Babiš: Vzteklá mise "Sestřelte Babiše za každou cenu" vstoupila do další fáze

Čau lidi, tak ani dneska nezačnu slovy "to byl ale v pohodě týden." Byl totiž jako všechny před ním. Brutální. A ten další bude minimálně stejně náročný. Ale popořadě. Nemohlo vás minout, že mě sněmovna vydala k stíhání.

Jasně. Nemohlo to skončit jinak. Každý tam šel už rozhodnutý, jak bude hlasovat. A podle čeho myslíte, že se poslanci ostatních stran rozhodli? Myslíte, že podle argumentů nebo zdravého rozumu. Jste mimo. Jasně, zvedli ruku prostě podle politické příslušnosti. Vzteklá mise "Sestřelte Babiše za každou cenu" vstoupila do další fáze.

Já jsem samozřejmě hlasoval za své vydání, protože nejsem srab, abych v tom účelovém stíhání nechal manželku a děti. Kteří spáchali co? Vůbec nic. Manželka prodala akcie bratrovi. V čase, kdy farma ani nepožádala o dotaci. Důvod? Rodina chtěla rozdělit podíl na 5 dílů místo čtyřech. To je snad logické a pochopitelné, nebo ne?

Tak jsem měl projev ve sněmovně. Mediální Matrix začal okamžitě řvát, že jsem si dovolil v projevu říct, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat vězení. No, asi jsem se blbě vyjádřil, myslel jsem, samozřejmě, trestní stíhání. A o tom jsem v mém případě, ale taky v případě paní Aleny Vitáskové, na kterou si to objednala solární mafie, přesvědčený. Vláčeli ji pět let po soudech, zničili ji život a rodinu. Naštěstí máme nestranné soudy. A je jasné, že drtivá většina policistů, státních zástupců a soudců je poctivých. Jsou ale i jiní - a o těch jsem mluvil.

Kdybych nevstoupil do politiky, tak byste o Čapím hnízdě nikdy neslyšeli. A pokud jo, tak prostě od lidí, kteří se tam výborně najedli a pobavili s celou rodinou, viděli krásnou přírodu, zvířata, biotop, ekofarmu, užili si fajn odpoledne. Ale já do politiky šel. Takže tady máme, logicky, tuhle vylhanou, na zakázku vyrobenou kauzu.

Já šel do politiky, protože jsem chtěl naší zemi nějak vrátit to, že jsem díky ní uspěl. Protože si myslím, že by v ní měli být lidi, kteří se politikou neživí. Od začátku chci naši zemi dostat tam, kam patří. Na špičku Evropy. Tam, kde jsme byli za první Masarykovy republiky. Píšu o tom v knížce O čem sním, když náhodou spím.

Jo, proto jsem šel do politiky. A tomu projektu jsem věnoval maximální energii po celý čas, obrovské nasazení. Naše hnutí, kterému se na začátku všichni posmívali, uspělo hned několikrát. No, a právě proto tady máme Čapí hnízdo, právě proto jsem politicky stíhaný. Je to jediná vylhaná věc, která se mafii povedla, ostatní aféry vyšuměly.

A pokud by snad někdo pochyboval, tak vás chci ujistit: mě nezastraší. Mě se fakt nezbaví. V krizi jsem vždycky nejvýkonnější. Takže: BUDU kandidátem na premiéra za hnutí ANO. Dostal jsem desítky SMS a mailů, abych tu pozici nevzdával. Myslím, že nálada v hnutí je stejná. Nezaznamenal jsem žádný jiný názor na obsazení té funkce, a dobře víte, že v hnutí jsou, třeba na volbu prezidenta, různé názory.

Byli jsme ve vládě krátkou dobu, ale podařilo se nám naši zemi očistit od korupce. ČÁSTEČNĚ. Na našich resortech. A na spoustu dalšího klientelismu a zneužívání státních firem v prospěch lobbistů v prospěch těch, kteří žijí ze státu, si musíme ještě posvítit. A to naši nepřátelé rozhodně nechtějí. Včetně těch, kteří ročně vytáhnou z kapes daňových poplatníků 30 miliard za soláry. I těch, kteří by si rádi rozporcovali ČEZ. I těch, kteří by rádi prodali poslední zbytky českého nerostného bohatství za hubičku. A rozhodně si naši vládu nepřejí ti, kdo nechtějí, aby se objektivně vyšetřil prodej OKD. To jste si snad už všimli.

Stejně, jako bylo jasné, že mě vydají ke stíhání, bylo i jasné, že nedají důvěru naší Vládě pro lepší Česko. Není to žádná rána, prostě další den v práci. Čekali jsme to. Bez průtahů jsme na jednání vlády podali demisi. Panu prezidentovi ji chci předat osobně. Bohužel si tenhle týden nenašel čas, takže se potkáme příští středu.

Po volbách byly dvě možnosti, jen dvě: hned postavit vládu a bojovat za naše zájmy v Bruselu proti kvótám, anebo donekonečna vyjednávat, a stále by vládla Sobotkova vláda v demisi a nedělala by nic. Tak co byste si vybrali? Já myslím, že to je jasné. Kvóty nechce nikdo.

My mezitím makáme. Jako vždycky. Na vládě řešili ministři, kdo pojede na Olympiádu do Koreje. Já jsem jim vysvětlil, že by bylo lepší sedět doma a držet se židle.

Lidi nás volili, abychom pracovali a ne proto, abychom jezdili na výlety. Stačí, když tam za vládu půjde Milan Hnilička, ten sportu rozumí a má ho na starosti. Chceme, aby naše děti konečně dostávaly peníze na sport transparentně. A stejně tak handicapovaní sportovci.

Pak jsme měli Výbor pro evropské záležitosti a hovořili jsme o migraci a kvótách. Je dobře, že aspoň na jedno téma je ve sněmovně souhlas. Kvóty odmítáme. A vláda se podle rozhodnutí sněmovny bude samozřejmě řídit.

Příští týden bude ještě náročnější. Budu lítat po Evropě. Zítra se v Bulharsku potkám s premiérem Bojkem Borisovem. Bulharsko teď předsedá Radě Evropské unie takže řídí všechna zasedání, což je strašně důležitá role. Já chci s panem Borisovem probrat hlavně Schengen, Dublin, kvóty, řešení migrace a rozpočet a kolik z něho bude pro nás.

Pak mě čeká World Economic Forum v Davosu. Tam se vyloženě těším. Od dob Klause nás tam nikdo pořádně nereprezentoval. Přitom je to nejvýznamnější setkání státníků na světě, premiéři si během něj domlouvají schůzky. Je to nejlepší příležitost poznat nové lidi a potenciální spojence pro Českou republiku. Mám tam zatím potvrzené schůzky s premiéry Lucemburska, Portugalska a s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem. Taky vystoupím v diskusním panelu. Má název New Momentum for Europe, takže se budeme bavit o budoucnosti Evropy.

No, a třetí velká akce je summit V4 v Maďarsku. Samozřejmě je hlavní téma imigrace. Naše čtyřka musí zůstat pevná a krýt si navzájem záda. Orbán Viktor, maďarský premiér, mě ještě k tomu pozval na oficiální státní návštěvu, takže zůstanu i po summitu na odpolední oficiální návštěvu s programem, přijme mě i maďarský prezident János Áder. V Maďarsku budeme řešit stejné věci jako v Bulharsku a navíc postup V4 v Bruselu.

Včera jsem si udělal velkou radost, byl jsem na koncertě k sedmdesátinám Heleny Vondráčkové, a ten koncert byl pecka. Helena má opravdu neskutečnou energii, zpívala všechny klasické hity. Je to naše nejlepší zpěvačka za posledních několik generací.

A aby toho nebylo málo, v pátek máme druhé kolo prezidentských voleb. Tentokrát už se rozhodne. Pojďme, prosím vás, věnovat energii rodině, práci a přátelům.

Mějte se moc hezky a pište mi. Je to pro mě důležité.

Andrej Babiš ANO 2011



