nám to předali v roce 2014? Čtyřicet jedna, takže o 22 (?) miliard méně, vždy jste obranu škrtali. A my jsme to převzali, když bylo 41 miliard a dotáhli to na 90 miliard, pane premiére. Devadesát.

No, a ráno na televizi se nezeptali: Pane premiére, můžete nám odpovědět na otázku, proč minulý rok odešlo z armády 1 450 vojáků?

A kolik jste nabrali nových? Sto. Jedna, nula, nula. Sto nových. A víte, proč odešli? Zkuste se jich zeptat. Protože vám nevěří. Nevěří této vládě. Nevěří. Vidí, co se děje na rezortu obrany, jak tam nakupujete, jsou tam podivné zakázky. Jak si tam nahrává náměstek kšeft za 300 mega na vlastní firmu. Co tam děláte s těmi drony? Porušujete zákony. Jak tam bojuje ministryně s náčelníkem generálního štábu? No, pojďte se sem bavit o té obraně, můžeme se bavit o té korupci od roku 1991, co všechno se tam rozkradlo. Pojďte sem a bavte se. Pan premiér přemýšlel, jak s opozicí mluvit. No, my vám říkáme - ano, vysvětlete nám, proč nemáme vojáky. Proč odcházejí vojáci? Jak je možné, že v Polsku to funguje, že jich mají 216 000 a bude jich 350 000? Jak je to možné? Vy nejste schopný tady zařídit, aby mladí muži nebo muži měli zájem vůbec jít do armády. Takže proč se vás (na) to nikdo v televizi nezeptá, pane premiére? Zkuste nám vysvětlit, odešlo vám 1 450 vojáků a přijato bylo 350, hlavně na Hrad, Hradní stráž. A vy jste nabrali 100 vojáků. Vždyť je to jak v blázinci. Řehka tvrdí, že chce 37 000. Máte 23 nebo 24. Kolik je z toho úředníků? Udělejte inventuru o tom, kolik lidí je zaměstnaných v tom rezortu. Údajně je to 50 000. Já nevím, kde všichni jsou.

Tak my jsme připraveni, pane premiére, se s vámi bavit, ale vy se s námi nebavíte. Tak to, prosím vás, neříkejte, jo? My bychom taky rádi věděli, proč ty F-třicetpětky vyšly jiné země za 100 milionů dolarů, takže za 2,2 až 4 miliardy. A proč vy jste koupil ty F-třicetpětky za 6,3 miliardy? To nechápu, proč je všechno za vás netransparentní, nejasné a tak dále. Takže my jsme odpovědní, pane premiére, my jsme odpovědní a rádi se o tom budeme bavit, protože pan premiér tady přemýšlí, jak s opozicí mluvit. On s námi nemluví, vážení spoluobčané. Od nástupu do funkce pan premiér s námi nemluví a jenom slyšíme různé výkřiky, co všechno jak bude. Takže my jsme připraveni se o tom bavit, my jsme zodpovědní. A určitě přijdeme s programem, kde budeme motivovat naše muže, aby šli do armády, protože armáda pro nás byla vždy na prvním místě. Pomáhala - covid, tornádo, povodně, vždycky. My potřebujeme mít armádu doma, my nechceme naše vojáky posílat nikam. My potřebujeme mít je doma, my potřebujeme mít tady nějakou bezpečnost, když tedy policie - jim chybí 4 000 lidí. Takže to bude naše strategie, aby lidi měli pocit bezpečí. A ti vojáci zkrátka vám nevěří, proto odcházejí. Kdyby vám věřili, tak by tam zůstali. Protože oni vidí, jak se chováte, co slibujete a co všechno jste nesplnili.

Dneska jsme slyšeli, že koalice SPOLU představí nějakou hvězdu údajně. Tak nevím, jestli to bude oznámeno ještě než skončí můj projev. Ale nechám si to snad nakonec. Nás to strašně baví sledovat tyhle přesuny těch skvělých lídrů, které nikdo nebere ve světě vážně. Vaše zahraniční politika je skutečně o ničem.

Takže, pane premiére, my jsme připraveni a těšíme se na debatu o třech procentech, o naší armádě, o tom, proč nemá žádnou strategii pod vámi.

Dnes máme znovu se bavit o dani. Ano, vážení spoluobčané, tahle vláda po tom, co si včera nahrála navýšení platů, tak dneska vás zdaní. Ano, protože poplatek za Českou televizi je jenom další daň.

No, pane ministře, nevím, jestli sledujete, jak proběhly volby v Rakousku. Mají tam novou vládu. No a představte si, že ta nová vláda řeší ORF, Österreichische Rundfunk. ORF má pět televizních stanic, 12 rozhlasových programů. A když nastoupila vláda, tak byli zveřejněné v Kronen Zeitung a Der Standard - obě média jsou k dispozici v elektronické verzi - že poplatek pro ORF se do roku 2029 nebude zvyšovat, pane ministře. A víte, nejen to. Ale ORF musí každý rok ušetřit minimálně 60 milionů eur. Představte si, musí ušetřit. Musí snížit stav zaměstnanců ORF o pět set, tedy na cílový stav tři a půl tisíce. Česká televize má tři tisíce zaměstnanců a tři tisíce lidí, kteří tam dělají na smlouvu.

Konkrétně tady se hovoří - v Rakousku - o snížení počtu vysílaných televizních programů, pravděpodobně o dva a (o) zrušení Symfonického orchestru ORF. Tato opatření by měla vést k ročním úsporám ve výši cirka 30 milionů eur. Dalším úsporným opatřením pak bude výrazné omezení objemu vlastní televizní tvorby, a tedy i snížení výdajů na ni opět ve výši 30 milionů eur. No, takže to je asi, budete souhlasit se mnou, že v Rakousku mají demokratickou vládu a že zkrátka se snaží šetřit.

Můžu znovu zopakovat, pane ministře, co jste říkal, že nebudete, ano, správně, nebudete zvyšovat ty poplatky, to všichni viděli. Ale protože vy jste nejprolhanější vláda (s) nejprolhanějším premiérem v čele, tak samozřejmě chápu, že jste zase lhali a už to neplatí, protože vy lžete stále. Vy se prolžete celým vaším obdobím. Celé vaše období je jenom o válce a o Ukrajině. Na Českou republiku a na občany České republiky jste neměli čas, na ně máte čas jenom teďka, když je znovu zdaníte. Vážení spoluobčané, znovu budete platit.

Takže když to takhle dělá nová demokratická rakouská vláda, tak to dělá stejně jako většina veřejnoprávních médií v Evropě. No, takže právě nerozumím tomu, proč česká veřejnoprávní média nechtějí šetřit. A že jsou tam obrovské rezervy, to všichni víme. Takže to Rakousko, jenom abyste věděl, jak to tam funguje. Možná to víte.

Česká televize je veřejnoprávní instituce provozující celoplošné televizní vysílání na území Česka. Byla zřízena v roce 1992 a tak dále. A já vám tady porovnám, jak hospodaří Česká televize v porovnání s Novou a s Primou. Česká televize má 6 kanálů, Nova 10, Prima 13. Počet zaměstnanců České televize, tady to mám, 2 870 a plus 3 000 na smlouvy. Počet zaměstnanců Novy - 850. Počet zaměstnanců Primy - 800. Výnosy spojené s televizí - Česká televize má 7,5 miliardy, Nova, ta si na to musí vydělat, šest a půl, Prima pět. A mají náklady - Česká televize sedm a půl - protože je úplně absurdní instituce - která dostane od daňových poplatníků peníze celkově i s rozhlasem 10 miliard a musí je utratit.

Takže zisk je nula každý rok. Nova vydělala na výnosy 6,5 miliardy, které si musí vydělat, jednu miliardu. Prima na výnosy pět miliard vydělala 500 milionů. Přitom šér na trhu v roce 2025 na skupinu 15+ byl u České televize 30,4, u Novy 26,9 a u Primy 26,8. Šér na trhu v roce 2025, cílová skupina 18 až 69, je dokonce u České televize jenom 28,7 %, takže nižší než u Novy, která má 29,6 %, a Primy, která má 25,3 %. Je úplně absurdní, že instituce jako Česká televize a Český rozhlas nikdo nekontroluje a Česká televize musí utratit všechno. Úplně neuvěřitelné.

Ale ono to tak vždycky nebylo, protože - možná to nevíte, pane ministře - kdysi za asi historicky nejlepšího ředitele České televize Jiřího Janečka, který byl ředitelem České televize od roku 2003 do 2011, tak v tom období byla spuštěna kampaň a administrativní proces na důsledný výběr poplatků od firem a lidí. Díky tomu došlo k razantnímu navýšení výnosů, které výrazně převýšily očekávaný výnos. V rámci nutnosti zachování vyrovnaného rozpočtu bylo tehdejším finančním ředitelem - to byl František Lambert - vymyšleno a schváleno jiné účtování při výběru poplatků od občanů a firem.

Novinkou bylo - a proces trvá doposud - že všechny vybrané peníze z poplatků, cirka dnešních 5,7 miliardy, se dají do fondu poplatků, nikoliv na klasický účet České televize. Z tohoto fondu se následně čerpají peníze do České televize tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. Prostě se vyčerpá jen to, aby výnosy byly rovny nákladům. Pokud ve fondu peníze kdykoliv zbyly, zůstaly ve fondu jako nevyčerpané na další období. Velmi se řešilo v diskusi a nakonec i v soudním jednání zdanění tohoto fondu, ale nakonec zdaněn nebyl. V období Jiřího Janečka byly ve fondu navíc čtyři miliardy korun, které tam zůstávaly - tak vidíte, ušetřil - a převáděly se do dalších období.

Potom nastoupil Dvořák, nejhorší ředitel televize. Byl tam 12 let, bohužel. No, a kolik tam zůstalo z těch čtyř miliard? Nějakých 300. To byl největší rozmach za tohoto ředitele, nejhorší. No a ten nový ředitel dělá co? Ten stále něco povídá, ale že by začal konečně šetřit, tak to samozřejmě nedělá. Tak to jen, aby občané věděli, že v minulosti se dalo šetřit a že poplatky stačily.

Teďka - protože samozřejmě máme dobré informace - mám tady takový hezký projev, který mi napsali lidé z branže ohledně porušování zákazu reklamy na ČT1. Dobře poslouchejte, vážení spoluobčané. Podle zákona o České televizi není na programech ČT1, ČT24, ČT Déčko a ČT Art povolena reklama, s malými výjimkami, pokud je vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou získání vysílacích práv ke sportovním nebo kulturním akcím. Jak je tedy možné, že na programu ČT1 každý den buď těsně po dvacáté hodině, tedy takzvaném prime time, nebo o dvě hodiny později, běží pořad, který je věnován losování sázkových her Sportka, Šťastných 10 a dalších, které provozuje soukromá společnost Sazka? Diváci tohoto programu tak sledují už x let pravidelnou reklamní pětiminutovku nebo později kratší verzi, kdy se nejprve losují čísla nějakých her, lidé se dozvědí, kolik a v jakém pořadí vyhrávají, a nakonec moderátor ještě řekne, jak velký je jackpot neboli o kolik se hraje v další hře.

Kdyby byla Sazka státní firmou, dalo by se nad tím možná přimhouřit oko, ale podobný pořad o aktivitách soukromé firmy přece nemá na veřejnoprávním kanálu, kde je zakázaná reklama, co dělat. Rozhodně nejde ani o pořad s takzvaným product placement, protože ta reklamní sdělení jsou nepřerušovaně vysílána několik minut v kuse. Podle stávající praxe by tedy mohl například jakýkoliv obchodní řetězec mít podobný pořad, v němž by nejprve nějaká celebrita losovala vítěze spotřebitelské soutěže o zájezd nebo jízdní kolo a pak bych se dozvěděl, jaké potraviny dá tento řetězec následujícího dne do slevové akce. Jak je možné, že toto porušení zákona trvá už několik let a nikdo ho neřeší, pane ministře? O nic jiného než o reklamu na veřejnoprávním programu, kde je zakázána, přece nejde.

Zneužívání sponzoringu. Dobře poslouchejte, vážení spoluobčané. Reklamu na některých kanálech Česká televize ze zákona vysílat nesmí, zato může mít takzvaný sponzoring, tedy může před a po pořadech zařazovat sdělení o sponzorování těchto pořadů. Sponzoring se přitom nemůže podle zákona zaměňovat za reklamu, nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, jinými slovy, nemůže mít reklamní charakter. Ovšem v praxi to vypadá tak, že jediný rozdíl je v tom, že ve sponzorských spotech se na jejich konci objeví většinou malými písmeny dvě slova - sponzor pořadu. Jinak jde o jeden reklamní spot za druhým, od klasického reklamního jsou ty sponzorské k nerozeznání.

Tak není divu, že třeba na začátek pořadu Stardance si počkáte pomalu 10 minut, protože předtím běží - zdůrazňuji na ČT1, na kanálu, kde je zakázaná reklama - jedna reklama za druhou schovaná za slova sponzor pořadu. Opět stejné otázky. Toho si nikdo nevšiml? Proč se toto zneužívání nekontroluje? Zajímá se někdo o to, zda ty takzvané sponzoráky jsou mantinely, které zákon stanoví? Stardance je super pořád, tak ho dejte na jiný kanál a vyberte za něj podstatně více. Můžete vybrat stovky milionů. Proč ne? Tak proč se to takhle dělá? Není to zvláštní?

Fakta o sponzoringu sportovních a kulturních pořadů. Česká televize a Český rozhlas se ohánějí tím, že vysílací práva na mnoho sportovních a kulturních událostí jsou spojena s povinností vysílat v souvislosti s nimi sponzorské spoty. Prý jde o desítky akcí. Pokud byste udělali průzkum, zjistíte něco úplně jiného. Ze sportovních akcí při prodeji vysílacích práv trvají na povinnosti uvádět své obchodní partnery jen majitelé práv na mistrovství světa a Evropy ve fotbalu a na fotbalovou Ligu mistrů, a to navíc ne pravidelně. S kulturními akcemi není tato povinnost spojena ani jednou.

Česká televize a Český rozhlas - uvedu konkrétní příklady. V praxi to funguje tak, že Česká televize a Český rozhlas se buď stávají mediálními partnery sportovní, nebo kulturní akce - tedy jde o takzvaný barter - nebo spoty kolem pořadu z těchto akcí vysílají za úplatu. Obě veřejnoprávní média jsou například partnery Českého olympijského týmu. Smlouvy jsou nastaveny na nějakou finanční sumu, ale jde o klasický barter. Televize a rozhlas vysílají pro olympijský tým sponzorské odkazy českých olympijských partnerů v dohodnutém finančním objemu. Za to mohou používat označení partner Českého olympijského týmu. Mnohem přínosnější však pro ně je, že olympijský výbor vezme zdarma několik členů managementu obou médií na olympijské hry. To je fajn akce. Podobný systém funguje u všech dalších barterových smluv. Místo zájezdu však partner poskytuje VIP vstupenky a podobné výhody. Ano, tak se to dělá, vážení spoluobčané.

Nejasnosti kolem vysílání a nákupu práv u sportovních akcí. Nikdo nemůže České televizi upřít, kolik sportovních zápasů a akcí odvysílá. To je skvělé. Všichni to máme rádi a podporujeme. Jen je otázkou, kdo tyto přenosy platí?

Jak je možné, že většinu přenosů z domácích a zahraničních akcí platí buď samotný tuzemský pořadatel, v případě soutěží v cizině sportovní svazy. Ty místo toho, aby peníze, které získají na činnost, utrácely v rámci vlastních struktur a aktivit, část z nich, a jedná se o vyšší statisíce, posílají do České televize, aby diváci mohli vidět mistrovství světa či Evropy v jejich odvětvích.

Tato dlouhodobá praxe se netýká jen fotbalu, ledního hokeje, olympijských her, tenisových grandslamových turnajů, Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Každý menší svaz musí za přenosy platit a navíc ještě na zahraniční akce vzít na své náklady štáb České televize. Kdo a kolik platí se nemáte šanci dozvědět. V registru smluv jsou všechny klíčové údaje týkající se plnění a finanční stránky, jak jinak, začerněny. Takže vážení daňoví poplatníci, vy, kteří platíte, se nedozvíte nic. Černo. Černo.

Další podivností kolem nákupu vysílacích práv ke sportovním akcím je, že některá z nich nekupovala Česká televize přímo od jejich prvotního majitele, ale od tuzemského prostředníka, kterým byla nějaká česká agentura. Lze se jen dohadovat, proč taková agentura šla do rizika a kupovala něco, co mohla následně prodat jen České televizi. Šlo o firmy nějak obchodně či personálně spojené s nějakými osobami v České televizi? Opět se můžete jen dohadovat, protože dané agentury jsou akciovkami s akciemi na doručitele a v registru smluv opět dominuje černá barva. No, proč byste měli něco vědět, vážení spoluobčané? Jen plaťte a mlčte! Tak nám to tady říkají ve Sněmovně, tahle parta Fialova

V souvislosti s televizními právy ještě jedna poznámka. Před pár lety se jeden z nejznámějších redaktorů České televize - není třeba jej jmenovat - chlubil, že Česká televize vysílá ze všech televizních stanic Evropě nejvíc? Více největších sportovních akcí světa. Prý se jí v tomto směru nemohl nikdo rovnat. Tak se nabízí otázky, nebylo to díky tomu, že příjem České televizi byl tak nadstandardní? Že brala od koncesionářů víc, než nutně potřebovala? Není divu, že se pak otevíraly další kanály.

Český rozhlas si také nemohl stěžovat, naopak, jinak by nezvýšil počet svých stanic na 26. Já myslím, že je to možná na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Tolik stanic snad na světě nemá žádný rozhlas.

Nehospodárnost České televize. Slovům o nehospodárnosti se Česká televize dlouhodobě brání. Kontrola prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu je zatím nemožná. Ale řekněme si opět pár příkladů a znovu zabrousíme do sportu. Každý, kdo sleduje v České televizi fotbal, ví, že prakticky všechny nejsledovanější zápasy komentuje Jaromír Bosák. Nic proti němu. Ovšem tento reportér je už dávno na volné noze, tedy externistou. Za každý přenos ho musí televize platit zvlášť. Proč si je však na Kafkách najímají, když na všechny strany rozhlašují, že největší profesionálové pracují právě v České televizi? Aťsi jde v tomto případě v uvozovkách jen o desítky tisíc korun, ale ve sportovní redakci nemají fotbalové reportéry, kteří by tato utkání neodkomentovali bez ostudy?

Bosák přitom zdaleka není jediným externistou, kterého Česká televize využívá pro práci, kterou by u řádného hospodáře měl zastat zaměstnanec. Bylo by zajímavé spočítat, kolikrát ročně jsme svědky toho, a netýká se to jen sportu, že nějaké slavnostní vyhlášení, kulatý stůl a podobné akce moderuje redaktor, tedy zaměstnanec České televize, ale točit zpravodajský příspěvek přijede na místo externista. Nevím, zda jde ze strany televize o jistý vstřícný krok, aby si zaměstnanci přilepšili, ale v soukromé firmě by nikdo nic podobného nedovolil.

Další příklad, jak se v televizi šetří, a opět ze sportu. Zatímco redaktoři jiných médií bydlí na akcích v zahraničí většinou s nějakým kolegou na dvojlůžkovém pokoji v levnějších hotelích. Reportéři České televize zásadně potřebují jednolůžáky, navíc, hotely, které patří k luxusnějším.

A ještě jedna perlička na každé mistrovství světa či Evropy v atletice odjíždí z České televize pět lidí. Pokud jsou naše informace správné, výlohy hradí atletický svaz. Z té pětice jsou tři reportéři, kteří se na komentátorském stanovišti střídají zajímavým způsobem, každý den komentují dva, třetí má volno. Takový luxus si určitě žádná jiná televizní stanice na světě nedovolí.

Takže já děkuju za tenhle projev lidem z České televize a jsem přesvědčen, že zaměstnanci České televize vidí, jak se utrácí, jak se nešetří. Takže klidně mi zase napište a já to tu rád přečtu.

Bylo by dobré samozřejmě i vědět, kdo a jak má vztahy s Českou televizí nebo s Českým rozhlasem. Tady mám titulek, zase tady iDNES, známý redaktor. Půlka espresa - hájil Töpfer, to je senátor, vyšší poplatky ČT. Přes čáru, naštval senátorku ANO. Pan senátor to dehonestoval. Někdo z vás, vážení spoluobčané, mi psal, že pan senátor má smlouvu s rozhlasem, tak nevím jakou. Takže je to klasika, ne? Tady lobbujou za Českou televizi a Český rozhlas, který nešetří, který používá peníze daňových poplatníků a má nějakou smlouvu. No tak logicky bojuje za to.

To, že tahle média jsou jednoznačně nástrojem Fialovy party, víme dobře. Mě strašně pobavil například iRozhlas. To je aktivistické, nevím, co to je vlastně, oddělení, které samozřejmě je totálně antibabišovské, takže... Dobrý den, milé děti. Přišly se na nás podívat. (Obrací se ke galerii.) Tak víte, co je tady za titulek? Ukrajinský politolog: Návrat Trumpa mění rétoriku Zelenského. Obáváme se i možného vítězství Babiše. Představte si, říká iRozhlas. A na Ukrajině je nějaký politolog, který se bojí Babiše. Nechápu, proč se bojí Babiše. Mimochodem, v listopadu 2019 jsem byl na Ukrajině a měl jsem oběd s panem prezidentem Zelenským a spolu s Havlíčkem jsme tehdy odsoudili anexi Krymu. Takže samozřejmě takové titulky, proč ukrajinský politolog řeší Babiše, fakt nechápu. No, samozřejmě Český rozhlas, který samozřejmě dostává, nevím kolik, 2,4 miliardy od vás, daňoví poplatníci a nechává soukromým rádiím trh jenom 1,5, tak vyšel článek Aleše Borovana o tom, kdo tam jak vystupuje. Ale já myslím, že to víme. Že je úplně jasné i v České televizi, i v Českém rozhlasu, jak to funguje, když tam chodí naši zástupci. Že to vždycky "všichni proti našim".

Ty otázky, známá Antibabiška, na kterou my jsme podali stížnost 18. listopadu, 18. listopadu jsme podali stížnost na opakované neobjektivní debaty, která samozřejmě absolutně dává najevo, že nenávidí Babiše, nenávidí hnutí ANO. A chci se jenom zeptat, jestli tady někdo z poslanců ví, jaká jsou teda pravidla? Ne? Patriku, prostřednictvím paní předsedající, ne? 18. listopadu jsme dali stížnost na radu, nikdo nám neodpověděl. (Poslanec Nacher souhlasně gestikuluje.) Třicet dnů, (nesrozumitelné), kašlou na to, 30 dnů. Nikdo nám neodpověděl.

No a tahle Antibabiška se ptá, jestli hnutí ANO vypočítalo, jaký dopad by to mělo, ta cla, která chce Trump zavést. Tady jeden poslanec, já jsem se strašně bavil, když tady vystupoval, a ptá se vlády, co vláda udělá, když Trump zavede cla. No, co by udělala, pane poslanče? Vím, že ekonomicky nerozumíte ničemu. My jsme Evropská unie a Evropská unie má cla pro všechny státy.

Takže je potřeba nominovat někoho, z koho Trump bude mít respekt. A ten řekne Trumpovi - ano, my rozumíme, že obchodní bilance je 160 miliard euro v neprospěch Spojených států a že cla na auta jsou vyšší, na americké a tady nižší, a budeme jednat. Trump je trader, byznysmen. No, ale když celá Evropa není schopna vygenerovat nikoho, tak potom je to samozřejmě špatné.

Takže tady paní redaktorka chtěla od našich vědět, jestli jsme to počítali? No, totálně hloupý dotaz, ne? Co to je za dotaz? Co jsme měli počítat? Já předpokládám, že bude nějaké jednání. V minulosti, když jsem tam seděl, tak jsme navrhovali s Viktorem Orbánem, že my budeme jednat s Trumpem. My budeme s ním jednat, my se ho nebojíme. Byl jsem svrchovaný premiér. Jsem vysvětloval Trumpovi na zasedání NATO, že každá země má jiné HDP a že je potřeba mluvit o absolutní částce. Takže takovýhle dotaz tady položila Vondráčkovi, že jestli hnutí ANO vypočítalo ten dopad. Tak hloupější dotaz snad ani nikdo nemůže položit. Takže jako neskutečné věci.

A mohl bych tady číst dlouho, jak v podstatě vybraní čeští redaktoři, kteří samozřejmě mají speciální přístup k našemu hnutí, jsou neobjektivní, porušují etický kodex, ale to pana ředitele vůbec nezajímá. Nezajímá.

Teďka jede korupce v Motole. To je dobře. Já na nejhoršího ministra zdravotnictví v naší historii budu reagovat jindy, protože to bude velice dlouhý projev. Ale proč se televize vůbec nebaví o tom, že na magistrátu je korupce za 350 milionů? Dražba budov Jaromíra Soukopa, jak to tam manipulovali. A zase je v tom Dozimetr a zase je v tom ODS. A to nikoho nezajímá. Nezajímá. Protože dobře víte, vážení spoluobčané, jak to funguje. Drtivá většina je na straně stávající party, která ovládla náš celý stát a která nám bude vykládat až do konce, že chce navyšovat tři procenta na obranu. Jo, fajn. Tak ale nejdřív, když chcete mít armádu, pane premiére, musíte mít ty vojáky. Já nevím, jestli chápete, co vám říkám, že vám odešlo 1 450 vojáků, protože vám nevěří, protože vidí, jak to v armádě funguje. Bordel, chaos, netransparentnost. Bůhví, kdyby ta policie měla dostatek policistů, aby tam nasadila odposlechy - měla by je nasadit všude, ve všech asi nemocnicích, ale i možná v rezortu obrany, tak bychom se divili.

Stále mluvíte o té muniční iniciativě? Vždyť vás ani nepozvali nikde. Jste si mysleli, že touhle starou plesnivou, často ruskou municí nakupovanou z členského státu NATO, která je prodražená o 1 000 dolarů z ceny 3 200, že si tím něco koupíte? No, nedopadlo to. Nedopadlo to. A slyšíme divné věci. Divné věci. No, ale to samozřejmě média určitě nebudou vysílat, ne? Proč by to vysílala?

Takže, pane premiére, my jsme ready. Já jsem včera tady mluvil, citoval jsem. Tady jsou děti, možná si to zapamatují, znovu to přečtu: "Mír nelze udržovat silou. Lze ho dosáhnout pouze porozuměním." Řekl Albert Einstein. "Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo." - John Fitzgerald Kennedy. "Válka neurčuje, na čí straně je pravda, jenom kdo zbyde." - Bertrand Russell, anglický filozof. "Neexistuje dobrá válka nebo špatný mír." - Benjamin Franklin, americký státník, jeden z otců zakladatelů Spojených států. A znovu Masaryk: "Ne násilím, ale smírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu. Toť odpověď českého genia, to smysl našich dějin a odkaz velikých předků. Tomáš Garrigue Masaryk." Doufám, že děti se to budou učit. Je to napsáno na Mohyle míru. Ano, ale někomu ten mír nevyhovuje, někdo potřebuje asi tu válku, ne? Aby se stále o tom mluvilo. Aby se nemluvilo o tom, co se děje v České republice. Proč se o tom nemluví? No protože tahle vláda potřebuje mluvit stále o zahraničí, aby se nemluvilo o tom, co se u nás děje. To je vůbec nezajímá.

Takže vážení spoluobčané, včera si tahle nejhorší, nejprolhanější asociální vláda, která nemá ráda lidi, navýšila platy. Ano, pan ministr bude mít o 13 000 (?) navíc, pan premiér 19 000. Ano? To znamená stejné navýšení, jako mají ty kuchařky nebo uklízečky, a nestydí se, nestydí se za to, jsou úplně v pohodě. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Já bych se tak styděl. Já bych to samozřejmě nikdy neudělal, ale oni ne, oni jsou úplně v pohodě.

Dnes tu stojíme u třetího čtení návrhu na zvýšení koncesionářského poplatku, které vláda Petra Fialy prosazuje způsobem, jež nemá obdoby. Je to stejné jak s platy pro sebe. A znovu říkám: Média, jste měli dát do titulku, že politici hnutí ANO byli proti! - Ne, oni tam dají - politici. Potom kdo čte titulky, tak má pocit asi, že jsme chtěli my navíc. Nechceme navíc, nechceme. Tihle politici pětikoalice si nezaslouží vůbec nic. I zadarmo jsou drahý. I zadarmo. Kdyby tam nebyli, tak by nezpůsobovali ty škody, jak nazvali důchodce, že jsou hospodářská škoda. Kolik škod způsobili na Ministerstvu obrany. Jenom to, že neprodloužili ten nájem na gripeny. 11,5 miliardy, co tady koupili, NET4GAS za 11 miliard s dluhem 33, zase, škoda minimálně za 20 miliard. A to nikdo neřeší. Kampelička - perou prachy, Dozimetr, kradou tam, korupčník. Hejtman jede dál. Na magistrátě, že, Patriku? (K poslanci Nacherovi.) 350 milionů, dražba zmanipulovaná. A zase je tam Dozimetr, zase je tam Pospíšil s Fremrem, v Motole je zase člověk, který pral v kampeličce. Vždyť je to jedna mafie. Jedna mafie ve vládě! (Potlesk z řad ANO.) A všichni jsou v pohodě. Protože proč by se o tom psalo, ne? Pamatujeme si, jak psali o vymyšlených kauzách na Babiše, ne? To si pamatujeme.

My jsme o tom už mluvili tady x krát, ty poplatky jsou skrytá daň. Zvýšení koncesionářského poplatku není nic jiného než další plošná daň. Vláda to sice balí do vznešených slov o nutnosti zajistit financování veřejnoprávních médií, ale realita je jasná. Je to další povinná platba, vážení spoluobčané, kterou stát občanům nařídí. Navýšili daně, máme vysoké ceny energií, nedostupné bydlení, vysoké nájmy. A protože mají pocit, že to ještě snesete, tak další daň. Takže každá domácnost za Českou televizi a rozhlas bude platit o 2 460 korun. A pokud si myslíte, že to jenom tím končí, že budete všichni platit, tak zatíží i podniky. Firmy budou muset platit podle počtu zaměstnanců. Čím větší podnik, tím víc zaplatí. Jde až o statisíce ročně.

Takže vláda jednou zdaní všechny občany a potom zdaní firmy, kde tito občané pracují. Takže asi v Mittalu - to je taky výsledek vaší privatizace, Liberty Mittal Nová huť, která zbankrotovala - tak tam asi ti slévači se dívali na televizi. Ne? Absurdní. Absurdní!

A aby toho nebylo málo, tak pan ministr, který sliboval, že to nenavýší... (Poslanec Babka se baví s ministrem Baxou u stolku zpravodajů.) Ale neposlouchá, tady náš poslanec vyrušuje zase. Tak tam dal inflační doložku. Že jo, pane ministře? Ten poslanec je za hnutí ANO, vyrušuje tady. Takže vy jste dál církvím 8 miliard navíc. Dal jste církvím 8 miliard navíc. Teďka tady nám cpete vatikánskou smlouvu. A když o tom mluvím, já jsem zásadně proti. My nepotřebujeme žádnou vatikánskou ani istanbulskou, ani žádné. My máme tady zákony. No, tak proč jste tam dal tu inflační doložku? Ne? Proč?

Důchodce jste obrali o tisíc korun měsíčně od července 2023. Škoda, že pan prezident nedal to veto. Ne? Vaše babičky mohly mít, milé děti, o tisíc korun měsíčně navíc od července 2023. Pozdravujte babičky a dědečky. Vy jste je obrali. A tady ministr si navýšil plat zase. Víte? Takhle do tady funguje. Takže je to stále dokola.

Netransparentní finance. Ne? Nikdy neprošla ani Česká televize, ani Český rozhlas nezávislým auditem Nejvyššího kontrolního úřadu. Čeho se bojí? Když tam tedy takto funguje? No. Takže aby se zase neptali našich lidí, když půjdou do pořadu, jaké navrhujeme řešení? No, my určitě zrušíme koncesionářské poplatky, vážení spoluobčané. To bude jedna z našich vlajkových lodí, že zrušíme ty poplatky. (Potlesk z lavic ANO.) Zrušíme!

Veřejnoprávní média by měla být financována ze státního rozpočtu stejně jako v jiných evropských zemích. A jejich stále víc. A samozřejmě je stále víc zemí, kde je spojená televize a rozhlas. Lidé by neměli být nuceni platit za službu, kterou třeba vůbec nevyužívají. Povinné audity Nejvyšším kontrolním úřadem. No, to bude, když tohle zrealizuje Nejvyšší kontrolní úřad, tak to se budeme divit, co tam všechno je. Stejně se divíme teď, když Trump zastavil USAID. To vám taky televize neřekne, kdo dostal tady 5 miliard korun. Různé neziskovky, organizace, které - div se světe - byly nastavené hlavně proti nám. Takže povinné audity. Nezávislé. Vždyť jsou to vaše peníze, vážení spoluobčané! Tak někdo by to měl kontrolovat.

Snížení zbytečných výdajů. Ano. Nechápu, proč má Česká televize šest kanálů? Proč Český rozhlas má desítky stanic? Místo natahování ruky by se veřejnoprávní média konečně měla začít naučit šetřit, jak to musí dělat všichni. Ale to oni neumí... Jak někteří politici, který žijou jenom z peněz daňových poplatníků celý život. A jsme řekli, že chceme sloučit Českou televizi a Český rozhlas. V řadě evropských zemí funguje jedna veřejnoprávní instituce pro televizi i rozhlas. To by ušetřilo obrovské množství peněz.

Takže na závěr - návrh zvýšení poplatku hnutí ANO odmítá. Naopak do voleb bude jedno z našich hesel, že ty poplatky zrušíme. Zvýšení koncesionářských poplatků je další rána pro české domácnosti, živnostníky i firmy. Fialova vláda místo řešení skutečných problémů jen zvyšuje daně, zavádí nové poplatky, zvyšuje si platy a tento krok je nespravedlivý, neefektivní a naprosto nepřijatelný. Místo toho, aby veřejnoprávní média fungovala nestranně a transparentně, se stala nástrojem politické propagandy. Je načase tento systém změnit. Pokud mají Česká televize a Český rozhlas sloužit veřejnosti, musí projít reformou. Musíme zrušit povinné poplatky, provést nezávislé audity a zajistit efektivní hospodaření. Jen tak budou veřejnoprávní média skutečně sloužit občanům, a ne vládě.

Já jsem i slyšel, jak dělají v České televizi zájezdy na nějaká setkání v Brně. Šampíčko a luxusní restaurace. To se člověk nestačí divit. No, tak když to není za jejich. To, jakým způsobem dnes chce koalice novou televizní a rozhlasovou daň schválit, není jen pošlapání demokratické diskuse, ale především nebezpečným precedentem, který se dnešním vládním stranám jednou vrátí jako bumerang. Tímto krokem nastavují pravidla hry pro každou další vládu. (Nesrozumitelné) si tady prosazují své návrhy silou, bez respektu k parlamentnímu jednacímu řádu, bez ohledu na to, že zákon má být projednán řádně a odpovědně. A co se stane po volbách, až tady bude nová vláda? Tak bude postupovat přesně podle těch pravidel, která Fialova koalice sama zavedla.

Tohle už není tedy jen debata o koncesiářských poplatcích. Tohle je o tom, jak se dělá politika, jak se přijímají zákony a jak si vláda myslí, že může parlament proměnit ve stroj na schvalování čehokoliv bez řádné debaty. Proto se pětikoalice rozhodla jít cestou síly. A pan premiér na Twitteru říká, že neví, jak má s námi mluvit. Ale vždyť on tady nemluví. Tady vždycky jenom čte nějaké interpelace, co mu napíšou. A tak to funguje. Normální debata není možná.

Znovu opakuji, pane premiére, proč se vám povedlo přesvědčit minulý rok jenom 100 vojáků do armády a odešlo vám 1 450. Takže česká armáda klesá na počtu vojáků. To znamená, minulý rok klesla o... nepočítám ty vojáky, kteří jsou na Hradě, tam jich je strašně moc. Takže to je taková základní otázka, když tady tak propaguje to navyšování. Takže vy chcete jenom omezit prostor.

Za tři a půl roku, milé děti, má Fialova vláda nulové výsledky. Nepočítám-li zvýšení daní, zvýšení důchodového věku, osekání důchodů, obří zadlužení státu, útoků, útoky na svobodu slova, všeobecnou drahotu. Lidé Fialovu vládu nepodporují. Statisticky je premiér Fiala nejhorší premiér na světě. Je to tak. Na to jsou žebříčky. A vy se zeptejte ve škole, jestli vaše ředitelka školy, milé děti, už ví, jak bude od září platit ty kuchařky a uklízečky, které máte určitě rádi. Jak to bude platit, když jim Stanjura, Fiala řekli, že už je nechtějí platit? Zeptejte se. Neuvěřitelné! Obrali všechny! Všechny obrali.

Takže pokud hnutí ANO bude v příští vládě, tak občanům každopádně mohu slíbit, že zrušení koncesionářských poplatků bude jednou z našich priorit. A myslím, že by bylo vhodné tu změnu prosadit po vzoru Fialovy koalice také s pevným hlasováním ve Sněmovně. Takže přemýšlejte o tom, vážení spoluobčané. Blíží se volby. Budete jenom poslouchat... A to strašení... Doposud strašili, že Babiš bude jak Fico. No, ale Fico byl ve Washingtonu. A Donald Trump ho přivítal. Robert (s americkou výslovností) Fico - i to slovo Robert vyslovil dobře, protože je tam Robert Kennedy - prime ministr of Slovakia. Takže už tahle pětikoaliční propaganda nemůže říct, že Fico je proruský Šváb. Ne? Nebo co budete říkat? Takže to odpadlo. Takže teďka budete co? Strašit jenom. Strašit. A proč? Aby se nemluvilo o tom, jak devastujete naši zemi! Čtyři roky ztracené. Ztracené roky pro naši zemi! To je výsledek. Děkuju. (Potlesk z lavic ANO.)

Andrej Babiš ANO 2011



