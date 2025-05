Konečná: Že jsme chystali převrat? Chci vidět ty dokumenty i blázna, co je vytvořil

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5779 lidí

Paní poslankyně, v médiích se v poslední době objevily informace ohledně nejen vašich údajných schůzek s cituji - „zástupci íránského režimu“. Můžete prosím vysvětlit, o co šlo? A co říci na petici, která žádá politiky o zveřejnění, co čeští politici s Íránem řešili?

Víte, tady si partička podivných YouTuberů a novinářů rozjela kauzu, která má poškodit opozici. Já nevím, jak se kdo z ostatních zatažených do této pseudokauzy setkával se zahraničními představiteli. Ale za sebe mohu říci, že jsem se sešla s představiteli íránského velvyslanectví dvakrát, slovy dvakrát, a to v roce 2015 a 2022 na naprosto normální schůzce, které běžně s představiteli jiných států jako europoslankyně absolvuji.

Ačkoliv jsem k tomu neustále vyzývaná, tak všem vzkazuji, že jsem petici sama podepsala. Já jsem neprovedla nic, co by bylo trestné, nebo poškozující ČR či její občany. Nemám, co skrývat. Jen jaksi nemám žádný nástroj, abych vyfabulovaný příběh, který se jednoduše nestal, uvedla na pravou míru. Proto jsem se obrátila na advokáta. Jestliže existují nějaké dokumenty, které tvrdí, že jsem měla plánovat převrat, pak je chci vidět a vidět i toho blázna, jenž je vytvořil.

Celou kauzu vnímám, jako snahu ovlivnit volby a poškodit mne i Stačilo! právě v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny.

A co říci na slova Sabiny Slonkové ohledně tajných služeb a údajného podezření, že se Írán ve spolupráci s Ruskem pokusí zasáhnout do českých voleb a hledají tedy jakési spojence…?

Tato manipulativní novinářka z manipulativního média mi za komentář nestojí. Pokud by ale měla přístup k informacím z tajných služeb, pak by se jednalo o skandál ohrožující národní bezpečnost.

Na svém facebookovém profilu jste připomněla události v Oděse a promluvila na adresu prezidenta Zelenského. Co říci k současné situaci na Ukrajině a k přístupu k mírovému řešení právě ze strany Ukrajiny, ale i Ruska a Spojených států?

Je to už 11 let, kdy fašisté na Ukrajině nechali uhořet v oděském Domě odborů několik desítek lidí zaživa. Velmi mi vadí, jak selektivně – zejména česká – média přistupují k Zelenského režimu i osobně jeho samotného. Rozhodla jsem se proto natočit pro občany video, kde popisuji kroky Volodymyra Zelenského a ptám se, zda je to onen demokratický vzor, jak ho označují vládní, ale i někteří opoziční politici.

Velmi vnímám ten výsměch, který pod čarou realizují vládní politici kvůli tomu, že Donaldu Trumpovi se nepodařilo ukončit konflikt na Ukrajině. Už ale neřeknou B, že než Trump přišel, tak o míru se de facto se vší důležitostí nejednalo. Jak jsem již několikrát předeslala, mou podporu bude mít každý, kdo přiblíží mír - byť jen o malinký kousíček.

Pojďme na další téma. Zvyšování koncesionářských poplatků jste označila za „mimózní“. Jak v tuto chvíli vidíte úlohu veřejnoprávních médií v ČR?

V první řadě bych chtěla říct, že narativ, který tady sama provládní ČT rozšířila – samozřejmě spolu s vládními politiky – že pokud se poplatky nezvýší, tak tím utrpí demokracie, je absolutní nesmysl. Koncesionářské poplatky neplatí občané ve většině zemí EU a nevšimla jsem si, že by tam bylo nějak horší mediální prostředí. Právě naopak. Za druhé je skandální, že o zvyšování poplatků za Českou televizi a rozhlas hlasovali i poslanci a senátoři, kteří jsou ve střetu zájmů jako pan Lacina z Dozimetru a pan Rychlík. Za třetí nedodržela vláda ani slib, že ČT bude pod kontrolou NKÚ.

Mimochodem právě v těchto dnech by si i lidé, kteří doma nemají televizi či rádio, ale mají chytrý telefon s internetem, měli nastavit platbu tak, aby platili daň z přístupu k internetu. Chápete tu iracionalitu? Prostě nic z toho, co produkuje ČT a ČRo, nemusíte sledovat, ale prostě platit musíte i za telefon nebo počítač připojený k internetu. Připadá vám to normální? Když nás ČT neustále krmí nějakými svými statistikami, jak je pro lidi důvěryhodná, tak bych umožnila každému, kdo ji chce sledovat, ať si více než 200 měsíčně za veřejnoprávní média platí. Ale nutit platit každého, je stejné jako nutit platit dálniční známku i toho, jehož auto celý rok stojí v garáži.

„Chvilku jsem se dívala na debatu s Tchajwancem a musím říct, že požadavek na zrušení té zbytečné instituce – Senátu – je na místě,“ napsala jste na Facebooku. Co vás tak „rozčílilo“?

Stačilo! má v plánu Senát zrušit. Za téměř třicet let se naprosto jasně ukázalo, že občané jej nepřijali za svůj, legitimita zvolených senátorů je v některých případech naprosto katastrofální, ale za svou existenci už nás Senát stál více než 16 miliard korun. Za tyto peníze jsme mohli mít postaveno třeba 5 tisíc bytů, až 100 kilometrů dálnice, desítky školek, nebo dvě krajské nemocnice. Myslím, že cokoli z toho by bylo společensky prospěšnější než Senát.

Na Facebooku jste také mluvila o tom, co by mohlo čekat majitele starších aut. Můžete to prosím i pro naše čtenáře rozebrat?

U Evropské komise leží návrh, aby auta starší 10 let – tedy naprosto drtivá většina aut v českých domácnostech – musela na STK každý rok. Je to nebetyčná buzerace těch, kteří si nemohou nebo třeba nechtějí koupit nové auto. EU nejprve automobilkám nařídila takové podmínky, kterými extrémně prodražila výrobu aut. Třeba Škoda Octavia byla dříve dostupná o více než 200 tisíc levněji než dnes. A pak si ta stejná unie stěžuje, že lidé takto drahá auta nekupují. A to ještě pominu to, čím, to „vylepšila“ Fialova demoliční vláda – tedy extrémním poklesem reálných mezd.

Ráda bych připomněla, že tuto Komisi volily frakce lidovců – kam patří TOP 09, doziSTAN a KDU-ČSL; sociálních demokratů – kam patří česká SOCDEM; zelených – to jsou čeští Piráti; ale hlasy přisypali i evropští konzervativci – dokonce i ODS. V minulém období ale Ursulu von der Leyenovou – a na to by se nemělo zapomínat – podpořilo i ANO Andreje Babiše, které mělo dokonce svou nominantku Jourovou 10 let (!) v pozici eurokomisařky. Pro ČR toho neudělala ani tolik, co by se za nehet vešlo.

Na závěr ještě odbočím. Za Stačilo! bude kandidovat i paní učitelka Bednářová, která byla vyhozená ze školy a za svá slova o Ukrajině skončila i před soudem. Z jakého důvodu jste ji oslovili? A z vaší zkušenosti, má paní učitelka podporu lidí?

Stačilo! je hlasem umlčované většiny. Já jsem velmi šťastná, že bojovnici paní Bednářovou budeme mít na pražské kandidátce. A velmi mne těší, že ve Stačilo! vidí naději na změnu například i Petr Drulák, který byl rovněž vyhozen za svůj politický postoj. Stejně tak jsem ráda za všechny kandidátky a kandidáty, kteří ukázali svou odvahu a jdou do toho navzdory problémům, které jim to v naší „demokratické“ společnosti může přinést v zaměstnání i okolí.

A co říci na slova o „změně režimu“ které prý zaznívají hlavně ze strany spolku Svatopluk, média ale mluví i o Stačilo! Co si pod tím představit a co říci na názor, že by to „mohlo vést k oslabení demokracie“?

To jsou kecy, kterými média straší lidi. Naštěstí už toho poučování od redaktorů odtržených od reality života mají lidé plné zuby. Jestli je považováno za změnu režimu to, že lidé se přestanou bát svobodně se vyjadřovat; budou mít jistotu, že ze své výplaty zaplatí náklady na živobytí; nebudou čekat dlouhé měsíce na vyšetření; nebo že mír bude mít přednost před válkou, pak se k takové změně režimu hrdě hlásím. Ostatně – co říká Ústava? Lid je zdrojem veškeré státní moci. Ovšem když začnu v nějakém rozhovoru mluvit o tom, že prosazujeme referendum, aby se lidé mohli vyjádřit například k euru, greendealovým opatřením, rozhodnout, zda chtějí více nemocnic nebo zbytečných stíhaček, tak mi redaktor nebo redaktorka přede mnou začne vysvětlovat, že je to nebezpečné. Naprosto děsivé, kam se média dostala. Oni už se ani nesnaží tvářit, že nezávisle informují naše občany…