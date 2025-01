Babiš (ANO): Vláda jde tou nejjednodušší cestou, přinutí občany, aby platili více

Takže dobré ráno, vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Dnes zde opět budeme projednávat vládní návrh na zvýšení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, to znamená institucí, které jsou nejméně hospodárné, nejméně transparentní a které pětikoalice chce zvýšením poplatků pro všechny domácnosti a firmy a tak dále de facto korumpovat, aby jim znovu pomohly vyhrát volby, protože tyto instituce od vzniku hnutí ANO jsou jenom na jedné straně, a to je tradiční strany. Když jsme byli ve vládě, tak nás kritizovaly, a když jsme teďka v opozici, tak stále jsme na prvém místě. Ale nejde o to, my jsme to i tehdy, když jsme měli a mohli mít vliv a žádný jsme neuplatňovali, tak samozřejmě jsme to ustáli, ale je jasné, že z našeho pohledu hnutí ANO mluvíme hlavně o tom, že je to hluboce nespravedlivý zásah do peněženek českých občanů, podnikatelů i firem.

Tento návrh není ničím jiným než skrytou daní, kterou vláda v době ekonomické krize uvaluje na všechny bez rozdílu, a to v situaci, kdy se lidé potýkají s vysokými cenami energií, ano, v propočtu na kupní sílu nejvyššími, a samozřejmě nájmů, potravin a základních životních potřeb.

Vláda tvrdí, že zvýšení poplatku je nezbytné pro zajištění finanční stability České televize a Českého rozhlasu. Já už jsem tady jednou vystupoval a dostal jsem reakce, o tom budu mluvit později, od zaměstnance České televize a taky od, myslím, že je to šéf kameramanů, ale k tomu se ještě dostanu. A je zajímavé se dozvídat víc a víc o České televizi a Českém rozhlasu.

Takže není to žádná finanční stabilita, je to de facto další vládní neschopnost hledat úspory a v podstatě ta Česká televize se stejně chová jak ta vláda, která samozřejmě nešetří. Vidíme to hlavně na Úřadě vlády, kde už nemají kde sedět ti různí kámoši této vlády.

Takže je to jenom neschopnost a neochota hledat úspory a efektivně hospodařit s veřejnými prostředky. Ano, chtějí 10,5 miliardy ročně od lidí.

Takže místo toho, aby Česká televize, já už jsem o tom tady mluvil naposledy, a Český rozhlas, začaly šetřit a zefektivnily své fungování, vláda jde tou nejjednodušší cestou, přinutí občany, aby platili více. Pro hnutí ANO je to absolutně nepřijatelné a my to zásadně odmítáme.

Koncesionářské poplatky jsou zastaralý a nespravedlivý systém. Hlavní problém koncesionářských poplatků spočívá v tom, že se jedná o plošnou daň. Nezáleží na tom, zda veřejnoprávní média sledujete, nebo posloucháte, nezáleží na tom, jestli máte jiný zdroj informací. Jakmile vlastníte televizor, rádio, nebo podle vládního návrhu dokonce jen mobilní telefon nebo tablet musíte platit a bez ohledu na to, zda tuto službu skutečně využíváte.

Tento princip je nejen zastaralý, ale i nespravedlivý. A já jsem také od toho posledního vystoupení tady i objevil velice zajímavou diplomovou práci, kterou napsal student na vysoké škole ekonomické, a je to skutečně velice zajímavá analýza.

Doba, kdy veřejnoprávní média byly hlavním zdrojem informací, je dávno pryč. Naštěstí. Mě strašně baví ta debata v prostoru, kde někdo vlastně říká, že sítě by mohly, byť ohrožením voleb. No, tak to je asi ta příprava na ty volby, které proběhnou tento rok.

Dnes existují stovky televizních stanic, nekonečné množství on-line platforem, sociální sítě, podcasty. Každý si může vybrat, odkud bude čerpat informace, přesto vláda dál trvá na tom, že všichni občané musí povinně financovat Českou televizi a Český rozhlas, a to je absurdní. A bohužel, je v naší zemi strašně moc, strašně moc - nevím, ale jsou takoví občané, kteří říkají, no, hlásili to v televizi, tak je to asi pravda. No, tak, právě, že to často pravda není. A že je to často manipulace a že lidi by měli vidět, kdo vlastně tam je a vždycky sledovat cestu peněz, kdo ty lidi, ty takzvané experty, vlastně financuje a proč.

Takže ještě větší problém tento návrh představuje pro firmy. Vláda si totiž vymyslela, že podniky budou platit podle počtu zaměstnanců, to znamená, že firma s 25 zaměstnanci zaplatí pětinásobek sazby, podnik do 100 zaměstnanců desetkrát více a velké firmy až stonásobek. Výsledkem bude, že velké podniky budou České televizi, Českému rozhlasu ročně odvádět statisíce korun za něco, co vůbec jejich zaměstnanci nevyužívají. Jaký to má smysl? No tak to nevím, kdo mi to vysvětlí. A aby toho nebylo málo, vláda si do návrhu přidala ještě jednu zákeřnou věc, a to je automatická inflační doložka, ano, tu inflační doložku o kterou teďka hledám to slovo, obrali důchodce a nechali církvím.

Když byla inflace, kterou způsobila tahle vláda, protože nepochopila že i na výrobu Nutelly je potřeba elektřina. Zatím to neobjevili. Takže oni způsobili tu inflaci, vyhnali to až na 19,5 %, to se všechno dá zdokladovat, a teď dávají do těchto poplatků automatickou inflační doložku, nevěřitelné.

Takže poplatky se budou zvyšovat podle inflace a bez schvalování v parlamentu, bez jakékoliv veřejné kontroly. Proč? Jedině a opakovaně jsme navrhovali aby tyto instituce vlastně kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad a proč se tomu brání? No proč? Protože jsme se dozvěděli, že někteří politici, kteří mají na starosti média, tam dělají kšefty. Tak přece není normální, když Česká televize má 3000 zaměstnanců a ještě 3000 lidí na smlouvu, na smlouvu, ano. A asi se všem dobře daří, že je to netransparentní. Protože tyto instituce nemají nikdy dost. Takže když inflace stoupne, tak občané i firmy budou platit víc. No a kdo to tady vysvětlil? Kdo zdůvodnil, proč to tam má být? Česká televize a Český rozhlas mají dost peněz. Ať začnou šetřit, ale oni se chovají úplně stejně jak tato vláda, která má peníze pro sebe a nemá peníze pro lidi. Jsem se ráno díval na jednu televizi, kdy jeden komentátor, na CNN to bylo, já teda se dívám jen na CNN Prima News, jeden komentátor vysvětloval, jak vlastně je normální, že politici si navýšili platy. Jak je normální, že premiér dostane o 19 000 korun měsíčně tento rok navíc a příští rok si naplánoval 40 000 navíc. Dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, to je normální pro bývalého poradce premiéra za ODS, tak ten ráno to vysvětloval, že to je úplně - to, že ty platy politiků v porovnání s ostatními jsou, řekněme, nadstandardní.

Tak o tom se nemluví, ale já chápu, že i tady to není populární téma. Vláda tvrdí, že b\ bez zvýšení poplatku Česká televize a Český rozhlas nemohly fungovat. To je samozřejmě lež. Fakta hovoří jasně. Česká televize dnes hospodaří s rozpočtem přes 8 miliard ročně, Český rozhlas má dalších 2,4 miliardy korun, dohromady tedy více než 10 miliard.

Takže já nevím, proč 10 miliard nestačí, proč někdo neudělal benchmark? Porovnejte, kolik zaměstnanců je na Nově, na CNN, na dalších privátních médiích, v Impuls nebo další rádia, Blaník rádio nebo Hitrádia a další. Jaký je poměr výkonu těch zaměstnanců? Protože ti soukromníci samozřejmě musí fungovat tak, aby uživili zaměstnance, to není stát, který samozřejmě vždy ty peníze má, protože ty tiskárny jedou. Takže to porovnání samozřejmě nikdo neudělá, protože je to systém.

Včera večer mě otravovala jedna novinářka zase ohledně Slovenska, dneska se tady už v médiích píše víc o Slovensku než o České republice. No a dneska v těch novinách je tam nějaký titulek, že poslanec za ODS chce připravit Český rozhlas o 100 milionů. No, to je ten lobbing. To, že Český rozhlas má 2,7 miliardy od nás a trh pro soukromé rádia je 1,5. A kolik jich je? Tak, někteří to považují za normální. Já to nepovažuji za normální.

Takže jak to změnit? Samozřejmě. Proč Česká televize provozuje šest televizních kanálů? Si pamatuju, jak bývalý ředitel tady se snažil nás uplácet a říkal když mi tu DPH pomůžete, tak já vám ten kanál pro důchodce nechám a vylepším a tak dále. Normálně. Brutál. Korupce jak prase, tady běhal, ne? Takže proč Český rozhlas vysílá na 26 různých stanicích? 26 různých stanic? Proč máme veřejnoprávní média, která si hrají na komerční konkurenci? Vyrábějí drahé seriály, na to údajně potřebují ty hasiče. Talk show a zábavní programy. Nikdo přece neříká, že veřejnoprávní média nejsou důležitá. Ano, my to říkáme, jsou, ano, je to trvale hlavní, hlavní informační kanál v naší zemi. Ano, Česká televize a Český rozhlas mají plnit veřejnou službu. Možná by si mohli přečíst ten jejich kodex, někteří. Mají poskytovat kvalitní, vyvážené a objektivní zpravodajství, kulturní a vzdělávací obsah. Ale proč mají vyrábět nekonečné seriály a pořady, které by stejně mohly vznikat na komerčních televizích?

My říkáme jasně, pokud Česká televize a Český rozhlas tvrdí, že mají málo peněz, tak ať začnou šetřit, vážení páni ředitelé, a přestaňte nám psát stále nějaké bláboly. Ukažte to hospodaření, ukažte, jak jste šetřili, a já v tom dopisu, který jsem dostal, ten pisatel se bojí podepsat, vám zdokumentuju, jak šetříte. No, takže máte snížit počet kanálů a zaměřit se na svůj hlavní úkol - informovat veřejnost a ne soutěžit s komerčními médii. Proč? Takže to řešení já jsem tady předestřel. Sloučení České televize a Českého rozhlasu je cesta k úsporám. Jedním z nejefektivnějších řešení je teda tohle sloučení do jedné instituce. Tento model úspěšně funguje v řadě evropských zemí, kde veřejnoprávní média hospodaří efektivněji a levněji. Proč bychom nemohli jít stejnou cestou?

Jedním z hlavních argumentů pro sloučení je snížení provozních nákladů. Dnes máme dvě instituce se samostatnými administrativními strukturami, vlastními ředitelstvími, účetnictvím, právními odděleními a celou řadu dalších duplicitních složek. To všechno stojí miliardy korun ročně. Pokud bychom místo dvou organizací měli jednu efektivně řízenou instituci, ušetřili bychom stovky milionů korun ročně.

Sdílení technického vybavení. Televize i rozhlas dnes provozují vlastní studia, produkční zázemí, technické oddělení. Přitom se mnohdy jedná o činnosti, které by bylo možné provádět společně. Sloučením by se odstranily duplicity a snížily provozní náklady.

Jednotná administrativa. Namísto dvou ředitelství, dvou rad a dvou vrcholových managementu by stačila jedna organizace s jedním vedením, což by znamenalo úspory nejen na mzdách, ale i na administrativních výdajích. Bylo mi řečeno, že ve Velké Británii mají vlastně v jedné instituci tři instituce, které máme my.

Efektivnější využití lidských zdrojů. V současnosti obě instituce zaměstnávají velké množství na podobných pozicích. Ale to hlavní, ty kšefty, kde(?) jedou, to jsou samozřejmě ty smlouvy, ty OSVČ, 3000 lidí na smlouvy. Neuvěřitelné. Ono je to něco podobného jako tahle vláda, která se tváří, že snižuje počet zaměstnanců, a přitom to jen přehazuje na DPČ a OSVČ a všechno možné, jen aby se nevidělo, že zkrátka jenom šetří naoko. Takže sloučení umožní optimalizovat personální obsazení a odstranit zbytečné posty.

Efektivnější řízení a větší transparentnost. To je další výhoda sloučení, zjednodušení řízení a větší transparentnost finančních toků.

Jednotné vedení a strategické řízení. V současnosti existují dvě instituce, které často nemají koordinovanou strategii. Určitě mládež ví, co je to sorry jako, jak to vzniklo. Když jsem byl, nevím, asi 30 kilometrů za Prahou a postupně přišly za mnou tři štáby České televize se ptát na můj majetek, který na rozdíl od pana premiéra jsem ukázal všem, všechna daňové přiznání, dokonce dva audity. Tak potom už tomu třetímu štábu jsem... Sorry jako, ale už nebudu odpovídat. Když mají tolik peněz, ne? To je ten důkaz toho, jak oni šetří a vlastně nešetří, nechtějí šetřit. Takže to sloučení by mělo umožnit i jasnější vizi a efektivnější dlouhodobé plánování.

Dále větší kontrola veřejnosti. Dnes už jsem o tom mluvil, finanční toky České televize a Českého rozhlasu nikdo nekontroluje, nikdo. A tak se zeptejme, proč vlastně politici pětikoalice nechtějí, aby tyhle instituce někdo kontroloval? Tak ta odpověď je jasná. To je jedna parta. Já, když jsem řekl, a samozřejmě nemůžu říct to jméno těch lidí ze soukromých rádií, kteří šli na Český rozhlas... (Z pléna v pravé části sálu se ozývá výkřik: Ale můžeš!) (Řečník se hlasitě směje.) Teďka by to nebylo vhodné. Nemám na to důkaz, ale zkrátka to proběhlo a byla to dokonce dvě jména, kde ten zástupce Českého rozhlasu se jim vysmál. Ha, ha, ha, nemáte šanci zabránit těm poplatkům. Máme jasnou dohodu, navýší nám poplatky a my jim vyhrajeme volby. Tak to je. Jedna parta. Takže. Nikdo je nekontroluje. My jsme chtěli pravidelný dohled NKÚ. Veřejnoprávní média musí hospodařit s veřejnými prostředky zodpovědně. Sloučení umožní přehlednější kontrolu výdajů a zajistí, že finance nebudou zneužívány na nesmyslné projekty nebo předražené zakázky. No a samozřejmě to sloučení povede k lepšímu a kvalitnějšímu obsahu. Kritici často tvrdí, že sloučení by vedlo ke snížení kvality obsahu. Tak opak je pravdou. Efektivnější koordinace mezi televizními a rozhlasovými týmy může naopak vést ke zlepšení programové nabídky.

Lepší koordinace ve zpravodajství. Dnes pracují redakce České televize a Českého Rozhlasu odděleně, což vede k duplicitní práci a zbytečným nákladům, například v zahraničí, ale i tady doma samozřejmě. Sloučením bylo možné vytvořit jedno silné zpravodajské centrum, které by zajistilo rychlejší a kvalitnější informace.

Větší prostor pro regionální zpravodajství. Často slyšíme, že je regionální témata jsou v médiích opomíjena. Sloučení by umožnilo lépe pokrýt regionální problematiku, protože by bylo možné využít společné zpravodajské kapacity efektivněji.

Za dále. Další. Lepší integrace v digitálním prostředím. Mediální trh se mění a veřejnoprávní média musí udržet krok. Spojení televize a rozhlasu umožní lepší využití digitálních platforem a rychlejší adaptaci na nové technologie.

Multimediální obsah. Dnes se lidé stále více přesouvají na internet. Sloučená instituce by mohla nabídnout jednotný on-line portál, kde by bylo možné snadno kombinovat video, audio i psaný obsah.

Lepší přizpůsobení moderním trendům. Veřejnoprávní média musí reagovat na to, že lidé už nechtějí konzumovat obsah jen v tradiční formě televize a rozhlasu. Sloučení umožní lepší adaptaci na podcasty, on-line videa a sociální sítě. Zatímco(?) někteří v této Sněmovně vykreslují sloučení České televize a Českého Rozhlasu jako nebezpečný experiment, realita v Evropě ukazuje, že sjednocení veřejnoprávních médií není žádnou revolucí, ale běžnou praxí v demokratických státech. Ano. To oni nechtějí přiznat. Řada evropských zemí úspěšně provozuje jednotné mediální instituce, které zastřešují jak televizní, tak rozhlasové vysílání. Tento model přináší úspory, efektivnější řízení, vyšší kvalitu obsahu, aniž by jakkoliv ohrozil nezávislost veřejnoprávních médií.

Pojďme se podívat na konkrétní příklady státu, které ukazují, že sloučení veřejnoprávních médií funguje a přináší pozitivní výsledky. Za prvé BBC, Spojené království, asi nejznámější příklad jednotného veřejnoprávního mediálního domu, představuje British Broadcasting Corporation, BBC ve Velké Británii. BBC je zodpovědná za televizní a rozhlasové vysílání a provozuje širokou síť kanálu včetně BBC One, BBC 2, BBC News, BBC Parlament, stejně jako několik rozhlasových stanic - BBC Radio jedna, dva, tři, čtyři, pět, live a další. Řízení BBC je jasně definované a nezávislé. Na vrcholu stojí BBC Board, který dohlíží na správu organizace, a generální ředitel odpovědný za denní provoz. BBC má stabilní financování, které bylo donedávna založeno na televizních licenčních poplatcích, ale vláda aktuálně diskutuje o přechodu na jiný model. Efektivita BBC je daná jednotným řízením, možností sdílení produkčních zdrojů a důrazem na kvalitu obsahu.

ORF Rakousko. Rakousko provozuje Österreichischer Rundfunk, ORF, což je jediná veřejnoprávní instituce odpovědná za televizi i rozhlas. ORF provozuje několik televizních a rozhlasových kanálů, které jsou financovány z kombinace koncesionářských poplatků a komerčních příjmů. Systém řízení ORF zahrnuje Stiftungs Rat, správní rada a Publikumsrat, rada z veřejnosti - no, prosím, což zajišťuje transparentnější a odpovědné fungování. No, to bychom mohli zavést, ne? Co říkáte, vážení spoluobčané? Že by tam byla rada veřejnosti? Otázka je hlavně, aby o tom potom nerozhodovali politici, kdo tam bude za veřejnost.

Sloučení televize a rozhlasu umožňuje efektivnější provoz a lepší využití personálních i technických kapacit. Za třetí Rai Italia. V Itálii funguje Radiotelevisione Italiana, Rai, jako jednotný veřejnoprávní vysílatel, který kombinuje televizní a rozhlasové vysílání. Rai provozuje tři hlavní televizní kanály Rai 1, Rai 2, Rai 3 a širokou síť rozhlasových stanic. Rai podléhá přísnému dohledu parlamentní rady, která kontroluje nestrannost a efektivní hospodaření. Mě vždy baví, když slyším, jak to na té radě tam probíhá. To jsou takové ty drby, že teďka samozřejmě to jsou všechno nezávislí, ne? Ale všichni víme, že tam drtivá většina je z pětikoalice. Tak když my tam pošleme stížnost, my jsme tam dali stížnost 18. listopadu, ještě nemáme odpověď stále, minulého roku, tak potom ti, co jsou tam za pětikoalici, říkají, no jo, máte pravdu, ale víš, to je hnutí ANO. Máte smůlu, čau. Tak takhle se to tam řeší. No to jsou takové drby. řekněte jméno - neřeknu, protože samozřejmě důkaz není. A ten člověk by byl ohrožen. Takže italský model ukazuje, že sloučení televizního a rozhlasového vysílání nijak neohrožuje nezávislost médií, ale umožňuje efektivnější fungování.

RTVE Španělsko. Španělsko provozuje jednotného veřejnoprávního v vysílatele Radio y Televisión Espanola, RTVE, který vznikl sloučením rozhlasu a televize. Tak to jsou největší, to jsou, doufám, pro pětikoalici, vlastně demokratické státy, ne? Spojené království, Rakousko, Itálie, Španělsko. Jsou to demokratické státy, ne? Nebo bude někdo argumentovat, že ne? No ale to víme, jak se to hodí, tak se to potom argumentuje. Takže. RTVE dnes funguje jako jednotná organizace, která spravuje televizní a rozhlasové vysílání v celém Španělsku. Financování probíhá ze státního rozpočtu. No, prosím, vidíte, no, to je to, co my navrhujeme. Koncesionářské poplatky byly zrušeny v roce 2010. Španělsko. Pedro Sánchez. Tam je premiér, teďka navrhnul to zdanění těch mimo EU investorů, aby ti chudáci Španělé nemuseli platit takové vysoké nájemné. Sloučením RTVE dosáhlo větší efektivity řízení, snížení administrativních nákladů a lepší koordinace obsahu mezi médii.

Další příklad, NRK Norsko. Veřejnoprávní vysílání v Norsku zastřešuje Norsk rikskringkasting. NRK provozuje tři hlavní televizní kanály a několik rozhlasových stanic pod jednotnou organizací. Norsko v roce 2020 - no prosím - zrušilo koncesionářské poplatky a přešlo na přímé financování ze státního rozpočtu. No vidíte, taky demokratická země, nic není ohroženo. Sloučený model zajistí efektivnější využívání veřejných prostředků a posílí roli NRK jako hlavního poskytovatele kvalitního veřejnoprávního obsahu.

Ve Francii je v současnosti otázka sloučení veřejnoprávního vysílání předmětem politické diskuse. Prezidentský tábor podporuje projekt sjednocení veřejnoprávních médií, no prosím, pod jednou holdingovou společností s názvem France Media, která by do roku 2026 spojila France Télévisions, Radio France a Institut national de l’audiovisuel.

Cílem je vytvořit silnou veřejnoprávní mediální organizaci po vzoru BBC. No, tak všichni jdou touhle cestou. A proč u nás pětikoalice, stávající vláda, nechce o tom ani slyšet? přitom trend je jasný.

Tato debata ukazuje, že sjednocení veřejnoprávních médií není jen otázkou úspor, ale také strategickým krokem pro posílení jejich nezávislosti a konkurenceschopnosti v moderním mediálním prostředí. Takže sloučení České televize a Českého rozhlasu není žádný nevyzkoušený experiment. Naopak ve vyspělých evropských demokraciích se tento model osvědčil a přinesl jasné benefity. Příklady z Británie, Rakouska, Itálie, Španělska nebo Norska a teď Francie ukazují, že jednotná veřejnoprávní instituce znamená nižší náklady, efektivnější řízení a kvalitnější obsah. V žádné z těchto zemí nedošlo ke ztrátě nezávislosti médií nebo k omezení jejich role ve veřejné debatě.

A pokud by se tyhle dvě instituce sloučily, a konečně na tom poli v Letňanech, kde končí metro, kde chtěl postavit Bém olympijský stadion a nic tam není a my jsme tam chtěli udělat tu čtvrť, kde by byly velké synergie, že by pan ministr Baxa neseděl v Nostickém paláci, ale bylo by tam muzeum, pro lidi, by seděl v Letňanech, velké synergie. Nebo MMR, co dělá na Staromáku? To byl ten náš projekt. Tam by krásně mohla vyrůst moderní budova spojené České televize a Českého rozhlasu. A za ty nemovitosti na Kavčích horách nebo na Vinohradech by tyhle dvě instituce dostaly obrovský balík peněz, protože někdo by tam udělal byty, o tom jsem přesvědčen.

No, ale samozřejmě tahle vláda většinou nerozumí, co jim říkáme, když je to něco ekonomického. Takže chápu, že i ta vedení České televize a Českého rozhlasu nemá o to zájem, protože samozřejmě by museli šetřit a hlavně i na sobě.

Takže otázka je, proč nemůžeme jít my stejnou cestou? Tak my samozřejmě to budeme navrhovat v našem programu. Hnutí ANO tohle navrhne. A vláda jdou jinou cestou, takže tím nejsnadnějším řešením je, že chce zvýšit poplatky a ještě vyšší finanční zátěž pro občany a firmy, aniž by hledala úspory nebo zefektivnila fungování veřejnoprávní médií. A my samozřejmě nabízíme jinou cestu a té modernizace, která zajistí lepší služby pro občany bez dalšího zatěžování jejich peněženek.

Pokud uspějeme ve volbách, tak tuto změnu určitě budeme prosazovat. Poplatky zrušíme, zajistíme efektivní hospodaření a půjdeme cestou Británie, Rakouska, Itálie, Španělska a všech těch států demokratických, které jsem tady jmenoval. A veřejnoprávní média a my všichni občané České republiky máme právo na to, pokud to financujeme, aby to bylo transparentní a může se to financovat ze státního rozpočtu. A já si myslím, že je to spravedlivé řešení a je to hlavně férový přístup k lidem.

No, já jsem po tom minulém vystoupení tady dostal dopis od pana Bělici, to není ten náš hejtman, za prezidium Asociace českých kameramanů. A tady píše, že jsem tady řekl nějaké zavádějící a klamné tvrzení. Prosím vás, já jsem měl tři projevy a všechny tři projevy nebo dva projevy mi psali lidi, kteří jsou z branže.

A tady mi vysvětluje pan Bělica, proč musí mít vlastní sbor hasičů; 45 hasičů mají. Já mám na to jiný názor, já si rád s ním o tom popovídám. Tady mi vysvětluje, co všechno oni tam musí dělat. Čtyřicet pět hasičů, prosím vás, převeďte je Vlčkovi, to je šéf našich hasičů celorepublikových, ušetříte a on samozřejmě, kdyby byl u vás nějaký problém, bude ready. Takže 45 lidí, hasičů by klidně mohlo přejít pod stát.

No, potom tady mám strašně obrovský materiál člověka, který vlastně se bojí podepsat. A je to velice zajímavé čtení. On se podepsal s přáním pevných sil pracovník ČT, který se na to okrádání nemůže dívat.

A tady mi píše: "Vážený pane Babiši, v Poslanecké sněmovně Parlamentu..." A to všechno je podklad zdokumentovaný o tom, co se děje v České televizi. "Vážený pane Babiši, v Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl do druhého čtení protlačen návrh zákona, jehož součástí je zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi. Sledoval jsem váš boj o to, aby se o koncesionářských poplatcích vůbec nejednalo, naopak aby se zrušily. Chci vám tedy níže napsat, jak se mimo jiné v České televizi hospodaří s finančními prostředky koncesionářů při natáčení v uvozovkách úspěšných seriálů a filmů a realizaci sportovních přímých přenosů, jak se dodržuje, nebo spíše nedodržuje zákoník práce a kolektivní smlouva České televize, jak se dodržuje, nebo spíše nedodržuje nařízení komise Evropské unie číslo 581/2010, a jak do 31. 12. 2024 existovala autodoprava spadající pod autoprovoz řízená Romanem Macháčkem a dispečerem Tomášem Mičkou.

Součástí autodopravy byly čtyři miniautobusy, a to Volkswagen pro 8 cestujících, Ford Transit, Hyundai, Mercedes Sprinter a tak dále... A ještě provozovali... Ale tato autodoprava 31. 12. 2024 skončila. Řidiči byli propuštěni, minibusy byly nahrazeny, byly zařazeny k prodeji pomocí aukce. A místo svých levných kapacit si tedy Česká televize na převoz štábu objednala soukromé dopravce..." A tak dále. Prosím vás, já bych to tady mohl číst hodinu, jo? Je to všechno vyfutrované, jsou tady důkazy k tomu, jak to vlastně tam funguje. Je to skutečně hrozné, hrozné čtení. Tak já to snad pošlu panu řediteli. Já nevím, jestli vůbec Česká televize má nějaký interní audit...

Takže co píše nakonec, abych vás nezdržoval: "Vážený pane Babiši, pokud jste dočetl do těchto míst" - no, já jsem to četl, je to hrozný - "tak jste zjistil, že ve vnitřním prostředí České televize je nejen problém ve zpravodajství ČT, politický aktivismus, účelové reportáže a tak dále, ale je zde i problém v provozních činnostech ČT, kde se nehospodárně hospodaří se svěřenými financemi a prostředky, a vedení ČT toto neřeší tak, aby zabránilo škodám. Pro ně je lepší chtít po občanech a podnikatelích České republiky, aby platili České televizi stále více. Je třeba tomu zabránit a poslat do této instituce kontrolní orgány a orgány činné v trestním řízení, které zajistí všechny důkazy o porušování zákonů a potrestají ty, kteří jsou za škody odpovědní, a zajistí náhradu vzniklé škody.

Já nyní budu sledovat, jak s touto informací naložíte, a pokud se něco začne dít, tak vás budu informovat, jak se pracuje při natáčení filmů a seriálů. Tam je to také zajímavé a budete překvapen. S přáním pevných sil pracovník ČT, který se na to okrádání nemůže dívat." No, to je škoda, to je škoda. Já chápu, že lidi se bojí o místa. Podobné dopisy dostáváme od lidí v České poště, která je likvidována touhle pětikoalicí.

No, takže, pane pisateli, já to pošlu panu řediteli, pokud tam je nějaký takový jako orgán. A jinak jsem se tomu věnoval, jsem se dovzdělal. Tady mám skvělou diplomovou práci, kterou napsal v roce 2024 pan Dominik Jiřinec. Ano, to je diplomka, skutečně pojednává o všem. Kolik to má stran? 104 stran. Závěr té diplomky je takový, že každý... V podstatě i v Evropské unii to řeší různými způsoby, ale já si myslím, že pro nás je nejlepší cesta ta, kterou jsem tady nastínil, to znamená spojení České televize, Českého rozhlasu, zrušení poplatků, občané nemusí platit, neměli by platit. Je to trend, jak jsem to tady četl. A stačí jenom následovat vyspělé demokratické členské státy Evropské unie. Tak snad to pětikoalice, která samozřejmě zpochybňuje všechno, nebude zpochybňovat. Víceméně, vážení spoluobčané, je jasné, že tato pětikoalice nás zase převálcuje, takže zase si to schválí, protože jediné, co oni chtějí, je, aby se udrželi u moci, aby si zase navyšovali platy, aby zase dali ta koryta spolustraníkům. O to jde. Zase budou mít jediný program, a to je Antibabiš a samozřejmě Česká televize a Český rozhlas v tom budou hrát velice významnou roli.

Takže já chci jenom říct, že za nás tohle budeme mít jasně v programu a že my máme jasnou představu, aby tyhle instituce fungovaly podle vyspělých demokratických členských států - ale Velká Británie už není v Evropské unii, tak evropských států. Takže určitě je to strašně důležité pro nás.

A jen abyste věděli, oni nás ještě nechají tady jako mluvit, já tady nechci obstruovat, já chápu, že některým z vás se to nelíbí, ale víceméně je důležité opakovat. Opakovat naše názory. A protože my těch prostorů moc nemáme a samozřejmě když chodíme do těchto institucí, tak ty debaty probíhají, jak probíhají, a k tomu se nechci už vracet.

Hlavní důvod toho našeho návrhu je ekonomický. Hlavní důvod je, že občané nemají platit peníze za netransparentní instituce, které ještě navíc jsou zneužívány ve prospěch této vlády a pětikoalice.

Děkuji za pozornost.