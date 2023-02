Babka (ANO): Odvolání Rady České televize jako celku rozhodně není v plánu pětikoalice

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji vám za slovo. Já zde vystoupím k pořadu schůze po včerejší debatě, kterou jsme vedli na mimořádné schůzi. Na té včerejší mimořádné schůzi jsme se věnovali pouze jednomu bodu, a to byla novela zákona o České televizi a Českém rozhlase. (Hluk v jednacím sále.)

Proč o tom mluvím a proč bych to dnes rád zařadil do pořadu schůze, je to, že jedna z těch našich obav při schvalování této novely bylo i to, že právě pětikoalice nechala tyto čtyři zprávy zaparkované, a protože sněmovní volební výbor, který tyto zprávy projednával na svém výjezdním zasedání, tak z nějakých důvodů nedoporučil Sněmovně tyto výroční zprávy schválit. My jsme zde vedli debatu a pan předseda poslaneckého klubu Jan Jakob nás ujistil, že není ve snahách koalice tu mít ty zprávy zaparkované, aby případně mohly Radu České televize držet jako rukojmí, protože v případě neschválení dvou výročních zpráv za sebou může Sněmovna Radu odvolat jako celek. Pan předseda Jakob nás zde ujistil, že odvolání Rady České televize jako celku rozhodně není v plánu pětikoalice, za což jsme včera byli moc rádi. Zaznělo to tady na mikrofon dvakrát a zároveň jsme se bavili o tom, že bychom tyto zprávy tedy rádi schválili, abychom nedrželi Radu České televize, případně Českou televizi tady ve Sněmovně jako rukojmí. Můj návrh tedy zní, abychom zařadili bod číslo 108 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020, sněmovní tisk 125 na dnes a zařadil bych to po těch druhých čteních, kdy máme tedy ta čtyři druhá čtení, takže jako první bod bod číslo 108, sněmovní tisk 125, jako další bod bod číslo 109 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020, což je sněmovní tisk 126, jako další bod bych chtěl zařadit bod číslo 112, což je výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2021, sněmovní tisk 188 a jako další bod bod číslo 118, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2021, sněmovní tisk 277. Padlo tady z úst našich i z úst naší předsedkyně Aleny Schillerové, že žádným způsobem nebudeme natahovat přijetí těchto zpráv, že pokud jsme se shodli na tom, že není naším cílem držet Radu České televize jako rukojmí, tak tyto zprávy schválíme během dvou minut. My k tomu máme nějaká oponentní stanoviska, která jsme již nahráli do systému, nicméně to nebude trvat dlouho, pokud se tady shodneme na tom, že tyto zprávy schválíme.

To je ode mne vše. Doufám, že to zaznělo jasně. Děkuji.

