Babka (ANO): Vznik dozorčí komise se nám samozřejmě nelíbí

reklama

Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně.

Já už k tomuto tématu vystoupím pouze krátce a jenom nějak zhodnotím celý vývoj přijímání tohoto zákona. Já určitě potvrzuji to, co tady padlo od mých kolegů a přidávám se k poděkování panu předkladateli nebo pánům předkladatelům tohoto zákona. Protože to byl určitě ukázkový přístup toho, jakým způsobem komunikovat při přijímání zákona s opozicí.

To říkám ještě v tom smyslu, že my bychom s žádnou takovouto novelizací Národní sportovní agentury nepřišli, protože my máme jako hnutí ANO jiný pohled na to, jakým způsobem by měla fungovat. To, co bohužel - a bylo to tady taky zmíněno, že to je promarněná příležitost - když jsme tady měli novelu o sportu nebo ještě tedy máme, tak bohužel jsme ty problémy, které opravdu český sport trápí, nevyřešili.

Ing. Ondřej Babka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevyřešili jsme je proto, protože prvním nápadem, jakým způsobem zefektivnit fungování Národní sportovní agentury, bylo zřídit vícečlennou radu, která to bude řídit. Nakonec z toho tedy máme tříčlennou radu, která nám tedy prakticky zůstává, jenom se nám mění pojmenování těch funkcí. To znamená, bude nově předseda, místopředseda a člen rady. Bohužel ani nepřibližujeme Národní sportovní agenturu tomu, aby se z ní do budoucna stalo ministerstvo pro sport, což by určitě sportovní prostředí ocenilo.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 11% Nerudová 69% Pavel 20% hlasovalo: 10894 lidí

To, co sportovní prostředí čekalo od této novely, to znamená, že by se vyřešila prioritizace sportu a to, co vlastně sportovní prostředí pouze očekává, je, že budou rychle vyplacené dotace a že tam bude dost peněz pro sport. Toto bohužel ta novela také neřeší. My samozřejmě budeme doufat v to, že tyto problémy, které české sportovní prostředí má, budou vyřešeny.

To, co se nám samozřejmě nelíbí a měli jsme k tomu připomínky, je vznik té dozorčí komise, kterou z nějakého důvodu budou tedy volit - pět členů Poslanecká sněmovna a pět členů Senát. Já už na tom prvním jednání, které jsme měli, jsem si dovolil predikovat to, že bohužel to dopadne tak, že tedy ta dozorčí komise bude složena z poslanců a senátorů. Asi nechám na každém z vás, jestli vnímáte tento způsob politické kontroly za efektivní. Já chápu - a byl jsem členem podvýboru pro spor v minulém volebním období. Z tehdejší opozice zaznívalo to, že nemá žádnou kontrolu nad tím, co se v NSA děje. Nicméně bohužel mi tento způsob kontroly politiky nepřijde vhodný.

Navíc tedy v tom prvním návrhu - a to byla jedna z těch připomínek, která byla zapracovaná, kterou jsme my k tomu měli - že když už tedy má ta dozorčí komise vzniknout, tak aby žádným způsobem nebyli tito lidé ohodnocováni. To znamená, že ta funkce v té dozorčí komisi bude bezplatná. To byla jedna z těch připomínek, které hnutí ANO mělo a která tedy byla panem předkladatelem akceptována. Za což alespoň takto děkujeme.

Samozřejmě tato novela přináší pouze drobnosti, které jsou ku prospěchu věci. Tady se třeba může zmínit to, že vysokoškolský sport se vrátí zpět pod MŠMT. Za hnutí ANO vás určitě poprosím o podporu našich pozměňovacích návrhů, které k tomuto tisku máme, které jsme předložili. Ať už je to kontrola NKÚ, či zmírnění té potřeby vysokoškolského vzdělání pro členy té nově vznikající rady. Za hnutí ANO určitě většinově nepodpoříme tuto novelu. Nicméně budeme doufat, že i přestože si nemyslíme, že řeší ty základní problémy českého sportu, tak snad povede k lepšímu.

Děkuji.

Psali jsme: Babka (ANO): Každá koruna vložená do filmových pobídek se vrátila a přinesla ještě něco navíc Babka (ANO): Měli bychom počítat pouze s příjmy, které máme podložené Babka (ANO): Oblast sportu je velice specifická. Je potřeba magisterské vzdělání? Babka (ANO): Jak trapně průhledné...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama