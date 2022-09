Babiš (ANO): Vy nás sprostě urážíte, útočíte, a vy máte máslo na hlavě

reklama

Takže dobré ráno. Děkuji za slovo.

Chtěl bych dodatečně blahopřát premiérovi k včerejším narozeninám, přeji mu hlavně zdraví a také mu přeji, aby neakceptoval ty lži, které mu stále jeho okolí podsouvá. Já děkuji všem, já tedy bohužel mám také narozeniny, a v mém věku už se to neslaví, takže všichni, kteří mi píšete, tak vám odpovím. (Potlesk z řad hnutí ANO.) A děkuji kolegům, že mi blahopřáli. (Se smíchem.) A já bych začal s komentářem k projevu pana premiéra.

Pan premiér říká, že se ukazuje bohužel, že naše země nemá konstruktivní opozici. Ale já myslím, že naši poslanci - a chtěl bych všem poděkovat za jejich vystoupení, za to, že mluvili k věci, všichni naši poslanci mluvili k věci. Neobstruovali. My bychom tady mohli ještě mluvit týden. A jsem také rád, že konečně i ministr zemědělství něco řekl, tedy promluvil, on neřekl nic, ale promluvil, tak to je velké vítězství. (Oživení v sále.) Děkuji všem, kteří ho k tomu vyzývali. Já mám z toho pocit, že ta vláda - a já jsem o tom přesvědčen, že má agenturu - a já znám tu agenturu, která je cvičí, co mají říkat.

Co tady odznělo. Hlavně odznělo, že každý ministr asi mluvil o Babišovi. To je neuvěřitelné, ta fascinace Babišem. Kdyby neměli Babiše, o čem budou mluvit? (Smích.) Všechno je Babiš. A pan premiér začal s tím, že jsem dorazil do práce. Ale pane premiére, já jsem celkem pracovitý člověk. A naše vláda pracovala vždycky v pondělí. Vy jste si zrušili pondělí, abyste nám vzali prostor ve Sněmovně. Máte to ve středu. Já chápu, že ti, kteří jste z Moravy, tak v pondělí a pátek jste doma, tak je to srozumitelné. Ale proč říkáte, že jsem dorazil do práce? Já jsem od 16. května navštívil 205 míst v České republice. A potkal jsem, já nevím kolik, strašně moc lidí. Jenom na Moravě to bylo 10 000. Jenom v Ostravě přišlo 1 200 lidí. A já jsem přesvědčen, že to je moje práce. Není moje práce tady sedět a slyšet, jak Michálek říká, že Okamura má vířivku. No, co si to dovolil? Okamura má vířivku.

A Okamura říká, že co dělala Michálkova žena. To tady ani nebudu říkat. Co to je? To je moje práce, abych tady seděl? Moje práce je dělat pro lidi. A zkuste si to. Dejte si inzerát, pane premiére, někde na náměstí. Ale ne, že si tam zorganizujete vaše členy, ale jen tak na blind. Že tam přijdete a budete mluvit s lidmi. Já to dělám od roku 2013. Takže tak jste začal váš projev, že jsem dorazil do práce. Ano. Já chodím do práce sem a já říkám, že když mi zavelí Alenka Schillerová - ona šéfuje, říká: Musíte být ve Sněmovně, tak jsem tady, tak jsem tady.

Včera jsem mluvil a teď budu mluvit. A já myslím, že lidé si to budou pamatovat, co řeknu. Takže to byla první věc. Potom pan premiér říká, že se chci vymluvit a něčím zakrýt svoje problémy, svoje osobní problémy, které mám. Jaké já mám osobní problémy? Já nevím. Když pán premiér řekl. Na moji rodinu... jaké já mám problémy? Myslíte Čapí hnízdo, pane premiére? Čapí hnízdo? No tak na ten soud já se těším. A konečně se všichni dozví, jak to u nás funguje, ten polistopadový kartel. To stíhání na objednávku. Tož o tom všichni mluví, vaši ministři, to máte nacvičené. Čapí hnízdo, které schvaloval váš hejtman Bendl. A paní Langšádlová už odešla, to také schvalovala. Čapí Hnízdo - a pan ministr spravedlnosti neposlouchá - zastavil státní zástupce Šaroch 30. 8. 2019. Čapí hnízdo, kde si vymysleli stíhání jedenácti lidí, včetně mé rodiny a včetně Faltýnka, ten byl dvakrát vydáván. A už jsou jenom dva.

Tady Rakušan mluví o nějakém organizovaném zločinu? Ne, nejdřív jsem měl být organizátor, ale potom to změnili, že jsem pomocník. Samozřejmě, že je to všechno vylhané. Pan Rakušan dokonce tvrdí, že jsem organizovaný zločin. Toto je organizovaný zločin, váš Hlubuček, jo? (Ukazuje foto.) Ten byl ve vazbě. Tady je fotka s panem Rakušanem. Takže Čapí hnízdo. Ano, Čapí hnízdo, na to všichni čekají. Paní Pekarová už před volbami říkala, že patřím do vězení, do vězení. Milión chvilek nenávisti, protestovali, všichni protestují. Babiš patří do vězení. Není to nátlak na justici, pane ministře. I pan Rakušan ukazoval - Andreji, nevím, proč mi tyká, nevím, proč mi říká Andreji jako, už je čas a nevím, co všechno.

Tak si potom poslechněte, co budu říkat před soudem. Jak je to zmanipulované. No a kdo to tedy prodloužil? Nejvyšší státní zástupce. Produkt toho člověka, nějaký... nechci se ani vyjadřovat, musím být slušný. Ano ten Pospíšil, který je také namočen v Dozimetru s Fremrem. Produkt plzeňského kmotra. Ten mě nechal stíhat. Když to státní zástupce zastavil, tak oni vyvinuli tlak. Všichni psali, provládní novináři. Čapí hnízdo, patnáct let stará věc. Patnáct let stará věc. Tak se tam přijďte všichni podívat. Je tam zaměstnáno 90 lidí. Odvedli do rozpočtu 400 miliónů, a všichni tam chodí. Všichni. A všichni jsou nadšeni, slouží to veřejnosti. To je jediné, co vám zůstalo z těch nesmyslů.

Dluhopisy. Dluhopisy, které schvaloval Kalousek, Sobotka, tady někdo mluvil. A ty všechny aféry vypršely. Takže pane premiére, já nemám žádný osobní problémy. A vy říkáte, že jsme se tady sešli kvůli tomu. Ne, my jsme se sešli tady kvůli tomu, že vy jste totálně neschopná vláda, která by měla okamžitě skončit, protože pro lidi neděláte nic. (Potlesk z řad hnutí ANO.) Potom jste říkal, že můj přítel Emmanuel Macron, ano, můj přítel Emmanuel Macron. Ten, který mi 13. prosince 2021 na tiskové konferenci V4, to ještě fungovala, poděkoval veřejně za spolupráci. Ano, ten.

Vyšetřování praní špinavých peněz, pane premiére. Proč o tom mluvíte? Proč o tom mluvíte, když je to nesmysl. Když jsem před volbami žádal předsedu výboru pro FAÚ, aby svolal ten výbor, aby FAÚ - Finanční analytický útvar. To je ten útvar, kde chodil Kalousek garáží, aby ho zneužíval proti Vondrovi, a nevím komu! Ano, to jsou drby. Zneužíval ten útvar. Já jsem byl první ministr financí, který řekl: Jo, nechť to kontroluje. Tam je šéf toho výboru z TOP 09, ale výbor zasedl až po volbách. A co řekl? Že to byly moje zdaněné peníze. Moje. Já jsem jediný politik v této zemi, který ukázal daňové přiznání od roku 1996 do 2016. Tak proč to říkáte? Myslíte si, že Le Monde který patří člověku, s kterým si tykáte a vás podporuje, je vám blízký, to zveřejnil jen tak teď v srpnu? Že někdo v únoru něco vyčetl. Já o tom nevím tedy. Já o tom nic nevím. Tak proč to říkáte?

Takže žádné osobní problémy nemám. No a potom je ta dovolená, pane premiére. Vaše dovolená. Jste říkal, že jste četl knihy. Tak se zeptejte Šnajdárka na moji dovolenou na Krétě, kterou jsem měl předplacenou a slíbil jsem to dceři. Každé ráno jsem byl on-line s covid týmem. Je neuvěřitelné, jak vůbec si tahle vláda dovolí říct, že řešila covid, vždyť nic neřešili. Covid skončil. 17. prosince, když jste nastoupil do Strakovky, jsme vám vyrolovali červený koberec. Ministryně dostaly kytky. Nebylo to jak za Sobotky, že tam je flíčar,(?) který se učil anglicky a nikdo nás nečekal. A ještě ráno jsme měli radu na boj proti covidu. Tak to bylo. Takže já nevím, proč o tom mluvíte. Mluvíte, že jsme nekonstruktivní.

Kdy jste s námi mluvil, pane premiére, o našich návrzích. Ne, vy jste nás dvakrát zavolal ohledně Ukrajiny. A že my chceme rozvrat, a že chceme uchopit moc a takovéhle nesmysly. Fakt jste mě zklamal, pane premiére. No a potom tady máme další pasáž. Že jsem něco odsouhlasil v neprospěch obyvatel této země a znovu jste zopakoval tu lež o Green Dealu. Lež o Green Dealu. Vždyť vy o tom nic nevíte. Ten Green Deal začal poprvé v květnu 2019. Půl roku předtím, než se stala Ursula předsedkyní Komise. A ano, Angela nás tedy vyzývala s lehkou ironií, abychom se na to dívali realisticky. A o čem to bylo? Chtěli, aby všechny členské státy měly závazek snížit emise o 55 %. Ano. A my jsme s Poláky vybojovali, že jsou průměr. Už jsem o tom mluvil, že je to průměr. A to bylo velké vítězství. Nic se nepodepsalo.

Takže kolik nocí jsme tím strávili? Kolik? Dvě, dvě noci, celou noc jsme jednali. Ale vy znovu to budete opakovat tyhle nesmysly. Potom jste mluvil o zadlužení. Já myslím, že každý chápe, že máme Eurostat, a že dluh ke konci roku 2021 byl nižší, než když my jsme nastupovali do vlády. Každý to ví, každý to ví. Potom ten covid. No to je normálně neuvěřitelné. Kdo vám to píše, prosím vás? Vy jste měli nějakou vlnu covidu? Vy jste neměli nic. Já sháním a sehnal jsem teď na Slovensku Paxlovit. Váš neschopný ministr ho není schopen sehnat. Na Slovensku ho mají ten Paxlovit. To je lék, který někteří potřebují. Hlavně ti, kteří byli očkováni a ještě to znovu dostali. Kdy jste vyřešili covid? Žádný covid. Ještě tady demagogicky tvrdíte, že jste nezavírali školy. No samozřejmě, že ne. Takže to je další lež.

Potom jste mluvil, chlubil jste se, že jste zrušil elektronickou evidenci tržeb. No tak fajn. Takže 13 miliard pryč - EET. A potom obrana. To je tak neskutečné, že vy říkáte, že my jsme přešlapovali. Já nevím, vy jste zapomněl, to je pravda, já vám ukážu tabulku, pane kolego, když na mě mluvíte, tady vám ji ukážu, tady. 2006 byly výdaje na obranu 63 miliard a za vás to kleslo na rok 2014, kdy my jsme začínali 42. 42 miliard, tak pokud umíte počítat, tak rozpočet 2022 je 89. Takže to není pravda, je to lež, pane kolego. Když jste se přihlásil k diskusi, tady máte tu čáru... (Ukazuje materiál.) Tady jste vy, kašlali jste na obranu a nebudeme se vracet, co se tady stalo po revoluci. Paládium, bývalá vojenská kasárna, Líně, všechno se rozkradlo. Samá korupce! Takže my jsme startovali 42 miliard. Ano. A je to kolik, 93? Takže nelžete. Vy lžete normálně.

Všichni vědí, že my jsme - tedy hlavně Metnar s tím pohnul, hlavně Metnar. A já držím palce paní ministryni Černochové, aby dosáhla ta dvě procenta. Já jsem fakt na to zvědav a my to určitě, určitě podporujeme. Takže to není pravda, ano, co říká pan premiér a nechápu, proč to říká. Já fakt nechápu, proč takové evidentní věci on tady přednáší. No nejvíc mě pobavilo to, (Se smíchem.) že díky vaší vládě, že stojí máslo v červenci 54 koruny. Tak to je fantastické. A že za nás máslo stálo v říjnu 2018 - 55 korun. Takže díky vám máslo stojí o korunu méně, pane premiére. No tak prosím vás, nemohl byste zařídit, aby stálo 40? Váš ministr říká, že tedy ty ceny budou klesat. To jste zařídil. Brambory. To je neuvěřitelné. Že nerostou ceny potravin za naší vlády. Není to pravda, říká. Tak já jsem na to zvědav. Když tedy tak milujete to Polsko, proč jste se nenaučil od polského premiéra, že se dá snížit DPH. Máme nejvyšší DPH na potraviny v Evropě, 15 %. Ano, Poláci to dali na nulu na ty základní potraviny. Takže zase jenom demagogie.

Potom jste mluvil o příspěvku na bydlení. A kdo si to vymyslel? Vždyť ten příspěvek na bydlení je vlastně kompenzace za cenu elektřiny. Proč jste se tak rozhodli? Proč jste to nedělali plošně? Ano, určitě je tam byrokracie a když se to změní, tak my vám určitě budeme tleskat. A potom tady máme další věci. Pohonné hmoty. Jasně. Já chápu, že vy vždycky vytrhnete z kontextu, nějaká cena. Já jsem zvědav, pane premiére, vy jste bojoval proti té ruské ropě, potom jste přišel s tím, že chcete výjimku. Ano. Ale na Evropské radě vyjednal tu výjimku Viktor Orbán. A já jsem zvědav, když od nového roku, kdy Polsko a Německo nemají výjimku a rafinérie Schwedt (?) při Berlíně zpracovává 14 milionů tun pohonných hmot, když přestane vyrábět a možná ji Němci znárodní, co tady bude v tom regionu? Takže zase jenom vytržené věci. A potom vrcholem všeho jsou ty vaše zásluhy v EU. Tak to je fakt neskutečné, jak vy si přisvojujete naši práci. A to fakt chcete říct lidem, že jste vyjednal taxonomii za pár měsíců? Tady jsou všechny závěry Evropských rad.

Dva roky jsme na tom makali, dva roky. Kolik nocí jsme tam bojovali, seděl jsem vedle rakouské kancléřky, která blokovala slovo jádro. Tam brečela téměř. Křičel jsem na Macrona, ať mi pomůže s jádrem. Ano. Angela to tam uklidňovala. Vy jste neudělali vůbec nic.

Vy ani v tom parlamentu, vy jste tam ani nebyli! A kdo to tam vyjednal? Naši europoslanci. Charanzová to vyjednala. Co se smějete? Vy jste zapomněl na projev Verhofstadta? A tam seděl pan premiér takhle, proč nevystoupil? Proč ho neposlal někam Verhofstadta? Já ho znám. Tam seděl, jak zmoklé kuře a nic, mlčel. A Charanzová, když mluvila, tak se ani na ní nepodíval! Protože to je to, co vy jste říkali, co jste dělali. Bojovat proti Babišovi v Evropském parlamentu, tudíž jste bojovali proti zájmům České republiky. A pan premiér si dovolí tady tvrdit, že něco pro to udělal. Vždyť ten Bek tam ani nebyl. Vždyť vítal na letišti pana premiéra, místo toho, aby chodil po Evropském parlamentu. S nikým nemluvil. Tak se jich zeptejte těch europoslanců. Vy si myslíte, že my s nimi nemluvíme?

Vy si myslíte, že my nevíme, co se děje na evropských radách? Vy si myslíte, že vztahy premiéra jsou jen tak. Já jsem ležel v nemocnici v IKEMu a každý den jsem mluvil s Xavierem Bettelem, který mluvil s Putinem, protože ho zná dlouho. A mluvil samozřejmě se Zelenskym. Má ho na mobilu. A když pan premiér chtěl volat Scholzovi, no tak voláte Morawieckého. Proč nemá mobil? Já jsem Angele volal běžně, když už jste takový světový v té zahraniční politice, jo? Takže taxonomie není váš úspěch. Ano, je to úspěch české diplomacie. A je to úspěch naší vlády. Naší vlády. A Havlíček vám to vysvětlil, jo. Tady říkáte, že jsem... (Pobavení v sále.) Naše evropská politika je účinná a slouží zájmům občanů ČR. Dokonce jste říkal, že v Evropě, co jsem já dosáhl. No tak, pane premiére, tuhle knížku rozdáváme na náměstích. (Ukazuje knížku.) Jmenuje se Sdílejte, než to zakážou. A víte, jak začíná? Začíná tím, že je 29. června 2018, koukám na hodinky, čtyři hodiny ráno. Ano.

My jsme s Viktorem Orbánem a V4 zamezili ilegální migraci těm kvótám, těm pašerákům, kteří berou, platí tisíce euro, tím pašerákům, aby měli lepší život v Německu. O čem to vykládáte? Tak si přečtěte tu knížku. Vy mluvíte o tom, co jste tam dosáhl? A potom samozřejmě jsme se včera dozvěděli od pana Lipavského o Maďarsku. No k tomu se ještě dostanu. Takže emisní povolenky, že jste vyjednali. Ano pro teplárny. Jasně. No tak to je zajímavé, mě bude zajímat hlavně, jestli ty peníze dostanou lidi, lidi. Protože tady, nejzkorumpovanější premiér v historii této země, Topolánek, se vrací do čela teplárenského sdružení. Největší lobbista za Putinův plyn. Ten sedí v tom Ustreamu na Slovenku. On lobboval za to, aby nebyla žádná propojka plynu jiná do ČR, jenom ze Slovenska. Takže je zajímavé, že pan Topolánek se vrátil teď, takže já jsem zvědav, jestli ty peníze z té Evropy, s kterými si chlubíte, jestli skutečně uvidí lidé na fakturách, nebo to uvidí jenom tyhle firmy, které pan Topolánek reprezentuje. Na to jsem strašně zvědav.

A pan premiér tady mluví o tom, že bude summit. No tak jasně. Já jsem byl na těch summitech. To je skvělá věc, akorát nevím, co z toho konkrétně... ty rezoluce tam budou, ty rezoluce. A na závěr tady pan premiér mluví, že jsme zabetonovali celou státní správu. Ano, je pravda, že zákon o státní službě se nepovedl. Nepovedl se. A pan premiér říká, že nechali jste tam svoje lidi. A které, prosím vás? Nemůžete nám už konečně dát ten seznat těch lidí? Kdo to je? Koudelka? Šéf BIS? Kterého tam dal Sobotka, nebo Beroun, nebo Řehka - nový náčelník generál? Kdo to je, proboha? Řekněte mi ty lidi, dejte seznam, když stále žvaníte o agrofertizaci. Jediný, kdo tam přišel a dělal v Agrofertu, byl Brabec. Ale když šel do politiky, tak už nebyl v Agrofertu. Tak vy stále jenom lžete. Vy jste popravili skvělé úředníky. Hrdinkovou jste popravili! To byla úřednice na Ministerstvu financí. Ta se vyzná skvěle v evropské politice Bruselu.

Potom jste tam dovedli tu Nungelovou, (?) nebo jak se jmenovala. No peklo. Šla do Ameriky se zeptat, jak budeme dělat předsednictví. Pamatuje? Už jste zapomněli. A teď jste si tam dali pana Beka. Ale musím říct, že jediná dobrá zpráva je, že tam přišel pan Pojar, ten aspoň tomu rozumí. Takže pane premiére, my nemáme, já nemám žádné lidi, já už jsem o tom včera mluvil, že to tak není. A vy to změníte a poslouchejte dobře teď všichni - to my změníme, aby státní správa více fungovala jako soukromý sektor, ne jako firma. Prosím vás, může mi někdo vysvětlit soukromý sektor bez firmy? Jak to pan premiér myslí? To nevím. Já jsem vždycky říkal, že stát je potřeba řídit jako firmu. Ano, já jsem vybudoval firmu, která má 40 000 zaměstnanců. A řídil jsem jí přes devět lidí. A pan premiér říká, že státní správa bude fungovat jako soukromý sektor a ne jako firma, tak tomu nerozumím, protože já jsem si myslel, že je soukromý sektor pro firmy.

Takže asi tak. Takže to jste dokázali za devět měsíců. Takže to je úžasné. Ale já myslím, že my jsme všichni pochopili, že vy jste tady nejprolhanější vláda, co jsme tady zažili. Což je neuvěřitelné. Já nevěřím tomu, pane premiére, že vy tomu věříte, co tady přednášíte! A potom samozřejmě mě strašně zaujal projev pana ministra zahraničních věcí. (Se smíchem.) Kterého nechci ani komentovat. Já vůbec nechápu, jak člověk s takovou kariérou se může dostat na tu pozici, ale dobře. Takže pan Lipavský říká: Maďarsko se vydalo jiným směrem. Babiš se od něj nechal vodit, řekl Lipavský. No ano. Takže pane ministře Lipavský, co vy máte v tom programu? Když jste mluvil, že odkud mám ty tři procenta? Víte, jak se to dělá? Já vás to naučím. Toto je vaše programové prohlášení vlády. A vždycky jsem dal za úkol všem ministrům, aby napsali, jak to plní. A to, co je splněno, je zelenou. Například vytvoříme mobilní aplikaci portálu. A co je nesplněno, je červenou.

Ten váš program toho vašeho ministerstva, např. tady máte spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech úrovních. Vždyť jste tady celou noc napadali to Maďarsko! To Maďarsko, které nám posílalo vakcíny. Které nám posílalo ventilátory, které nám pomáhalo. Vy vůbec nevíte, vy máte dělat ekonomickou diplomacii, a já vím, že vy nevíte o tom nic, protože jste marný, vy jste dogmatik. Vy umíte jenom žvanit o Ukrajině. (Potlesk z řad hnutí ANO.) Víte o tom, že 40 % distribuce plynu v České republice patří Innogy? Víte, co je to Innogy? Innogy patří maďarské státní firmě. 40 % distribuce plynu. Kdo je v AERO Vodochody? Nejsou tam Maďaři? Maďaři nejsou náš významný partner? Když paní Pekarová říkala, že tedy aby Maďaři nevolili Orbána.

Víte vůbec o tom, že Orbán je maďarský Václav Havel? Víte o tom? Nevíte. Já jsem se nechal vodit Orbánem. Orbán je dneska nejdéle sloužící premiér. A když mluví na Evropské radě (Velmi silným hlasem, důrazně.), tak všichni poslouchají. Stejně jako Morawieckého. Je tam nejdéle. Ano, a Viktor Orbán mi poradil, že když jsem bojoval o peníze pro ČR, říkal, musíš být poslední, musíš být mezi posledními! Ano. Tak jsem byl, třetí poslední. A potom zjistíte, jak funguje EU. Potom vám přijde esemeska: Andrej přijď a sedí tam ti bossové Evropy. A já říkám: Chci ještě miliardu euro. On říká: 500 milionů. Já jsem přinesl 42 miliard! Svojí urputností, čtyři noci jsme nespali a pět dní, zeptejte se! Lidí z Bruselu!

Takže Viktor Orbán, který je tam nejdéle ze všech, ano, mi poradil, jak mám bojovat za české zájmy. A já jsem to vybojoval. 42 miliard jsem vybojoval, svojí urputností. Ano, je to ve finále Marakéš bazar. Ano, tak to je. A jak vyjednával pan Nečas? No pan Nečas nevyjednával. On spal na hotelu, to říkali velvyslanci a potom volala komise a vyšel vyjednávat. Oni se báli zaklepat na dveře, protože nevěděli, kdo otevře. A víte asi, o čem mluvím. Takže tak on... a nevyjednal vůbec nic. Takže prosím vás, to Maďarsko, pane ministře, vy víte o tom, a paní ministryně obrany ta vám určitě řekne, co je to Česká zbrojovka, která má velkou investici v Maďarsku a další firmy investují v Maďarsku.

Vaše rétorika vaší vlády je jako vy děláte z Maďarska nepřátelský stát. Vy to děláte? Máte to v programu. Vy tady říkáte, že to je špatně to Maďarsko. Takže oni u nás nemají investora? Nemáme dělat byznys? Lidé tam nemají jezdit na dovolenou? No co? O čem to mluvíte vůbec? Já bych se chtěl zeptat, proč jste nedovolili panu premiérovi mít bilaterálku s Viktorem Orbánem? Proč? Proč první V4 nedopadla, protože pan premiér spěchal, protože paní Pekarová, pan Bartoš říkal, ne, Maďarsko je toxické. Paní Pekarová řekla, aby nevolili Orbána. No zvolili ho. Tak to je skutečně neuvěřitelné. Takže vy vlastně jenom poškozujete, poškozujete české firmy, české občany. Ale vy byste měl dělat ekonomickou diplomacii, ale to nedokážete, protože samozřejmě to neumíte, protože jste to nikdy nedělal, protože jste se pořádně neuživil, tak jste šel do politiky.

No tak pojďme teď na tu energetiku, prosím vás. Pan premiér nám včera říkal, jak skvěle jste zařídili ten plyn, LNG. Mě by zajímalo, bylo by dobré vědět, jestli jste už nakoupili ten plyn do toho EMSU Nizozemsku. Vy říkáte, že jste zařídili plyn, ne ČEZ tam nakoupil a pronajal si kapacitu na zkapalnění LNG. A vy jste podepsali smlouvu s ČEZ. Myslím, že to je 90 milionů. A víte, kdy ta smlouva klapla? Až přišla advokátní kancelář toho kmotra, který řídí pana Síkelu, až potom to klaplo. Potom to na poslední chvíli ve čtvrtek v noci podepisoval na letišti pan ministr. Až potom to klaplo. A já se vás ptám. Když to nevyužijete, kdo to zaplatí? To jsou jenom marketinkové nesmysly. Protože ten plyn, pokud by se nějaký nakoupil v Kataru - a já jsem na to zvědav, tak potom kam teče? Kam teče ta roura? No přece do bodu v Německu, kde ústí Nord Stream 1. A když nebude Nord Stream 1, tak nebude tlak.

Takže si to vaše LNG, víte, kam můžete dát? Takže vy jenom mystifikujete. Vy jenom vykládáte nesmysly, kterým nerozumíte. Ano, LNG, jak jste všechno zařídili. A pojďme teď na to zastropování. Pan premiér vlastně říká, že to není... Já nevím, co vy vlastně chcete? Španělé vám nabídli, ano, tady se to píše, článek, Španělé platí za elektřiny o dvě třetiny méně, než Němci. A pan premiér mluvil o tom, že to je nějaký ostrov, energetický. Tak Španělé příští týden asi na té vaší radě, vám to budou navrhovat. A pan premiér v minulosti mluvil o tom, že 17. dubna, pane premiére, jste říkal: Zastropování ceny je nesmysl, řekl Fiala. Plošně lidem pomáhat nechceme. A tak dále. Já mám tady milion vašich výroků. Já vám je můžu tady připomenout potom. Takže to zastropování je jednoduché.

Včera v televizi, nebo experti, různé to vydavatelství od pana Bakaly, nás poučuje, že to není možné, že kdo to zaplatí. A co má zaplatit? Vy nerozumíte tomu, že dneska ČEZ, který má výrobní cenu někde kolem 20 euro, to prodává za 600? Nebo výrobci elektřiny z uhlí, když si připočítá tu emisní povolenku, tak je tam stovka. Měl jste zrušit ty emisní povolenky. To je stovka teď. A potom je plyn. Ale vždyť nechcete Putinův plyn, tak proč dovolíte v Evropě vyrábět elektřinu z plynu? Tak to zrušte. Vraťte se k uhlí. Uhlí nad zlato. Možná, pan ministr financí zjistí, že v OKD má balík peněz a 6 milionů tun uhlí. Já jsem řekl, že to máte zastropovat na 61,20 jak Slováci. Bakalovci rychle přispěchali s nějakým článkem, tam nějaký novinář si hraje na to, že tomu rozumí. Vy jste přece říkali, že když budou mít extrémní zisky, tak je zdaníte. Tak co tedy? Tak to je stejný, ne?

Pokud to zastropujete, tak budou mít menší zisk. Když to má ČEZ za dvacet a vyprodává za 61,20, no tak má 300% stále. Takže o čem je tady řeč? Proč to tedy neuděláte? Mohli jste to dávno udělat. Ale to byste museli chtít. A vy samozřejmě to nechcete. Takže já bych byl strašně rád, ale já tomu nerozumím, proč tato vláda nechala rozbít (?) V4, proč tady útočíte na Maďarsko, ano. A proč, když tedy už dávno Slováci to zastropovali, to neuděláte stejně. Tak tomu nerozumím. Pan premiér potom ve svém projevu mluvil o tom, že kde jsou ty peníze. Ano, my jsme se museli zadlužit, ale stále to bylo méně, menší dluh, než vy jste končili. Ano? Vy jste říkal, že kde jsou ty peníze? Tak já je tady mám, pane, takže říká pan premiér.

Já otočím vaši otázku, pane předsedo Babiši, kde jsou ty peníze? Kam jste je dali? Tak pane premiére, toto je tabulka paní ministryně bývalé Schillerové. (Ukazuje tabulku.) Toto je. Tady je 619 miliard. Mám to číst všechno? OSVČ 43,6 miliardy. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí: 13,8 miliardy. Zavedení zpětného působení daňové ztráty: 1,9. Přijetí daňového balíčku: 79,9 a tak dále. Je to 618 miliard v rámci covidu, jsme dali do systému. My jsme zachránili zaměstnanost, lázeňství. Už jste to včera říkal, v Třeboni, Piráti tam. Čerti nás tam chtěli zmlátit. Měli jste být rádi, že jsme dávali příspěvek na lůžko do lázní a na zaměstnance.

Tady jsou ty peníze, pane premiére. A když se zeptáme, kam vy dáváte peníze, no tak já nevím, co nám budete říkat. Bylo by fajn, kdybyste to také v podstatě ukázal, protože zkrátka my víme, kam jsme - všichni to vědí. A NKÚ, prosím vás, pan předseda je kdo? Jak lobbovali všichni. To je zajímavé, že bývalý socanský poslanec je tak populární u vás a potom píše ty nesmysly, vytrhuje z kontextu, vždyť to dělal. Ano, všichni za něj lobbovali, pan prezident Zeman, všichni, je to úžasné, bývalý poslanec je šéf NKÚ a samozřejmě dělá politiku. Politiku, a píše nesmysly.

Tempo zadlužování, ano, paní Schillerová s předstihem prodávala dluhopisy, protože zkrátka na tom ušetřila.

Takže to jsou všechno ty mystifikace a samozřejmě je zbytečné komentovat všechny ministry tady, ale to nejodpornější, co tady vystoupilo, je pan Jurečka. To je neuvěřitelné, a proto naši lidi odešli. (Potlesk.) Takový hnus jsme tady skutečně ještě neměli. Takže pan Jurečka začal tady vykládat nějaký můj osobní příběh, nevím, co vykládat osobní příběh - jako. Pan Jurečka nejdřív lhal o StB, říkal, že já jsem byl členem StB. Co je to členem StB? (Hlas: Spolupracovníkem jsem říkal.) Ne, členem, tady to máte. Vy jste lhal, třiadvacátého - máte to na tweetu, pane ministře. Já jsem byl zaměstnanec podniku zahraničního obchodu. Třikrát jsem vyhrál soud, můžete se smát, kolik chcete. Třikrát jsem vyhrál soud, takže vy jste místo toho, abyste odsoudil tu vaši zfanatizovanou kandidátku do komunálních voleb, řekl, že jsem byl členem StB. Pane ministře, já jsem měl v rodině tři emigračky. (Reakce na poznámku z okolí: ) Ano, to tady bylo, já to zopakuji. Proč to říkáte, proč lžete stále! To je neuvěřitelné, vy jste normálně notorický lhář. Notorický lhář. Potom jste lhal o tom, a to vám asi zase vám dává ta agentura, že jsem hrál tenis s podsvětím. Můžete říct, s jakým podsvětím? S kým jsem hrál tenis? Proč lžete, že jsem něco měl s Krejčířem, v životě jsem ho neviděl. Je to lež, normálně brutálně lžete. (Pan poslanec Babiš současně reaguje na komentáře, které během jeho proslovu pronášejí poslanci mimo mikrofon, nelze zaznamenat.

Samozřejmě já se tedy ptám - další lež, že jsem se potkal na benzince s Pecinou, to byl šéf ÚOHSu, ne nebylo to na benzince, bylo to v autosalonu v restauraci, nemusíte se smát, na benzince se potkával váš Půta, který tam bral prachy údajně, a to je před soudem, a v odposlechu. Já jsem se potkal s Pecinou. (Reakce na poznámku:) Je to v odposlechu. Ano - ale potkával se na benzince, je to tam. Je to tam. (Komentáře poslanců mimo mikrofon nelze zaznamenat.) Samozřejmě je to tam. Takže já jsem na žádné benzince nebyl a potkal jsem se s panem Pecinou v restauraci - v restauraci vedle Agrofertu. A co je na tom? Jako že jsem se nemohl potkat s panem Pecinou vedle v restauraci? Mohl, ne? Takže vy tady jenom manipulujete. Potom jste říkal, jak budete konstruktivní, jak tady chcete s námi diskutovat, po tom, co jste vyslovil tyhle lži, ano.

Takže vy jste mluvil o mém životním příběhu nějakém, to nevím. My jsme byli spolu ve vládě, pane ministře. My jsme byli spolu ve vládě. Takže my všichni víme, kdo jste. My víme, že jste byl slabý prodejce pesticidů, a proto jste se neuživil v soukromí. A proto jste šel do politiky. A vy si myslíte, že my si nepamatujeme, co jste všechno dělal? Tak já vám to tady připomenu, jak jste byl ve vládě, jak tady vycházely ty různé články, jak jste nahrál dotaci vašemu bratrovi,vy jste normálně zaměstnal bráchu na Ministerstvu zemědělství. Normálně jste ho tam zaměstnal. A on nějakou náhodou dostal 500 tisíc a potom nějakou náhodou jeho družstvo darovalo KDU-ČSL v roce 2020 18 tisíc.

Potom jste se proslavil tím - ministr záštit. Jurečka při rozdávání záštit a peněz nezapomněl na svůj volební kraj. Vy jste vždycky zneužíval vaši pozici, tak jak jste to zneužil teď, že jste psal všem důchodcům. Tady máme: Ministr Jurečka si střihl roli v reklamě, propaguje české Vánoce, nebo sám sebe, říká tady. V reklamě, ve které si zahrál pan ministr Jurečka, jsem si nevšiml žádné české potraviny, všiml jsem si jen propagace pana Jurečky, říká Jaromir Tejc z ČSSD.

Tady máme článek Sto dní v úřadě. Ministr zemědělství Jurečka se rád chlubí a občas lže.

První místopředseda KDU Jurečka vlétl do vládní politiky jako raketa, do loňska zcela neznámý politik se silně vyvinutým nadáním na sebepropagaci, se nejdřív stal jednou z hlavních tváří koaličních vyjednávačů s ČSSD. Ano, my si to všechno pamatujeme, pane ministře. Vy jste rozdal 9 a čtvrt milionu na záštitách. Vy jste normálně bral 301 záštit a k tomu ještě peníze. Vždy jste zneužíval vaši funkci. A vy máte tu drzost tady vystupovat vůbec? Všichni zemědělci si pamatují, jak jste v září 2017 sliboval, že jim dáte 3,5 miliardy na odškodnění za sucho. Nedal jste jim vůbec nic, my jsme to museli řešit potom, naše vláda.

A potom samozřejmě máme tady kůrovce, vy jste zničil české lesy, pane ministře, vy jste nedal ani korunu na kůrovce. Potom tady máme vašeho exšéfa Lesů, který je obžalován. Potom tady máme státní marketing, kapři šumí po skalinách, státní marketing. To je všechno vaše. To je všechno vaše, že jste byl jako ministr a zneužíval jste vaši pozici.

Ano, potom jste tady 2. 2. 2017 - Jurečka převedl farmu na manželku a ta pobírá eurodotace na plochu dál. Představte si, že by Babiš převedl firmu na manželku, to by byl řev, ale pan Jurečka je stále na traktoru, tak já nevím, kdo to tam řeší, když jste to dal na manželku.

Tady máme vašeho bývalého šéfa, symbol korupce. Naivní pasáček vepřů se plete do daní, ohradil se Kalousek proti Jurečkovi.

Tady máme hezký článek, že vy všemu rozumíte, jednou navrhujete hrubou mzdu, potom čistou, hlavně abyste něco povídal, tak jste napsal dopis seniorům.

Potom jste lobboval u Valachové, ten byt, tam, kde rozdělovali ty dotace. Pan Jurečka upozornil na sokoly v malé vesničce Kokory na Přerovsku.

V roce 2015 - vrátím se ještě k tomu kůrovci - hradní mluvčí Jiří Ovčáček po schůzi na twitteru uvedl, že expertní tým mimo jiné konstatoval, že ještě v roce 2015 bylo možné kůrovcovou kalamitu zastavit, tehdejší Ministerstvo zemědělství však nepodniklo adekvátní opatření.

Takže já fakt nevím, já nevím, o čem vy tady vystupujete. Vy chcete nějak konstruktivně vystupovat? Vy nás sprostě urážíte, útočíte, a vy máte máslo na hlavě. A všechny vaše řeči o Čapím hnízdě a dalších věcech, tak ještě jednou - já jsem vstoupil do politiky 2013 a stal jsem se ministrem 2014. Neexistuje nikde, že bych já zneužil svoji pozici, na rozdíl od vás, Pane Jurečko, který jste permanentně zneužíval různé marketingové akce před volbami. Permanentně zneužíváte tu funkci a budete to dělat dál, děláte to i teď. Vy jste psal důchodcům dopis - vaše zásluhy. Ano, takže já jsem v politice nikdy nezneužil funkci, neexistuje nikdo na světě, který by přišel a řekl, že Babiš od něho něco chtěl.

Střet zájmů? Všechno blbosti. Všechno vymyšlené. Takže ta vaše marketingová agentura, která sedí tam u pana premiéra, vás cvičí a dává vám ... (nesrozumitelné). Čapí hnízdo nemá nic společného s politikou, 15 let stará věc, o tom jsem mluvil, všechny ty věci vyprchaly, zámeček a blbosti, ano, nemáte na mě nic. Všechny peníze, které jsem vydělal, jsem poslal samoživitelkám. Já jsem nešel do politiky se živit. A vy jste samozřejmě - vy tady všichni moralizujete. Ne? Pan Michálek nás moralizoval, potom močil na francouzskou ambasádu, ne? A další nás moralizují. Takže vrchol vaší kariéry, pane ministře Jurečko, je, jak jste se rozvášnil na diskotéce v Českých Budějovicích. Teď má z ostudy kabát. Tak tady píše dýdžej, informoval, že jste byl na večírku v klubu Maxim. Dle svědectví očitých svědků strávil opilý Jurečka na baru v obležení tamních klubových zlatokopek, které na veřejnosti neváhal olizovat. (Ohlas v sále.) Vy jste olizoval zlatokopky. Proč olizujete zlatokopky? (Se smíchem:) Pravděpodobně se jedná o novou kontaktní kampaň lidovců, o které však zapomněl své kolegy ze strany informovat. Známá věta - lidovci půjdou do koalice s kýmkoli, v tomto případě nabrala nový rozměr. O Jurečkových eskapádách byla informována i strana skrze oficiální Facebook a ministra zemědělství určitě nepochválí.

Tak to je pravda, vy si hrajete na křesťana, máte pět dětí, a tady nás moralizujete. Já mám dobrou morálku. (Provázeno komentáři mimo mikrofon.) Ano, tak to je. Já vím, že se vám to nelíbí, ale příště, pane Jurečko, nelžete. Nelžete. Vy lžete a vy nemáte tady právo nás z něčeho krýt(?), a vůbec ne mě, a vykládat o mém životním příběhu. Můj životní příběh je jasný. Vy jste z bezvýznamného prodejce pesticidů se stal předsedou KDU-ČSL jenom proto, abyste se měl dobře. Tak to je. Tak to je. Takže já bych si příště vyprosil ty vaše lži, a potom nebudu muset vystupovat a připomínat ty vaše křesťanské hodnoty.

Takže, pane premiére, už nechci zdržovat. Já vám jenom přečtu ty titulky, které tady mám. 6. října jste řekl: Každý rok chceme ušetřit 100 miliard. Kde to je? 19. prosince jste řekl: Zákaz aut se spalovacími motory nepřichází v úvahu. No, a paní Hubáčková bohužel to podělala. Zastropování cen je nesmysl - 17. 4. Fialův recept na inflaci. Máme inflaci, se kterou si skoro nikdo neví rady, my ale ano. Skvělé. 28. 4. A co jste udělali? Uprchlíky nezvládáte, chlubíte se prací krajů. Primátora rozčílil premiér Fiala. Větší dluh než za Babiše? Tím se snad Fiala chlubit nechce. To je titulek seznam.zprávy 7. 6. Fiala si jediným výrokem o dávkách zavařil. A hodně. Výrazně jsme zvýšili množství domácností, které mají nárok na sociální dávky. To jste řekl, to byl asi omyl, ale já samozřejmě také často mám ty omyly, ale vy jste to asi myslel vážně. Na boj s inflací vyčlení vláda 177 miliard. Zase lež. Energetická pomoc kropí celé Česko. A kde je tedy? A tak dále, můžu tady mluvit ještě hodinu.

Takže závěrem - nechci už zdržovat. My jsme konstruktivní opozice. My jsme konstruktivní. Vy - no tak pan Stanjura se směje, když chodíte za Vargou do Budapešti a ptáte se, jak máte navýšit daně, aby to marketingově dopadlo dobře, tak se zeptejte mě, já vám soukromě poradím. My něco o tom víme. Proč chodíte do toho Maďarska se ptát, když Lipavský řekne, že Orbán je hrozný, strašný. Tak já nevím, pane premiére, prosím vás, nenechte se ovlivňovat tady těmi protimaďarskými náladami. V-čtyřka fungovala skvěle, a teď vám někdo řekl, že Maďarsko je špatně. No tak ale je dobře, že pan Stanjura byl v Budapešti, ať se ptá.

Pan Lipavský říká, že ministr zahraničních věcí Siharto (?), který mimochodem má na starosti i energetiku, takže bude na summitu Síkely, se potkal s Okamurou. No, to je skandál! Co si to vůbec dovolil! Vždyť Okamura má 500 tisíc voličů! Nebo co tedy? Věříte, že se nemůže setkat s Okamurou? A u mně byl v Palomě, samozřejmě, byla tam i maďarská prezidentka, co je naše kamarádka, ano, Katalin Novak, skvělá žena, matka tří dětí. A že my nemáme vůbec s Maďary mluvit? Tady pan Lipavský - kdo vám diktuje tyhle pitomosti! Tak se proměňte na mouchu a sedněte si na tu Evropskou radu, abyste tam slyšel toho Orgána, a budete čumět!

Už nebudu používat. Takže já jen chci říct, pane premiére, že my jsme konstruktivní opozice, vy jste nás nikdy neoslovili, nikdy jste si s námi nesedli ohledně ekonomických záležitostí. Nikdy. Ano, dvakrát jste nás pozval ohledně Ukrajiny, to je fajn, za to děkujeme, ale my jsme připraveni. My jsme připraveni být konstruktivní opozicí. Takže já chci jenom říct, že tahle schůze byla důležitá. Důležitá proto, aby hnutí ANO jasně řeklo, jak by měla vláda postupovat. Vy to neděláte, vy á priori - všechno, co my říkáme, je špatně, a je to chyba. Tak pokud chcete být konstruktivní, tak buďte, my jsme připraveni, a já vám za to moc děkuji, pane premiére.

