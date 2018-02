Bajer (Soukromníci): Někomu pár stovek navíc, pro jiné o tisíce méně

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení nových sazeb 19 a 24 procent totiž v reálném životě přinesou zaměstnancům s průměrným výdělkem zvýšení čistého příjmu o několik stokorun ročně. Ale pozor, celá věc má ještě jeden rozměr.

Pro osoby samostatně výdělečně činné totiž přináší velkou změnu – a to k horšímu. Zvýšení sazby o čtyři procentní body se projeví v ročních čistých příjmech v řádu mnoha tisíců korun. Příklad pro srovnání? Pokud má živnostník měsíční hrubý příjem 40 000 korun, vychází podle současných pravidel jeho daňová zátěž po odečtení slevy na poplatníka na necelých 4 000 korun. Pokud by ministerstvo a vláda prosadily návrh, pak to bude lehce přes 5 500 korun. Takže ročně jde o částku 18 000 korun! „A možná tento druhý výpočet je tím pravým důvodem, proč je návrh na stole. Prostě další kopanec do živnostníků a ukázka toho, že hnutí ANO je minimálně v náhledu na ty nejmenší podnikatele názorově velmi pevné – nepočítá s nimi,“ říká předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer.

Řešení Soukromníků

„Pro nás je jakékoliv zvyšovaní daně z příjmu jak u fyzických, tak právnických osob zcela nemyslitelné. Cena práce je u nás jedna z nejvyšších v Evropě. To zapříčiňuje velkou opatrnost živnostníků a firem při rozhodování o přijetí nových zaměstnanců a limituje možnosti zvyšovat zaměstnancům mzdu,“ vysvětluje Petr Bajer. Podle něho je dále důležité nepřipustit zavedení progresivních daní, prosadit navrácení dvou sazeb DPH prosadit sazby DPH ve výši 5 % a 19 % či zrušit majetkové daně, především daně z nabytí nemovitosti. „Snížit cenu práce by pomohlo i snížení odvodů živnostníků a firem na zdravotní pojištění o 2 procentní body a snížení odvodů na sociální zabezpečení o 4 procentní body,“ dodává Petr Bajer.

autor: PV