Udženija (ODS): Centrum na Andělu mohlo pomáhat i chránit

Přestože šlo o koncepčně připravený návrh s podporou odborníků i bezpečnostních složek, chyběla potřebná politická shoda. Podle náměstkyně primátora Alexandry Udženije, která projekt iniciovala, však myšlenka nezaniká – město musí mít odvahu hledat řešení i tam, kde jiní jen přehlížejí problém.

Plán na zřízení multidisciplinárního krizového centra v Nádražní ulici v Praze 5, který připravoval tým náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, se v tuto chvíli realizovat nebude. Projekt, který měl pomoci řešit dlouhodobě neudržitelnou situaci v okolí Anděla a zároveň výrazně zvýšit bezpečnost celé lokality, nezískal potřebnou podporu napříč koalicí.

„Mrzí mě, že i přes řadu jednání a odborných podkladů se nepodařilo nalézt shodu. Věřím, že Praha jednou dospěje do bodu, kdy podobná řešení nebudou terčem emocí, ale důkazem zodpovědného přístupu k bezpečnosti a sociálním problémům,“ uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija.

Záměrem bylo v objektu na adrese Nádražní 30/19 vybudovat moderní multidisciplinární krizové centrum, které by spojovalo pomoc zranitelným skupinám s posílením bezpečnosti. V centru měly být mimo jiné:

okrsková služebna městské policie (v jednání i PČR),

zdravotní a psychologická péče,

hygienické zázemí a krizové byty,

zázemí pro terénní pracovníky.

Projekt vznikal v úzké spolupráci s odborníky, bezpečnostními složkami i neziskovým sektorem a reagoval na reálné problémy, které v této lokalitě dlouhodobě eskalují. Přesto se v politickém prostředí nepodařilo najít dostatečný konsenzus k jeho realizaci.

„Okolí Anděla je dlouhodobě největší otevřenou drogovou a bezdomoveckou zónou v metropoli. To není novinka – víme to léta. Chtěli jsme nabídnout systémové a odpovědné řešení. Místo, kde se nebudou problémy přehlížet, ale kde se začne pracovat na změně. Místo strachu jsme nabídli odvahu. Místo slibů konkrétní projekt. Ale nestačilo to. Přesto věřím, že ta myšlenka žije dál a že jednou najdeme řešení, které by pomohlo nejen vyloučeným skupinám, ale hlavně obyvatelům a návštěvníkům této části Prahy. Neděláme si iluze o tom, že by jeden dům problém vyřešil stoprocentně, ale mohl to být začátek,“ řekla náměstkyně Alexandra Udženija s tím, že i přes pozastavení konkrétního projektu zůstává závazek hledat účinná řešení prioritou.

Součástí této tiskové zprávy je přiložený otevřený dopis náměstkyně primátora, kterým se obrací na všechny pražské zastupitele. Nabízí v něm pohled na celý projekt, jeho genezi, cíle i důvody, proč se jej v tuto chvíli nepodařilo uskutečnit.

Otevřený dopis naleznete ZDE.

Ing. Aleksandra Udženija ODS



