Babiš (ANO): Vy budete bránit STAN, co je pro nás organizovaný zločin

reklama

Pane premiére, vy mě fakt překvapujete stále víc a víc. Vy normálně za ten organizovaný zločin budete bojovat podle našeho hesla až do roztrhání těla. (Smích v levé části jednacího sálu.) Vy nevíte, kdo je STAN, kdo je Polčák, který kamarádí s Krejčířovými lidmi? Který chtěl obrat obce z okolí Vrbětic? Bernard Cycle obchody? Farský? Ano, lhal voličům. Ale pod tlakem rezignoval. Půta šmelil se zakázkami a nechal sledovat politickou konkurenci jako mafián. Gazdík volal na Seznam, vyhrožuje novinářům a zasahuje do vyšetřování Bečvy. A potom máme tady Hlubučka. Organizovaný zločin pod vlivem kokainu.

No, to tady ještě nebylo. Paní Marvanová před dvěma roky napsala Rakušanovi, co se tady děje? Je to jeho zodpovědnost. Jeho zodpovědnost. A vy, co děláte? Místo toho, abyste řekl: ano, je to záležitost STANu, musí to vysvětlit, presumpce neviny, tak vy zase útočíte. Vy stále útočíte na hnutí ANO.

A co je Stoka? Kdo byl Švachula? No člen ODS. V roce 2013, když jsme překvapivě skončili druzí, tak k nám nalezlo plno členů ODS, zločinci jako Švachula, a byla to chyba organizace. Já jsem ji zrušil. Rakušan nezrušil nic. A potom přišla i Vildumetzová z ODS, i Jermanová z ODS, Faltýnek z ČSSD. Ano, ti přišli.

A co dělá Rakušan? Donutil Švejdara rezignovat. Ještě nebyl ministr a normálně se ho ptal, údajně se ho ptal, jestli NCOZ vyšetřuje kauzu Hlubučka. Všichni jsme to věděli. Takže pan Rakušan tam šel proč? No, proto, aby ovlivňoval to vyšetřování. Takže my říkáme, že tam nemůže zůstat, a pokud vy budete bránit STAN, co je pro nás organizovaný zločin, kteří tam šli jenom proto, aby... (Předsedající: Čas.) ...zkrátka loupili... (Předsedající: Čas.) ...státní peníze, veřejné peníze.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš v Praze, jediní jsme slyšeli. Volby na Hrad zatím nejostřeji, Fiala, ČT, zákulisí Babiš (ANO): Jediné, co vládě jde mistrně, je občany balamutit Babiš (ANO): Jiné pomoci než návodu, jak si uplést svetr, se od vlády nedočkáme Vybrali víc, ať to vrátí lidem. Vláda schytala velký políček od Babiše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama