Bajer (Soukromníci): Podnikatelé se od této vlády výrazné podpory nedočkají

V současné době čelí naše země bezprecedentní krizi. A nejen naše země, ale až na malé výjimky vlastně celý svět. Zdravotní situace, která měla být po vypuknutí koronavirové krize v čínském Wu-chanu předvídána a měly být činěny příslušné přípravy, vtrhla nejen k nám, jako vichřice.

Nechci se stavět do pozice, že po bitvě je každý generálem, ale máme proboha snad nějaké experty epidemiology, máme snad nějakou rozvědku a zpravodajce ze zahraničí, kteří tu situaci museli vidět. Nikdo však nedbal ojedinělých upozornění na vážnost situace. Nebezpečnost situace byla podceněna a bagatelizována i nejvyššími představiteli.

Avšak po vypuknutí této pandemie na našem území se našlo mnoho expertů, kteří si troufají předpovídat další vývoj. Dávají rozličná varování, která druhý den odvolávají a staví se na druhou stranu. A tak nevíme, jestli se máme chránit nebo promořit, jestli budeme mít roušky napořád nebo na 14 dnů, jestli do zahraničí vyjedeme za dva roky nebo příští týden. Jistě, záleží to na momentální situaci, kterou však nedokáže pár dnů dopředu nikdo ani vypočítat ani odhadnout. Z toho pak vyplývají různá protichůdná nelogická rozvolňovací opatření dle kultovní hlášky pohádkového krále - odvolávám, co sem odvolal a slibuji, co sem slíbil.

Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4841 lidí

Bohužel však koronavirus k nám z Číny nepřinesl jen krizi zdravotní, ale také drtivou krizi ekonomickou, která dopadla nejhůře na nejmenší podnikatele a živnostníky. Prostě lidé, kteří mají jen to, co si vydělají, nesměli podnikat. Pryč byl výdělek a zůstali jen náklady. Stát se nějakým způsobem snažil o jakousi podporu těchto lidí, ale ta je neúplná, nedostatečná, popřípadě jen pro někoho. A její výše je neporovnatelná s ostatními vyspělými státy Evropy.

Veškerá podpora k 6. 5. 2020 činila u nás pouze 0,4 % HDP.

Možná, že je to i proto, že drobní podnikatelé jsou u nás pro tuto vládu nepříjemným „druhem“, na který je potřeba vymýšlet všelijakou šikanu a nikoli váženou a nenahraditelnou oporou společnosti - střední třídou. Ze všech těch tzv. náhrad pro podnikatele, které jsou na rozdíl od ostatních, rychlé a celkem bez problémů lze jmenovat onu známou „pětadvacítku“ tedy 25 000,- Kč a zrušení plateb na sociální a zdravotní pojištění za vlastní osobu na dobu půl roku. Kdo však se domnívá, že tyto finanční prostředky si živnostník, OSVČ nebo říkejme mu, jak chceme, ponechá, tak se hluboce mýlí. Tyto prostředky musí totiž vložit zpět do podnikání na doplatek výplaty mezd svých zaměstnanců, na úhradu energií, nájmu atd. a stejně mu to nebude stačit. A tak musí do podnikání vrazit další prostředky ze svých úspor, pokud nějaké má. Spousta živnostníků mlela už před touto krizí, díky všem vládním opatřením, z posledního. A tato krize byla posledním hřebíčkem do rakve jejich podnikání. I když se situace v dubnu dle dostupných dat trochu stabilizovala, v březnu byl počet ukončených nebo přerušených živností o 50% vyšší než v předchozích letech. Konkrétně o 5 000 více než v roce 2018 a o více než 3 300 v roce 2019. Dle informací Plzeňského Prazdroje už neotevře více než 500 hospod a restaurací, kam tento pivovar zaváží svoje pivo.

Musím zdůraznit ještě dvě věci. A to, že Strana soukromníků České republiky v tomto období rozhodně nespala a byla aktivní v přístupu k předkládaným materiálům této vlády. A druhé to, co je nejen ve mně ale i v mnohých dalších. Je to skutečnost, že se tato krize dotkla těch nejsamostatnějších a nejaktivnějších. Mnoho státních zaměstnanců ani netuší, že nějaká ekonomická krize existuje. Je velice smutné, že to odnáší pouze tato jedna část společnosti, která právě tvoří hodnoty. Možná právě pro svou svobodu a soběstačnost.

A na závěr přeci jen trochu optimismu. Věřím všem živnostníkům a drobným podnikatelům, že si se současnou situací poradí. Jedná se vesměs o pilné a pracovité lidi, kteří zapojují i své rodiny do činnosti, která je a jejich zaměstnance nejen živí bez ohledu na vynaložený čas, ale je pro ně i oprávněnou pýchou a smyslem života. A zároveň věřím, že živnostníky a drobný podnikatel již pochopil, že se od této vlády výrazné podpory nedočká. A pomůže ve volbách tento stav zásadně změnit.

Petr Bajer Soukromníci



zastupitel města

