Babiš (ANO): Vy jste pro lidi neudělali nic

reklama

Dobrý den, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové,

já bych se k tomu návrhu stávajícího rozpočtu vyjádřil velice stručně. Rozpočet je už dávno překonaný, neaktuální. Ten rozpočet má podseknuté příjmy. Dnešní vláda vůbec nemluví o příjmech. Respektive mluví, mluví o tom, že se vzdá EET, ale vůbec nechápu, proč pan ministr financí říká, že EET nic nepřineslo. Co je samozřejmě nepravda. EET přineslo desítky miliard a ročně přináší 13 miliard. A pokud vám to pan náměstek Kouba nedal, tak asi má strach, že když vám dá tu pravdu, že dostane padáka. Ale je to jednoznačné, je to jednoznačné. A pan premiér - a já jsem rád, že tentokrát je v Bruselu, protože to je důležité, aby byl tam a abychom se konečně dozvěděli od Macrona, co vlastně s tím Putinem mluvil dvě hodiny. A co bude dál v Evropě, to je strašně důležité.

A to EET pan premiér říkal, že to pomůže podnikatelům. Ano, těm nepoctivým to pomůže. Takže vracíme se do časů, kdy zase se budou všichni ptát: Chceš to na fakturu, nebo bez faktury? A to všichni víme, jak to je. Mě to mrzí, EET byl elektronický projekt, nejdůležitější elektronický projekt. Byl to zákon roku a divím se, že tato vláda, která chce digitalizovat, vůbec nevyužívá, nechce využívat EET jen z hlediska těch informací.

Takže já jen zopakuji, že my určitě jako opozice podporujeme vládu v krocích z hlediska podpory Ukrajiny. Proto podpoříme ty pozměňovací návrhy 2,8 miliardy, 1,8 miliardy pro vnitro a jedna miliarda pro obranu. Naopak, my jsme ještě vlastně navrhovali, o tom bude mluvit paní Schillerová, naše předsedkyně, o všech těch pozměňovacích návrzích, které samozřejmě my navrhujeme, ale my podporujeme tyto návrhy. Chtěl bych jenom upozornit stávající vládu, že samozřejmě pomoc uprchlíkům je velká výzva, je to logistická záležitost. Je to něco podobného, jako my jsme bojovali proti covidu. A samozřejmě to zdravotnictví tím, že přišlo o tolik peněz, tak jenom bych chtěl upozornit, že jeden státní pojištěnec stojí ročně 21 tisíc korun. A pokud tady budeme mít 250 tisíc Ukrajinců, tak je to do rozpočtu 5 250 000 000. Zůstatky pojišťoven v roce 2020 byly 60 miliard, 2021 50 miliard a koncem tohoto roku to bude 25 miliard. A ten nápor na to zdravotnictví bude obrovský.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže k tomu rozpočtu, vláda zapomíná, pan ministr financí zapomíná, že má příjmy. Že tam má stále 213 miliard z programu evropských fondů 2014 - 2020. Že to předfinancovává. Já jsem se vždycky ptal paní ministryně, kolik má v tom peněz, jaká je tam díra. To znamená, že ti, kteří žádali o dotaci, už dostali peníze a potom se čeká na ty evropské peníze. A jestli je tam 60 nebo stovka nebo kolik, to nevím, ale zkrátka vláda nemluví o příjmech. A dostali jste tedy vlastně v rámci makro 20. ledna jste dostali těch 62 miliard navíc. A samozřejmě vy se snažíte tady namluvit lidem, že jste snížili ten deficit, mluvíte o tom deficitu. Samozřejmě je jednoduché, pokud bychom odpočítali to, co měla paní Schillerová ten deficit a těch 62 miliard, tak dostaneme rozdíl 34 miliard, pokud to vezmeme jenom přes ten deficit.

Důchodcům bychom samozřejmě dali, pan premiér nás kritizuje, náš rozpočet. Ale ten rozpočet byl schválen vládou 30 9. a samozřejmě, kdybychom my byli u vlády, tak bychom ho revidovali ten rozpočet, abychom samozřejmě ho změnili. Takže kritizovat nás za rozpočet schválený 30. 9. není fér.

Takže mě na tom hlavně fascinuje ta vaše opakovaná, premiér o tom stále mluví, nesmyslná teze, kde vy říkáte, že Babišova vláda dala lidem peníze a tím způsobila inflaci. Fialova vláda peníze lidem nedala. Ta trapnost Jurečky, kde v této chvíli je tam 31 060 žádostí a průměrná žádost je asi 3,5 tisíce. A to vyřizují ty úřednice, kterým jste zmrazili platy. Ony mají nejnižší platy - úřady práce a sociální zabezpečení mají nejnižší platy v rámci státu. Teď tam přijdou ještě Ukrajinci pro těch 5 tisíc na šest měsíců. A tyto dámy tam toto všechno musí zadministrovat. A to je jediné, co jste vlastně lidem dali.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 11% Nezvládne 79% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 37804 lidí

Nechť mi někdo vysvětlí, a já to nechápu, my neříkáme, že je to Fialova drahota, jak vy jste říkali Babišova drahota, my jsme dali peníze, vy říkáte: udělali jsme inflaci. A já jsem dneska ráno na tiskovce mluvil o tom, že ta inflace za únor bude dvouciferná a teď tady mám novou informaci od Českého statistického úřadu, ano a trefil jsem se, inflace za únor je 11 %. A je to Fialova drahota? Je to Fialova inflace? Není. Takže kde má logiku to, když říkáte: my jsme dali peníze, způsobili jsme inflaci, vy jste peníze nedali a máte inflaci dvojnásobnou. Tak kde to má logiku? Já vůbec nechápu, proč to říkáte. A můžeme se podívat na detaily té inflace, jak to tam je. Znovu elektřina - 22,6, nárůst v lednu 18,8, znovu plyn - 28,3 %, v lednu 21,5, znovu pohonné hmoty - 31 %. A díky tomu, pane ministře, že lidi zaplatí vyšší ceny, tak dostanete balík DPH, obrovský balík DPH. A taky jste vlastně dostali ty odvody, protože průměrná mzda za čtvrtý kvartál se dostala na 40 tisíc. Takže dostanete balík peněz a samozřejmě stát rozpočtuje nenormálně, protože v normálním světě se rozpočtují nejdřív příjmy a ty příjmy se rozdělí. A vy taky stále mluvíte o výdajích. A já už jsem vás tady prosil a žádal, abyste nám dali ten detail těch 77 miliard, těch takzvaných úspor, ale vy dobře víte, že to nejsou žádné úspory, že jsou to škrty.

Takže ten nápor na rozpočet bude obrovský. Ještě tedy oceňuji, že vláda už včera konečně údajně řekla, že zaplatí těm, kteří ubytovávají Ukrajince, 180 korun na lůžko dospělého a 90 korun na dítě. To samozřejmě bude stát všechno peníze. A my to podporujeme. Pokud někdo říká, že my tím, že říkáme: pane bože, dejte i našim lidem peníze, jak to dělají všichni kolem, tak jsme nikdy neřekli, že nechceme, abyste podporovali Ukrajince. My to sami děláme v rámci našich opozičních možností. Ale stále říkáme, že vy jste našim lidem kromě té trapnosti, co vymyslel pan Jurečka, těch jedenáct stran, nepomohli.

Takže to je ten problém a já bych vás chtěl znovu požádat, abyste se zamysleli nad těmi našimi návrhy. Já jsem na těch 62 miliard, které vám padly do klína, to makro 20. ledna rozdělil: 21 miliard ze zákona pro důchodce, 19 miliard - znovu vás žádám, abyste odpustili poplatky za obnovitelné zdroje, 12 miliard vás znovu žádám, abyste odpustili DPH na elektřinu, plyn a teplo od ledna do června 2022. A nově si myslím, že byste měli odpustit DPH na nulu, říkám na půl roku a potom se uvidí, na vodné a stočné, protože samozřejmě stoupla meziročně cena na vodné - 5,3 % a stočné - 6,4. A toto všechny, ty příjmy, máte díky tomu, že to lidi zaplatí v cenách. Přece není normální, že všechny okolní státy to dělají.

Naše vláda byla první, která odpustila DPH na elektřinu a plyn za listopad a prosinec a ještě by bylo dobré, kdyby se Ministerstvo financí prostřednictvím dozorčí rady zeptalo, a mě píší občané, že ČEZ jim dokonce DPH neuznává, že když fakturují v lednu, tak nechtějí lidem DPH dát, mám takové stížnosti, takže by bylo dobré se zeptat, proč ten ČEZ nerespektuje rozhodnutí bývalé ministryně financí a bývalé vlády pomoci. A my stále opakujeme, že vás prosíme, abyste to udělali. Máte na to peníze. Neříkejte, že ne, veřejné rozpočty máme skvělé. A já čekám na zveřejnění zůstatku účtů samosprávy. To bude někdy, nevím, v březnu, v dubnu a samozřejmě je jasné, že už ke konci září byly na účtech obrovské zůstatky - 313 miliard měly obce a města, 75 měly kraje, měly přebytkové hospodaření, protože naše vláda se rozhodla podpořit samosprávu a samozřejmě na úkor toho deficitu, který vy kritizujete, ale my samozřejmě umíme zdokladovat, kde ty peníze skončily.

Takže vy jste pro ty lidi zkrátka neudělali nic a i ty dluhopisy, které dělal paní Schillerová, a já gratuluji všem, kteří si ty dluhopisy koupili, protože při inflaci 11 % si myslím, že to je nejlepší investice, to je téměř private equity investice, že dostanou peníze a je škoda, že jste v tom nepokračovali, protože já si myslím, že strategie, aby občané vlastnili dluh své země, je skvělá strategie. Takže inflace - nerozumím tomu. A energie? Teď pohonné hmoty.

Pohonné hmoty - Maďarsko zastropovalo na čerpacích stanicích. V Polsku snížili spotřební daň a přechodně snížili DPH. Dnes rozdíl pohonných hmot v Polsku a u nás je deset až dvanáct korun na litr. A samozřejmě z toho profituje rozpočet, vy dostanete podstatně více peněz.

A teď bych chtěl, abyste se dobře soustředili, naše nová vládo. Vy jste včera zrušili přimíchávání biopaliv - biosložka. A vy jste tímhle krokem podpořili, a paní Černochová tu není, škoda, že to neslyší, Putinův režim, protože tímhle krokem, když se nebude přimíchávat biosložka, Česká republika nakoupí o 690 tisíc ropy navíc. Takže vy jste včera rozhodli, že Putinovi dáte 14 miliard, násobně víc než Ukrajincům. Já nevím, kdo vás vlastně informuje. 14 miliard dáte Putinovi, který zabíjí lidi. To je neuvěřitelné. A teď nemluvím o zemědělcích, kteří přijdou o 142 milionů, to je jejich problém. Ale tohle rozhodnutí, a vy dobře víte, proč jste udělali takové rozhodnutí, je absolutně nesmyslné.

A pan ministr průmyslu tu není, možná by se taky něco naučil. Možná by se naučil, že máme 2 rafinérie, 1 je v Litvínově, ta je na ropovodu Družba, tam teče ta ruská ropa, tam se vyrábí. A potom máme rafinérii Kralupy, ta je v odstávce, plánovaná odstávka, ale ta je na ázerbajdžánské ropě, na té sladké ropě. A pokud by byla v provozu, tak já nevím, tak by ta ropa přišla, protože ta ropa vždy jezdila po Černém moři, které je zavřené.

Takže abyste vůbec věděli, jak to funguje, a my vám rádi poradíme, vy jste tam krátce, nemáte zkušenosti, ale vy neslyšíte to, co my vám říkáme. Vy neslyšíte, co byste měli dělat. Vy neslyšíte to, že dneska máte naplněné zásobníky zemním plynem na 16 %, 570 milionů kubíků, 16 %. Co dělají Němci? No, nakupují plyn. Chtějí nakoupit 85 % zásobníků. A proč už dávno jste nerozhodli, aby Švagr ze Státních hmotných rezerv začal nakupovat plyn. Pronajměte si ty zásobníky od RWE, když už v minulosti jsme zprivatizovali a nemáme nic, nic nemáme. Máte ČEPRO, 100 %, tam vám vysvětlí, co to je biosložka, protože tu korunu - a nejsou to dvě koruny, tu korunu kdo dostane tu korunu? No, Unipetrol, ČEPRO a tihle obchodníci. Lidi nedostanou nic. Nic nedostanou.

Takže podpořili jsme Putinův režim, budete nakupovat (nesrozumitelné) ropy od Putina, lidi nedostanou nic a vydělají tyhle (nesrozumitelné). Korunku. Dneska nevím, kolik je cena, 51 nebo kolik? A to tedy mluvím ropa, cena 125 dolarů barel byla včera, dneska je 113,6. Takže měli byste nakoupit plyn. Měli byste, ano, to je strategické, plyn je topení. Ty rafinérie, které někdo prodal za korunu a dneska není ani schopen bojovat za zájmy českých firem, ty nám nepatří, ano a než přepracujete ropu na naftu nebo na benzín.

Já jsem vždycky kritizoval, že držíme zásoby ropy, když nemáme rafinérie, máme držet zásoby nafty a benzínu, leteckého benzínu, jo. Takže byste měli nakoupit plyn, pane ministře financí, OKD vytuneloval jeden pár, který vlastní jedno vydavatelství, které lže od rána do večera. Já jsem ho koupil za 70 milionů, zachránili jsme to OKD. To OKD bude mít koncem tohoto roku na účtě 4,5 miliardy korun, jo? Takže já vás znovu žádám, abyste přes vaši dceřinou společnost (Prisco?) prodloužili těžbu v OKD z roku 2022 na rok 2025, vytěžili dodatečných 6 milionů (?) uhlí, pomůže to celému regionu. Green Deal je over! (zvýšeným hlasem) Když někdo bude stále mluvit, kdy skončí uhlí, abychom brali Putinův plyn, ta se zbláznili v té Evropě, jo?

Dneska ten, kdo má uhlí, vydělává těžké prachy, těžké prachy. Doufám, že se vám podaří vzít mimořádnou dividendu z ČEZu, protože ti se topí v penězích a já jsem tehdy neukecal paní Schillerovou, aby si vzala mimořádnou dividendu, mohla si vzít 30, vzala si 15. Takže OKD, udělejte s tím něco, změňte to vaše programové prohlášení vlády, že chcete ukončit uhlí 2033.

Kotlíkové dotace, obrovský úspěch Brabce, ale nezvládne se to asi všechno, ten závazek, myslím, že má být září 2022. Tak zkuste to prodloužit těm lidem, aby nebyli ve stresu. A samozřejmě je potřeba, je to potřeba podpořit. Takže my vám navrhujeme konkrétní věci, nakupte plyn, prodlužte těžbu uhlí v OKD, máte tam balík peněz, přestaňte mluvit o ukončení uhlí, vyřešte ty kotle, ano. A prosím vás, ta vaše strategie a já o tom zemědělství moc nechci mluvit, já chápu, že vy podporujete ty zemědělce, kteří budou pěstovat trávu. Ale lidi trávu nejedí! (zvýšeným hlasem) Jedí obilí, z obilí je mouka a z mouky je chleba.

Kdo je největší producent olejů v Evropě? Ukrajina. Tam dokonce ruská raketa trefila loď, 40 % spotřeby oleje Evropa bere z Ukrajiny. Kolik stojí to obilí dneska? A pokud vy děláte tu politiku, jakou děláte, tak potom, i když jsem to nikdy nechtěl říkat, vy budete zodpovědní za to, že ceny potravin budou explodovat, explodovat. A je otázka samozřejmě, kde to skončí, jestli ty řetězce zase všechny přetlačí. Takže bylo by dobré a my jsme připraveni vám poradit, jakým způsobem pomoci našim lidem. Vy tu naši střední třídu uvrhnete do chudoby, do chudoby jako. Znovu opakuji, neříkám, že je to drahota pana Fialy, neříkám, že je to jeho inflace, když vy jste to říkali, ale já říkám, že to jsou věci, které nikdo nemohl ovlivnit.

Tak proč ty peníze, které lidi si zaplatí, proč jim to nechcete vrátit? Já tomu skutečně nerozumím, my podporujeme Ukrajince. Bude to stát hafo peněz, ale přece není možné, aby se zapomnělo na naše lidi, když pomáhají. My jsme přece byli zvoleni, nás zvolili čeští občané, my jsme tady pro české, (nesrozumitelné) to neznamená, že nebude podporovat Ukrajince, ale přece nemůžeme zapomínat na naše lidi.

A ta pomoc je nedostatečná, nic jste vlastně neudělali a vy vysíláte stále nějaké signály, ale ti Indiáni, když vysílali signály, tak ten druhý indiánský kmen nějak reagoval, něco, vyslali signál. Vy vysíláte signály a nikdo nereaguje. Ale kdybyste vysílali signály, aspoň (nesrozumitelné) pětikoalice, tak si to tam... tak vyšlete ten signál, ale panebože, reagujte, něco udělejte konečně, to je krize. My, kdybychom byli ve vládě, tak jedeme 24 hodin! (zvýšeným hlasem) Zasedáme stále, rozhodujeme! (zvýšeným hlasem) Rozhodujeme. Já vím, že to pan premiér má těžké, ani mu nezávidím, pětikoalice, to musí být peklo. Ale i tak, ODS je ve skvělé pozici, takže máte na to, abyste konečně rozhodovali, abyste rozhodovali i ve prospěch našich lidí. A já vám za to děkuji.

Psali jsme: Okamura (SPD): Navržený státní rozpočet je proinflační a protirůstový Pošarová (SPD): Podporujeme pracující rodiny a české živnostníky Havlíček (ANO): Škoda toho času Okamura (SPD): Fialova vláda bude zhoršovat dostupnost zdravotní péče pro naše občany

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama